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Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.9

24.08.2022 08:29

Опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.9 (10.9.2), в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с полностью открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Ключевые улучшения MariaDB 10.9:

  • Добавлена функция JSON_OVERLAPS, позволяющая определить пересечения в данных двух JSON-документов (например, выдаёт true, если в обоих документах встречаются объекты с общей парой ключ/значение или общие элементы массива).
  • В выражениях JSONPath предоставлена возможность указания диапазонов (например, "$[1 to 4]" для использования элементов массива с 1 по 4) и отрицательных индексов (например, "SELECT JSON_EXTRACT(JSON_ARRAY(1, 2, 3), '$[-1]');" для вывода первого элемента с хвоста).
  • Добавлен плагин Hashicorp Key Management для шифрования данных в таблицах с использованием ключей, хранимых в Hashicorp Vault KMS.
  • В утилите mysqlbinlog предложены новые опции "--do-domain-ids", "--ignore-domain-ids" и "--ignore-server-ids" для фильтрации по идентификаторам gtid_domain_id.
  • Добавлена возможность отражения переменных состояния wsrep в отдельном файле в формате JSON, который можно использовать во внешних системах мониторинга.
  • Добавлена поддержка режима "SHOW ANALYZE [FORMAT=JSON]" для вывода в формате JSON.
  • В выражении "SHOW EXPLAIN" реализована поддержка синтаксиса "EXPLAIN FOR CONNECTION".
  • Переведены в разряд устаревших переменные innodb_change_buffering и old (заменена на переменную old_mode).


  1. Главная ссылка к новости (https://mariadb.org/mariadb-10...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.7
  3. OpenNews: MariaDB существенно меняет график выпусков
  4. OpenNews: Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57669-mariadb
Ключевые слова: mariadb, mysql
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Онаним (?), 08:49, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После того, как они убили мультитредовый флашинг и запихали всю запись в один поток, InnoDB теперь упирается в одно ядро, особенно когда сжатие страниц используется. TokuDB тоже выкинули пару лет назад. И это лютый 3.14ц в сумме, когда у тебя очень большие объёмы хорошо сжимаемых данных.  Плюнул, и пересел назад на MySQL 8, там нет lzma и zstd на сжатии страниц, конечно, но хоть какое-то сжатие в целом возможно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:12, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    PostgreSQL-господа смотрят на тебя с неистовым недоумением.
     
     
  • 3.10, Alex (??), 09:42, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В pg репликация не такая хорошая как у mysql
     
     
  • 4.27, pashev.ru (?), 11:59, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бггг :)
     
  • 3.29, Онаним (?), 12:19, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там вакуумить регулярно уже не надо с (авто)блокировкой?
    Когда будет не надо - приходите.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:35, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > запихали всю запись в один поток, InnoDB теперь упирается в одно ядро [...] пересел назад на MySQL 8

    Разве они реализацию InnoDB не из ораклового MySQL тащат? Какой смысл пересаживаться на MySQL, если там те же яйца?

     
     
  • 3.30, Онаним (?), 12:20, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, они изнасиловали флашер.
     
  • 3.33, Онаним (?), 12:23, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Оракле таки хватило мозгов не закатывать солнце назад вручную.
     
  • 2.21, Роман (??), 10:49, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую сжатие на ZFS под MySQL 8 - там мультитредовое и прозрачно для базы и всё такое, но есть момент - ZFS крашится и уходит в себя наполовину. Наполовину это когда чтение еще работает, даже бывает какая-то запись работает, но в целом точка монтирования неживая, мускуль залипает и даже продолжает думать что репликация в UP, seconds_behind_master 0. Случается эпизодически, когда раз в месяц, когда раз в три дня.

    Для полутествого слейва оно как-то еще ок (докрутил через events обновление поля как некий heartbeat) балансер выкинет залипший слейв из пула (два слейва в пуле), но продакшн мастер так и живет на XFS. So sad.

    BTRFS пробовал тоже, там еще хуже, деградация производительности через 3 дня, если не делать дефрагментацию постоянно.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:15, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и дyрак.
     
  • 3.31, Онаним (?), 12:20, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ZFS под DB? Мсье знает толк в извращениях.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 12:47, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так?

    // b.

     
  • 2.26, pashev.ru (?), 11:59, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > запихали всю запись в один поток, InnoDB теперь упирается в одно ядро

    Я думал запись всегда упирается в диск.

     
     
  • 3.32, Онаним (?), 12:21, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какой диск. В full-flash SAN оно точно не упирается, но объёмы здоровые, да и трафик между SAN и серверами сжатие жёстко сокращает.
     

  • 1.8, Аноним (34), 09:17, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Postgresql должно быть достаточно для каждого" В.И. Ленин

    // b.

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 11:02, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неправда, Ленин не говорил такого!
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:12, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Максим, что-то в последнее время модерация режет по-живому, предлагаю, это самое, как-то мягче всё-таки быть.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 10:13, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как вариант, давать комментировать только зареганым юзверям
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:18, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно, лору это помогло. А, хотя, подождите, не помогло. Ну и, в целом, не существует публики более никчёмной и бездарной, чем регистранты. Что-то полезное могут сообщить только анонимы (не такие как в ранее удалённом, надо понимать).
     
     
  • 4.24, Аноним (14), 10:52, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то полезное могут сообщить только анонимы (не такие как в ранее удалённом, надо понимать)

    их так мало, но они в тельняшках!

     
  • 3.18, Sw00p aka Jerom (?), 10:27, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага и членам партии :)
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:50, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю не удалять комментарии вообще.
     

  • 1.15, Простоник (ok), 10:13, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня есть вопрос. Почему на лого MariaDB нарисован Тюлень.Это тюлень по имени Мария?
     
     
  • 2.20, www2 (??), 10:47, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чему удивляться после дельфина по имени Май?
     
  • 2.23, Аноним (22), 10:50, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тюлениха.
     

  • 1.19, hefenud (ok), 10:47, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С их изменением политики мажорных релизов начал задумываться о том, что бы новые проекты заводить на Перконе, а не Марии

    Какой 10.9? У меня еще не все проекты перекатились с 10.6 на 10.7(при перекате были необъяснимые проблемы на некоторых и пришлось после тестирования отказаться и ждать когда коллеги разберутся от чего они возникают)

     
  • 1.35, Аноним (35), 13:48, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "MariaDB - это лучшая база которую я когда либо видел". (c) Альберт Эйнштейн
     

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