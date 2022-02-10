Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.7

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|1.3, Аноним (11), 10:36, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автор Mysql продал компанию за миллиард. Потом создал MariaDB и тоже продал её за миллиард. По стопа Остапа Бендера идёт.
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|5.19, Аноним (11), 10:55, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В душе он был истинный самурай. Книжку почитай. Хотя тебе важнее шашечки и должности.
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|6.36, Аноним (36), 11:49, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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истый самурай никогда не торопится с выводами, ведь у него есть путь ☝🏻
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|7.38, Аноним (38), 12:03, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не самурай, я программист) Шмяк шмяк и в продакшн, если что виноват менеджер или тестироващик или пользователь.
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|3.25, ryoken (ok), 11:14, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, его на границе румыны завернули. Решил переквалифицироваться в управдома.
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|3.12, Аноним (6), 10:41, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да кому какая разница, у чувака миллиарды а ты пишешь каменты на опеннете, смирись
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|2.27, Михрютка (ok), 11:16, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> создал MariaDB и тоже продал её за миллиард
за полъярда. не преувеличивай, народу не нужны нездоровые сенсации.
но полмиллиарда тоже неплохо.
интересно, будет форк mariadb и очередная перетряска в репах?
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|3.30, Аноним (38), 11:33, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В прошлый раз он создал форк потому что не любил Oracle. Сейчас он всех любит.
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|1.26, Аноним (26), 11:16, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлен новый тип данных UUID, предназначенный для хранения 128-битных уникальных идентификаторов (Universally Unique Identifier).
Не прошло и 20 лет. Такой тип должен быть в каждой базе из коробки.
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|1.28, Аноним (26), 11:18, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В состав включён новый плагин проверки паролей password_reuse_check, позволяющий ограничить повторное использование паролей одним пользователем
Это что не реализуется на SQL? Зачем так извращаться?
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|2.31, Аноним (38), 11:35, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб было из коробки. А то многие PHP юзеры не знают/забывают сделать такую проверку.
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|2.32, another_one (ok), 11:39, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если в хеше пароля рандомная соль? Или предполагается передавать/хранить пароли в открытом виде?
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|3.37, andrey (??), 11:54, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С солью будет отлично работать. Главное что она была рандом, а не тот рандом который с 10 попытки можно угодать
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