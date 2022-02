Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.7

После 6 месяцев разработки опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.7 (10.7.2), в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с полностью открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz. Одновременно сформирован первый тестовый выпуск следующей значительной ветки MariaDB 10.8.1 и корректирующие обновления 10.6.6, 10.5.14, 10.4.23, 10.3.33 и 10.2.42. Выпуск 10.7.2 стал первым после перехода проекта на новую модель формирования релизов, подразумевающую сокращение срока поддержки с 5 лет до 1 года и переход к формированию значительных выпусков не раз в год, а раз в квартал. Ключевые улучшения MariaDB 10.7: Добавлен новый тип данных UUID, предназначенный для хранения 128-битных уникальных идентификаторов (Universally Unique Identifier).

Предложены новые функции для обработки данных в формате JSON: JSON_EQUALS() для сравнения идентичности двух JSON-документов и JSON_NORMALIZE() для приведения объектов JSON в форму, пригодную для выполнения операций сравнения (выполняет сортировку ключей и удаление пробелов).

Добавлена функция NATURAL_SORT_KEY() для сортировки строк с учётом цифровых значений (например, строка "v10" после сортировки займёт место после строки "v9").

Добавлена функция SFORMAT() для произвольного форматирования строк - на вход подаётся строка с командами форматирования и список значений для подстановки (например, 'SFORMAT("The answer is {}.", 42)').

Улучшено информирование об ошибках в INSERT-запросах, добавляющих данные в несколько строк (команда GET DIAGNOSTICS теперь выводит свойство ROW_NUMBER, указывающее на номер строки с ошибкой).

В состав включён новый плагин проверки паролей password_reuse_check, позволяющий ограничить повторное использование паролей одним пользователем (добавляет проверку, что новый пароль не совпадает с паролями, использованными в течение времени, заданном параметром password_reuse_check_interval).

Добавлена поддержка выражений "ALTER TABLE ... CONVERT PARTITION .. TO TABLE" и "ALTER TABLE ... CONVERT TABLE ... TO PARTITION" для преобразования секции (partition) в таблицу и наоборот.

В утилиту mariadb-dump добавлена опция "--as-of" для сброса дампа, соответствующего определённому состоянию версионированной таблицы.

Для MariaDB Galera Cluster в PROCESSLIST реализованы новые состояния "waiting to execute in isolation", "waiting for TOI DDL", "waiting for flow control" и "waiting for certification".

В оптимизатор добавлен новый параметр "reorder". Для многобайтовых строк повышена производительность сопоставления с учётом смысла символов в операциях с диапазонами ASCII.

В хранилище InnoDB повышена производительность выполнения операций вставки данных в пакетном режиме, а также предварительной сортировки и построения индексов.

Устранено 5 уязвимостей, детали по которым пока не раскрываются: CVE-2022-24052, CVE-2022-24051, CVE-2022-24050, CVE-2022-24048, CVE-2021-46659.

Из изменений в тестовом выпуске MariaDB 10.8.1 можно отметить реализацию индексов, отсортированных в порядке убывания, которые позволяют заметно поднять производительность операций ORDER BY при выборке в обратном порядке. Для хранимых функций добавлены спецификаторы IN, OUT, INOUT и IN OUT. В InnoDB снижено число операций записи при ведении лога отката операций (redo).