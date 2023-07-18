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Доступна СУБД MySQL 8.1.0

18.07.2023 22:50

Спустя 5 лет после публикации ветки 8.0 компания Oracle сформировала новую ветку СУБД MySQL 8.1 и объявила об изменении модели формирования релизов. Сборки MySQL Community Server 8.1.0 подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux, FreeBSD, macOS и Windows.

Новая модель формирования релизов предусматривает наличие двух видов веток MySQL - "Innovation" и "LTS". Обе ветки будут включать новые возможности и будут пригодны для рабочих внедрений. Ветки Innovation, к которым отнесён MySQL 8.1, рекомендованы для тех, кто хочет раньше получать доступ к новой функциональности. Данные ветки будут публиковаться каждые 3 месяца и поддерживаться только до публикации следующего значительного релиза (например, поддержка ветки 8.1 будет прекращена после появления ветки 8.2, которая ожидается в конце октября). LTS-ветки рекомендованы для внедрений, которым необходима предсказуемость и длительное сохранение неизменного поведения. LTS ветки будут выпускаться раз в два года и поддерживаться в штатном режиме 5 лет, в дополнение к которым можно будет получить ещё 3 года расширенной поддержки.

После публикации MySQL 8.1.0 ветка 8.0 переведена в режим сопровождения, допускающий только исправление ошибок. Сопровождение ветки 8.0 продлится до апреля 2026 года. Примерно через год будет выпущен новый LTS-релиз MySQL 8.4, что оставит пользователям примерно два года на переход с MySQL 8.0 на новую LTS-ветку. После формирования LTS-выпуска для следующего значительного релиза будет увеличена первая цифра в номере версии, т.е. после 8.4 LTS будет сформирована ветка 9.0 Innovation, затем через два года выйдет новый LTS-релиз 9.7, после которого настанет черёд ветки 10.0 Innovation. Обновления БД по месту (без перезаливки дампа) будет поддерживаться между LTS-релизами и между ветками Innovation до следующего LTS-релиза (т.е. с LTS 8.4 можно будет перейти на LTS 9.7 без перезаливки БД и с Innovation 9.1 до всех веток 9.x, включая LTS 9.7).

Основные изменения в MySQL 8.1:

  • Добавлена конструкция "EXPLAIN FORMAT=JSON INTO", позволяющая сохранить отчёт о времени выполнения запроса в формате JSON в отдельной переменной, к которой применимы функции для разбора JSON, например: 
    
   EXPLAIN FORMAT=JSON INTO @myex SELECT name FROM a WHERE id = 
   SELECT JSON_EXTRACT(@myex, "$.query_block.table.key");
  • По умолчанию отключено вырезание комментариев, отправляемых на сервер клиентом mysql. Для возвращения старого поведения следует запускать утилиту mysql с опцией "--skip-comments".
  • Значение опции SOURCE_RETRY_COUNT (время ожидания перед перед повторной попыткой установки соединения), указываемой в выражении "CHANGE REPLICATION SOURCE TO", изменено по умолчанию на 10 секунд.
  • Для упрощения отладки проблем в лог добавлены дополнительные сообщения о запуске и завершении работы, а также закрытии соединений.
  • Добавлено выражение "SHOW PARSE_TREE" для показа дерева разбора запроса SELECT в JSON-представлении.
  • Добавлена системная переменная tls-certificates-enforced-validation для включения обязательной проверки корректности TLS-сертификата при запуске сервера или выполнении выражения "ALTER INSTANCE RELOAD TLS". Если проверка не прошла сервер не будет запущен.
  • Добавлены переменные, отражающие состояние репликации.
  • Добавлены переменные authentication_ldap_[simple|sasl]_[connect|response]_timeout для управления значениями таймаутов при подключении к LDAP-серверу при аутентификации.
  • Прекращена поддержка установки в значение NULL опций, указываемых при запуске (--my-option=NULL), и связанных с ними системных переменных.
  • Запрещено использование символа "$" в качестве первого символа идентификаторов, без экранирования.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/mysql...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0
  3. OpenNews: Компания Oracle анонсировала стабильный релиз MySQL 5.7
  4. OpenNews: Критическая root-уязвимость в MySQL
  5. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.11
  6. OpenNews: Представлена новая значительная ветка СУБД MariaDB 11
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59461-mysql
Ключевые слова: mysql, database
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:46, 18/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Минорщина
     
  • 2, Аноним (2), 00:04, 19/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    неплохая вещь, чтобы погонять в "ДЕНВЕР Джентльменский набор"
     
  • 3, Аноним (3), 00:08, 19/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю подготовка к релизу rhel 10 идет полным ходом, mysql 8.1 добавять и php 8.1
     
  • 4, Да (?), 00:18, 19/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Пациент скорее мертв, чем жив
     
     
  • 5, Аноним (5), 00:25, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж Мария вроде мертва, вся движуха в сабже.
     
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