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Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

19.10.2023 10:43

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В октябрьском обновлении в сумме устранено 387 уязвимостей.

Некоторые проблемы:

  • 3 проблемы с безопасностью в Java SE и 4 проблемы в GraalVM for JDK. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода. Проблемы имеют умеренный уровень опасности - наиболее опасные уязвимости в Java SE имеют уровень опасности 5.3 (в CORBA и JSSE), а в GraalVM - 7.5 (Node.js). Уязвимости устранены в выпусках Java SE 21.0.1 и 17.0.9.
  • 26 уязвимостей в сервере MySQL, из которых две могут быть эксплуатированы удалённо. Наиболее серьёзным проблемам, которые связаны с использованием пакета Curl, библиотеки OpenSSL и оптимизатором, присвоены уровни опасности 7.5 и 6.5. Менее опасные уязвимости затрагивают оптимизатор, InnoDB, DDL, UDF и средства для шифрования. Проблемы будут устранены в выпусках MySQL Community Server 8.1.1, 8.0.35 и 5.7.44.
  • 3 уязвимости в VirtualBox, которым присвоен уровень опасности 7.9 и 7.3. Уязвимости устранены в обновлении VirtualBox 7.0.12 (ветка 6.1 уязвимостям не подвержена).
  • 2 уязвимости в Solaris, которые затрагивают ядро и файловую систему. Проблемам присвоены уровни опасности 5.5 и 3.1. Уязвимости устранены в обновлении Solaris 11.4 SRU62. Кроме устранения уязвимостей в новой версии также обновлены версии пакетов python 3.7.17, rabbitmq 3.8.35, Firefox 102.15.0esr, Thunderbird 102.15.0, pcre2 10.42, unrar 6.2.10, PHP 8.2.10, Tomcat 8.5.93, mod_jk 1.2.49, cups, perl, ucups и zfs.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Выпуск Java SE 21
  3. OpenNews: Доступна СУБД MySQL 8.1.0
  4. OpenNews: Oracle опубликовал систему автоматической оптимизации параметров ядра Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.8 и 9.2
  6. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59954-oracle
Ключевые слова: oracle, java, mysql, virtualbox, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 10:49, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что там с java me оно ещё живо?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:57, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний релиз в январе 18-го года. Очевидно, нет
     
  • 2.4, Минона (ok), 12:22, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще пользуешься аськой на кнопочном телефоне?)
     
     
  • 3.6, Ilya Indigo (ok), 14:07, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Jimm, помню-помню. :-)
     
  • 3.7, пох. (?), 14:24, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я, кстати, пользуюсь otp-генератором (s/key а не эти ваши модные уродцы). Да, потому что кнопочный телефон точно не сопрет мой пароль.

    И надо бы его пересобрать вообще-то, но противно даже думать о том как восстанавливать тулчейн пятнадцатилетней давности (я его, увы, не сохранил тогда).

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 15:02, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, потому что кнопочный телефон точно не сопрет мой пароль.

    Во многие нынешние кнопочники пихают обрезок ведройда и хрень, которая постоянно лезет в сеть...

     
     
  • 5.11, пох. (?), 15:37, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как еще они тебе в 4g сетях работать должны?

    Но у меня ненынешние (нынешние еще и j2me не могут), у меня восстановленные китайцами нокии. (нет, китаец не мог туда ничего добавить. иначе бы они их не восстанавливали а производили. там китайская только новая клавиатура и дисплей)

     
  • 4.13, BeLord (ok), 15:57, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты так думаешь-))) Твой пароль даже симка может спереть, была бы задача.
     
     
  • 5.14, пох. (?), 16:03, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ох уж эти опеннетовские сказочники...
     
  • 2.8, пох. (?), 14:24, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой-то ты совсем поддельный... оно мертво давным-давно. К сожалению.

     

  • 1.3, Минона (ok), 12:20, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Уязвимости устранены в обновлении VirtualBox 7.0.12 (ветка 6.1 уязвимостям не подвержена).

    Вооот, а я всегда говорю - "лучшее - враг хорошего"!

     
  • 1.5, Аноним (-), 12:56, 19/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.10, Tron is Whistling (?), 15:09, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 26 уязвимостей в сервере MySQL, из которых две могут быть эксплуатированы удалённо

    Без паники - это compiling и packaging.
    Никаких ремотных дыр без аутентификации в самом сервере нет.

     
     
  • 2.12, пох. (?), 15:38, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> 26 уязвимостей в сервере MySQL, из которых две могут быть эксплуатированы удалённо
    > Без паники - это compiling и packaging.

    ннннеппонял?! Оно при компиляции внезапно выполняет чей-то васянский код?! 8-O

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:08, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При Виндениусе такого не было
     

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