Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.6

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|1.1, Аноним (1), 10:08, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Кодировка utf8 переведена с четырёхбайтового представления utf8mb4 (U+0000..U+10FFFF) на трёхбайтовое utf8mb3 (охватывает диапазон Unicode U+0000..U+FFFF).
А зачем?
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|2.2, Онаним (?), 10:18, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы предельную длину текстового индекса в символах немножко увеличить.
Потому что она рассчитывается от максимального размера символа.
С utf8mb4 был лютый адешник.
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|2.3, Аноним (3), 10:34, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот вроде грозились сделать. Сам по себе mb3 это легаси отросток мускуля из давних времен который никому не нужен и все кто используют его или марию не первый день и так явно ставят mb4. Возможно, в новости ошибка
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|2.11, Аноним (11), 10:48, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эээ, йопт.
это в 10.6 или в 10.6.3 изменили?
если 10.6.2 -> 10.6.3 это очень подло так посреди версии делать
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|3.13, Аноним (11), 10:55, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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выяснил что это изменение было с 10.6.0 -> 10.6.1. и впрочем можно сказать на 10.6 будем жить на 3байтных ютф8. впрочем это всегонавсего дефолт который можно под себя настроить. просто существуют широченные таблицы которые по-дефолту делаются с ютф8 и потом невлазят в лимиты
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|1.15, Аноним (15), 10:59, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обеспечена атомарность выполнения выражений
ох елки, зачем я зашел читать про эту поделку. пойду нормальной базой пользоваться
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|1.22, Аноним (22), 11:41, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Улучшена совместимость с СУБД Oracle
Лучше бы улучшили совместимость с MySQL 8, мне приходится мигрировать на него из-за отсутствующих в MariaDB нужных мне фич
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