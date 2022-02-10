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Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.7

10.02.2022 09:45

После 6 месяцев разработки опубликован первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.7 (10.7.2), в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с полностью открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Одновременно сформирован первый тестовый выпуск следующей значительной ветки MariaDB 10.8.1 и корректирующие обновления 10.6.6, 10.5.14, 10.4.23, 10.3.33 и 10.2.42. Выпуск 10.7.2 стал первым после перехода проекта на новую модель формирования релизов, подразумевающую сокращение срока поддержки с 5 лет до 1 года и переход к формированию значительных выпусков не раз в год, а раз в квартал.

Ключевые улучшения MariaDB 10.7:

  • Добавлен новый тип данных UUID, предназначенный для хранения 128-битных уникальных идентификаторов (Universally Unique Identifier).
  • Предложены новые функции для обработки данных в формате JSON: JSON_EQUALS() для сравнения идентичности двух JSON-документов и JSON_NORMALIZE() для приведения объектов JSON в форму, пригодную для выполнения операций сравнения (выполняет сортировку ключей и удаление пробелов).
  • Добавлена функция NATURAL_SORT_KEY() для сортировки строк с учётом цифровых значений (например, строка "v10" после сортировки займёт место после строки "v9").
  • Добавлена функция SFORMAT() для произвольного форматирования строк - на вход подаётся строка с командами форматирования и список значений для подстановки (например, 'SFORMAT("The answer is {}.", 42)').
  • Улучшено информирование об ошибках в INSERT-запросах, добавляющих данные в несколько строк (команда GET DIAGNOSTICS теперь выводит свойство ROW_NUMBER, указывающее на номер строки с ошибкой).
  • В состав включён новый плагин проверки паролей password_reuse_check, позволяющий ограничить повторное использование паролей одним пользователем (добавляет проверку, что новый пароль не совпадает с паролями, использованными в течение времени, заданном параметром password_reuse_check_interval).
  • Добавлена поддержка выражений "ALTER TABLE ... CONVERT PARTITION .. TO TABLE" и "ALTER TABLE ... CONVERT TABLE ... TO PARTITION" для преобразования секции (partition) в таблицу и наоборот.
  • В утилиту mariadb-dump добавлена опция "--as-of" для сброса дампа, соответствующего определённому состоянию версионированной таблицы.
  • Для MariaDB Galera Cluster в PROCESSLIST реализованы новые состояния "waiting to execute in isolation", "waiting for TOI DDL", "waiting for flow control" и "waiting for certification".
  • В оптимизатор добавлен новый параметр "reorder". Для многобайтовых строк повышена производительность сопоставления с учётом смысла символов в операциях с диапазонами ASCII.
  • В хранилище InnoDB повышена производительность выполнения операций вставки данных в пакетном режиме, а также предварительной сортировки и построения индексов.
  • Устранено 5 уязвимостей, детали по которым пока не раскрываются: CVE-2022-24052, CVE-2022-24051, CVE-2022-24050, CVE-2022-24048, CVE-2021-46659.
  • Из изменений в тестовом выпуске MariaDB 10.8.1 можно отметить реализацию индексов, отсортированных в порядке убывания, которые позволяют заметно поднять производительность операций ORDER BY при выборке в обратном порядке. Для хранимых функций добавлены спецификаторы IN, OUT, INOUT и IN OUT. В InnoDB снижено число операций записи при ведении лога отката операций (redo).


  1. Главная ссылка к новости (https://mariadb.org/mariadb-10...)
  2. OpenNews: MariaDB существенно меняет график выпусков
  3. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.6
  4. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
  5. OpenNews: Сравнение производительности MariaDB 10.1 и MySQL 5.7
  6. OpenNews: Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56671-mariadb
Ключевые слова: mariadb, mysql, database
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:31, 10/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 10:37, 10/02/2022 Скрыто модератором
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  • 3.11, Аноним (11), 10:41, 10/02/2022 Скрыто модератором
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  • 3.21, Механик (?), 10:59, 10/02/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, Аноним (11), 10:36, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор Mysql продал компанию за миллиард. Потом создал MariaDB и тоже продал её за миллиард.  По стопа Остапа Бендера идёт.  
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:38, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я запамятовал, Остап таки пришёл к успеху?
     
     
  • 3.10, Аноним (11), 10:40, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У самурая нет цели только путь.  
     
     
  • 4.14, Аноним (6), 10:42, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я запамятовал, Остап был самураем?
     
     
  • 5.19, Аноним (11), 10:55, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В душе он был истинный самурай. Книжку почитай. Хотя тебе важнее шашечки и должности.  
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 11:49, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    истый самурай никогда не торопится с выводами, ведь у него есть путь ☝🏻
     
     
  • 7.38, Аноним (38), 12:03, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не самурай, я программист) Шмяк шмяк и в продакшн, если что виноват менеджер или тестироващик или пользователь.  
     
  • 3.17, макпыф (ok), 10:45, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Остап таки пришёл к успеху?

    Почти. Погранцы все отобрали

     
  • 3.25, ryoken (ok), 11:14, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, его на границе румыны завернули. Решил переквалифицироваться в управдома.
     
     
  • 4.35, Аноним (36), 11:47, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не самое плохое решение
     
  • 2.8, Аноним (11), 10:40, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Продал MariaDB путем мутных действий через SPAC https://techcrunch.com/2022/02/02/the-mariadb-spac-deal-could-prove-to-be-a-ke
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 10:41, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да кому какая разница, у чувака миллиарды а ты пишешь каменты на опеннете, смирись
     
     
  • 4.13, Аноним (11), 10:42, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кому дело до твоего мнение. Пиши контент или проходи мимо.  
     
  • 2.27, Михрютка (ok), 11:16, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > создал MariaDB и тоже продал её за миллиард

    за полъярда. не преувеличивай, народу не нужны нездоровые сенсации.

    но полмиллиарда тоже неплохо.

    интересно, будет форк mariadb и очередная перетряска в репах?

     
     
  • 3.30, Аноним (38), 11:33, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлый раз он создал форк потому что не любил Oracle. Сейчас он всех любит.  
     

  • 1.22, turbo2001 (ok), 11:03, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальный GIS так и не подвезли?
     
     
  • 2.33, ИмяХ (?), 11:42, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, гис, метео, геодезию и 3д моделирование.
     
     
  • 3.39, Аноним (38), 12:03, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже есть в Emacs
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:16, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлен новый тип данных UUID, предназначенный для хранения 128-битных уникальных идентификаторов (Universally Unique Identifier).

    Не прошло и 20 лет. Такой тип должен быть в каждой базе из коробки.

     
  • 1.28, Аноним (26), 11:18, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В состав включён новый плагин проверки паролей password_reuse_check, позволяющий ограничить повторное использование паролей одним пользователем

    Это что не реализуется на SQL? Зачем так извращаться?

     
     
  • 2.31, Аноним (38), 11:35, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб было из коробки.  А то многие PHP юзеры не знают/забывают сделать такую проверку.
     
  • 2.32, another_one (ok), 11:39, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в хеше пароля рандомная соль? Или предполагается передавать/хранить пароли в открытом виде?
     
     
  • 3.37, andrey (??), 11:54, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С солью будет отлично работать. Главное что она была рандом, а не тот рандом который с 10 попытки можно угодать
     

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