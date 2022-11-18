Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.10

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|1.1, Онаним. (?), 09:00, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В этот раз доломали оптимизатор JOIN?
Я после 10.6 боюсь обновляться вообще, так и сижу на 10.5, местами ушёл на ванильный 8.0, потому что в 10.6 доломали сброс страниц.
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|2.2, Онаним. (?), 09:01, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Молчу уже про то, что до этого доломали и выкинули TokuDB, и на больших объёмах хорошо сжимаемых данных всё стало плохо.
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|3.11, Омоним (?), 09:21, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как ты справляешься без реализации новых алгоритмов и с отсутствием типа INET4?
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|4.13, Онаним. (?), 09:25, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Новых алгоритмов - это автовакуума в плоской DBF-подобной структуре с навесными индексами?
А INET4 - это тупое кэнди над блобом.
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|5.14, Онаним. (?), 09:26, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извиняюсь, не над блобом, над CHAR(4)/binary. Блоб немножко по-другому хранится.
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|1.8, Аноним (8), 09:14, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлен тип данных INET4 для хранения адресов IPv4 в 4-байтовом представлении
в постгресе уже сто лет как было
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|2.9, Аноним (-), 09:18, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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так сабж по сути из себя представляет одно большое проявление NIH-синдрома у его разработчиков, зачем он когда есть слоняра - хбз
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|3.12, Онаним. (?), 09:22, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы всё ещё вакуумите? Тогда мы идём к вам. Даже со всеми недостатками :D
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|4.15, random (??), 09:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вакуумили, вакуумим и вакуумить будем. А что? Какие с этим проблемы?
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|4.18, An (??), 09:30, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже с таким огромным минусом как вакуум, предпочту PostgreSQL сабжу.
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|5.23, Онаним. (?), 10:30, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не поверишь, ещё со времён 5.5 в общем случае не требуется.
Бывают специфичные случаи, но это скорее исключение.
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|6.28, Аноним (28), 11:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эту операцию регулярно делать не нужно когда в таблицу только INSERT'ы идут и совсем чуть-чуть UPDATE. В случае же взрослого INSERT/UPDATE/DELETE что мыскль, что мария, место на диске жрут с не меньшим аппетитом, чем PG. Но, в отличии от PG, вернуть это место взад бывает не всегда просто и быстро.
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|5.26, Онаним. (?), 10:33, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати да, даже ALTER (RECREATE) TABLE ныне вполне себе позволяет фоновые INSERT :) Такие дела.
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|3.16, Онаним. (?), 09:28, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже даже одна возможность no-lock online DDL (schema change), даже со всеми ограничениями, даёт любому нынешнему варианту MySQL фору в три головы минимум.
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|3.20, EULA (?), 09:49, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем использовать постгрю там, где даже ms sql слишком много, а sqlite слишком мало?
MySQL и PostgreeSQL - это ПО для разных целевых аудиторий.
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|4.24, Онаним. (?), 10:31, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MSSQL вроде бы хорош внутреннее, но вот стохастика в оптимизаторе - это лютый ппц при дебаге.
Повторить проблему с запросом в синтетики почти невозможно, приходится жестить на боевых.
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|3.29, Stanislavvv (?), 12:06, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У открытого постгреса как с чем-нибудь галероподобным?
Ну то есть, репликация до сих пор master-slave или есть что-то более приличное встроенное?
Mariadb используют в том числе и за (почти) беспроблемность в данном случае репликации.
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|1.27, Онаним. (?), 10:47, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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К сожалению стала видна острейшая нехватка ресурсов у компании за MariaDB. По сути текущий 10 - это всё ещё 5.7 с рядом бэкпортов из разных веток и собственных плюшек, при этом очень многое пришлось выкинуть, потому что сил тянуть не хватило. У Oracle же вполне хватило ресурсов сделать ряд важных изменений, не теряя при этом ничего, но на то он и Oracle.
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