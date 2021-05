Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust

4.33 , llolik ( ok ), 09:42, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дык огромная и наиболее серьезная часть - именно логические и алгоритмические. И

решение там одно - делать код максимально простым, наглядным и максимально_читаемым. +1. Какбы и не спорю, писать проще и понятней - это и к rust тоже относится. Синтаксис у него, конечно, не подарок, но терпимый. Однако когда ещё и написано так, что лучше бы не писали, то тут ничего не спасёт от ошибок.

Стоп, стоп, стоп, господа гусары, отставить скакать галопом в такую простую троличью засаду.

Не успеете сабли достать вас тупо картечью покрошат из-за вашей наивной невнимательности.

Изящное фехтование тут не канает. Начните со следущего вопроса, для начала > Оказалось, что переписывание всего на расте не решает всех проблем? Вот это да. А кто и кому пообещал, что Rust должен решать все проблемы? С теми кто такие провокации из засад в эфир пускает, Rust-спецназ разберется быстро и эффективно, они за свой базар ответят своим позором. А, вы, салаги, идите пока учите пузырьковые методы сортировки массивов (ну или что вам там еще старшина придумает). Рано вам всем еще пока в Rust.

> А кто и кому пообещал, что Rust должен решать все проблемы? Комментом выше по треду я разве не это же написал?

7.56 , Аноним ( 17 ), 10:26, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – молодец, что написал, герой!

теперь марш картошку чистить и казармы драить!

>Синтаксис у него, конечно, не подарок, но терпимый. Самое базовое,

праворульную хрень - пытаются впарить на перевозки(проекты) и водилам с опытом на леворульной хрени ?

в чем проблема была расширить синтаксис C-like, ну там терминатор прикрутить к дekларации и передачи переменных ?

нет *ть, надо по новому/"науке"/ и т.д. сделать

C++ уже сто лет как есть. И с 11-го года он хорош и вылечен от сишных болезней, да и последующие улучшения хороши (и, в отличие от многих, обратно совместимы).

Дык есть же уже давным-давно С++. Но народ не хочет учиться, народ хочет "пирооооженава, марооооженава, и не работать!". Вот для этого раст и создавался, чтобы ленивые неосиляторы, которых не удовлетворяют тормоза питона, могли программировать без риска наступить на элементарнейшие грабли. Однако, оказалось, что так не бывает - и язык пришлось регулярно усложнять и еще раз усложнять (и все еще с каждым апдейтом усложнять), пока он не превратился в еще менее удобочитаемого монстра, чем С++. let mut hujyt... И, что б ты знал, никакого "по науке" там нету и никогда не было. Иначе бы синтаксис не меняли каждый месяц.

4.36 , Аноним ( 36 ), 09:50, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не, уже давно доказано что логические и алгоритмические ошибки это порядка 30% от общего числа ошибок, остальное это в основном переполнение бочка.

я понимаю что у некоторых праздник от того что нашлась ошибка в программе которой меньше года и версией 0.4, но может для начала нужно глянуть сколько ошибок в том же уже 20+ лет зарелизенной sudo

[1999-11-17] Sudo version 1.6 released.

[i]уже 20+ лет зарелизенной sudo[/i] - уже 10+ лет как закрывающей бизнес цели пользователей. [i]алгоритмические ошибки это порядка 30% от общего числа ошибок[/i] - это смешали всё в кучу и посмотрели что получилось. нет большей лжи, чем статистика.

>[i]уже 20+ лет зарелизенной sudo[/i] - уже 10+ лет как закрывающей бизнес цели пользователей. и ? лопата должна быть одна и навсегда ? >[i]алгоритмические ошибки это порядка 30% от общего числа ошибок[/i] - это смешали всё в кучу и посмотрели что получилось. нет большей лжи, чем статистика. к чему это сказано непонятно ? если у вас есть специальная статистика то озвучьте её

[i]и ? лопата должна быть одна и навсегда ?[/i] - нет ничего плохого в любых новых реализациях ПО. Написание чего-либо на другом языке часто позволяет взглянуть на вещи иначе. Увидеть новое без усталости от прожитых лет. [i]если у вас есть специальная статистика то озвучьте её[/i] - нужно смотреть список исправлений именно по sudo.

> и ? лопата должна быть одна и навсегда ? Есть такое древнее понятие, называется "изобретение велосипеда". Надо не лопаты, которые успешно столетиями используются, бессмысленно переделывать, а экскаваторы создавать.

текст свёрнут, показать Ну почему - если добились того, что у нового велосипеда на 70 уменьшилось кол-в... 4.62 , proninyaroslav ( ok ), 10:49, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но и типизация как таковая А как связана читаемость кода и типизация, собственно? Питон, например, сильно типизированный язык, но это не делает его нечитаемым (я сейчас не говорю про отступы в виде пробелов). Аналогично Си, Го, Java. Если язык сильно перегружен операторами, у него громоздкий синтаксис, то это проблема не типизации, а языкового дизайна. Тот же упомянутый тайпскрипт не заставляет разработчика использовать все его спецсимволы, директивы, и проводить сверхмудрёную типизацию, если не пытаться перенести стиль и принципы слаботипизированной разработки JS на тайпскрипт, который ближе к C# в этом плане.

> когда, вместо годно читаемого кЭповского кода, получается перегруженная спецсимволами и директивами куча гомна в стиле худших подходов к написанию плюсОвого кода Оооо. Мужик! Ты просто описал мою боль и негодование.

Типизация (в нормальных языках вроде плюсов, хз что там в тайпскрипте), как минимум, очень добавляет читаемости - видно, что именно принимает и возвращает метод, и это не может устареть в отличие от всяких доксигенов, и гарантированно энфорсится. Вплоть до того, что плюсовые кодстайлы часто запрещают auto для параметров и типа возврата функции без внятного обоснования его необходимости - именно для сохранения читаемости. А вот что основная проблема - это именно логические и алгоритмические ошибки - согласен полностью.

> Вплоть до того, что плюсовые кодстайлы часто запрещают auto для параметров и типа возврата функции без внятного обоснования его необходимости - именно для сохранения читаемости. Ты, очевидно, никогда на С++ не писал. "сохранятель читаемости". Я на auto просто молюсь уже который год подряд. for (std::vector<std::map<int, std::string>>::const_iterator it = name_phones.begin(); it != name_phones.end(); ++it)...

6.104 , n00by ( ok ), 12:05, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Вплоть до того, что плюсовые кодстайлы часто запрещают auto для параметров и типа возврата функции без внятного обоснования его необходимости - именно для сохранения читаемости.

> Ты, очевидно, никогда на С++ не писал. "сохранятель читаемости". Я на auto

> просто молюсь уже который год подряд.

> for (std::vector<std::map<int, std::string>>::const_iterator it = name_phones.begin();

> it != name_phones.end(); ++it)... так it это не аргумент функции и не тип её результата, а переменная automatic storage duration.

#define num(x) (sizeof (x) / sizeof (*x))

> Ты, очевидно, никогда на С++ не писал. "сохранятель читаемости". Я на auto просто молюсь уже который год подряд. Поэтому куча постплюсовых языков и использует let, var и прочие let mut )

Зачем так делать? Можно ведь так: for ( auto &&name_phone : name_phones ) ...