Первый стабильный выпуск sudo-rs, реализации утилит sudo и su на языке Rust

2.27 , Анонин ( ? ), 15:15, 30/08/2023 Не, там кроме них были и обычные уязвимости.

Типа "Sudo before 1.9.5p2 contains an off-by-one error that can result in a heap-based buffer overflow, which allows privilege escalation to root via "sudoedit -s" and a command-line argument that ends with a single backslash character."

2.37 , fjui ( ? ), 15:47, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Эзотерические ЯП это ты про второй язык добавленный в ядро?

https://www.kernel.org/doc/html/next/process/programming-language.html

ну такое себе утверждение, спорное

3.41 , Аноним ( 2 ), 15:54, 30/08/2023 Это АНБ из соседней новости от лица госкорпорации продвигает, ничего спорного. Чем больше эзотерического кода, тем больше простор для бэкдоров.

4.47 , Анонимусс ( ? ), 16:01, 30/08/2023 Ну, пока что в ядре раста еще нет, но бекдоров из-за дыряшки - просто завались.

4.48 , fjui ( ? ), 16:02, 30/08/2023 то что ты неосилил язык, не делает его эзотерическим

просто у разных людей разные возможности и потолок

не расстраивайся

просто у разных людей разные возможности и потолок

не расстраивайся

5.51 , Аноним ( 2 ), 16:12, 30/08/2023 Ну почему, мне он очень нравится. Я обожаю писать на эзотерических языках, но по фану, в проде им нечего делать. А почему ты считаешь, что там есть, что осиливать? Может быть это ты типичная ЦА руста? Стремноватый синтаксис, крайне низкое качество кода, малопопулярность, значительный дискомфорт от работы.

6.63 , фтщтшьг ( ? ), 16:32, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А почему ты считаешь, что там есть, что осиливать? Регулярно натыкаюсь на людей на пеньке которые:

"я попробовал, там компилятор на меня ругается и боровы какие-то! я хочу обратно на сишечку кастить к void * и выходить out-of-bounds! плак-плак".

Сложилось впечатление, что это довольно сложно для некоторой категории программеров. > Может быть это ты типичная ЦА руста? Возможно. Я люблю читать статьи и написал пару мелки проектов для себя. > Стремноватый синтаксис, крайне низкое качество кода, малопопулярность, значительный дискомфорт от работы. Синтаксис это вкусовщина и привычки.

Про "крайне низкое качество кода" можешь рассказать или асаши с дровам (которые прошли сертификацию Кроноса)

или гуглу у которого 1.5 ляма строк и 'In Android 13, about 21% of all new native code (C/C++/Rust) is in Rust.'

https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht > малопопулярность ядро линукса, Андроид, Servo, Rusoto, Cloudflare, Discord, Dropbox...

неужели это говорит о непопулярности?

возможно просто ты работаешь с такими проектами, где раст не нужен? > значительный дискомфорт от работы возможно тебе просто не нравится то, что ты желаешь

7.83 , Аноним ( 2 ), 18:54, 30/08/2023 А по поводу корп, которые пользуются, я так понимаю, из альтернатив у них го, и го определённо всем хуже. Было бы интересно ознакомится со статистикой реального применения. Сколько у них мусора из вебпомойки с мусором задействовано, вот в чём вопрос? Раст вполне подходит для написания кода "в себе", но этого ведь явно недостаточно для разработки ПО.