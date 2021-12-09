The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

MariaDB существенно меняет график выпусков

09.12.2021 21:16

Компания MariaDB, курирующая вместе с одноимённой некоммерческой организацией разработку сервера баз данных MariaDB, аносировала существенное изменение графика формирования сборок MariaDB Community Server и схемы его поддержки. До сих пор компания MariaDB формировала одну значительную ветку раз в год и обеспечивала её сопровождение на протяжении примерно 5 лет. По новой схеме значительные релизы, содержащие функциональные изменения, будут выходить раз в квартал и поддерживаться всего лишь год.

В официальном сообщении говорится о "желании ускорить доведения новшеств до сообщества", что, по сути, не более, чем маркетинг, так как команда MariaDB и раньше практиковала доведение новых функциональных возможностей в промежуточных выпусках, что серьёзно расходилось с заявлениями о приверженности правилам семантического версионирования, а также не раз становилось причиной регрессивных изменений, приводивших даже к полному отзыву выпусков.

Судя по всему, новая схема релизов - средство продвижения сборки Enterprise Server, выпускаемой корпорацией MariaDB эксклюзивно для своих подписчиков. Изменение цикла разработки и сокращение времени сопровождения Community-сборки сделает её менее привлекательной для использования в рабочих окружениях, что воспринимается как попытка привлечь новых подписчиков к платной редакции.

Как новый график разработки отразится на Linux-дистрибутивах пока непонятно. В пресс-релизе без уточнения деталей говорится, что идёт "совместная работа с дистрибутивами" по предоставлению поддержки на более длительный период и подготовке специальной версии, которая будет наилучшим образом подходить для модели сопровождения каждого дистрибутива. Учитывая, что и сейчас поставки сервера MariaDB даже такими ведущими дистрибутивами, как RHEL, заметно отстают от актуальных версий, можно ожидать, что изменение модели разработки только усугубит ситуацию.

  1. Главная ссылка к новости (https://mariadb.com/resources/...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.6
  3. OpenNews: Основатель MySQL предложил Business Source, новую модель монетизации открытого ПО
  4. OpenNews: Основатели MySQL начали продвижение лицензии BSL, как альтернативы Open Core
  5. OpenNews: Компания SkySQL переименована в MariaDB Corporation
  6. OpenNews: Компании Monty Program Ab и SkySQL объявили о слиянии с целью объединения усилий по развитию СУБД MariaDB
Автор новости: Асен Тотин
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56317-mariadb
Ключевые слова: mariadb, mysql
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:51, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Судя по всему, новая схема релизов - средство продвижения сборки Enterprise Server, выпускаемой корпорацией MariaDB эксклюзивно для своих подписчиков.

    кто бы сомневался - после того что автор чудил ;-)

     
  • 1.2, Аноним (-), 21:53, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Прекрасная БД. Перешел в свое время на неё с MySQL, и не пожалел.
     
     
  • 2.5, An0nim0us (?), 22:05, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь есть смысл попробовать версию от Percona, что б не пожалеть еще раз;)
     
     
  • 3.8, Онаним (?), 22:14, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это от тех ребят, что TokuDB купили и закопали? Не, спасибо.
     
     
  • 4.11, An0nim0us (?), 22:40, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее сейчас это наиболее развитый форк + единственные кто не урезает ничего в общедоступной версии в пользу коммерческой (ее у них нет), более того бесплатно предлагают больше чем остальные платно. Сами при этом зарабатывают исключительно на поддержке.
     
  • 2.9, Онаним (?), 22:19, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле Oracle взялся таки за MySQL, уже можно перекатываться назад на восьмёрку. В теории. На практике - пока лень и руки не доходят.
     

  • 1.3, Наноним (?), 21:56, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже кранты MariaDB. С таким подходом ни один вменяемый проект её использовать не будет.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно. Автор уже пытался прокатить всех двинув на OpenCore.
    https://ru.wikinews.org/wiki/Основатели_MySQL_начали_продвижение_лицензии_BSL,

    Но.. не прокатило - а денег на жизнь не хватает.. Хочется больше.
    Вот не мытьем так катаньем.

     

  • 1.4, UraniumSun (ok), 21:57, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну чо, всем PostgreSQL, пасаны?
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:09, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это они решили помочь с рекламой PostgreSQL? Неплохо.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:24, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все хотят денег
    Всегда можно поставить оригинальный mysql
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру