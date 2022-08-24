Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.9

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:12, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – PostgreSQL-господа смотрят на тебя с неистовым недоумением.

3.10 , Alex ( ?? ), 09:42, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В pg репликация не такая хорошая как у mysql

4.27 , pashev.ru ( ? ), 11:59, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бггг :)

3.29 , Онаним ( ? ), 12:19, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Там вакуумить регулярно уже не надо с (авто)блокировкой?

Когда будет не надо - приходите.

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:35, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > запихали всю запись в один поток, InnoDB теперь упирается в одно ядро [...] пересел назад на MySQL 8 Разве они реализацию InnoDB не из ораклового MySQL тащат? Какой смысл пересаживаться на MySQL, если там те же яйца?

3.30 , Онаним ( ? ), 12:20, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, они изнасиловали флашер.

3.33 , Онаним ( ? ), 12:23, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Оракле таки хватило мозгов не закатывать солнце назад вручную.

2.21 , Роман ( ?? ), 10:49, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использую сжатие на ZFS под MySQL 8 - там мультитредовое и прозрачно для базы и всё такое, но есть момент - ZFS крашится и уходит в себя наполовину. Наполовину это когда чтение еще работает, даже бывает какая-то запись работает, но в целом точка монтирования неживая, мускуль залипает и даже продолжает думать что репликация в UP, seconds_behind_master 0. Случается эпизодически, когда раз в месяц, когда раз в три дня. Для полутествого слейва оно как-то еще ок (докрутил через events обновление поля как некий heartbeat) балансер выкинет залипший слейв из пула (два слейва в пуле), но продакшн мастер так и живет на XFS. So sad. BTRFS пробовал тоже, там еще хуже, деградация производительности через 3 дня, если не делать дефрагментацию постоянно.

3.28 , Аноним ( 28 ), 12:15, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и дyрак.

3.31 , Онаним ( ? ), 12:20, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ZFS под DB? Мсье знает толк в извращениях.

4.34 , Аноним ( 34 ), 12:47, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что не так? // b.

2.26 , pashev.ru ( ? ), 11:59, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > запихали всю запись в один поток, InnoDB теперь упирается в одно ядро Я думал запись всегда упирается в диск.

3.32 , Онаним ( ? ), 12:21, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотря какой диск. В full-flash SAN оно точно не упирается, но объёмы здоровые, да и трафик между SAN и серверами сжатие жёстко сокращает.

