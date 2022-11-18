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Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.10

18.11.2022 08:46

Опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.10 (10.10.2), в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Ключевые улучшения в MariaDB 10.10:

  • Добавлена функция RANDOM_BYTES для получения случайной последовательности байт заданного размера.
  • Добавлен тип данных INET4 для хранения адресов IPv4 в 4-байтовом представлении.
  • Изменены параметры по умолчанию выражения "CHANGE MASTER TO", в котором теперь используется режим репликации на основе GTID (Global Transaction ID), если master-сервер поддерживает данный вид идентификаторов. Объявлена устаревшей настройка "MASTER_USE_GTID=Current_Pos" вместо которой следует использовать опцию "MASTER_DEMOTE_TO_SLAVE".
  • Расширены оптимизации операций слияния с большим числом таблиц, включая возможность использования "eq_ref" для слияния таблиц в любом порядке.
  • Реализованы алгоритмы UCA (Unicode Collation Algoritm), определённые в спецификации Unicode 14 и применяемые для определения правил сортировки и сопоставления с учётом смысла символов (например, при сортировке цифровых значений учитывается наличие минуса и точки перед числом и разные виды написания, а при сравнении не принимается во внимание регистр символов и наличие знака ударения). Повышена производительность операций UCA в функциях utf8mb3 и utf8mb4.
  • Реализована возможность добавления IP-адресов в список узлов Galera Cluster, которым разрешено выполнять запросы SST/IST.
  • По умолчанию активирован режим "explicit_defaults_for_timestamp" для приближения поведения к MySQL (при выполнении "SHOW CREATE TABLE" не показывается содержимое блоков DEFAULT для типа timestamp).
  • В интерфейсе командной строки по умолчанию включена опция "--ssl" (включена установка соединений с TLS-шифрованием).
  • Переделана обработка выражений UPDATE и DELETE верхнего уровня.
  • Объявлены устаревшими функции DES_ENCRYPT и DES_DECRYPT, а также переменная innodb_prefix_index_cluster_optimization.


  1. Главная ссылка к новости (https://mariadb.org/mariadb-10...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.9
  3. OpenNews: Компания SkySQL переименована в MariaDB Corporation
  4. OpenNews: В MariaDB будет встроен механизм борьбы с атаками, манипулирующими подстановкой SQL-кода
  5. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
  6. OpenNews: MariaDB существенно меняет график выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58143-mariadb
Ключевые слова: mariadb, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним. (?), 09:00, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В этот раз доломали оптимизатор JOIN?

    Я после 10.6 боюсь обновляться вообще, так и сижу на 10.5, местами ушёл на ванильный 8.0, потому что в 10.6 доломали сброс страниц.

     
     
  • 2.2, Онаним. (?), 09:01, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молчу уже про то, что до этого доломали и выкинули TokuDB, и на больших объёмах хорошо сжимаемых данных всё стало плохо.
     
     
  • 3.11, Омоним (?), 09:21, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты справляешься без реализации новых алгоритмов и с отсутствием типа INET4?
     
     
  • 4.13, Онаним. (?), 09:25, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новых алгоритмов - это автовакуума в плоской DBF-подобной структуре с навесными индексами?
    А INET4 - это тупое кэнди над блобом.

     
     
  • 5.14, Онаним. (?), 09:26, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извиняюсь, не над блобом, над CHAR(4)/binary. Блоб немножко по-другому хранится.
     
     
  • 6.21, Аноним (-), 09:52, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    на этот раз прощаю
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:14, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен тип данных INET4 для хранения адресов IPv4 в 4-байтовом представлении

    в постгресе уже сто лет как было

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 09:18, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так сабж по сути из себя представляет одно большое проявление NIH-синдрома у его разработчиков, зачем он когда есть слоняра - хбз
     
     
  • 3.12, Онаним. (?), 09:22, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы всё ещё вакуумите? Тогда мы идём к вам. Даже со всеми недостатками :D
     
     
  • 4.15, random (??), 09:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вакуумили, вакуумим и вакуумить будем. А что? Какие с этим проблемы?
     
     
  • 5.17, Онаним. (?), 09:29, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, кто ж против-то. Продолжайте.
     
  • 4.18, An (??), 09:30, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже с таким огромным минусом как вакуум, предпочту PostgreSQL сабжу.
     
  • 4.19, Аноним (19), 09:46, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну-ну, вы мне еще за OPTIMIZE (RECREATE) TABLE поговорите)))
     
     
  • 5.23, Онаним. (?), 10:30, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь, ещё со времён 5.5 в общем случае не требуется.
    Бывают специфичные случаи, но это скорее исключение.
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 11:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эту операцию регулярно делать не нужно когда в таблицу только INSERT'ы идут и совсем чуть-чуть UPDATE. В случае же взрослого INSERT/UPDATE/DELETE что мыскль, что мария, место на диске жрут с не меньшим аппетитом, чем PG. Но, в отличии от PG, вернуть это место взад бывает не всегда просто и быстро.
     
  • 5.26, Онаним. (?), 10:33, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, даже ALTER (RECREATE) TABLE ныне вполне себе позволяет фоновые INSERT :) Такие дела.
     
  • 3.16, Онаним. (?), 09:28, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже даже одна возможность no-lock online DDL (schema change), даже со всеми ограничениями, даёт любому нынешнему варианту MySQL фору в три головы минимум.
     
  • 3.20, EULA (?), 09:49, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем использовать постгрю там, где даже ms sql слишком много, а sqlite слишком мало?
    MySQL и PostgreeSQL - это ПО для разных целевых аудиторий.
     
     
  • 4.24, Онаним. (?), 10:31, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MSSQL вроде бы хорош внутреннее, но вот стохастика в оптимизаторе - это лютый ппц при дебаге.
    Повторить проблему с запросом в синтетики почти невозможно, приходится жестить на боевых.
     
     
  • 5.25, Онаним. (?), 10:31, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    // в синтетике
     
  • 3.29, Stanislavvv (?), 12:06, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У открытого постгреса как с чем-нибудь галероподобным?
    Ну то есть, репликация до сих пор master-slave или есть что-то более приличное встроенное?
    Mariadb используют в том числе и за (почти) беспроблемность в данном случае репликации.
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:23, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не нужно ни там ни там.
     

  • 1.27, Онаним. (?), 10:47, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К сожалению стала видна острейшая нехватка ресурсов у компании за MariaDB. По сути текущий 10 - это всё ещё 5.7 с рядом бэкпортов из разных веток и собственных плюшек, при этом очень многое пришлось выкинуть, потому что сил тянуть не хватило. У Oracle же вполне хватило ресурсов сделать ряд важных изменений, не теряя при этом ничего, но на то он и Oracle.
     
  • 1.30, DEF (?), 12:18, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же не LTS ваще. Сидим на 10.5 и не жужжим.
     

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