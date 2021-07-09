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Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.6

09.07.2021 08:11

После года разработки и трёх предварительных выпусков опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.6, в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Поддержка новой ветки будет осуществляться 5 лет, до июля 2026 года.

Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с полностью открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Ключевые улучшения MariaDB 10.6:

  • Обеспечена атомарность выполнения выражений "CREATE TABLE|VIEW|SEQUENCE|TRIGGER", "ALTER TABLE|SEQUENCE", "RENAME TABLE|TABLES", "DROP TABLE|VIEW|VIEW|TRIGGER|DATABASE" (либо выражение полностью завершено, либо всё возвращается в исходное состояние). В случае операций "DROP TABLE", удаляющих разом несколько таблиц, атомарность обеспечивается на уровне каждой отдельной таблицы. Целью изменения является обеспечение целостности в случае краха сервера в процессе выполнения операции. Ранее, после краха могли оставаться временные таблицы и файлы, нарушаться синхронизация таблиц в движках хранения и frm-файлах, оставаться непереименованными отдельные таблицы при переименовании разом нескольких таблиц. Целостность обеспечивается за счёт ведения журнала восстановления состояния, путь к которому можно определить через новую опцию "--log-ddl-recovery=файл" (по умолчанию ddl-recovery.log).
  • Реализована определённая в стандарте SQL 2008 конструкция "SELECT ... OFFSET ... FETCH", позволяющая вывести определённое число строк, начиная с указанного смещения, с возможностью использования параметра "WITH TIES" для прикрепления ещё оного следующего значения. Например, выражение "SELECT i FROM t1 ORDER BY i ASC OFFSET 1 ROWS FETCH FIRST 3 ROWS WITH TIES" отличается от конструкции "SELECT i FROM t1 ORDER BY i ASC LIMIT 3 OFFSET 1" выводом ещё одного элемента, следующего в хвосте (вместо 3 будет выведено 4 строки).
  • Для движка InnoDB реализован синтаксис "SELECT ... SKIP LOCKED", позволяющий исключить строки, для которых не может быть выставлена блокировка ("LOCK IN SHARE MODE" или "FOR UPDATE").
  • Реализована возможность игнорирования индексов (в MySQL 8 подобная функциональность именуется "невидимыми индексами"). Пометка индекса для игнорирования осуществляется при помощи флага IGNORED в выражении "ALTER TABLE", после чего индекс остаётся видимым и обновляемым, но не используется оптимизатором.
  • Добавлена функция JSON_TABLE(), предназначенная для преобразования данных JSON в реляционную форму. Например, документ JSON можно преобразовать для использования в контексте таблицы, которую можно указать внутри блока FROM в выражении SELECT.
  • Улучшена совместимость с СУБД Oracle: Добавлена поддержка анонимных подзапросов внутри блока FROM. Реализована конструкция MINUS (эквивалент EXCEPT). Добавлены функции ADD_MONTHS(), TO_CHAR(), SYS_GUID() и ROWNUM().
  • В движке InnoDB ускорена вставка в пустые таблицы. Формат строк COMPRESSED по умолчанию переведён в режим только для чтения. Схема SYS_TABLESPACES пришла на смену SYS_DATAFILES и напрямую отражает состояние в ФС. Для временного табличного пространства обеспечена поддержка отложенной записи. Прекращена поддержка старого алгоритма контрольных сумм, сохранявшегося для совместимости с MariaDB 5.5.
  • В системе репликации размер значения параметра master_host увеличен с 60 до 255 символов, а master_user до 128. Добавлена переменная binlog_expire_logs_seconds для настройки времени устаревания бинарного лога в секундах (ранее время сброса определялось только в днях через переменную expire_logs_days).
  • В механизме синхронной multi-master репликации Galera реализована переменная wsrep_mode для настройки параметров API WSREP (Write Set REPlication). Разрешён перевод Galera с незашифрованных коммуникаций на использование TLS без остановки кластера.
  • Реализована схема sys-schema, в которой собрана коллекция из представлений, функций и процедур для анализа операций с БД.
  • Добавлены служебные таблицы для анализа производительности репликации.
  • В набор информационных таблиц добавлены представления INFORMATION_SCHEMA.KEYWORDS и INFORMATION_SCHEMA.SQL_FUNCTIONS, выводящие список доступных ключевых слов и функций.
  • Удалены хранилища TokuDB и CassandraSE.
  • Кодировка utf8 переведена с четырёхбайтового представления utf8mb4 (U+0000..U+10FFFF) на трёхбайтовое utf8mb3 (охватывает диапазон Unicode U+0000..U+FFFF).
  • Добавлена поддержка активации по сокету в systemd.
  • В плагине GSSAPI добавлена поддержка имён групп Active Directory и SID.
  • Добавлена проверка наличия файла конфигурации $MARIADB_HOME/my.cnf в дополнение к $MYSQL_HOME/my.cnf.
  • Реализованы новые системные переменные binlog_expire_logs_seconds, innodb_deadlock_report, innodb_read_only_compressed, wsrep_mode и Innodb_buffer_pool_pages_lru_freed.


  1. Главная ссылка к новости (https://mariadb.org/mariadb-10...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.5
  3. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
  4. OpenNews: Сравнение производительности MariaDB 10.1 и MySQL 5.7
  5. OpenNews: Компания SkySQL переименована в MariaDB Corporation
  6. OpenNews: Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55463-mariadb
Ключевые слова: mariadb, mysql
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  • 1.1, Аноним (1), 10:08, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кодировка utf8 переведена с четырёхбайтового представления utf8mb4 (U+0000..U+10FFFF) на трёхбайтовое utf8mb3 (охватывает диапазон Unicode U+0000..U+FFFF).

    А зачем?

     
     
  • 2.2, Онаним (?), 10:18, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы предельную длину текстового индекса в символах немножко увеличить.
    Потому что она рассчитывается от максимального размера символа.
    С utf8mb4 был лютый адешник.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:34, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот вроде грозились сделать. Сам по себе mb3 это легаси отросток мускуля из давних времен который никому не нужен и все кто используют его или марию не первый день и так явно ставят mb4. Возможно, в новости ошибка
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 10:41, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, нет, никакой ошибки. Это первый этап перевода utf8 на mb4 по умолчанию: https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-8334
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:48, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эээ, йопт.
    это в 10.6 или в 10.6.3 изменили?
    если 10.6.2 -> 10.6.3 это очень подло так посреди версии делать
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:53, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10.6.1 и 10.6.2 альфа выпуски :)
     
  • 3.13, Аноним (11), 10:55, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выяснил что это изменение было с 10.6.0 -> 10.6.1. и впрочем можно сказать на 10.6 будем жить на 3байтных ютф8. впрочем это всегонавсего дефолт который можно под себя настроить. просто существуют широченные таблицы которые по-дефолту делаются с ютф8 и потом невлазят в лимиты
     

  • 1.4, pashev.me (?), 10:37, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Молодцы.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:39, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    здесь новый тренд наметился?

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124755.html#2

     
     
  • 3.8, Аноним (3), 10:42, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодец, заметил
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:32, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Молодец

    соси и ты тоже

     
  • 3.9, Аноним (9), 10:43, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодец
     
     
  • 4.20, Аноним (21), 11:32, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    соси конец
     
  • 3.23, Qwerty (??), 11:41, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто лайкосоство.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:42, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TokuDB то за что?
     
     
  • 2.10, Аноним (3), 10:44, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > The TokuDB storage engine has been deprecated by upstream

    https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-19780

     

  • 1.14, Аноним (14), 10:58, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда на расте его перепишут?
     
     
  • 2.16, Аноним (9), 11:06, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда заплатят
     
  • 2.17, OnTheEdge (ok), 11:09, 09/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:59, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обеспечена атомарность выполнения выражений

    ох елки, зачем я зашел читать про эту поделку. пойду нормальной базой пользоваться

     
  • 1.18, Беня Коломойский (?), 11:09, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SQLite хватит всем. Ну или почти всем.
     
  • 1.19, Gemorroj (ok), 11:23, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это они только сейчас с mysql 8.0 синхронизировались?
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:41, 09/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Улучшена совместимость с СУБД Oracle

    Лучше бы улучшили совместимость с MySQL 8, мне приходится мигрировать на него из-за отсутствующих в MariaDB нужных мне фич

     
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