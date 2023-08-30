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Первый стабильный выпуск sudo-rs, реализации утилит sudo и su на языке Rust

30.08.2023 13:29

Организация ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует развитию технологий для повышения защищённости интернета, опубликовала первый стабильный выпуск проекта Sudo-rs, развивающего написанные на языке Rust варианты утилит sudo и su, предназначенные для выполнения команд от имени других пользователей. Код проекта распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Разработка Sudo-rs ведётся инженерами из компаний Ferrous Systems и Tweede Golf на средства, предоставленные Google, Cisco и Amazon Web Services. В сентябре для подтверждения качества реализации планируется провести независимый аудит кодовой базы sudo-rs.

В утилитах по возможности обеспечена совместимость с классическими утилитами sudo и su, позволяющая использовать sudo-rs в качестве прозрачной замены sudo в типовых сценариях, соответствующих конфигурации /etc/sudoers по умолчанию в Ubuntu и Debian. Инструментарий sudo-rs уже задействован вместо традиционного пакета sudo в дистрибутиве Wolfi Linux, нацеленном на предоставление максимального уровня безопасности.

Предполагается, что использование языка Rust для разработки su и sudo позволит снизить риск появления уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью, и исключить появление таких ошибок, как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера (по данным компаний Microsoft и Google около 70% уязвимостей вызваны небезопасной работой с памятью).

Кроме того, для обеспечения должного уровня безопасности в рамках проекта разработан расширенный набор тестов, который также позволяет контролировать поддержание необходимого уровня совместимости с оригинальной утилитой sudo. Для сокращения поверхности атак и уменьшения числа потенциально уязвимых мест в sudo-rs решено отказаться от реализации редко используемой функциональности sudo.

Из отличий от sudo отмечается включение по умолчанию режима use_pty, игнорирование настроек env_reset, verifypw и visiblepw, которые всегда включены (например, пароль запрашивается всегда, независимо от значения verifypw). Среди принципиально не реализованной функциональности можно отметить настройки mail_badpass, always_set_home, always_query_group_plugin и match_group_by_gid, а также поддержку sendmail. Возможности которые пока не реализованы, но будут добавлены в будущем: утилита sudoedit, режимы NOEXEC и NOINTERCEPT, поддержка привязки к блоков конфигурации "Defaults" к отдельным пользователям и командам, возможность аутентификации без использования PAM.

Во втором релизе планируется добавить средства для работы в многопользовательских окружениях, такие как режим NOEXEC, добавить ведение логов аудита, предоставить в sudoers возможность сопоставления хостов и реализовать поддержку до 16 групп пользователей. В третьем выпуске намечено обеспечение совместимости с настройками sudoers, применяемыми в Fedora Linux, а также добавление утилиты sudoedit и задействование механизмов SELinux и AppArmor для усиления защиты.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.memorysafety.org/b...)
  2. OpenNews: Проект по реализации утилит sudo и su на языке Rust
  3. OpenNews: Уязвимость в sudo, позволяющая изменить любой файл в системе
  4. OpenNews: Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root
  6. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59686-sudo
Ключевые слова: sudo, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:12, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Отлично, теперь sudo стало еще чуточку безопаснее!
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 16:24, 30/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:13, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Там разве не все ошибки логические были? Эзотерические ЯП не способствуют предотвращению таких уязвимостей, так зачем попугайничать в каждой новости?
     
     
  • 2.27, Анонин (?), 15:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, там кроме них были и обычные уязвимости.
    Типа "Sudo before 1.9.5p2 contains an off-by-one error that can result in a heap-based buffer overflow, which allows privilege escalation to root via "sudoedit -s" and a command-line argument that ends with a single backslash character."
     
  • 2.37, fjui (?), 15:47, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Эзотерические ЯП

    это ты про второй язык добавленный в ядро?
    https://www.kernel.org/doc/html/next/process/programming-language.html
    ну такое себе утверждение, спорное

     
     
  • 3.41, Аноним (2), 15:54, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это АНБ из соседней новости от лица госкорпорации продвигает, ничего спорного. Чем больше эзотерического кода, тем больше простор для бэкдоров.
     
     
  • 4.47, Анонимусс (?), 16:01, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, пока что в ядре раста еще нет, но бекдоров из-за дыряшки - просто завались.
     
  • 4.48, fjui (?), 16:02, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то что ты неосилил язык, не делает его эзотерическим
    просто у разных людей разные возможности и потолок
    не расстраивайся
     
     
  • 5.51, Аноним (2), 16:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему, мне он очень нравится. Я обожаю писать на эзотерических языках, но по фану, в проде им нечего делать. А почему ты считаешь, что там есть, что осиливать? Может быть это ты типичная ЦА руста? Стремноватый синтаксис, крайне низкое качество кода, малопопулярность, значительный дискомфорт от работы.
     
     
  • 6.63, фтщтшьг (?), 16:32, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А почему ты считаешь, что там есть, что осиливать?

    Регулярно натыкаюсь на людей на пеньке которые:
    "я попробовал, там компилятор на меня ругается и боровы какие-то! я хочу обратно на сишечку кастить к void * и выходить out-of-bounds! плак-плак".
    Сложилось впечатление, что это довольно сложно для некоторой категории программеров.

    > Может быть это ты типичная ЦА руста?

    Возможно. Я люблю читать статьи и написал пару мелки проектов для себя.

    > Стремноватый синтаксис, крайне низкое качество кода, малопопулярность, значительный дискомфорт от работы.

    Синтаксис это вкусовщина и привычки.
    Про "крайне низкое качество кода" можешь рассказать или асаши с дровам (которые прошли сертификацию Кроноса)
    или гуглу у которого 1.5 ляма строк и 'In Android 13, about 21% of all new native code (C/C++/Rust) is in Rust.'
    https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht

    > малопопулярность

    ядро линукса, Андроид, Servo, Rusoto, Cloudflare, Discord, Dropbox...
    неужели это говорит о непопулярности?
    возможно просто ты работаешь с такими проектами, где раст не нужен?

    > значительный дискомфорт от работы

    возможно тебе просто не нравится то, что ты желаешь

     
     
  • 7.83, Аноним (2), 18:54, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по поводу корп, которые пользуются, я так понимаю, из альтернатив у них го, и го определённо всем хуже. Было бы интересно ознакомится со статистикой реального применения. Сколько у них мусора из вебпомойки с мусором задействовано, вот в чём вопрос? Раст вполне подходит для написания кода "в себе", но этого ведь явно недостаточно для разработки ПО.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:17, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В сентябре для подтверждения качества реализации <b>планируется провести</b> независимый аудит кодовой базы sudo-rs.
    > Инструментарий sudo-rs уже задействован вместо традиционного пакета sudo в дистрибутиве Wolfi Linux, нацеленном <b>на предоставление максимального уровня безопасности.</b>

    ок

     
  • 1.4, Аноним (4), 14:18, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное чтобы sudo-rs не ожирел до пол миллионна строк как обычный sudo
     
     
  • 2.10, АНБ (?), 14:35, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не беспокойся, бэкдоры будут вынесены во взаимодействие зависимостей среднего уровня с каким-нибудь из листьев. Чтобы проверять пришлось не просто все зависимости по-отдельности, а всю систему в целом в голове держать. А когда обнаружат - сказать, что это просто опечатка в if. Или что реализующий должен читать исходники всех зависимостей и знать все детали поведения каждой, а если у сообщества недостаток квалификации, то лучше такую работу доверить компетентным профессионалам из АНБ.
     
     
  • 3.39, DARPA (?), 15:51, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется или ты лезешь не на свою поляну ?
    В sudo/LICENSE.md черным по белому написано:
       Sponsored in part by the Defense Advanced Research Projects
       Agency (DARPA) and Air Force Research Laboratory, Air Force
       Materiel Command, USAF, under agreement number F39502-99-1-0512.

    Это наши бекдоры, идите выбивайте бюджет на свои!
    Развелось паразитов
    (｡•̀ ᴖ •́｡)

     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 14:47, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    35 тысяч строк, из них кода 27
     
     
  • 3.62, Аноним (59), 16:29, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Остальные в файле CoC.md?
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:18, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо делать код как в doas чтобы любой аноним мог аудит провести, а не группа экспертов наверняка пропустив что-то в одном из десятка файлов. Тем более раз полной совместимости с sudo не обещают.
     
     
  • 2.65, User (??), 16:33, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, "совместимость" и rust в одном предложении - уже гомерически смешно звучит. Тамошние поделки нукакбыесть, и какбыделают то-же-самое-но-лучше - вот только нахрен не совместимы (что-то не дописали, на что-то забили, а что-то "и так сойдет!"), так что используйте воооот то - и через curl|sudo-rs еще и вот это, луДшие собаководы рекомендуют, бизапастна! говорят.
    А doas реимплементировать - хайпу сильно меньше будет, NIH-синдром опять же не даст.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:20, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    надеюсь хотя бы в этой реализации не будет цитат из человека-паука про "with great power comes great responsibility"?
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:21, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >по данным компаний Microsoft и Google около 70% уязвимостей вызваны небезопасной работой с памятью

    Что-то мне кажется, что в данном случае нужно смотреть на статистику уязвимостей в утилите sudo, а не в программах в общем.

    P. S. Похабный парсинг командной строки давно пора перевести на std::string_view: при вставке нулевых байтов в аргумент, его обрезает, и хвост недоступен без возможного выхода за пределы.

     
     
  • 2.19, keydon (ok), 15:01, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и это не программы в общем, это непонятная статистика сгенерированная главными держателями раста. С таким же успехом можно спрашивать о пользе радиации у продавцев радиоактивных мазей.
     
     
  • 3.25, Константин (??), 15:13, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу. Тут каждую неделю очередную уязвимость в коде на Си находят. Но sudo он не такой. Его-то писали точно правильные Сишники, которые не ошибаются.
     

  • 1.8, Аноним (5), 14:26, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как много unsafe?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:31, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    210 results - 28 files
     
     
  • 3.14, НяшМяш (ok), 14:42, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала удивился почему так много, а потом посмотрел на список зависимостей - их считай и нет. Тут аудит точно нужен - насколько корректный код они в unsafe блоках написали.
     
     
  • 4.50, фтщтшьг (?), 16:10, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тестов тоже бы добавить
    В некоторых местах сделано, напр. в cutils/mod.rs
    а в некоторых нет (может там тестировать нечего, и так все понятно))
     
     
  • 5.71, Аноним (71), 17:00, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тихо там, растеры ещё не научились в эти ваши тесты, линтеры, интеллисенсы... могут только вонять какие они модные
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:36, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Установить можно через cargo install  sudo-rs???
     
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 14:43, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:39, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тем временем в Crates.io в очередной раз обнаружена малварь

    https://blog.phylum.io/rust-malware-staged-on-crates-io/

    безопастно

     
     
  • 2.20, DEF (?), 15:02, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Верно. Нет репозитория, как у С/C++ - нет проблем.
     
  • 2.33, fjui (?), 15:39, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем не отличается от выкачивания любой репы
    вот качаешь ты такой glibc или opengl, а у них атака на цепочку поставок и бекдор появился!

    сомневаюсь что ты будешь проверять весь код

     
     
  • 3.36, Аноним (12), 15:45, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сомневаюсь что ты будешь проверять весь код

    за меня это делает сборочная система через контрольные суммы

     
     
  • 4.57, фтщтшьг (?), 16:19, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а как это защитит от коммита вредного кода?
    недавно обсуждали как чел из самсунга(?) накоммитил в драйвер exFAT
    то же самое можно сделать и с библиотекой

    и? помогли бы тебе контрольные суммы

     

  • 1.13, rvs2016 (ok), 14:41, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А не напомнит ли уважаемый all [u]простыми словами[/u] - зачем ваяют su и sudo на языке rust?
    Эти программы не на языке rust стали работать как-то плохо?
    Или им потребовались какие-то функции, котрые можно ваять только на языке rust?
     
     
  • 2.17, Константин (??), 14:52, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Им потребовалась функция "не обращаться к памяти за пределами массива" которой в Си нет.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:08, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все преимущества?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 15:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это достаточное для создания преимущество. А где-то кому-то и необходимое требование. Но раз задаешь такой вопрос - тебе не нужно, не парься.
     
  • 3.46, дедушка штульман (?), 16:01, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откройте для себя флажок -fsanitize=bounds
     
  • 3.64, Аноним (59), 16:33, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно было на C++, использую метод Array::at()
     
  • 3.70, Аноним (71), 16:59, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и переписывали бы на человеческом голанге
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:57, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда планируется выпуск linux-rs ?
     
     
  • 2.24, keydon (ok), 15:10, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда все утечки памяти в редосдокс починят. Т.е. никогда.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утечка памяти это не уязвимость
     
     
  • 4.28, keydon (ok), 15:24, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Утечка памяти это не уязвимость

    И выход за пределы массива тоже не уязвимость.
    И то и другое может привести к уязвимости.
    Выкидываем раст, пишем раст2.0, где нельзя будет выделять новую память и будет memoryleak_unsafe?
    Типичные растоманские лицемеры.

     
     
  • 5.31, fjui (?), 15:33, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Что-то у тебя бомбит.
    Тебе что растовик в суп плюнул?

    Что легче внимательно просмотреть 200+ мест где unsafe или все 30000 строк кода?
    В расте легко отследить, где могут быть проблемы с памятью, а в дыряшке проблемы могут быть везде.

     
     
  • 6.40, Аноним (12), 15:52, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В расте легко отследить, где могут быть проблемы с памятью

    чёта сомневаюсь что ты отслеживаешь что-то - просто скачаешь малварь с crates.io

     
  • 6.45, Аноним (2), 15:57, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В расте отследить куда и зачем делась память приключение ещё то.
     
     
  • 7.66, Аноним (59), 16:37, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никуда не делась, заботливо сохранена.
     
  • 6.84, Аноним (84), 19:01, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В расте легко отследить

    примерно также трудно, как и везде. то, что у тебя в unsafe блоке все типа в порядке, не значит что ошибки нет. этот код должен полагатся на то, что его правильно используют.

     
  • 2.30, fjui (?), 15:30, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем?
    Раст уже в ядре, будут потихоньку переписывать самые проблемные участки.
    Ну и новые можно "просить" писать на новом языке.

    Через какое-то время linux превратится linux-rs.

     
     
  • 3.43, Аноним (12), 15:55, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раст уже в ядре

    только почему-то для сборки ядра не нужен

    > будут потихоньку переписывать самые проблемные участки

    в отдельном форке

     
     
  • 4.52, фтщтшьг (?), 16:13, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можешь себя утешать и дальше)
     
  • 4.53, Анонимусс (?), 16:13, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока не нужен)) Хотя первый драйвер уже написан. И чем дальше, тем их будет больше.
    В общем вы сейчас на стадии гнева, принятие придет чуть позже
     
     
  • 5.81, Серб (ok), 18:38, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хотя первый драйвер уже написан.

    Которые ничего не делает и пытаться загрузить его не рекомендуется?

     
  • 4.82, Аноним (82), 18:45, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раст используется в ядре ТОЛЬКО для написания драйвера. Все основные системы ядра на с и так будет дальше, максимум перейдут на новый стандарт.
     
  • 2.60, Аноним (59), 16:26, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда планируется выпуск linux-rs ?

    Можно хоть завтра. Но лучше сформулировать вопрос иначе. Когда оно станет совсем почти готово?

     

  • 1.22, Аноним (22), 15:06, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даже Ruby популярнее Rust, что с ним так все носятся?
     
     
  • 2.32, 111 (??), 15:38, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже Питон популярнее ЦПП, что с ним так все носятся?
     
     
  • 3.54, фтщтшьг (?), 16:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ой, не благое это дело меряться популярностью
    js уделывает и раст, и с++ и питон
     
     
  • 4.69, Аноним (71), 16:57, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. статистику ты в общем-то не видел?
     
  • 3.72, Аноним (72), 17:11, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разница в том, что питонисты не рассказывают каждому встречному, что они используют питон. А растовцы даже на кассе в Пятерочке об этом сообщают.
     

  • 1.29, Аноним (29), 15:27, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, товарищи! Ждём ещё! Ждём переписываний скриптов Bash, Python и Perl в /usr/bin, что позволит снизить риск появления уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью, и исключить появление таких ошибок, как обра... нувыпонели.
     
     
  • 2.58, Аноним (29), 16:22, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дочитал два последних абзаца: это вовсе не "переписали".
     

  • 1.35, InuYasha (??), 15:44, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плохо назвали. Надо было "undo".
     
     
  • 2.61, Аноним (59), 16:28, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    udno
     

  • 1.38, Аноним (38), 15:50, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В нечитаемом коде больше ошибок
     
     
  • 2.42, Анонин (?), 15:55, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну так просто научить читать, делов-то
     

  • 1.44, Аноним (44), 15:56, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ура. теперь чтоб собрать судо дужен целый день!
     
  • 1.55, Шарп (ok), 16:16, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разработка Sudo-rs ведётся инженерами из компаний Ferrous Systems и Tweede Golf на средства, предоставленные Google, Cisco и Amazon Web Services.

    Сколько корпораций нужно, чтобы написать простенькую утилиту на расте?

     
     
  • 2.76, пох. (?), 17:42, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не написать а начать переписывать!
     

  • 1.67, Аноним (71), 16:54, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь дыры с получением рута будут безопасными дырами
     
  • 1.73, Аноним (73), 17:22, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь запуск sudo будет вызывать OOM, что не даст злоумышленнику получить доступ к системе
     
  • 1.74, Пряник (?), 17:27, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При воспроизведении оригинального функционала неизбежно будет перелопачен код оригинального sudo.
     
     
  • 2.75, пох. (?), 17:42, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а они и не спят!
    (в смысле - они и не собирались даже. Успешно прибит гвоздями конфиг из де6иллобунты. Шаг влево-вправо - не работаит. Что этот конфиг был нужен только для того чтобы первый раз зайти в систему - авторам невдомек. Они на полном серьезе вместо воспроизведения синтаксического парсера обещают в следующей версии прибить гвоздями еще и дефолтный конфиг от редхата.)

     
  • 2.77, Анонин (?), 17:50, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так наоборот хорошо. За сколько лет в судо накопилось столько мусора, который был нужен лет 20 назад.
    И все кто знал зачем повыходили на пенсию или померли. А хлам этот нельзя тянуть вечно.
    Вот и хороший повод от него избавиться.
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 18:08, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если  и есть нефункциональный код, то он убирается путём исправления оригинального судо, а не копии под название судо-рс.
     

  • 1.78, Аноним (71), 17:56, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фу, модератор предвзято относится к паскалю, каждый раз удаляет про него посты из новостей про раст
     
  • 1.80, Аноним (80), 18:27, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст ненужон, есть статический анализатор Кланга. Если вы им не пользуетесь, это ВАШИ проблемы. -fsanitize=address
     

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