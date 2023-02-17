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Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.11

17.02.2023 13:32

Опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.11 (10.11.2), в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Одновременно на стадии альфа-тестирования находится ветка 11.0, в которой предложены значительные улучшения и изменения, нарушающие совместимость. Ветка MariaDB 10.11 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки и будет сопровождаться параллельно c MariaDB 11.x до февраля 2028 года.

Ключевые улучшения в MariaDB 10.11:

  • Реализована операция "GRANT ... TO PUBLIC", при помощи которой можно предоставить определённые привилегии сразу всем пользователям на сервере.
  • Разделены полномочия SUPER и "READ ONLY ADMIN" - привилегия "SUPER" теперь не охватывает права "READ ONLY ADMIN" (возможность записи, даже если выставлен режим только для чтения).
  • В режиме инспектирования "ANALYZE FORMAT=JSON" обеспечен показ времени, потраченного оптимизатором запросов.
  • Решены проблемы с производительностью, проявлявшиеся при чтении из таблицы с параметрами схемы хранения, а также при полном сканировании таблиц c параметрами и процедурами для схемы хранения.
  • В утилите mariadb-dump добавлена поддержка сохранения и восстановления исторических данных из версионированных таблиц.
  • Добавлена настройка system_versioning_insert_history для управления возможностью внесения изменений в прошлые версии данных в версионированных таблицах.
  • Разрешено изменение настроек innodb_write_io_threads и innodb_read_io_threads на лету без необходимости перезапуска сервера.
  • На платформе Windows обеспечен вход администраторов Windows как root в MariaDB без ввода пароля.
  • Переименованы переменные log_slow_min_examined_row_limit (min_examined_row_limit), log_slow_query (slow_query_log), log_slow_query_file (slow_query_log_file) и log_slow_query_time (long_query_time).


  1. Главная ссылка к новости ("https://mariadb.org/mariadb-1...)
  2. OpenNews: Представлена новая значительная ветка СУБД MariaDB 11
  3. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.10
  4. OpenNews: MariaDB существенно меняет график выпусков
  5. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
  6. OpenNews: В MariaDB будет встроен механизм борьбы с атаками, манипулирующими подстановкой SQL-кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58666-mariadb
Ключевые слова: mariadb
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:12, 17/02/2023 [ответить]  
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    Но ведь есть постгре
     
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