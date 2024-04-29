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Леннарт Поттеринг представил run0, замену sudo, интегрированную в systemd

29.04.2024 21:39

Леннарт Поттеринг представил утилиту run0, позволяющую выполнять процессы под идентификаторами других пользователей. Новая утилита позиционируется как более безопасная замена программы sudo, реализованная в форме надстройки над командой systemd-run и позволяющая избавиться от применения исполняемого файла с флагом SUID. Утилита run0 включена в состав выпуска systemd 256, который находится на стадии кандидата в релизы.

Отмечается, что смена идентификатора при помощи флага SUID в sudo сопряжена с дополнительными рисками, связанными с тем, что SUID-процесс наследует контекст исполнения, включающий множество свойств, контролируемых непривилегированным пользователем, таких как переменные окружения, файловые дескрипторы, параметры планировщика и привязки cgroup. Часть из подобных свойств автоматически очищается для SUID-процессов ядром, а часть - самим приложением. Тем не менее, в сложных SUID-программах, таких как sudo, продолжают регулярно находить уязвимости, вызванные неаккуратным обращением с внешними данными, на которое может влиять непривилегированный пользователь.

В run0 вместо использования SUID осуществляется обращение к системному менеджеру с запросом запуска командной оболочки или процесса с указанным идентификатором пользователя, создания нового псевдотерминала (PTY) и пересылки данных между ним и текущим терминалом (TTY). Подобное поведение больше напоминает запуск при помощи ssh, чем выполнение при помощи классического sudo. Привилегированный процесс запускается в изолированном контексте, который порождается процессом PID 1, а не процессом пользователя, т.е. не наследует свойства окружения пользователя, за исключением проброса переменной окружения $TERM. Проброс регулируется через список явно разрешённых свойств, вместо попыток запретить опасные свойства (концепция белого списка, вместо чёрного).

Для авторизации и определения возможностей пользователя в run0 используется Polkit. Классический язык описания правил (/etc/sudoers), применяемый в sudo, не поддерживается. Функциональность для запуска программ с другими привилегиями встроена в systemd-run, а команда run0 создаётся как символическая ссылка на systemd-run, при использовании которой предоставляется схожий с sudo интерфейс командной строки.

Из дополнительных возможностей run0 выделяется индикация работы с повышенными привилегиями через установку красноватого фона в терминале и добавление красной точки в заголовок окна. После прекращения выполнения с иными привилегиями точка исчезает, а фон меняется на обычный. Кроме того, run0 поддерживает все опции "systemd-run", например, параметр "--property", через который можно выставить произвольные настройки сервисов systemd (например, "CPUWeight=200 MemoryMax=2G IPAccounting=yes").

  1. Главная ссылка к новости (https://mastodon.social/@pid_e...)
  2. OpenNews: При портировании во FreeBSD утилиты doas, аналога sudo от OpenBSD, возникла опасная уязвимость
  3. OpenNews: Использование SSH поверх UNIX-сокета вместо sudo для избавления от suid-файлов
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск sudo-rs, реализации утилит sudo и su на языке Rust
  5. OpenNews: Уязвимость в sudo, позволяющая изменить любой файл в системе
  6. OpenNews: Обновление sudo 1.9.5 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61088-run0
Ключевые слова: run0, sudo, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дмитрий (??), 22:02, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ну что, кто там ждал SystemdOS? +1 шаг сделан
     
     
  • 2.3, tcpip (??), 22:05, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Есть нормальные альтернативы systemd?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:06, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Полным полно, только ты все равно скажешь, что это не альтернативы
     
     
  • 4.12, тыквенное латте (?), 22:11, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у этих альтернатива - это клон сисьтемдэ, тока чтоб назывался иначе. и даже если бы такое ненужнодэ появилось, они бы ответили "уууу, поделка васяна, а здесь толстая насадка корпорэйт едишн: стильно, солидно".
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 22:15, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему, если будет что-то более гибкое и функциональное - посмотрим, оценим, применим. Сугубо прагматичный подход должен быть.
     
     
  • 6.23, Аноним (23), 22:16, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто кому должен? Опять лозунги, вместо реальных действий.
     
     
  • 7.34, Аноним (18), 22:28, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких действий ты хочешь? Если будут норм альтернативы - спецы их рассмотрят и  применят, если они действительно круче будут. Но нет же, всё какие-то тайные знания и секретные практики от домашних экспертов предлагаются.
     
     
  • 8.55, дАнон (?), 22:43, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как будто прод это про спецов, а не про бренды и ярлыки ваши спецы сидят на убен... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.60, Аноним (-), 22:50, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно нет Настоящие Спецы 8482 сидят в виме на специальных какирных дистрах... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.70, дАнон (?), 23:13, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а Alpine конечно же не популярен у спецов и для контейнеров, истину глаголите ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:07, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, /bin/bash
     
  • 3.16, Аноним (7), 22:14, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть не просто нормальные, а есть превосходящие альтернативы
     
     
  • 4.20, Аноним (18), 22:15, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие? Кроме sysv
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 22:20, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кроме SysVinit нет и не нужно альтернатив. BSD  и illumos живут без   systemd и нормально.
     
     
  • 6.30, Аноним (-), 22:23, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кроме SysVinit нет и не нужно альтернатив.
    > BSD и illumos живут без   systemd и нормально.

    Ахаха))
    Ты вначале посмотри как они живут)
    И можно ли вообще назвать это жизнью, особенно солярка.
    Это в лучше случае додыхание, а не жизнь.

     
     
  • 7.33, Аноним (33), 22:27, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока Ситемда ещё молода, то навороить в ней в конфигах можно не менее трешъ и угар, чем в тех "неразвитых" системах.

    Поэтому нам бы лучше без Системды, пока до конца не отполируют.

     
     
  • 8.43, Аноним (-), 22:33, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то меня терзают смутые сомнения У меня пока наворотить ничего не получилось... текст свёрнут, показать
     
  • 8.45, Аноним (45), 22:35, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От полирования , говорят, волосы на ладонях вырастают А скорее всего там как... текст свёрнут, показать
     
  • 8.48, Аноним (-), 22:36, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ее отполировать без интеграции Если ею пользоваться не будут, то там даже б... текст свёрнут, показать
     
  • 6.36, Аноним (18), 22:29, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не нужно, мне нужно. И вся остальная индустрия со мной согласна. BSD и иллюмос это не смешно - на локалхосте можешь хоть дос использовать, всем плевать.
     
     
  • 7.44, Аноним (27), 22:34, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И вся остальная индустрия

    Индустрии что с кормят, то она и проглотит.

     
     
  • 8.67, Аноним (-), 23:04, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индустрия как раз сама создает запрос И принимает решение, если оно ее устраива... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.73, тыквенное латте (?), 23:23, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в мире розовых поней разве что индустрии нужен СТАНДАРТНЫЙ звуковой сервер инд... текст свёрнут, показать
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:31, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кажется, или у этого Леннарта идеи какие-то сомнительные...
     

  • 1.4, Аноним (7), 22:05, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для авторизации и определения возможностей пользователя в run0 используется Polkit

    Пф-ф-ф, читер

     
  • 1.5, Chromium (ok), 22:05, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На run0 работает патч Бармина?
     
     
  • 2.31, Аноним (33), 22:25, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это была вещь, которая покорила сердце одного человека. Он приложил этот патч на Маке, увидел как с рабочего стола исчезают ярлыки... И после душноты Венды он был покорён свежестью и силой таких возможностей, оставленных открытыми в *nix системах.
     

  • 1.11, Аноним (7), 22:09, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только один момент непонятен - чей пароль то вводить надо: юзера или рута?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:16, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь сказать что у тебя они разные?!
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 22:30, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да

    мне тоже в первую очередь интересно будет ли аналог

    Defaults rootpw

     

  • 1.15, Аноним (18), 22:13, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, надо потыкать. Пока остановился на sudo-rs.
     
  • 1.17, 3draven (ok), 22:14, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно мелькали эксперименты по использованию ссш как судо...так вотоноче Михалыч.
     
  • 1.21, Аноним (21), 22:16, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё замечательно. Но зачем это нужно в системе инициализации?
     
  • 1.26, oficsu (ok), 22:19, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для авторизации и определения возможностей пользователя в run0 используется Polkit. Классический язык описания правил (/etc/sudoers), применяемый в sudo, не поддерживается

    В чём конкретно отличие от pkexec?

     
     
  • 2.74, тыквенное латте (?), 23:30, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Для авторизации и определения возможностей пользователя в run0 используется Polkit. Классический язык описания правил (/etc/sudoers), применяемый в sudo, не поддерживается
    > В чём конкретно отличие от pkexec?

    не интегрирован в сисьтемдэ. вангую будут прибивать всякий гномошлак типа nm, pipeware & ko, вместе с гномом к сисьтемде. в очередной раз. пока уже до самых упёртых не дойдёт. :-D

     

  • 1.38, Самый умный аноним (?), 22:30, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Взлетит
     
  • 1.42, Самый умный аноним (?), 22:32, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > концепция белого списка, вместо чёрного

    Очень режет слух...
    Используйте выражения список разрешений и список запретов!!!

     
  • 1.46, kuraga (ok), 22:35, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подобное поведение больше напоминает запуск при помощи ssh

    А 'su - root' не так работает?

     
  • 1.53, Аноним (53), 22:41, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно, только векторов атаки не стало меньше, а стало больше. Линукс не может быть безопасТным по своей концепции.
     
  • 1.61, Аноним (61), 22:52, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне больше нравится doas из openbsd, к которому я так привык, что даже в линуксе использую.
     
  • 1.65, Асен Тотин (?), 22:56, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там у этой поделки с управлением правами через схему LDAP/AD?

    А как насчет неинтерактивного повышения привилегий с использованием SSH ключей, публичная часть которых хранится в LDAP/AD?

    Никак нет, говорите? Тогда и не надо, спасибо. Играйте этим в своих песочницах и не лезьте в старшим.

     

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