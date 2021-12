Один из разработчиков MySQL раскритиковал проект и рекомендовал использовать PostgreSQL

3.11 , AleksK ( ok ), 11:40, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Причины, по которым Uber возвращался с PostgreSQL на MySQL, в основном ещё

> актуальны. Если они изначально делали все под MySQL, то не удивительно. А так по моему опыту использования Postgres и MySQL с рельсами, Postgres даже на глаз быстрее работает.

4.17 , Gemorroj ( ok ), 11:55, 06/12/2021

миграция на более новые версии у mysql на порядок проще. мультимастер (galera в mysql). некоторый синтаксический сахар (работа с enum, например).

5.21 , AleksK ( ok ), 12:02, 06/12/2021

Когда работаешь с ORM вообще пофиг.

6.22 , x3who ( ? ), 12:06, 06/12/2021

ORM там вообще перпендикулярен к тем проблемам, о которых вам говорят.

7.23 , AleksK ( ok ), 12:13, 06/12/2021

> ORM там вообще перпендикулярен к тем проблемам, о которых вам говорят. Вот именно, я работаю со своей объектной моделью, мне пофиг на то что там происходит под капотом. Но с Posgtres для меня все работает быстрее, и админить его ИМХО проще и удобнее.

6.26 , keydon ( ok ), 12:19, 06/12/2021

Когда работаешь с patroni - тоже

5.40 , Аноним ( 40 ), 12:55, 06/12/2021

>более новые версии а есть менее новые? Ну или хотя бы более лучшие.

5.47 , Ilya Indigo ( ok ), 13:15, 06/12/2021

> (работа с enum, например). enum в постгресе одна из немногих вещей которая мне понравилась.

В MariaDB я его никогда не использую, так как есть более эффективный tinyint unsigned, а соответствия можно в php массивом в константе класса сохранить. Но в посгресе нет ни tinyint ни unsigned но можно определить 1 раз enum и вставлять его в 2 и более таблицы, а если нужно модифицировать то делается это 1 раз.

3.34 , Cykooz ( ok ), 12:27, 06/12/2021

Насколько помню они вернулись не в совсем обычный MySQL, а в какую-то свою кастомизацию, с помощью которой они из MySQL сделали Key-Value базу данных. Вероятно тогда это было легче сделать в MySQL, т.к. там есть поддержка разных движков для хранения данных. В Postgres она появилась только недавно.

Поэтому не совсем корректно говорить, что они вернулись именно в MySQL, т.к. они фактически перешли на совершенно другой тип базы данных.

4.69 , funny.falcon ( ? ), 14:19, 06/12/2021

Нет. Key-value у них - это слой абстракции сверху, а не движок.

5.77 , Cykooz ( ok ), 14:35, 06/12/2021

> Нет. Key-value у них - это слой абстракции сверху, а не движок. А, ну да. Но тем не менее они сделали "костыль" поверх MySQL, т.к. именно его движок хорошо показал себя с этим "костылём". С тем же успехом они могли взять готовую Key-Value базу, если бы была в тот момент подходящая под требования. Поэтому не очень корректно приводить пример Uber-а, т.к. они MySQL использовали довольно специфично. Примерно как сравнивать Postgres с Redis.