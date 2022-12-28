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Представлена новая значительная ветка СУБД MariaDB 11

28.12.2022 11:38

Спустя 10 лет с момента основания ветки 10.x представлен выпуск СУБД MariaDB 11.0.0, в котором предложено несколько значительных улучшений и изменений, нарушающих совместимость. Ветка пока имеет качество альфа-выпуска и станет готовой для рабочих применений после проведения стабилизации. Формирование следующей значительной ветки MariaDB 12, содержащей изменения, нарушающие совместимость, ожидается не ранее чем через 10 лет (в 2032 году).

Проектом MariaDB развивается ответвление от MySQL, по возможности сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. СУБД MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрена в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Ключевым улучшением в ветке MariaDB 11 является перевод оптимизатора запросов на новую весовую модель (cost model), обеспечивающую более точное предсказание весов каждого плана выполнения запроса. Несмотря на то, что новая модель позволяет избавиться от некоторых узких мест с производительностью, не исключено, что она будет оптимальной не во всех сценариях и возможно замедление каких-то запросов, поэтому пользователям рекомендуется принять участие в тестировании и уведомить разработчиков в случае возникновения проблем.

Ранее используемая модель хорошо подходила для нахождения оптимального индекса, но имела проблемы с применимостью операций сканирования таблицы, сканирования индекса или выборки по диапазонам. В новой модели данный недостаток устранён за счёт изменения базового веса операций с движком хранения. При оценке производительности операций, зависящих от скорости работы с диском, таких как последовательное сканирование записей, теперь предполагается, что данные хранятся на SSD-накопителе, обеспечивающем скорость чтения на уровне 400MB в секунду. Дополнительно проведён тюнинг и других весовых параметров оптимизатора, что, например, позволило реализовать возможность использования индексов для операций "ORDER BY/GROUP BY" в подзапросах и ускорить работу с очень маленькими таблицами.

Отмечается, что новая весовая модель позволит выбирать более оптимальный план выполнения запроса в следующих ситуациях:

  • При использовании запросов, охватывающих более 2 таблиц.
  • При наличии индексов, содержащих большое число одинаковых значений.
  • При использовании диапазонов, охватывающих более 10% таблицы.
  • При наличии сложных запросов, в которых не все используемые столбцы индексируются.
  • Когда используются запросы, привлекающие разные движки хранения (например, когда в одном запросе есть обращение к таблицам в движках InnoDB и Memory).
  • При использовании FORCE INDEX для улучшения плана запроса.
  • При ухудшении плана запроса в случае использования "ANALYZE TABLE".
  • Когда зпрос охватывает большое число производных таблиц (большое число вложенных SELECT).
  • При использовании выражений ORDER BY или GROUP BY, подпадающих под индексы.

Основные нарушения совместимости в ветке MariaDB 11:

  • Права SUPER больше не позволяют выполнять действия, для которых доступны отдельно выставляемые привилегии. Например, для изменения формата бинарных логов потребуются права BINLOG ADMIN.
  • Удалена реализация буфера изменений в InnoDB.
  • Объявлены устаревшими innodb_flush_method и innodb_file_per_table.
  • Объявлена устаревшей поддержка имён mysql*.
  • Объявлено устаревшим выставление параметра explicit_defaults_for_timestamp в значение 0.
  • В отдельный пакет вынесены символические ссылки для совместимости с MySQL.
  • Значение параметра innodb_undo_tablespaces по умолчанию изменено на 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://mariadb.org/mariadb-11...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.10
  3. OpenNews: MariaDB существенно меняет график выпусков
  4. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
  5. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10
  6. OpenNews: Увидела свет СУБД MariaDB 10.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58399-mariadb
Ключевые слова: mariadb
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:03, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никогда не понимал этого насильного насаживания немощных васянофорков в дистрибутивах. Сабж очередное подтверждение, что ничего хорошего из этого не получится. Ситуация может немного отличаться, когда и основной проект васяноподелка, но это явно не тот случай.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:08, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    в этом вся суть так называемого "опенсорса"
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:14, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > васянофорков

    Почитайте историю чтобы не позориться. Мария это форк от автора оригинального MySQL, то есть это, на самом деле, и есть основной проект, с изначальным автором и сообществом. А MySQL, который купил оракал только чтобы подсаживать с него пользователей на свою проприетарную базёнку - это как раз васянофорк, который даже и не развивается, потому что это противоречило бы целям оракала.

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 15:17, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это просто смешно слышать. До чего люди готовы доверять любому скаму в интернете, удивительно.

    Оракел развивает оригинальный проект, сабж с его продуктами в совершенно иных весовых категориях -- и речи быть не может о сравнении.

     

  • 1.2, Аноним (7), 15:07, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Формирование следующей значительной ветки MariaDB 12, содержащей изменения, нарушающие совместимость, ожидается не ранее чем через 10 лет (в 2032 году).

    Вот это жесть. За 10 лет там накопится такой груз легаси что развитие фактически остановится, и СУБД, и так значительно отстающая по возможностям от того же постгреса, вообще станет бесполезной игрушкой.

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 15:10, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато у mariadb есть galera и можно сделать отказоустойчивый, "синхронный" кластер
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 15:11, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а у postgresql всё сложно с кластеризацией. В бесплатном варианте по крайней мере.
     
  • 3.11, Аноним (7), 15:18, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У постгреса есть patroni где то же самое делается элементарно.
     
  • 2.6, Аноним (1), 15:12, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так это понял, сабж изначально позиционируется как легаси решение для легаси пхп кода, других применений и не планировалось. А вот Оракел, как это не удивительно, занимается развитием -- ему очень интересно занять и такие ниши своими решениями.
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 15:17, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В MySQL развития никакого нет. Оракелу интересно подсаживать пользователей на свой коммерческий продукт, а ниши занимать ему смысла вообще никакого нет. Да и силёнок не хватит - опенсорсных конкурентов слишком много и они слишком сильные.
     
     
  • 4.13, Аноним (1), 15:34, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато в MariaDB имитация бурной деятельности и ухудшение пользовательских характеристик. Только всё полезное почему-то вечно тянут из апстрима, а не наоборот.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:16, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > значительная ветка

    для лл: это major version series по-русски

     
     
  • 2.14, birdie (ok), 15:36, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Major на русский в контексте версии очень затруднительно перевести. Как и minor.

    Я бы просто оставил музыкальные термины: мажорный и минорный.

    Или, как вариант, "основной" (да, ведь major = это основа для будущих выпусков), "неосновной" - снова беда, в русском как-то всё грустно: https://sinonim.org/a/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0

     

  • 1.12, birdie (ok), 15:31, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я жду версии MariaDB/MySQL/Percona/whatever, которую не надо вручную настраивать под каждый host. Это выглядит как дебилизм. MongoDB/Redis молча встают и работают без настроек вообще. Postgres тоже, кажется, сто лет с ним дело не имел.

    Все итерации MySQL на тяжёлом production (>50 запросов в секунду; пару slave'ов для зеркалирования и backups) надо настраивать вручную ради вменяемой производительности.

     
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