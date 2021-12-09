MariaDB существенно меняет график выпусков

Компания MariaDB, курирующая вместе с одноимённой некоммерческой организацией разработку сервера баз данных MariaDB, аносировала существенное изменение графика формирования сборок MariaDB Community Server и схемы его поддержки. До сих пор компания MariaDB формировала одну значительную ветку раз в год и обеспечивала её сопровождение на протяжении примерно 5 лет. По новой схеме значительные релизы, содержащие функциональные изменения, будут выходить раз в квартал и поддерживаться всего лишь год.

В официальном сообщении говорится о "желании ускорить доведения новшеств до сообщества", что, по сути, не более, чем маркетинг, так как команда MariaDB и раньше практиковала доведение новых функциональных возможностей в промежуточных выпусках, что серьёзно расходилось с заявлениями о приверженности правилам семантического версионирования, а также не раз становилось причиной регрессивных изменений, приводивших даже к полному отзыву выпусков.

Судя по всему, новая схема релизов - средство продвижения сборки Enterprise Server, выпускаемой корпорацией MariaDB эксклюзивно для своих подписчиков. Изменение цикла разработки и сокращение времени сопровождения Community-сборки сделает её менее привлекательной для использования в рабочих окружениях, что воспринимается как попытка привлечь новых подписчиков к платной редакции.

Как новый график разработки отразится на Linux-дистрибутивах пока непонятно. В пресс-релизе без уточнения деталей говорится, что идёт "совместная работа с дистрибутивами" по предоставлению поддержки на более длительный период и подготовке специальной версии, которая будет наилучшим образом подходить для модели сопровождения каждого дистрибутива. Учитывая, что и сейчас поставки сервера MariaDB даже такими ведущими дистрибутивами, как RHEL, заметно отстают от актуальных версий, можно ожидать, что изменение модели разработки только усугубит ситуацию.



