Первый стабильный выпуск sudo-rs, реализации утилит sudo и su на языке Rust

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|1.2, Аноним (2), 14:13, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Там разве не все ошибки логические были? Эзотерические ЯП не способствуют предотвращению таких уязвимостей, так зачем попугайничать в каждой новости?
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|2.27, Анонин (?), 15:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не, там кроме них были и обычные уязвимости.
Типа "Sudo before 1.9.5p2 contains an off-by-one error that can result in a heap-based buffer overflow, which allows privilege escalation to root via "sudoedit -s" and a command-line argument that ends with a single backslash character."
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|3.41, Аноним (2), 15:54, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это АНБ из соседней новости от лица госкорпорации продвигает, ничего спорного. Чем больше эзотерического кода, тем больше простор для бэкдоров.
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|4.47, Анонимусс (?), 16:01, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, пока что в ядре раста еще нет, но бекдоров из-за дыряшки - просто завались.
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|4.48, fjui (?), 16:02, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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то что ты неосилил язык, не делает его эзотерическим
просто у разных людей разные возможности и потолок
не расстраивайся
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|5.51, Аноним (2), 16:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну почему, мне он очень нравится. Я обожаю писать на эзотерических языках, но по фану, в проде им нечего делать. А почему ты считаешь, что там есть, что осиливать? Может быть это ты типичная ЦА руста? Стремноватый синтаксис, крайне низкое качество кода, малопопулярность, значительный дискомфорт от работы.
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|6.63, фтщтшьг (?), 16:32, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А почему ты считаешь, что там есть, что осиливать?
Регулярно натыкаюсь на людей на пеньке которые:
"я попробовал, там компилятор на меня ругается и боровы какие-то! я хочу обратно на сишечку кастить к void * и выходить out-of-bounds! плак-плак".
Сложилось впечатление, что это довольно сложно для некоторой категории программеров.
> Может быть это ты типичная ЦА руста?
Возможно. Я люблю читать статьи и написал пару мелки проектов для себя.
> Стремноватый синтаксис, крайне низкое качество кода, малопопулярность, значительный дискомфорт от работы.
Синтаксис это вкусовщина и привычки.
Про "крайне низкое качество кода" можешь рассказать или асаши с дровам (которые прошли сертификацию Кроноса)
или гуглу у которого 1.5 ляма строк и 'In Android 13, about 21% of all new native code (C/C++/Rust) is in Rust.'
https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht
> малопопулярность
ядро линукса, Андроид, Servo, Rusoto, Cloudflare, Discord, Dropbox...
неужели это говорит о непопулярности?
возможно просто ты работаешь с такими проектами, где раст не нужен?
> значительный дискомфорт от работы
возможно тебе просто не нравится то, что ты желаешь
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|7.83, Аноним (2), 18:54, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А по поводу корп, которые пользуются, я так понимаю, из альтернатив у них го, и го определённо всем хуже. Было бы интересно ознакомится со статистикой реального применения. Сколько у них мусора из вебпомойки с мусором задействовано, вот в чём вопрос? Раст вполне подходит для написания кода "в себе", но этого ведь явно недостаточно для разработки ПО.
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|1.3, Аноним (3), 14:17, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В сентябре для подтверждения качества реализации <b>планируется провести</b> независимый аудит кодовой базы sudo-rs.
> Инструментарий sudo-rs уже задействован вместо традиционного пакета sudo в дистрибутиве Wolfi Linux, нацеленном <b>на предоставление максимального уровня безопасности.</b>
ок
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|1.4, Аноним (4), 14:18, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главное чтобы sudo-rs не ожирел до пол миллионна строк как обычный sudo
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|2.10, АНБ (?), 14:35, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не беспокойся, бэкдоры будут вынесены во взаимодействие зависимостей среднего уровня с каким-нибудь из листьев. Чтобы проверять пришлось не просто все зависимости по-отдельности, а всю систему в целом в голове держать. А когда обнаружат - сказать, что это просто опечатка в if. Или что реализующий должен читать исходники всех зависимостей и знать все детали поведения каждой, а если у сообщества недостаток квалификации, то лучше такую работу доверить компетентным профессионалам из АНБ.
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|3.39, DARPA (?), 15:51, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется или ты лезешь не на свою поляну ?
В sudo/LICENSE.md черным по белому написано:
Sponsored in part by the Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) and Air Force Research Laboratory, Air Force
Materiel Command, USAF, under agreement number F39502-99-1-0512.
Это наши бекдоры, идите выбивайте бюджет на свои!
Развелось паразитов
(｡•̀ ᴖ •́｡)
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|1.5, Аноним (5), 14:18, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо делать код как в doas чтобы любой аноним мог аудит провести, а не группа экспертов наверняка пропустив что-то в одном из десятка файлов. Тем более раз полной совместимости с sudo не обещают.
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|2.65, User (??), 16:33, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну, "совместимость" и rust в одном предложении - уже гомерически смешно звучит. Тамошние поделки нукакбыесть, и какбыделают то-же-самое-но-лучше - вот только нахрен не совместимы (что-то не дописали, на что-то забили, а что-то "и так сойдет!"), так что используйте воооот то - и через curl|sudo-rs еще и вот это, луДшие собаководы рекомендуют, бизапастна! говорят.
А doas реимплементировать - хайпу сильно меньше будет, NIH-синдром опять же не даст.
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|1.6, Аноним (6), 14:20, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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надеюсь хотя бы в этой реализации не будет цитат из человека-паука про "with great power comes great responsibility"?
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|1.7, Аноним (7), 14:21, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>по данным компаний Microsoft и Google около 70% уязвимостей вызваны небезопасной работой с памятью
Что-то мне кажется, что в данном случае нужно смотреть на статистику уязвимостей в утилите sudo, а не в программах в общем.
P. S. Похабный парсинг командной строки давно пора перевести на std::string_view: при вставке нулевых байтов в аргумент, его обрезает, и хвост недоступен без возможного выхода за пределы.
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|2.19, keydon (ok), 15:01, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и это не программы в общем, это непонятная статистика сгенерированная главными держателями раста. С таким же успехом можно спрашивать о пользе радиации у продавцев радиоактивных мазей.
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|3.25, Константин (??), 15:13, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу. Тут каждую неделю очередную уязвимость в коде на Си находят. Но sudo он не такой. Его-то писали точно правильные Сишники, которые не ошибаются.
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|3.14, НяшМяш (ok), 14:42, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сначала удивился почему так много, а потом посмотрел на список зависимостей - их считай и нет. Тут аудит точно нужен - насколько корректный код они в unsafe блоках написали.
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|4.50, фтщтшьг (?), 16:10, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И тестов тоже бы добавить
В некоторых местах сделано, напр. в cutils/mod.rs
а в некоторых нет (может там тестировать нечего, и так все понятно))
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|5.71, Аноним (71), 17:00, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тихо там, растеры ещё не научились в эти ваши тесты, линтеры, интеллисенсы... могут только вонять какие они модные
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|2.20, DEF (?), 15:02, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Верно. Нет репозитория, как у С/C++ - нет проблем.
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|2.33, fjui (?), 15:39, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничем не отличается от выкачивания любой репы
вот качаешь ты такой glibc или opengl, а у них атака на цепочку поставок и бекдор появился!
сомневаюсь что ты будешь проверять весь код
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|3.36, Аноним (12), 15:45, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сомневаюсь что ты будешь проверять весь код
за меня это делает сборочная система через контрольные суммы
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|4.57, фтщтшьг (?), 16:19, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а как это защитит от коммита вредного кода?
недавно обсуждали как чел из самсунга(?) накоммитил в драйвер exFAT
то же самое можно сделать и с библиотекой
и? помогли бы тебе контрольные суммы
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|1.13, rvs2016 (ok), 14:41, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А не напомнит ли уважаемый all [u]простыми словами[/u] - зачем ваяют su и sudo на языке rust?
Эти программы не на языке rust стали работать как-то плохо?
Или им потребовались какие-то функции, котрые можно ваять только на языке rust?
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|2.17, Константин (??), 14:52, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Им потребовалась функция "не обращаться к памяти за пределами массива" которой в Си нет.
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|4.34, Аноним (34), 15:40, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это достаточное для создания преимущество. А где-то кому-то и необходимое требование. Но раз задаешь такой вопрос - тебе не нужно, не парься.
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|4.28, keydon (ok), 15:24, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Утечка памяти это не уязвимость
И выход за пределы массива тоже не уязвимость.
И то и другое может привести к уязвимости.
Выкидываем раст, пишем раст2.0, где нельзя будет выделять новую память и будет memoryleak_unsafe?
Типичные растоманские лицемеры.
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|5.31, fjui (?), 15:33, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Что-то у тебя бомбит.
Тебе что растовик в суп плюнул?
Что легче внимательно просмотреть 200+ мест где unsafe или все 30000 строк кода?
В расте легко отследить, где могут быть проблемы с памятью, а в дыряшке проблемы могут быть везде.
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|6.40, Аноним (12), 15:52, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В расте легко отследить, где могут быть проблемы с памятью
чёта сомневаюсь что ты отслеживаешь что-то - просто скачаешь малварь с crates.io
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|6.45, Аноним (2), 15:57, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В расте отследить куда и зачем делась память приключение ещё то.
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|6.84, Аноним (84), 19:01, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В расте легко отследить
примерно также трудно, как и везде. то, что у тебя в unsafe блоке все типа в порядке, не значит что ошибки нет. этот код должен полагатся на то, что его правильно используют.
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|2.30, fjui (?), 15:30, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем?
Раст уже в ядре, будут потихоньку переписывать самые проблемные участки.
Ну и новые можно "просить" писать на новом языке.
Через какое-то время linux превратится linux-rs.
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|3.43, Аноним (12), 15:55, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Раст уже в ядре
только почему-то для сборки ядра не нужен
> будут потихоньку переписывать самые проблемные участки
в отдельном форке
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|4.53, Анонимусс (?), 16:13, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока не нужен)) Хотя первый драйвер уже написан. И чем дальше, тем их будет больше.
В общем вы сейчас на стадии гнева, принятие придет чуть позже
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|5.81, Серб (ok), 18:38, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотя первый драйвер уже написан.
Которые ничего не делает и пытаться загрузить его не рекомендуется?
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|4.82, Аноним (82), 18:45, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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раст используется в ядре ТОЛЬКО для написания драйвера. Все основные системы ядра на с и так будет дальше, максимум перейдут на новый стандарт.
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|2.60, Аноним (59), 16:26, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Когда планируется выпуск linux-rs ?
Можно хоть завтра. Но лучше сформулировать вопрос иначе. Когда оно станет совсем почти готово?
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|2.32, 111 (??), 15:38, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже Питон популярнее ЦПП, что с ним так все носятся?
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|3.54, фтщтшьг (?), 16:15, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ой, не благое это дело меряться популярностью
js уделывает и раст, и с++ и питон
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|3.72, Аноним (72), 17:11, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разница в том, что питонисты не рассказывают каждому встречному, что они используют питон. А растовцы даже на кассе в Пятерочке об этом сообщают.
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|1.29, Аноним (29), 15:27, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура, товарищи! Ждём ещё! Ждём переписываний скриптов Bash, Python и Perl в /usr/bin, что позволит снизить риск появления уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью, и исключить появление таких ошибок, как обра... нувыпонели.
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|1.55, Шарп (ok), 16:16, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Разработка Sudo-rs ведётся инженерами из компаний Ferrous Systems и Tweede Golf на средства, предоставленные Google, Cisco и Amazon Web Services.
Сколько корпораций нужно, чтобы написать простенькую утилиту на расте?
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|1.73, Аноним (73), 17:22, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь запуск sudo будет вызывать OOM, что не даст злоумышленнику получить доступ к системе
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|1.74, Пряник (?), 17:27, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При воспроизведении оригинального функционала неизбежно будет перелопачен код оригинального sudo.
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|2.75, пох. (?), 17:42, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а они и не спят!
(в смысле - они и не собирались даже. Успешно прибит гвоздями конфиг из де6иллобунты. Шаг влево-вправо - не работаит. Что этот конфиг был нужен только для того чтобы первый раз зайти в систему - авторам невдомек. Они на полном серьезе вместо воспроизведения синтаксического парсера обещают в следующей версии прибить гвоздями еще и дефолтный конфиг от редхата.)
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|2.77, Анонин (?), 17:50, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так наоборот хорошо. За сколько лет в судо накопилось столько мусора, который был нужен лет 20 назад.
И все кто знал зачем повыходили на пенсию или померли. А хлам этот нельзя тянуть вечно.
Вот и хороший повод от него избавиться.
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|3.79, Аноним (79), 18:08, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если и есть нефункциональный код, то он убирается путём исправления оригинального судо, а не копии под название судо-рс.
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|1.78, Аноним (71), 17:56, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Фу, модератор предвзято относится к паскалю, каждый раз удаляет про него посты из новостей про раст
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|1.80, Аноним (80), 18:27, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Раст ненужон, есть статический анализатор Кланга. Если вы им не пользуетесь, это ВАШИ проблемы. -fsanitize=address
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