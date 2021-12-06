Один из разработчиков MySQL раскритиковал проект и рекомендовал использовать PostgreSQL

2.57 , Ilya Indigo ( ok ), 13:34, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Реализация fulltext очень грустная Ну так если нужно нормальный, то для этого Sphinx есть.

А то что есть это просто что бы было кому лень со сфинксом заморачиваться.

2.58 , Наме ( ? ), 13:46, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Блин. InnoDB интересен своей ораклиной структурой данных -- кластерный первичный ключ.

> Реализация MVCC не гадит себе под ноги, необходимость богомерзкого autovacuum отсутствует.

> Когда БД корректно остановлена, она не содержит мусора. InnoDB -- это

> топовый OLTP движок

> Претензии есть. Реализация fulltext очень грустная, не поддерживает партиционирования.

> То есть если вы индексируете, например, новости, которые есть временной ряд

> -- поиск с указанием временных рамок будет крайне грустненьким

> PS: У постгреса другие сильные стороны. Например, бесплатный rollback Попутал ты всё. Какой "кластерный первичный ключ"? Это в МС Сиквеле типично отношение реализуют "кластерным индексом", в Оракле типично куча, хотя с 12-той версии появилась возможность реализовывать индексно-организованными таблицами (но редко кто так делает). Какая разница куда "гадим" MVCC? Когда нет необходимости каждый раз плодить UNDO-данные и таскать их из одного ТП в другое это банально быстрее, но больше места жрёт в локальной перспективе времени. Тут уж надо выбирать, что ценнее пространство или время ЦП и память. В чём богомерзкость вакуума? При адекватной настройке всё просто работает. Проблемы возникают, когда в одном кластере много БД и в них сильно разные по длительности транзакции -- 31-однобитного счётчика банально начинает не хватать. Ну так это нужно учитывать при развёртывании.

Инно хорошая академическая лабораторная работа, к проду не пригодная по ряду причин, вроде того, что вектор UNDO не попадает в WAL, что при краше приводит к развалу БД.

3.75 , funny.falcon ( ? ), 14:31, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно ссылочки на развал БД при краше?

4.96 , Наме ( ? ), 16:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А можно ссылочки на развал БД при краше? Разверни. Запусти длительную транзакцию, не завершая её выруби питание. Т.к. данные UNDO скорее всего в полном объёме не попадут в журнал, то при обратном проигрывании при восстановлении получить несогласованную БД. Тут должны, конечно, звёзды сойтись. Чтобы грязные блоки уже попали на диск, но при этом вектор UNDO ещё нет. Но во "взрослых" СУБД это принципиально невозможно, а в Инно вполне под рабочей нагрузкой. Хотя это практически, объективно говоря, маловероятно, но при случае проблем при восстановлении добавит.

3.86 , penetrator ( ? ), 15:24, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в MSSQL некластерный первичный индекс (если речь не про Azure) появился очень очень давно (задолго до появления самого Azure)

4.98 , Наме ( ? ), 16:12, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > в MSSQL некластерный первичный индекс (если речь не про Azure) появился очень

> очень давно (задолго до появления самого Azure) Не некластерный, а кластерный. Кластерней некуда. Но это всё словоблудие майковское.

5.101 , penetrator ( ? ), 16:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> в MSSQL некластерный первичный индекс (если речь не про Azure) появился очень

>> очень давно (задолго до появления самого Azure)

> Не некластерный, а кластерный. Кластерней некуда. Но это всё словоблудие майковское. некластерный, heap или как хочешь еще, и он там есть и есть очень давно PK в MSSQL может быть 2 типов с пробуждением

6.105 , Наме ( ? ), 16:59, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> в MSSQL некластерный первичный индекс (если речь не про Azure) появился очень

>>> очень давно (задолго до появления самого Azure)

>> Не некластерный, а кластерный. Кластерней некуда. Но это всё словоблудие майковское.

> некластерный, heap или как хочешь еще, и он там есть и есть

> очень давно

> PK в MSSQL может быть 2 типов

> с пробуждением Heap это, пардон, куча. Т.е. когда данные хранятся вообще вне всякой упорядоченной структуры, а просто страницы в цепочку выделяются по IAM. В Сибэйсе хренелион лет назад решили, что коль уникальный индекс практически всегда создаётся, то логично в структуре этого индекса хранить и все прочие данные, которые не входят в индексный ключ, а не отдельно кучу и отдельно би-три с листами с индексным ключом. Ну и сделали такою смесь верблюда с носорогом -- сверху служебные структуры би-три, а на листах все данные. Ну вот, эту хрень и назвали кластерным индексом. В принципе, логичное решение, но проблема в том, что одного индекса в типичных условиях никогда не бывает достаточно, а хранение всех данных в структуре какого-то одного индекса зачастую приводит к смещению статистик распределения со всеми печальными последствиями. Поэтому тот же Оракл такого не делал. Я уж не помню, когда они ввели что-то подобное, по-моему, с 12-той версии. В Слоне тоже такого не было.

6.107 , Наме ( ? ), 17:01, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > PK в MSSQL может быть 2 типов Как бы, PK это не индекс, а Constrain -- ограничение первичного ключа. Который реализуется, под капотом, созданием уникального кластерного уже Индекса, если явно не заказать создавать не кластерный индекс, а дополнительный.

6.108 , Наме ( ? ), 17:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > некластерный, heap или как хочешь еще, и он там есть и есть

> очень давно

> PK в MSSQL может быть 2 типов Маленький бесплатный ликбез. В МС Сиквеле данные отношения могут хранится либо в куче, либо в би-три, организованном по значению уникального ключа (сортировки). PK же (Primary Key) это одно из видов Ограничений, которое реализуется либо тем, что все данные отношения помещаются в структуру индекса, либо тем, что создаётся куча, а куче создаётся би-три-структура доп. индекса, в которой на листах хранятся данные индексного ключа и ссылки на страницы кучи, где хранится оригинальная индексируемая строка.

7.110 , Наме ( ? ), 17:18, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Маленький бесплатный ликбез. В МС Сиквеле данные отношения могут хранится либо в

> куче, либо в би-три, организованном по значению уникального ключа (сортировки). PK

> же (Primary Key) это одно из видов Ограничений, которое реализуется либо

> тем, что все данные отношения помещаются в структуру индекса, либо тем,

> что создаётся куча, а куче создаётся би-три-структура доп. индекса, в которой

> на листах хранятся данные индексного ключа и ссылки на страницы кучи,

> где хранится оригинальная индексируемая строка. Хотя, малыши, я тут несколько ошибся. Когда заказываешь PK к существующему уже отношению, в котором есть данные, то данные из кучи перемещаются в это би-три, а исходная куча удаляется, если же заказать PK при создании отношения, то и не будет создаваться, а сразу будет создано би-три, в который данные отношения и будут писаться. Если же создать PK и явно указать, что ограничение должно реализоваться доп. индексом, то будет к куче создан доп. индекс в виде би-три. Вот и всё.

2.64 , Аноним ( 64 ), 13:58, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > необходимость богомерзкого autovacuum отсутствует. Документация с тобой не согласна: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/optimize-table.html

2.68 , Аноним ( 68 ), 14:18, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > необходимость богомерзкого autovacuum отсутствует Богомерзкое - это писать логи. А автовакуум это красота.

