Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.9

Опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.9 (10.9.2), в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с полностью открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz. Ключевые улучшения MariaDB 10.9: Добавлена функция JSON_OVERLAPS, позволяющая определить пересечения в данных двух JSON-документов (например, выдаёт true, если в обоих документах встречаются объекты с общей парой ключ/значение или общие элементы массива).

В выражениях JSONPath предоставлена возможность указания диапазонов (например, "$[1 to 4]" для использования элементов массива с 1 по 4) и отрицательных индексов (например, "SELECT JSON_EXTRACT(JSON_ARRAY(1, 2, 3), '$[-1]');" для вывода первого элемента с хвоста).

Добавлен плагин Hashicorp Key Management для шифрования данных в таблицах с использованием ключей, хранимых в Hashicorp Vault KMS.

В утилите mysqlbinlog предложены новые опции "--do-domain-ids", "--ignore-domain-ids" и "--ignore-server-ids" для фильтрации по идентификаторам gtid_domain_id.

Добавлена возможность отражения переменных состояния wsrep в отдельном файле в формате JSON, который можно использовать во внешних системах мониторинга.

Добавлена поддержка режима "SHOW ANALYZE [FORMAT=JSON]" для вывода в формате JSON.

В выражении "SHOW EXPLAIN" реализована поддержка синтаксиса "EXPLAIN FOR CONNECTION".

Переведены в разряд устаревших переменные innodb_change_buffering и old (заменена на переменную old_mode).