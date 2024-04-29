Леннарт Поттеринг представил run0, замену sudo, интегрированную в systemd

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|3.7, Аноним (7), 22:06, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Полным полно, только ты все равно скажешь, что это не альтернативы
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|4.12, тыквенное латте (?), 22:11, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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у этих альтернатива - это клон сисьтемдэ, тока чтоб назывался иначе. и даже если бы такое ненужнодэ появилось, они бы ответили "уууу, поделка васяна, а здесь толстая насадка корпорэйт едишн: стильно, солидно".
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|5.18, Аноним (18), 22:15, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему, если будет что-то более гибкое и функциональное - посмотрим, оценим, применим. Сугубо прагматичный подход должен быть.
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|7.34, Аноним (18), 22:28, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каких действий ты хочешь? Если будут норм альтернативы - спецы их рассмотрят и применят, если они действительно круче будут. Но нет же, всё какие-то тайные знания и секретные практики от домашних экспертов предлагаются.
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|8.55, дАнон (?), 22:43, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
как будто прод это про спецов, а не про бренды и ярлыки ваши спецы сидят на убен... текст свёрнут, показать
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|9.60, Аноним (-), 22:50, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Конечно нет Настоящие Спецы 8482 сидят в виме на специальных какирных дистрах... текст свёрнут, показать
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|10.70, дАнон (?), 23:13, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а Alpine конечно же не популярен у спецов и для контейнеров, истину глаголите ... текст свёрнут, показать
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|5.27, Аноним (27), 22:20, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кроме SysVinit нет и не нужно альтернатив. BSD и illumos живут без systemd и нормально.
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|6.30, Аноним (-), 22:23, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кроме SysVinit нет и не нужно альтернатив.
> BSD и illumos живут без systemd и нормально.
Ахаха))
Ты вначале посмотри как они живут)
И можно ли вообще назвать это жизнью, особенно солярка.
Это в лучше случае додыхание, а не жизнь.
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|7.33, Аноним (33), 22:27, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока Ситемда ещё молода, то навороить в ней в конфигах можно не менее трешъ и угар, чем в тех "неразвитых" системах.
Поэтому нам бы лучше без Системды, пока до конца не отполируют.
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|8.43, Аноним (-), 22:33, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то меня терзают смутые сомнения У меня пока наворотить ничего не получилось... текст свёрнут, показать
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|8.45, Аноним (45), 22:35, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
От полирования , говорят, волосы на ладонях вырастают А скорее всего там как... текст свёрнут, показать
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|8.48, Аноним (-), 22:36, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как ее отполировать без интеграции Если ею пользоваться не будут, то там даже б... текст свёрнут, показать
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|6.36, Аноним (18), 22:29, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе не нужно, мне нужно. И вся остальная индустрия со мной согласна. BSD и иллюмос это не смешно - на локалхосте можешь хоть дос использовать, всем плевать.
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|7.44, Аноним (27), 22:34, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И вся остальная индустрия
Индустрии что с кормят, то она и проглотит.
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|8.67, Аноним (-), 23:04, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Индустрия как раз сама создает запрос И принимает решение, если оно ее устраива... текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (7), 22:05, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для авторизации и определения возможностей пользователя в run0 используется Polkit
Пф-ф-ф, читер
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|2.31, Аноним (33), 22:25, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это была вещь, которая покорила сердце одного человека. Он приложил этот патч на Маке, увидел как с рабочего стола исчезают ярлыки... И после душноты Венды он был покорён свежестью и силой таких возможностей, оставленных открытыми в *nix системах.
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|1.11, Аноним (7), 22:09, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только один момент непонятен - чей пароль то вводить надо: юзера или рута?
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|3.37, Аноним (37), 22:30, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да
мне тоже в первую очередь интересно будет ли аналог
Defaults rootpw
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|1.17, 3draven (ok), 22:14, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно мелькали эксперименты по использованию ссш как судо...так вотоноче Михалыч.
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|1.26, oficsu (ok), 22:19, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для авторизации и определения возможностей пользователя в run0 используется Polkit. Классический язык описания правил (/etc/sudoers), применяемый в sudo, не поддерживается
В чём конкретно отличие от pkexec?
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|2.74, тыквенное латте (?), 23:30, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Для авторизации и определения возможностей пользователя в run0 используется Polkit. Классический язык описания правил (/etc/sudoers), применяемый в sudo, не поддерживается
> В чём конкретно отличие от pkexec?
не интегрирован в сисьтемдэ. вангую будут прибивать всякий гномошлак типа nm, pipeware & ko, вместе с гномом к сисьтемде. в очередной раз. пока уже до самых упёртых не дойдёт. :-D
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|1.42, Самый умный аноним (?), 22:32, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> концепция белого списка, вместо чёрного
Очень режет слух...
Используйте выражения список разрешений и список запретов!!!
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|1.46, kuraga (ok), 22:35, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Подобное поведение больше напоминает запуск при помощи ssh
А 'su - root' не так работает?
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|1.53, Аноним (53), 22:41, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё правильно, только векторов атаки не стало меньше, а стало больше. Линукс не может быть безопасТным по своей концепции.
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|1.61, Аноним (61), 22:52, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне больше нравится doas из openbsd, к которому я так привык, что даже в линуксе использую.
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|1.65, Асен Тотин (?), 22:56, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там у этой поделки с управлением правами через схему LDAP/AD?
А как насчет неинтерактивного повышения привилегий с использованием SSH ключей, публичная часть которых хранится в LDAP/AD?
Никак нет, говорите? Тогда и не надо, спасибо. Играйте этим в своих песочницах и не лезьте в старшим.
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