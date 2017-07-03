Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

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|3.7, пох. (?), 14:24, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я, кстати, пользуюсь otp-генератором (s/key а не эти ваши модные уродцы). Да, потому что кнопочный телефон точно не сопрет мой пароль.
И надо бы его пересобрать вообще-то, но противно даже думать о том как восстанавливать тулчейн пятнадцатилетней давности (я его, увы, не сохранил тогда).
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|4.9, Аноним (9), 15:02, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, потому что кнопочный телефон точно не сопрет мой пароль.
Во многие нынешние кнопочники пихают обрезок ведройда и хрень, которая постоянно лезет в сеть...
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|5.11, пох. (?), 15:37, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как еще они тебе в 4g сетях работать должны?
Но у меня ненынешние (нынешние еще и j2me не могут), у меня восстановленные китайцами нокии. (нет, китаец не мог туда ничего добавить. иначе бы они их не восстанавливали а производили. там китайская только новая клавиатура и дисплей)
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|4.13, BeLord (ok), 15:57, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты так думаешь-))) Твой пароль даже симка может спереть, была бы задача.
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|2.8, пох. (?), 14:24, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какой-то ты совсем поддельный... оно мертво давным-давно. К сожалению.
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|1.3, Минона (ok), 12:20, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Уязвимости устранены в обновлении VirtualBox 7.0.12 (ветка 6.1 уязвимостям не подвержена).
Вооот, а я всегда говорю - "лучшее - враг хорошего"!
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|1.10, Tron is Whistling (?), 15:09, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 26 уязвимостей в сервере MySQL, из которых две могут быть эксплуатированы удалённо
Без паники - это compiling и packaging.
Никаких ремотных дыр без аутентификации в самом сервере нет.
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|2.12, пох. (?), 15:38, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> 26 уязвимостей в сервере MySQL, из которых две могут быть эксплуатированы удалённо
> Без паники - это compiling и packaging.
ннннеппонял?! Оно при компиляции внезапно выполняет чей-то васянский код?! 8-O
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