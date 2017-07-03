Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

3.6 , Ilya Indigo ( ok ), 14:07, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Jimm, помню-помню. :-)

3.7 , пох. ( ? ), 14:24, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я, кстати, пользуюсь otp-генератором (s/key а не эти ваши модные уродцы). Да, потому что кнопочный телефон точно не сопрет мой пароль. И надо бы его пересобрать вообще-то, но противно даже думать о том как восстанавливать тулчейн пятнадцатилетней давности (я его, увы, не сохранил тогда).

4.9 , Аноним ( 9 ), 15:02, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, потому что кнопочный телефон точно не сопрет мой пароль. Во многие нынешние кнопочники пихают обрезок ведройда и хрень, которая постоянно лезет в сеть...

5.11 , пох. ( ? ), 15:37, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как еще они тебе в 4g сетях работать должны? Но у меня ненынешние (нынешние еще и j2me не могут), у меня восстановленные китайцами нокии. (нет, китаец не мог туда ничего добавить. иначе бы они их не восстанавливали а производили. там китайская только новая клавиатура и дисплей) 4.13 , BeLord ( ok ), 15:57, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ты так думаешь-))) Твой пароль даже симка может спереть, была бы задача.

5.14 , пох. ( ? ), 16:03, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ох уж эти опеннетовские сказочники...

