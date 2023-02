Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.11

Опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.11 (10.11.2), в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz. Одновременно на стадии альфа-тестирования находится ветка 11.0, в которой предложены значительные улучшения и изменения, нарушающие совместимость. Ветка MariaDB 10.11 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки и будет сопровождаться параллельно c MariaDB 11.x до февраля 2028 года. Ключевые улучшения в MariaDB 10.11: Реализована операция "GRANT ... TO PUBLIC", при помощи которой можно предоставить определённые привилегии сразу всем пользователям на сервере.

Разделены полномочия SUPER и "READ ONLY ADMIN" - привилегия "SUPER" теперь не охватывает права "READ ONLY ADMIN" (возможность записи, даже если выставлен режим только для чтения).

В режиме инспектирования "ANALYZE FORMAT=JSON" обеспечен показ времени, потраченного оптимизатором запросов.

Решены проблемы с производительностью, проявлявшиеся при чтении из таблицы с параметрами схемы хранения, а также при полном сканировании таблиц c параметрами и процедурами для схемы хранения.

В утилите mariadb-dump добавлена поддержка сохранения и восстановления исторических данных из версионированных таблиц.

Добавлена настройка system_versioning_insert_history для управления возможностью внесения изменений в прошлые версии данных в версионированных таблицах.

Разрешено изменение настроек innodb_write_io_threads и innodb_read_io_threads на лету без необходимости перезапуска сервера.

На платформе Windows обеспечен вход администраторов Windows как root в MariaDB без ввода пароля.

Переименованы переменные log_slow_min_examined_row_limit (min_examined_row_limit), log_slow_query (slow_query_log), log_slow_query_file (slow_query_log_file) и log_slow_query_time (long_query_time).