Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust

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|4.7, Леголас (ok), 09:06, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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костыль для обхода стандартного механизма прав пользователей
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|5.22, Аноним (22), 09:27, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> костыль для обхода стандартного механизма прав пользователей
Как всегда не прав. Это и есть "стандартный механизм прав пользователей".
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|6.71, Леголас (ok), 11:05, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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может оно и так, но за «как всегда» обидно, а столько минусов у камента выше видимо от большого ума местных экспертов, которые сабжеподобные поделки воспринимают как должное
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|2.10, вьшекн (?), 09:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну если бы sudo умел в regexp, тогда можно было бы с ним существовать.
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|3.18, Х (?), 09:21, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как же Вы, сударь, сейчас-то существуете?
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|3.54, Michael Shigorin (ok), 10:25, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то тем же -- механизм _повышения_ привилегий. По-хорошему они могут только понижаться, а количество маршрутов переключения должно быть минимально.
Например, некоторые знакомые вместо su(8) применяют ssh root@localhost по ключу -- при этом не происходит увеличения количества маршрутов относительно уже присутствующего sshd, обладающего достаточными привилегиями для обеспечения такой операции.
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|4.73, Олег (??), 11:09, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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> Например, некоторые знакомые вместо su(8) применяют ssh root@localhost по ключу
Михаил, опуская прелюдии скажу, это больные люди. Ты просто открой исходники ssh и su и сравни. su в разы(!) проще. Т.е. в ssh больше возможных проблем и ошибок. И если при доступе по сети это вынужденный риск(и, видимо, минимальный при существующих доступных функциях ssh), то локальное использование ssh в пользу su граничит с безумием.
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|5.140, Аноним (140), 13:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нормальные люди запрещают и su и ssh потому что не залогинившись рутом можно жить в Void. А психопаты-фанатики могут и дальше пользоваться системой, которой надо особое обращение пинком. На худойц конец 9front в помощ. Это ж надо такими атавизмами пользоваться.
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|5.149, пох.. (?), 13:58, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еврейского младенца в жертву приносит.
Молитвами Ваал сыт не будет.
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|2.6, llolik (ok), 09:06, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Ну, какбы, да: логические и алгоритмические ошибки rust, какбы, и не намеревался исправлять. Это ж не AI, в самом деле.
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|3.11, Lex (??), 09:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Дык огромная и наиболее серьезная часть - именно логические и алгоритмические. И решение там одно - делать код максимально простым, наглядным и максимально_читаемым.
Самое забавное, что их не только раст не предотвращает, но и типизация как таковая( но это уже к слову про адептов «всеисправляюшего» тайпскрипта для жс, когда, вместо годно читаемого кЭповского кода, получается перегруженная спецсимволами и директивами куча гомна в стиле худших подходов к написанию плюсОвого кода )
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|4.33, llolik (ok), 09:42, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дык огромная и наиболее серьезная часть - именно логические и алгоритмические. И
> решение там одно - делать код максимально простым, наглядным и максимально_читаемым.
+1. Какбы и не спорю, писать проще и понятней - это и к rust тоже относится. Синтаксис у него, конечно, не подарок, но терпимый. Однако когда ещё и написано так, что лучше бы не писали, то тут ничего не спасёт от ошибок.
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|5.47, Аноним (17), 10:15, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стоп, стоп, стоп, господа гусары, отставить скакать галопом в такую простую троличью засаду.
Не успеете сабли достать вас тупо картечью покрошат из-за вашей наивной невнимательности.
Изящное фехтование тут не канает.
Начните со следущего вопроса, для начала
> Оказалось, что переписывание всего на расте не решает всех проблем? Вот это да.
А кто и кому пообещал, что Rust должен решать все проблемы?
С теми кто такие провокации из засад в эфир пускает, Rust-спецназ разберется быстро и эффективно, они за свой базар ответят своим позором.
А, вы, салаги, идите пока учите пузырьковые методы сортировки массивов (ну или что вам там еще старшина придумает). Рано вам всем еще пока в Rust.
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|6.52, llolik (ok), 10:22, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А кто и кому пообещал, что Rust должен решать все проблемы?
Комментом выше по треду я разве не это же написал?
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|7.56, Аноним (17), 10:26, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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молодец, что написал, герой!
теперь марш картошку чистить и казармы драить!
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|5.60, Аноним (60), 10:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Синтаксис у него, конечно, не подарок, но терпимый.
Самое базовое,
праворульную хрень - пытаются впарить на перевозки(проекты) и водилам с опытом на леворульной хрени ?
в чем проблема была расширить синтаксис C-like, ну там терминатор прикрутить к дekларации и передачи переменных ?
нет *ть, надо по новому/"науке"/ и т.д. сделать
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|6.84, Crazy Alex (ok), 11:27, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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C++ уже сто лет как есть. И с 11-го года он хорош и вылечен от сишных болезней, да и последующие улучшения хороши (и, в отличие от многих, обратно совместимы).
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|6.95, Урри (ok), 11:51, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык есть же уже давным-давно С++. Но народ не хочет учиться, народ хочет "пирооооженава, марооооженава, и не работать!".
Вот для этого раст и создавался, чтобы ленивые неосиляторы, которых не удовлетворяют тормоза питона, могли программировать без риска наступить на элементарнейшие грабли.
Однако, оказалось, что так не бывает - и язык пришлось регулярно усложнять и еще раз усложнять (и все еще с каждым апдейтом усложнять), пока он не превратился в еще менее удобочитаемого монстра, чем С++. let mut hujyt...
И, что б ты знал, никакого "по науке" там нету и никогда не было. Иначе бы синтаксис не меняли каждый месяц.
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|4.36, Аноним (36), 09:50, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не, уже давно доказано что логические и алгоритмические ошибки это порядка 30% от общего числа ошибок, остальное это в основном переполнение бочка.
я понимаю что у некоторых праздник от того что нашлась ошибка в программе которой меньше года и версией 0.4, но может для начала нужно глянуть сколько ошибок в том же уже 20+ лет зарелизенной sudo
[1999-11-17] Sudo version 1.6 released.
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|5.43, eganru (?), 10:03, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[i]уже 20+ лет зарелизенной sudo[/i] - уже 10+ лет как закрывающей бизнес цели пользователей.
[i]алгоритмические ошибки это порядка 30% от общего числа ошибок[/i] - это смешали всё в кучу и посмотрели что получилось. нет большей лжи, чем статистика.
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|6.48, Аноним (36), 10:16, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>[i]уже 20+ лет зарелизенной sudo[/i] - уже 10+ лет как закрывающей бизнес цели пользователей.
и ? лопата должна быть одна и навсегда ?
>[i]алгоритмические ошибки это порядка 30% от общего числа ошибок[/i] - это смешали всё в кучу и посмотрели что получилось. нет большей лжи, чем статистика.
к чему это сказано непонятно ? если у вас есть специальная статистика то озвучьте её
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|7.78, eganru (?), 11:13, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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[i]и ? лопата должна быть одна и навсегда ?[/i] - нет ничего плохого в любых новых реализациях ПО. Написание чего-либо на другом языке часто позволяет взглянуть на вещи иначе. Увидеть новое без усталости от прожитых лет.
[i]если у вас есть специальная статистика то озвучьте её[/i] - нужно смотреть список исправлений именно по sudo.
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|7.96, Урри (ok), 11:53, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и ? лопата должна быть одна и навсегда ?
Есть такое древнее понятие, называется "изобретение велосипеда". Надо не лопаты, которые успешно столетиями используются, бессмысленно переделывать, а экскаваторы создавать.
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|4.62, proninyaroslav (ok), 10:49, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но и типизация как таковая
А как связана читаемость кода и типизация, собственно? Питон, например, сильно типизированный язык, но это не делает его нечитаемым (я сейчас не говорю про отступы в виде пробелов). Аналогично Си, Го, Java. Если язык сильно перегружен операторами, у него громоздкий синтаксис, то это проблема не типизации, а языкового дизайна. Тот же упомянутый тайпскрипт не заставляет разработчика использовать все его спецсимволы, директивы, и проводить сверхмудрёную типизацию, если не пытаться перенести стиль и принципы слаботипизированной разработки JS на тайпскрипт, который ближе к C# в этом плане.
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|4.76, Олег (??), 11:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> когда, вместо годно читаемого кЭповского кода, получается перегруженная спецсимволами и директивами куча гомна в стиле худших подходов к написанию плюсОвого кода
Оооо. Мужик! Ты просто описал мою боль и негодование.
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|4.82, Crazy Alex (ok), 11:24, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типизация (в нормальных языках вроде плюсов, хз что там в тайпскрипте), как минимум, очень добавляет читаемости - видно, что именно принимает и возвращает метод, и это не может устареть в отличие от всяких доксигенов, и гарантированно энфорсится.
Вплоть до того, что плюсовые кодстайлы часто запрещают auto для параметров и типа возврата функции без внятного обоснования его необходимости - именно для сохранения читаемости.
А вот что основная проблема - это именно логические и алгоритмические ошибки - согласен полностью.
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|5.98, Урри (ok), 11:56, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вплоть до того, что плюсовые кодстайлы часто запрещают auto для параметров и типа возврата функции без внятного обоснования его необходимости - именно для сохранения читаемости.
Ты, очевидно, никогда на С++ не писал. "сохранятель читаемости". Я на auto просто молюсь уже который год подряд.
for (std::vector<std::map<int, std::string>>::const_iterator it = name_phones.begin(); it != name_phones.end(); ++it)...
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|6.104, n00by (ok), 12:05, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вплоть до того, что плюсовые кодстайлы часто запрещают auto для параметров и типа возврата функции без внятного обоснования его необходимости - именно для сохранения читаемости.
> Ты, очевидно, никогда на С++ не писал. "сохранятель читаемости". Я на auto
> просто молюсь уже который год подряд.
> for (std::vector<std::map<int, std::string>>::const_iterator it = name_phones.begin();
> it != name_phones.end(); ++it)...
так it это не аргумент функции и не тип её результата, а переменная automatic storage duration.
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|6.124, НяшМяш (ok), 12:49, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты, очевидно, никогда на С++ не писал. "сохранятель читаемости". Я на auto просто молюсь уже который год подряд.
Поэтому куча постплюсовых языков и использует let, var и прочие let mut )
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|6.132, SR_team (ok), 13:16, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем так делать? Можно ведь так:
for ( auto &&name_phone : name_phones ) ...
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|4.38, llolik (ok), 09:58, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А если нет разница, тогда зачем использовать раст?
Лайфтаймы, типизация и всё вот это, что предлагает rust, даёт некую уверенность в том, что ты случайно не накрошишь ошибок доступа к памяти и прочих, выявляемых статанализом/borrow-checker-ом.
Однако помимо этого есть ещё куча типов ошибок, от нахождения и исправления которых никто не избавлял (ну только если AI, который ещё не изобрели). Считать, что Rust магическим образом исправит сразу все типы ошибок и наступит красота и благоденствие - идиотизм. Но если язык даёт какие-никакие плюсы и облегчает жизнь, то можно попробовать его плюсы использовать.
ЗЫ. Тем не менее, считать, что всё и сразу надо срочно переписать на rust ИМХО - такой же идиотизм.
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|5.86, Crazy Alex (ok), 11:30, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А если с более строгими языками сравнивать, чем си? Плюсы там, go, c# наконец? Вдруг оказывается, что 95% проблем и так ловятся/не возникают (ну не выйдешь ты за пределы std::vector при каноничном применении), и остаются извращения с borrow-checker-ом, где возни больше, чем профита. Зато лозунги красивые.
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|6.94, llolik (ok), 11:48, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А если с более строгими языками сравнивать, чем си?
Ну претензия на нативщину/системщину, какбы. Так что тут остаются в сравнений только плюсы (ну какой-нибудь ныне маргинальный Pascal/Oberon не будем, для ясности) с их 1001-им способом отстрела конечностей.
Нет, я понимаю, конечно, что соблюдаем RAII/good practicies и прочие "приседания со штангой" это нужно и важно, но если хотябы часть этого может контролировать автомат - пусть он этим, пожалуйста, займётся. Ну и, в конце-концов, rust - это не безальтернативная данность и у авторов всегда есть возможность пользоваться для проектов тем, чем они посчитают для себя нужым.
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|5.99, Урри (ok), 11:58, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но если язык даёт какие-никакие плюсы и облегчает жизнь, то можно попробовать его плюсы использовать.
И как типичный растофанатик - ни слова о минусах.
Вот у брейнфака тоже есть неоспоримые плюсы:
1) самый простой из тьюринг-полных языков программирования (всего восемь сущностей), научить брейнфаку можно за две минуты даже 4-летнего ребенка.
2) полное отсутствие утечек памяти, указателей, переполнений стека и делений на 0.
"Но если язык даёт какие-никакие плюсы и облегчает жизнь, то можно попробовать его плюсы использовать." (с)
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|6.105, llolik (ok), 12:07, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И как типичный растофанатик - ни слова о минусах.
Я где-то призывал писать только на нём? Я где-то написал что rust - это самый офигительный язык, который я видел? Что-то я такого не помню. то что он имеет свои сильные стороны - это я писал. Вот то, что есть точка зрения, что надо попробовать и решить: перевешивают-ли плюсы, предоставляемые языком, его ограничения - это я писал.
> Вот у брейнфака
И в чём аналоги? Он когда-то позиционировался, как промышленный язык. На нём вообще, кроме приколов, что-то когда-нибудь писали?
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|6.131, n00by (ok), 13:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> научить брейнфаку можно за две минуты даже 4-летнего ребенка.
А как ему название объяснить?
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|7.147, пох.. (?), 13:56, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а зачем, он же в четыре года не знает английского? Просто название, ну как автобус или крокодил.
А воспитательницу в детском саду поздно уже жалеть - он же ж ей кодом похвастается, а не названием. Тут-то она в дурку и поедет.
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|2.110, crandel (ok), 12:18, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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|Оказалось, что переписывание всего на расте не решает всех проблем? Вот это да.
А что должно?
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|2.142, Аноним (148), 13:46, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оказалось, что переписывание всего на расте не решает всех проблем? Вот это да.
Оказалось, что раст такого никогда и не провозглашал, это были спорящие голоса в Вашей голове. Раст не позволяет совершить те ошибки, относительный вес которых в типичных Си-программах составляет порядка 70-80% от всех допущенных в программе ошибок. Если бы он мог защищать еще и от логических проблем с учетом контекста решаемой предметной области - все программисты были бы уже не нужны. Наверное как и человеки в целом.
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|1.8, Lex (??), 09:06, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> rust-pleaser
Ржавый попрошайка.. а то и ржавый удовлетворитель..
Отличное название для пакета :)
«Внезапно» оказалось, что переписывание с одного ЯП на другой не избавляет от логических ошибок.. равно как и типизация как таковая.
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|2.20, Жироватт (ok), 09:25, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> ржавый удовлетворитель.
> rust-pleaser
Спасибо для моей эмо-корн-нойз-панк группы.
Думаю, можно также назвать первый альбом в стиле украинского фолк-харддабстепа с нотками арабского поп-италодиско и мотивами узбекского дарк-эмбиент-рэпа
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|3.32, n00by (ok), 09:41, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> ржавый удовлетворитель.
>> rust-pleaser
> Спасибо для моей эмо-корн-нойз-панк группы.
А я всё гадаю, куда хэккерская блэк хэк крап крю тим войтохедов (а стало быть и черношляпников) пропала.
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|2.23, n00by (ok), 09:31, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Есть в русском однокоренное (от франц. plaisir) слово «Блезир»
В словаре Ожегова
БЛЕЗИР: для блезиру (прост.) - только для вида, для видимости. Замок на двери висит для блезиру.
В словаре Даля
м. франц. сделать что для блезиру, от нечего делать, ради забавы, шутки. | Печники зовут блезиром одно зеркало голландской печи, один бок ее, складенный подлицо (вгладь) со стеной, тогда как сама печь и топка ее в другой комнате.
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|2.75, VladSh (?), 11:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> «Внезапно» ДЛЯ НЕКОТОРЫХ оказалось, что переписывание с одного ЯП на другой не избавляет от логических ошибок, равно как и типизация как таковая.
Поправил.
|
|1.14, Аноним (14), 09:18, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то не понятно - а эксплойты есть или нет? Написано что утилита крашится (наверное панику ловит). В общем ждем подробностей.
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|2.19, Аноним (19), 09:24, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не исключающих возможность создания эксплоитов для повышению привилегий в системе
По крайней мере, понятно то, что не все умеют в чтение.
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|1.29, Аноним (-), 09:38, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Надо обозначить небезопасные алгоритмы, как unsafe. это сильно увеличит безопасность, т.к. перепроверять только unsafe части
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|2.51, Жироватт (ok), 10:19, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Надо обозначить небезопасных программистов, как unsafe. это сильно увеличит безопасность, т.к. перепроверять только unsafe части, а Авторизованные Кодо(с)Макакеры(тм) на то и Авторизовонные и Сертифицированные, чтобы не делать ошибок
|
|1.31, PnD (??), 09:39, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Было: для написания "SUID-кода" нужно было досконально знать дизайн выдачи прав в системе и C.
Стало: для написания "SUID-кода" нужно было досконально знать дизайн выдачи прав в системе и C (а как иначе осознавать к чему ты "биндишься"?) *и* rust.
Короче, "15-й стандарт" во всей красе. Вероятно, rust просто пихают не в ту нишу. Есть же группа ЯП с "доказательствами безопасности". Почему бы не попробовать себя там?
А то как лет 20+ назад. Тогда был движ "перепишем всё на безопасной java". Но там хотя бы не пытались выдавать прикол за полезную работу.
|
|1.37, Аноним (37), 09:54, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Когда программисту делать нечего, он не яйца лижет, а на расте переписывает
|
|1.49, Аноним (49), 10:17, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Уязвимости устранены в ветке Please 0.4
То есть, речь идёт о сырой поделке?
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|2.58, Аноним (40), 10:39, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
тем не менее, эта сырая поделка проникла в "стабильную" версию убунту.
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|3.113, Аноним (107), 12:20, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- Убунта использует в релизе сырые курсовые работы
- Виноват язык программирования
.........
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|4.138, Аноним (137), 13:30, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Язык опять не вывез даже то что обещали его маркетолухи. С другой стороны всем нормальным людям было понятно что маркетолухи раста обещают чушь.
|
|1.55, Аноним (55), 10:25, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пора уже выпускать убийцу раста, где нужно математически доказать корректность логики, иначе программа не скомпилится
|
|1.61, Аноним (61), 10:44, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Вывод такой: каким бы прекрасным и безопасным не был язык, это не даёт никакой гарантии, что нем не пишет рукажоп. Так что особой разницы нет между сишкой и растом нет, на обоих может получиться ре-ше-то. Расходимся!
|
|1.65, InuYasha (??), 10:52, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередное доказательство языко-, платформо-, системо- и пр. независимости косяков. Вот и всё.
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|2.67, Не Аноним (?), 11:02, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если они не могут повысить свои скилы, они просто начинают верить в сраст
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|1.91, Аноним (91), 11:40, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, можно было бы выполнить комманду:
please bootstrap rustc from mrustc in off-line mode quickly
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|1.101, Аноним (101), 12:00, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда инструмент работает много лет и стабильно, что уже не знаешь что в нем развить еще чтобы следовать тренду каждый квартал релиз с новой фичей.
Решаешь все переписать с нуля на другом языке программирования, таким образом создать новые недостатки, новые уязвимости, новые ошибки и недоработки.
А потом в течение следующих х-лет стабильно осваивать бюджет на развитие этой "безопасной" подделки, у которой в первых версиях вылезли уязвимости которых в принципе быть не должно было...
Это когда Windows-way приходит в Unix-way.
Привет платиновуму спонсору OpenSource проектов - Microsoft !
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|2.126, нах.. (?), 12:51, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не хотел бы тебя огорчать, но в оригинальной sudo (и да, именно ради релизов раз в квартал) было принято сажать ведущие к получению рута баги еще пятнадцать лет назад. Балмер еще прыгал "developers, developers!" с бананом перед стаей обезьян, и считал линукс вредной и ненужной фигней - а аффтар уже трудился как проклятый.
В основном таки безобидные (в смысле, если не использовать вредное ненужно, оно тебе и не мешает) но иногда о тебе могли позаботиться собиратели пакета, включив это ненужно по умолчанию (или просто притащив конфиг из examples не разбираясь)
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|2.115, Gedweb (ok), 12:25, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в расте безопасность это про работу с памятью при отсутствии gc, от кривизны рук защиты ни какой.
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|1.108, Аноним (108), 12:11, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чего б не написать на расте более простой и понятный аналог selinux? Но нет, это они осилить не в состоянии...
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|2.117, нах.. (?), 12:31, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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херассе, "это осилить", когда неосилен простой и понятный в общем-то механизм sudo (не то чтобы простой в реализации, но там вроде и реализация-то, как всегда, на 10% от имеющегося)
Ничего что selinux - часть ядра? Причем сложнейшая и встроенная в миллион ядерных механизмов, потому что на любой чих им надо проверить "а не включен ли у нас selinux, и если да - что он говорит по этому поводу?"
Пока что хрустеры ниасилили даже dummy драйвер на нескучном язычке - с минимальным числом изменений, затрагивающих остальное ядро.
Кстати, хозяйке на заметку - сам по себе механизм там прост и понятен. Непонятно что делать с таким механизмом - ибо он настолько прост, что сам по себе бесполезен.
Рисование же политик с детальным описанием каждого допустимого чиха - внезапно, оказалось нечеловечески трудной и практически нерешаемой задачей.
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|1.114, Аноним (107), 12:25, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заголовок: ИНФОРМАЦИЯ ВАПАСНАСТЕ УЯЗВИМОСТИ В РЖАВОМ
Содержание: необработанная логика приводящая к краху и нет никаких оснований ожидать возможность создания эксплоитов для повышению привилегий в системе.
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|2.120, нах.. (?), 12:41, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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секьюрити эксперт suse, кстати, нашедший баг при первом же потыкивании палочкой в код (как я понимаю - на предмет надо ли пробовать тащить в дистрибутив, как все, или ну его, плохо пахнет) правда, считает что основания вполне имеются, но впопеннетовскому анониму, конечно же виднее. Он, разумеется, не умеет кодить вообще.
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|2.121, нах.. (?), 12:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там как-то вишенку на тортике все пропустили - отлично помог! Если альтернативную sudo сделать не-сетуидной, как у этих ребят получилось - она станет абсолютно безопасТной.
Ну, правда, и работать не будет, но зато безопасно неработать!
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|1.129, Аноним (128), 13:01, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Растоманы как всегда, напрудили полные штанишки коричневой растишки и требуют внимания.
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|2.143, пох.. (?), 13:47, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так и вводить - please apt-get ?
ДА, блжад! Это позиционируется как _вежливая_ замена sudo! И одна из главнейших фишек нового аналогов нетного чуда.
Типа - ну упроси меня сделать что-нибудь, на колени, кожанный мешок!
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|1.139, Мамкин Хакер (?), 13:34, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Great! This is what I need - так они пишут!
Статус пакетов - не только Ubuntu,ещё Kali,Parrot и Devuan 4.0
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|2.144, пох.. (?), 13:48, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Статус пакетов
оно - в недотестинге дебиана. Естественно - и в основанных на нем копипастерских дистрибутивах автоматически.
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|1.141, Жироватт (ok), 13:45, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот смотрю я на новости и не понимаю.
На расте написаны за поселение годы
- дырявый NIH-аналог судо
- гуй для пинга, рисующий график (е-е-е, уровень 3 курса ИТ-путяги достигнут)
- нечто позорное как демка драйвера ядра линукса, вскрывшее косяки растовой экосистемы
- преальфа конвертера в формат вулкана шейдеров
- браузерный движок: жирный как ФФ, функциональный, как links
- очередная экспериментальная "ОС" <- раст мастерпис
- нормальный actix-web, разраба которого затравили за ансейф
- целый один кодировщик для видео
Зачем? Зачем такой срач, если язык сам такой?
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|2.145, пох.. (?), 13:51, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то ты забыл полнофункциональную (нет) безопастную (нет) замену флэша целиком выполняющуюся в контексте браузера.
Если что - escopeta.swf хоть и имеет некрасивую дырку между текстурами (confirmed bug, afair), но все же уже стреляет не себе в оппу, а примерно куда целился.
Т.е. цель сохранить для человечества флэш-поделки почти уже достигнута...ну, до следующего nightly релиза языка или одной из миллиарда зависимостей от зависимостей которые все сломают.
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|2.146, Ordu (ok), 13:54, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем? Зачем такой срач, если язык сам такой?
Ну как зачем. Опеннет борется за всё хорошее и против всего плохого. Единственный доступный опеннету способ -- срач. Вот, собственно, и ответ на твой вопрос.
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