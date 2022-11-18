Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.10

2.9 , Аноним ( - ), 09:18, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – так сабж по сути из себя представляет одно большое проявление NIH-синдрома у его разработчиков, зачем он когда есть слоняра - хбз

3.12 , Онаним. ( ? ), 09:22, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вы всё ещё вакуумите? Тогда мы идём к вам. Даже со всеми недостатками :D

4.15 , random ( ?? ), 09:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вакуумили, вакуумим и вакуумить будем. А что? Какие с этим проблемы?

5.17 , Онаним. ( ? ), 09:29, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, кто ж против-то. Продолжайте.

4.18 , An ( ?? ), 09:30, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Даже с таким огромным минусом как вакуум, предпочту PostgreSQL сабжу.

4.19 , Аноним ( 19 ), 09:46, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну-ну, вы мне еще за OPTIMIZE (RECREATE) TABLE поговорите)))

5.23 , Онаним. ( ? ), 10:30, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не поверишь, ещё со времён 5.5 в общем случае не требуется.

Бывают специфичные случаи, но это скорее исключение.

6.28 , Аноним ( 28 ), 11:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эту операцию регулярно делать не нужно когда в таблицу только INSERT'ы идут и совсем чуть-чуть UPDATE. В случае же взрослого INSERT/UPDATE/DELETE что мыскль, что мария, место на диске жрут с не меньшим аппетитом, чем PG. Но, в отличии от PG, вернуть это место взад бывает не всегда просто и быстро.

5.26 , Онаним. ( ? ), 10:33, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати да, даже ALTER (RECREATE) TABLE ныне вполне себе позволяет фоновые INSERT :) Такие дела.

3.16 , Онаним. ( ? ), 09:28, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже даже одна возможность no-lock online DDL (schema change), даже со всеми ограничениями, даёт любому нынешнему варианту MySQL фору в три головы минимум.

3.20 , EULA ( ? ), 09:49, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зачем использовать постгрю там, где даже ms sql слишком много, а sqlite слишком мало?

MySQL и PostgreeSQL - это ПО для разных целевых аудиторий.

4.24 , Онаним. ( ? ), 10:31, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – MSSQL вроде бы хорош внутреннее, но вот стохастика в оптимизаторе - это лютый ппц при дебаге.

Повторить проблему с запросом в синтетики почти невозможно, приходится жестить на боевых.

5.25 , Онаним. ( ? ), 10:31, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – // в синтетике

3.29 , Stanislavvv ( ? ), 12:06, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У открытого постгреса как с чем-нибудь галероподобным?

Ну то есть, репликация до сих пор master-slave или есть что-то более приличное встроенное?

Mariadb используют в том числе и за (почти) беспроблемность в данном случае репликации.

2.22 , Аноним ( 22 ), 10:23, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно не нужно ни там ни там.

