Один из разработчиков MySQL раскритиковал проект и рекомендовал использовать PostgreSQL

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|2.4, _hide_ (ok), 11:25, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> всегда использовал слоника
Тот, кто так говорит, явно не мог его использовать 12+ лет назад. Значит использует лет 5 от силы, т.е. для проектов однодневок. Возможно в этом и причины их мимолетности.
>>> детища оракула
Ну это полностью подтверждает сказанное выше
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|3.90, лютый жабби__ (?), 15:31, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тот, кто так говорит, явно не мог его использовать 12+ лет назад
бред, помню, даже в 2000-м году делал пару поделок на постгресе и уже тогда витало аналогичное мнение: слон медленнее мускуля только в кривых руках, а по фичам даже 21 года назад постгрес был лучше.
хотя для 2021 оба мусор, тк монга рулит )
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|4.106, _hide_ (ok), 17:00, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> бред, помню, даже в 2000-м году делал пару поделок на постгресе и
> уже тогда витало аналогичное мнение: слон медленнее мускуля только в кривых
> руках, а по фичам даже 21 года назад постгрес был лучше.
Всё зависит от того, чем Вы занимаетесь. При обновлении 10-15 ГБ с ПГ Вы упираетесь в IO и уже можете наращивать скорость только за линейно, у MySQL имеется возможность такие проблемы отсрочить.
> хотя для 2021 оба мусор, тк монга рулит )
Вот всегда хотел спросить, сколько полезных проектов на Монге есть сейчас, старше 5-8 лет? Просто мой поиск мне даёт очень интересные результаты.
Ну и википедия подсказывает, что Монга это... Ну в общем, не база данных, хотя может заменить некоторые простые её функции.
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|2.18, Ян Злобин (ok), 11:57, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> всегда использовал слоника заместо вот этого вот детища оракула
Ничего вы, батенька, не понимаете в залепухах для прачечных!
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|1.2, AleksK (ok), 11:22, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Вот кстати тоже не понимаю зачем нужен MySQL если есть Postgres, который уделывает его по всем параметрам.
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|2.5, _hide_ (ok), 11:27, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> уделывает его
По каким параметрам?
>>> по всем
А мне казалось, что применение PG -- это очень взвешенное и обоснованное решение.
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|2.6, funny.falcon (?), 11:30, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не по всем. Я, как любитель PostgreSQL, ответственно заявляю.
Причины, по которым Uber возвращался с PostgreSQL на MySQL, в основном ещё актуальны.
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|3.11, AleksK (ok), 11:40, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Причины, по которым Uber возвращался с PostgreSQL на MySQL, в основном ещё
> актуальны.
Если они изначально делали все под MySQL, то не удивительно. А так по моему опыту использования Postgres и MySQL с рельсами, Postgres даже на глаз быстрее работает.
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|4.17, Gemorroj (ok), 11:55, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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миграция на более новые версии у mysql на порядок проще. мультимастер (galera в mysql). некоторый синтаксический сахар (работа с enum, например).
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|6.22, x3who (?), 12:06, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ORM там вообще перпендикулярен к тем проблемам, о которых вам говорят.
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|7.23, AleksK (ok), 12:13, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> ORM там вообще перпендикулярен к тем проблемам, о которых вам говорят.
Вот именно, я работаю со своей объектной моделью, мне пофиг на то что там происходит под капотом. Но с Posgtres для меня все работает быстрее, и админить его ИМХО проще и удобнее.
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|5.40, Аноним (40), 12:55, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>более новые версии
а есть менее новые? Ну или хотя бы более лучшие.
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|5.47, Ilya Indigo (ok), 13:15, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> (работа с enum, например).
enum в постгресе одна из немногих вещей которая мне понравилась.
В MariaDB я его никогда не использую, так как есть более эффективный tinyint unsigned, а соответствия можно в php массивом в константе класса сохранить.
Но в посгресе нет ни tinyint ни unsigned но можно определить 1 раз enum и вставлять его в 2 и более таблицы, а если нужно модифицировать то делается это 1 раз.
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|3.34, Cykooz (ok), 12:27, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Насколько помню они вернулись не в совсем обычный MySQL, а в какую-то свою кастомизацию, с помощью которой они из MySQL сделали Key-Value базу данных. Вероятно тогда это было легче сделать в MySQL, т.к. там есть поддержка разных движков для хранения данных. В Postgres она появилась только недавно.
Поэтому не совсем корректно говорить, что они вернулись именно в MySQL, т.к. они фактически перешли на совершенно другой тип базы данных.
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|5.77, Cykooz (ok), 14:35, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет. Key-value у них - это слой абстракции сверху, а не движок.
А, ну да. Но тем не менее они сделали "костыль" поверх MySQL, т.к. именно его движок хорошо показал себя с этим "костылём". С тем же успехом они могли взять готовую Key-Value базу, если бы была в тот момент подходящая под требования. Поэтому не очень корректно приводить пример Uber-а, т.к. они MySQL использовали довольно специфично. Примерно как сравнивать Postgres с Redis.
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|2.42, Ilya Indigo (ok), 13:06, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Уделывает он только по физическому занимаемому месту для эквивалентных данных! (жрёт гораздо больше)
А так в нём нет ни unsigned, не int1 и int3, и даже ALTER TABLE ... ADD ... AFTER ...; нету.
Альтернативных движков нету, и, возможно, сжатия табличного пр-ва единственного движка тоже нету!
Ох уж эти мамкины уделыватели по всем фронтам...
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|3.56, Наме (?), 13:34, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Уделывает он только по физическому занимаемому месту для эквивалентных данных! (жрёт гораздо
> больше)
> А так в нём нет ни unsigned, не int1 и int3, и
> даже ALTER TABLE ... ADD ... AFTER ...; нету.
> Альтернативных движков нету, и, возможно, сжатия табличного пр-ва единственного движка
> тоже нету!
> Ох уж эти мамкины уделыватели по всем фронтам...
Ильюшинька, Слон реляционный MVCC (честная реализация всех уровней изоляции транзакций), а Дельфин по умолчанию ISAM (транзакций и WAL-а нет, но бывают задачи где это всё лишняя нагрузка). Это как ткацкий станок сравнивать с вязальными спицами -- каждый хорош для своих задач.
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|4.62, Ilya Indigo (ok), 13:50, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ильюшинька, Слон реляционный MVCC (честная реализация всех уровней изоляции транзакций),
Вы не поверите, InnoDB тоже!
> а Дельфин по умолчанию ISAM
MySQL уже более 10-ти лет по умолчанию InnoDB использует, а там где нужна быстрая вставка можно и MyISAM использовать в той же самой БД!
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|5.65, Наме (?), 14:01, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ильюшинька, Слон реляционный MVCC (честная реализация всех уровней изоляции транзакций),
> Вы не поверите, InnoDB тоже!
>> а Дельфин по умолчанию ISAM
> MySQL уже более 10-ти лет по умолчанию InnoDB использует, а там где
> нужна быстрая вставка можно и MyISAM использовать в той же самой
> БД!
Это под вендой. Но Инно тоже Слону не конкурент. Совершенно разного масштаба явления.
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|7.76, Ilya Indigo (ok), 14:33, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это вы зря. Сам InnoDB довольно продвинут. Но это лишь слой хранения.
Да уже по первому комментарию и так понятно что аноним совершенно не понимает о чём пишет, а когда его аргументы мною разбиты пишет снова глупость, не понятно зачем вообще упоминая оффтопик, и просит просто поверить ему.
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|8.93, Наме (?), 15:57, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Ильюша, ты пишешь на пэхэпэ Эти всё сказано о твоим интеллектуальных способност... текст свёрнут, показать
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|4.85, vitalif (ok), 15:18, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под какой виндой, что ты несёшь?
Никто уже нигде лет 15 не использует MyISAM. А InnoDB тоже MVCC, причём что важно - там нет грёбаного вакуума)
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|5.94, Наме (?), 15:59, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Под какой виндой, что ты несёшь?
> Никто уже нигде лет 15 не использует MyISAM. А InnoDB тоже MVCC,
> причём что важно - там нет грёбаного вакуума)
Практически везде. Просто в силу того, что ISAM для многих задач достаточен.
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|5.95, Наме (?), 16:05, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Под какой виндой, что ты несёшь?
> Никто уже нигде лет 15 не использует MyISAM. А InnoDB тоже MVCC,
> причём что важно - там нет грёбаного вакуума)
Ты можешь объяснить, чем "вакуум" хуже/лучше отдельных UNDO-сегментов или писанины в tempdb?
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|5.103, Аноним (103), 16:48, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно-конечно, никакого вакуума. Только православный optimize table! Ну и что что это те же яйца даже не в профиль.
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|6.109, Наме (?), 17:13, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Конечно-конечно, никакого вакуума. Только православный optimize table! Ну и что что это
> те же яйца даже не в профиль.
Нет, это и близко не одни и те же "яйца". Одна чистит БД от призраков и освобождает счётчик транзакций (изменений), другая проводит пересортировку таблиц.
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|2.87, minonA (?), 15:27, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так, на вскидку, а есть ли в PostgreSQL аналог MEMORY таблицы? Вообще проблема оптимизатора MySQL преувеличена. Да, в Postgres он умнее. Но и в MySQL можно добиться схожих результатов немного подкрутив. А если говорить о простых запросах, что наиболее частый юзер-кейс, MySQL вообще ничем не хуже.
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|3.102, AleksK (ok), 16:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сужу по тому как работал мой проект на рельсах. Загрузка базы в проект из yaml ну просто в разы быстрее при использовании postgres, да и отзывчивость в общем получше. Я не проводил специальных тестов просто общие впечатления от работы на одном и на другом.
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|1.10, flexagoon (ok), 11:40, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> MySQL сильно устарел и не эффективен, при том, что большинство пользователей и разработчиков считают, что всё в порядке, не утруждая себя сравнением с другими СУБД, которые давно ушли вперёд
Они тут слово "My" нечаянно перед "SQL" добавили
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|1.12, Аноним (12), 11:42, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Использовал и то и другое, особой разницы не заметил. Для малых и средних сайтов MySQL - идеальное решение, поскольку там лучше дока и больше туторов. А высоконагруженный сайт postgress со всеми своими "продвинутыми" алгоритмами и оптимизациями банально не потянет.
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|2.16, Аноним (16), 11:55, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не знаю чем там сильно отличаются туториалы для малых и средних сайтов, так как для малых и средних сайтов база всё равно считается детской по структуре.
А вот для более серьёзных проектов (веб/десктоп, АРМ, и тд) всё таки более гибкая в проектировании PostgreSQL я считаю. Логику делать очень удобно. И как раз таки нормальная дока по нему в целом.
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|2.33, Аноним (33), 12:26, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вывод ты делаешь малые и средние сайты. Больше из твоего комментария нечего почерпнуть.
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|1.13, Аноним (-), 11:48, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну всё, мария не торт, мускуль не торт, постгрес не торт, и раст нас не спасёт, потому что там тоже все paзocpaлиcь.
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|2.29, Rev (?), 12:21, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> там тоже все paзocpaлиcь
Кто "все"? Модераторы CoC? Ах, увольте...
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|3.81, topin89 (ok), 14:51, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы всё было так просто. Один из ключевых разработчиков забросил Rust Wasm, но активно отказывался передавать управление другим ключевым разработчикам после множества просьб.
Пользуясь полномочиями ключевого разраба, он активно банил неугодных порой без причин.
Да и сам оказался в составе core team, потому что знакомый протащил.
До этого работал в npm, где пытался турнуть некоего Рода Вагга, но не прокатило, и турнули его самого.
Добавим к этому активную SJW-позицию на всё про всё. Высказывание "убить всех мужиков" и было причиной для бана, вот только у модера нет прав банить. Модераторский состав, с другой стороны, состоит преимущественно из прикладников на rust. В частности, инициатором бойкота выступил не непонятный SJW'шник, а автор ripgrep.
Разработчика зовут Эшли Уильямс, подробности тут: https://news.ycombinator.com/item?id=28515306
Так что всё гораздо хуже, чем SJW-модеров уволили. Они там уже в составе разрабов.
Грустно, надеюсь, таки турнут эту Эшли.
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|4.73, funny.falcon (?), 14:28, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень зря. MongoDB вполне себе надёжная и удобная в эксплуатации база в наши дни. Я имею в виду эксплуатацию с точки зрения администрирования.
Правда, консистентный бэкап шардированного кластера сделали платной фичей. Его можно повторить руками, но минимум несколько месяцев интенсивной разработки обойдётся.
Но у кого он вообще есть - бесплатный консистентный бэкап шардированного кластера? Знаю, у TiDB. У кого ещё?
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|1.19, Простоник (ok), 11:58, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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MySQL всегда был игрушкой для небольших сайтов. Для определённого масштаба вполне подходит.
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|2.30, Аноним (33), 12:24, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты ведь сейчас вордпресс имел ввиде и что УГ, да? И правильно сделал.
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|3.38, Простоник (ok), 12:39, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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(Зевая) Я не знаю что там хранит вордпресс и в каком виде, но хранить в подобной базе большое количество таблиц особенно со сложной структурой и сложными запросами я бы не стал. А так пяток таблиц для блога подойдёт.
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|1.20, kai3341 (ok), 12:00, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Блин. InnoDB интересен своей ораклиной структурой данных -- кластерный первичный ключ. Реализация MVCC не гадит себе под ноги, необходимость богомерзкого autovacuum отсутствует. Когда БД корректно остановлена, она не содержит мусора. InnoDB -- это топовый OLTP движок
Претензии есть. Реализация fulltext очень грустная, не поддерживает партиционирования. То есть если вы индексируете, например, новости, которые есть временной ряд -- поиск с указанием временных рамок будет крайне грустненьким
PS: У постгреса другие сильные стороны. Например, бесплатный rollback
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|2.57, Ilya Indigo (ok), 13:34, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Реализация fulltext очень грустная
Ну так если нужно нормальный, то для этого Sphinx есть.
А то что есть это просто что бы было кому лень со сфинксом заморачиваться.
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|2.58, Наме (?), 13:46, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Блин. InnoDB интересен своей ораклиной структурой данных -- кластерный первичный ключ.
> Реализация MVCC не гадит себе под ноги, необходимость богомерзкого autovacuum отсутствует.
> Когда БД корректно остановлена, она не содержит мусора. InnoDB -- это
> топовый OLTP движок
> Претензии есть. Реализация fulltext очень грустная, не поддерживает партиционирования.
> То есть если вы индексируете, например, новости, которые есть временной ряд
> -- поиск с указанием временных рамок будет крайне грустненьким
> PS: У постгреса другие сильные стороны. Например, бесплатный rollback
Попутал ты всё. Какой "кластерный первичный ключ"? Это в МС Сиквеле типично отношение реализуют "кластерным индексом", в Оракле типично куча, хотя с 12-той версии появилась возможность реализовывать индексно-организованными таблицами (но редко кто так делает). Какая разница куда "гадим" MVCC? Когда нет необходимости каждый раз плодить UNDO-данные и таскать их из одного ТП в другое это банально быстрее, но больше места жрёт в локальной перспективе времени. Тут уж надо выбирать, что ценнее пространство или время ЦП и память. В чём богомерзкость вакуума? При адекватной настройке всё просто работает. Проблемы возникают, когда в одном кластере много БД и в них сильно разные по длительности транзакции -- 31-однобитного счётчика банально начинает не хватать. Ну так это нужно учитывать при развёртывании.
Инно хорошая академическая лабораторная работа, к проду не пригодная по ряду причин, вроде того, что вектор UNDO не попадает в WAL, что при краше приводит к развалу БД.
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|4.96, Наме (?), 16:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А можно ссылочки на развал БД при краше?
Разверни. Запусти длительную транзакцию, не завершая её выруби питание. Т.к. данные UNDO скорее всего в полном объёме не попадут в журнал, то при обратном проигрывании при восстановлении получить несогласованную БД. Тут должны, конечно, звёзды сойтись. Чтобы грязные блоки уже попали на диск, но при этом вектор UNDO ещё нет. Но во "взрослых" СУБД это принципиально невозможно, а в Инно вполне под рабочей нагрузкой. Хотя это практически, объективно говоря, маловероятно, но при случае проблем при восстановлении добавит.
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|3.86, penetrator (?), 15:24, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в MSSQL некластерный первичный индекс (если речь не про Azure) появился очень очень давно (задолго до появления самого Azure)
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|4.98, Наме (?), 16:12, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в MSSQL некластерный первичный индекс (если речь не про Azure) появился очень
> очень давно (задолго до появления самого Azure)
Не некластерный, а кластерный. Кластерней некуда. Но это всё словоблудие майковское.
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|5.101, penetrator (?), 16:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> в MSSQL некластерный первичный индекс (если речь не про Azure) появился очень
>> очень давно (задолго до появления самого Azure)
> Не некластерный, а кластерный. Кластерней некуда. Но это всё словоблудие майковское.
некластерный, heap или как хочешь еще, и он там есть и есть очень давно
PK в MSSQL может быть 2 типов
с пробуждением
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|6.105, Наме (?), 16:59, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> в MSSQL некластерный первичный индекс (если речь не про Azure) появился очень
>>> очень давно (задолго до появления самого Azure)
>> Не некластерный, а кластерный. Кластерней некуда. Но это всё словоблудие майковское.
> некластерный, heap или как хочешь еще, и он там есть и есть
> очень давно
> PK в MSSQL может быть 2 типов
> с пробуждением
Heap это, пардон, куча. Т.е. когда данные хранятся вообще вне всякой упорядоченной структуры, а просто страницы в цепочку выделяются по IAM. В Сибэйсе хренелион лет назад решили, что коль уникальный индекс практически всегда создаётся, то логично в структуре этого индекса хранить и все прочие данные, которые не входят в индексный ключ, а не отдельно кучу и отдельно би-три с листами с индексным ключом. Ну и сделали такою смесь верблюда с носорогом -- сверху служебные структуры би-три, а на листах все данные. Ну вот, эту хрень и назвали кластерным индексом. В принципе, логичное решение, но проблема в том, что одного индекса в типичных условиях никогда не бывает достаточно, а хранение всех данных в структуре какого-то одного индекса зачастую приводит к смещению статистик распределения со всеми печальными последствиями. Поэтому тот же Оракл такого не делал. Я уж не помню, когда они ввели что-то подобное, по-моему, с 12-той версии. В Слоне тоже такого не было.
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|6.107, Наме (?), 17:01, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PK в MSSQL может быть 2 типов
Как бы, PK это не индекс, а Constrain -- ограничение первичного ключа. Который реализуется, под капотом, созданием уникального кластерного уже Индекса, если явно не заказать создавать не кластерный индекс, а дополнительный.
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|6.108, Наме (?), 17:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> некластерный, heap или как хочешь еще, и он там есть и есть
> очень давно
> PK в MSSQL может быть 2 типов
Маленький бесплатный ликбез. В МС Сиквеле данные отношения могут хранится либо в куче, либо в би-три, организованном по значению уникального ключа (сортировки). PK же (Primary Key) это одно из видов Ограничений, которое реализуется либо тем, что все данные отношения помещаются в структуру индекса, либо тем, что создаётся куча, а куче создаётся би-три-структура доп. индекса, в которой на листах хранятся данные индексного ключа и ссылки на страницы кучи, где хранится оригинальная индексируемая строка.
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|7.110, Наме (?), 17:18, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Маленький бесплатный ликбез. В МС Сиквеле данные отношения могут хранится либо в
> куче, либо в би-три, организованном по значению уникального ключа (сортировки). PK
> же (Primary Key) это одно из видов Ограничений, которое реализуется либо
> тем, что все данные отношения помещаются в структуру индекса, либо тем,
> что создаётся куча, а куче создаётся би-три-структура доп. индекса, в которой
> на листах хранятся данные индексного ключа и ссылки на страницы кучи,
> где хранится оригинальная индексируемая строка.
Хотя, малыши, я тут несколько ошибся. Когда заказываешь PK к существующему уже отношению, в котором есть данные, то данные из кучи перемещаются в это би-три, а исходная куча удаляется, если же заказать PK при создании отношения, то и не будет создаваться, а сразу будет создано би-три, в который данные отношения и будут писаться. Если же создать PK и явно указать, что ограничение должно реализоваться доп. индексом, то будет к куче создан доп. индекс в виде би-три. Вот и всё.
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|2.68, Аноним (68), 14:18, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> необходимость богомерзкого autovacuum отсутствует
Богомерзкое - это писать логи. А автовакуум это красота.
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|1.25, Аноним (33), 12:17, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Местные Аноноимы опускают MySQL уже 20-ый год. Но только сейчас до одного из разработчиков MySQL дошло что он занимается фигнёй.
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|2.36, Аноним (-), 12:34, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если копры его забросят - получится отличный и стабильный продукт. Надеемся что не начнут хотеть переписать на раст или что-то.
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|4.46, Аноним (-), 13:14, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пральна, раздать все копрам, и сосать лапу. Иначе же стогнация, нелицензионность и прочая протухаемость.
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|2.45, th3m3 (ok), 13:11, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Наконец-то мы были услышаны! Ждём осознания в станах Вордпресса, пехепешников.
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|3.74, 123 (??), 14:29, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В станах "Вордпресса" давно предлагают использовать MariaDB.
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|1.27, devkornev (ok), 12:20, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С новыми проектами - ок, выбор за Postgres. Но что делать, где уже MySQL. Обновление с 5 на 8 выливается в существенное замедление.
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|2.50, Аноним (33), 13:22, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Масштабироваться причем вертикально. Горизонтально не каждый сможет.
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|1.35, Аноним (-), 12:32, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> всё в порядке, не утруждая себя сравнением с другими СУБД, которые давно ушли вперёд
Ну ушли себе и ушли, это их проблемы.
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|1.39, An (??), 12:50, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ну ребятишки, расскажите про маленькие и средние проекты, когда мускул тащил на себе адсенс гугла, метрику и директ яндекса. А? Это говорит о том, что вы, господа - рукожопы. И не умеете готовить мускул.
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|2.43, Аноним (41), 13:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На маленьком проекте использовал гугл адсенс. Подключил скрипт JS и всё. Базу не использовал вообще. Путь к скрипту лежал в файлике. Значит можно мускуль заменить на файлик.
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|2.48, Аноним (48), 13:15, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про MySQL в Google Adsense - это миф, никогда он там не использовался. Вы видимо с Facebook путайте.
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|2.49, Аноним (33), 13:19, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В mail.ru используют джангу вместе с MySQL и им норм. Но это совершенно не значит что так надо делать всем.
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|2.61, Наме (?), 13:49, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А ну ребятишки, расскажите про маленькие и средние проекты, когда мускул тащил
> на себе адсенс гугла, метрику и директ яндекса. А? Это говорит
> о том, что вы, господа - рукожопы. И не умеете готовить
> мускул.
Вряд ли. ISAM хорош, когда надо много писать в хвост и не нужны транзакции. Например, в какой-нибудь системе не слишком ответственного логирования, где источник сообщений сам имеет надёжное хранилище.
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|2.67, Аноним (67), 14:08, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+1
Пусть еще расскажут как замечательно мигрировать без данутайма базу на другой хост.
Или делать шардинг.
Все что касается административной части то у слоника все печально.
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|3.82, Наме (?), 14:53, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> +1
> Пусть еще расскажут как замечательно мигрировать без данутайма базу на другой хост.
> Или делать шардинг.
> Все что касается административной части то у слоника все печально.
Ну Слоника со всем всё прекрасно. Ещё бы кластеризацию запилили и вообще было бы прекрасно.
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|4.84, Аноним (67), 15:02, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажи как будешь большую базу нагруженного приложения мигрировать на другой хост без даунтайма
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|5.99, Наме (?), 16:16, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Расскажи как будешь большую базу нагруженного приложения мигрировать на другой хост без
> даунтайма
А в чём сложность? Ну не RAC, конечно, но вполне можно довести до приемлемого уровня.
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|2.59, Аноним (-), 13:47, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Действительно, когда нужен скуль почему же не взять монгу, хмм.
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|1.63, Аноним (63), 13:51, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дык мускуль и задуман как бесплатная поделка для студентов. Никто никогда и не говорил, что он пригоден для коммерческих продуктов. Так что я не знаю, кого он там пугает.
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|2.78, ыы (?), 14:41, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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очень любопытная мысль... не хотите ее развить?
Расскажите нам для чего был задуман PHP, Линукс, автомобиль, колесо...
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|1.71, ыы (?), 14:22, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> не выделяет должных ресурсов, что мешает поддержанию его в виде конкурентоспособного продукта.
Опенсорс в полный рост... А как же разработка сообществом? Где миллион волонтеров пишущих код оптимизатора?
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|2.91, Простоник (ok), 15:53, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хороший вопрос. Ответ зависит от того, сколько этот оптимизатор будет стоить.
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