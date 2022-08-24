Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.9

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|1.2, Онаним (?), 08:49, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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После того, как они убили мультитредовый флашинг и запихали всю запись в один поток, InnoDB теперь упирается в одно ядро, особенно когда сжатие страниц используется. TokuDB тоже выкинули пару лет назад. И это лютый 3.14ц в сумме, когда у тебя очень большие объёмы хорошо сжимаемых данных. Плюнул, и пересел назад на MySQL 8, там нет lzma и zstd на сжатии страниц, конечно, но хоть какое-то сжатие в целом возможно.
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|2.7, Аноним (7), 09:12, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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PostgreSQL-господа смотрят на тебя с неистовым недоумением.
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|3.29, Онаним (?), 12:19, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там вакуумить регулярно уже не надо с (авто)блокировкой?
Когда будет не надо - приходите.
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|2.9, Аноним (9), 09:35, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> запихали всю запись в один поток, InnoDB теперь упирается в одно ядро [...] пересел назад на MySQL 8
Разве они реализацию InnoDB не из ораклового MySQL тащат? Какой смысл пересаживаться на MySQL, если там те же яйца?
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|3.33, Онаним (?), 12:23, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Оракле таки хватило мозгов не закатывать солнце назад вручную.
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|2.21, Роман (??), 10:49, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использую сжатие на ZFS под MySQL 8 - там мультитредовое и прозрачно для базы и всё такое, но есть момент - ZFS крашится и уходит в себя наполовину. Наполовину это когда чтение еще работает, даже бывает какая-то запись работает, но в целом точка монтирования неживая, мускуль залипает и даже продолжает думать что репликация в UP, seconds_behind_master 0. Случается эпизодически, когда раз в месяц, когда раз в три дня.
Для полутествого слейва оно как-то еще ок (докрутил через events обновление поля как некий heartbeat) балансер выкинет залипший слейв из пула (два слейва в пуле), но продакшн мастер так и живет на XFS. So sad.
BTRFS пробовал тоже, там еще хуже, деградация производительности через 3 дня, если не делать дефрагментацию постоянно.
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|2.26, pashev.ru (?), 11:59, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> запихали всю запись в один поток, InnoDB теперь упирается в одно ядро
Я думал запись всегда упирается в диск.
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|3.32, Онаним (?), 12:21, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря какой диск. В full-flash SAN оно точно не упирается, но объёмы здоровые, да и трафик между SAN и серверами сжатие жёстко сокращает.
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|1.14, Аноним (14), 10:12, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Максим, что-то в последнее время модерация режет по-живому, предлагаю, это самое, как-то мягче всё-таки быть.
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|3.17, Аноним (17), 10:18, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, лору это помогло. А, хотя, подождите, не помогло. Ну и, в целом, не существует публики более никчёмной и бездарной, чем регистранты. Что-то полезное могут сообщить только анонимы (не такие как в ранее удалённом, надо понимать).
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|4.24, Аноним (14), 10:52, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что-то полезное могут сообщить только анонимы (не такие как в ранее удалённом, надо понимать)
их так мало, но они в тельняшках!
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|1.15, Простоник (ok), 10:13, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня есть вопрос. Почему на лого MariaDB нарисован Тюлень.Это тюлень по имени Мария?
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|1.19, hefenud (ok), 10:47, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С их изменением политики мажорных релизов начал задумываться о том, что бы новые проекты заводить на Перконе, а не Марии
Какой 10.9? У меня еще не все проекты перекатились с 10.6 на 10.7(при перекате были необъяснимые проблемы на некоторых и пришлось после тестирования отказаться и ждать когда коллеги разберутся от чего они возникают)
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|1.35, Аноним (35), 13:48, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"MariaDB - это лучшая база которую я когда либо видел". (c) Альберт Эйнштейн
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