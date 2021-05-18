The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust

18.05.2021 08:16

Маттиас Герстнер (Matthias Gerstner) из SUSE Security Team провёл аудит утилиты Please, развиваемой в качестве более безопасной альтернативы sudo, написанной на языке Rust и поддерживающей регулярные выражения. Утилита поставляется в репозиториях Debian Testing и Ubuntu 21.04 в пакете rust-pleaser. В ходе аудита была выявлена группа уязвимостей (CVE-2021-31153, CVE-2021-31154, CVE-2021-31155), приводящих к краху и не исключающих возможность создания эксплоитов для повышению привилегий в системе.

Уязвимости устранены в ветке Please 0.4 (обновления пакетов уже предложены для Ubuntu и Debian). Подробности о характере уязвимостей пока не сообщаются - доступен лишь один общий патч и краткое пояснение, какие из рекомендаций по устранению проблем с безопасностью применены.

Например, упомянут переход на использование fd при выполнении операции chmod и chown, разделение вызова do_environment, задействование вызовов seteuid/setguid, применение флага O_NOFOLLOW для отключения следования символическим ссылкам, ограничение каталогов определённым диапазоном значений, использование случайных символов в именах временных файлов и задание ограничения на размер файла с настройками.

Интересно, что после подготовки исправлений выяснилось, что после установки пакета на исполняемые файлы /usr/bin/please и /usr/bin/pleaseedit перестал выставляться флаг setuid, что потребовало принятия ещё одного патча, отключающего настройку "Rules-Requires-Root: no".

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/security/no...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root
  3. OpenNews: Обновление sudo 1.9.5 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
  5. OpenNews: Уязвимость в sudo, позволяющая повысить привилегии при использовании специфичных правил
  6. OpenNews: В дерево исходных текстов OpenBSD принят код замены sudo
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал нах..
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55167-please
Ключевые слова: please, sudo, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (139) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онон (ok), 08:59, 18/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +51 +/
     
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 09:20, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:21, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.42, YetAnotherOnanym (ok), 10:02, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 5.53, Аноним (17), 10:24, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 6.87, Аноним (87), 11:32, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.93, hindoohindoo (?), 11:46, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 8.106, Аноним (17), 12:09, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.57, trdm (ok), 10:35, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 5.63, Аноним (17), 10:49, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.89, n00by (ok), 11:35, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.97, Аноним (17), 11:53, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 8.103, n00by (ok), 12:01, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 9.112, Аноним (17), 12:20, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 10.125, n00by (ok), 12:50, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 11.133, Аноним (17), 13:18, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.69, VladSh (?), 11:03, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.88, Аноним (88), 11:32, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.90, Аноним (90), 11:37, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (18)

  • 1.2, Аноним (2), 09:00, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Чем вам sudo не угодил?
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 09:01, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    sudo (и ему подобные) есть один большой костыль
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 09:02, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за костыль?
     
     
  • 4.7, Леголас (ok), 09:06, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    костыль для обхода стандартного механизма прав пользователей
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 09:27, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > костыль для обхода стандартного механизма прав пользователей

    Как всегда не прав. Это и есть "стандартный механизм прав пользователей".

     
     
  • 6.71, Леголас (ok), 11:05, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    может оно и так, но за «как всегда» обидно, а столько минусов у камента выше видимо от большого ума местных экспертов, которые сабжеподобные поделки воспринимают как должное
     
  • 2.10, вьшекн (?), 09:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну если бы sudo умел в regexp, тогда можно было бы с ним существовать.
     
     
  • 3.18, Х (?), 09:21, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как же Вы, сударь, сейчас-то существуете?
     
     
  • 4.21, flexagoon (ok), 09:25, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так doas же есть
     
  • 2.34, phpoenx (?), 09:46, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем вам su не угодил?
     
     
  • 3.54, Michael Shigorin (ok), 10:25, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то тем же -- механизм _повышения_ привилегий.  По-хорошему они могут только понижаться, а количество маршрутов переключения должно быть минимально.

    Например, некоторые знакомые вместо su(8) применяют ssh root@localhost по ключу -- при этом не происходит увеличения количества маршрутов относительно уже присутствующего sshd, обладающего достаточными привилегиями для обеспечения такой операции.

     
     
  • 4.73, Олег (??), 11:09, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    > Например, некоторые знакомые вместо su(8) применяют ssh root@localhost по ключу

      Михаил, опуская прелюдии скажу, это больные люди. Ты просто открой исходники ssh и su и сравни. su в разы(!) проще. Т.е. в ssh больше возможных проблем и ошибок. И если при доступе по сети это вынужденный риск(и, видимо, минимальный при существующих доступных функциях ssh), то локальное использование ssh в пользу su граничит с безумием.

     
     
  • 5.140, Аноним (140), 13:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальные люди запрещают и su и ssh потому что не залогинившись рутом можно жить в Void. А психопаты-фанатики могут и дальше пользоваться системой, которой надо особое обращение пинком. На худойц конец 9front в помощ. Это ж надо такими атавизмами пользоваться.
     
  • 4.118, Аноним (118), 12:33, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Михаил, молитесь при запуске?
     
     
  • 5.149, пох.. (?), 13:58, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еврейского младенца в жертву приносит.
    Молитвами Ваал сыт не будет.

     

  • 1.3, Специалист (?), 09:01, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +44 +/
    Оказалось, что переписывание всего на расте не решает всех проблем? Вот это да.
     
     
  • 2.6, llolik (ok), 09:06, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ну, какбы, да: логические и алгоритмические ошибки rust, какбы, и не намеревался исправлять. Это ж не AI, в самом деле.
     
     
  • 3.11, Lex (??), 09:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Дык огромная и наиболее серьезная часть - именно логические и алгоритмические. И решение там одно - делать код максимально простым, наглядным и максимально_читаемым.

    Самое забавное, что их не только раст не предотвращает, но и типизация как таковая( но это уже к слову про адептов «всеисправляюшего» тайпскрипта для жс, когда, вместо годно читаемого кЭповского кода,  получается перегруженная спецсимволами и директивами куча гомна в стиле худших подходов к написанию плюсОвого кода )

     
     
  • 4.33, llolik (ok), 09:42, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дык огромная и наиболее серьезная часть - именно логические и алгоритмические. И
    > решение там одно - делать код максимально простым, наглядным и максимально_читаемым.

    +1. Какбы и не спорю, писать проще и понятней - это и к rust тоже относится. Синтаксис у него, конечно, не подарок, но терпимый. Однако когда ещё и написано так, что лучше бы не писали, то тут ничего не спасёт от ошибок.

     
     
  • 5.47, Аноним (17), 10:15, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стоп, стоп, стоп, господа гусары, отставить скакать галопом в такую простую троличью засаду.
    Не успеете сабли достать вас тупо картечью покрошат из-за вашей наивной невнимательности.
    Изящное фехтование тут не канает.

    Начните со следущего вопроса, для начала

    > Оказалось, что переписывание всего на расте не решает всех проблем? Вот это да.

    А кто и кому пообещал, что Rust должен решать все проблемы?

    С теми кто такие провокации из засад в эфир пускает, Rust-спецназ разберется быстро и эффективно, они за свой базар ответят своим позором.

    А, вы, салаги, идите пока учите пузырьковые методы сортировки массивов (ну или что вам там еще старшина придумает). Рано вам всем еще пока в Rust.

     
     
  • 6.52, llolik (ok), 10:22, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А кто и кому пообещал, что Rust должен решать все проблемы?

    Комментом выше по треду я разве не это же написал?

     
     
  • 7.56, Аноним (17), 10:26, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    молодец, что написал, герой!
    теперь марш картошку чистить и казармы драить!
     
  • 5.60, Аноним (60), 10:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Синтаксис у него, конечно, не подарок, но терпимый.

    Самое базовое,
    праворульную хрень - пытаются впарить на перевозки(проекты) и водилам с опытом на леворульной хрени ?
    в чем проблема была расширить синтаксис C-like, ну там терминатор прикрутить к дekларации и передачи переменных ?
    нет *ть, надо по новому/"науке"/ и т.д. сделать

     
     
  • 6.84, Crazy Alex (ok), 11:27, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C++ уже сто  лет как есть. И с 11-го года он хорош и вылечен от сишных болезней, да и последующие улучшения хороши (и, в отличие от многих, обратно совместимы).
     
  • 6.95, Урри (ok), 11:51, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык есть же уже давным-давно С++. Но народ не хочет учиться, народ хочет "пирооооженава, марооооженава, и не работать!".

    Вот для этого раст и создавался, чтобы ленивые неосиляторы, которых не удовлетворяют тормоза питона, могли программировать без риска наступить на элементарнейшие грабли.

    Однако, оказалось, что так не бывает - и язык пришлось регулярно усложнять и еще раз усложнять (и все еще с каждым апдейтом усложнять), пока он не превратился в еще менее удобочитаемого монстра, чем С++. let mut hujyt...

    И, что б ты знал, никакого "по науке" там нету и никогда не было. Иначе бы синтаксис не меняли каждый месяц.

     
  • 4.36, Аноним (36), 09:50, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не, уже давно доказано что логические и алгоритмические ошибки это порядка 30% от общего числа ошибок, остальное это в основном переполнение бочка.
    я понимаю что у некоторых праздник от того что нашлась ошибка в программе которой меньше года и версией 0.4, но может для начала нужно глянуть сколько ошибок в том же уже 20+ лет зарелизенной sudo
    [1999-11-17] Sudo version 1.6 released.
     
     
  • 5.43, eganru (?), 10:03, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [i]уже 20+ лет зарелизенной sudo[/i] - уже 10+ лет как закрывающей бизнес цели пользователей.

    [i]алгоритмические ошибки это порядка 30% от общего числа ошибок[/i] - это смешали всё в кучу и посмотрели что получилось. нет большей лжи, чем статистика.

     
     
  • 6.48, Аноним (36), 10:16, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >[i]уже 20+ лет зарелизенной sudo[/i] - уже 10+ лет как закрывающей бизнес цели пользователей.

    и ? лопата должна быть одна и навсегда ?

    >[i]алгоритмические ошибки это порядка 30% от общего числа ошибок[/i] - это смешали всё в кучу и посмотрели что получилось. нет большей лжи, чем статистика.

    к чему это сказано непонятно ? если у вас есть специальная статистика то озвучьте её

     
     
  • 7.78, eganru (?), 11:13, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    [i]и ? лопата должна быть одна и навсегда ?[/i] - нет ничего плохого в любых новых реализациях ПО. Написание чего-либо на другом языке часто позволяет взглянуть на вещи иначе. Увидеть новое без усталости от прожитых лет.

    [i]если у вас есть специальная статистика то озвучьте её[/i] - нужно смотреть список исправлений именно по sudo.

     
  • 7.96, Урри (ok), 11:53, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и ? лопата должна быть одна и навсегда ?

    Есть такое древнее понятие, называется "изобретение велосипеда". Надо не лопаты, которые успешно столетиями используются, бессмысленно переделывать, а экскаваторы создавать.

     
     
  • 8.148, Аноним (148), 13:57, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему - если добились того, что у нового велосипеда на 70 уменьшилось кол-в... текст свёрнут, показать
     
  • 4.62, proninyaroslav (ok), 10:49, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но и типизация как таковая

    А как связана читаемость кода и типизация, собственно? Питон, например, сильно типизированный язык, но это не делает его нечитаемым (я сейчас не говорю про отступы в виде пробелов). Аналогично Си, Го, Java. Если язык сильно перегружен операторами, у него громоздкий синтаксис, то это проблема не типизации, а языкового дизайна. Тот же упомянутый тайпскрипт не заставляет разработчика использовать все его спецсимволы, директивы, и проводить сверхмудрёную типизацию, если не пытаться перенести стиль и принципы слаботипизированной разработки JS на тайпскрипт, который ближе к C# в этом плане.

     
  • 4.76, Олег (??), 11:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > когда, вместо годно читаемого кЭповского кода,  получается перегруженная спецсимволами и директивами куча гомна в стиле худших подходов к написанию плюсОвого кода

    Оооо. Мужик! Ты просто описал мою боль и негодование.

     
  • 4.82, Crazy Alex (ok), 11:24, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типизация (в нормальных языках вроде плюсов, хз что там в тайпскрипте), как минимум, очень добавляет читаемости - видно, что именно принимает и возвращает метод, и это не может устареть в отличие от всяких доксигенов, и гарантированно  энфорсится.

    Вплоть до того, что плюсовые кодстайлы часто запрещают auto для параметров и типа возврата функции без внятного обоснования его необходимости - именно для сохранения читаемости.

    А вот что основная проблема - это именно логические и алгоритмические ошибки - согласен полностью.

     
     
  • 5.98, Урри (ok), 11:56, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вплоть до того, что плюсовые кодстайлы часто запрещают auto для параметров и типа возврата функции без внятного обоснования его необходимости - именно для сохранения читаемости.

    Ты, очевидно, никогда на С++ не писал. "сохранятель читаемости". Я на auto просто молюсь уже который год подряд.

    for (std::vector<std::map<int, std::string>>::const_iterator it = name_phones.begin(); it != name_phones.end(); ++it)...

     
     
  • 6.104, n00by (ok), 12:05, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Вплоть до того, что плюсовые кодстайлы часто запрещают auto для параметров и типа возврата функции без внятного обоснования его необходимости - именно для сохранения читаемости.
    > Ты, очевидно, никогда на С++ не писал. "сохранятель читаемости". Я на auto
    > просто молюсь уже который год подряд.
    > for (std::vector<std::map<int, std::string>>::const_iterator it = name_phones.begin();
    > it != name_phones.end(); ++it)...

    так it это не аргумент функции и не тип её результата, а переменная automatic storage duration.

     
     
  • 7.116, Аноним (90), 12:28, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    #define num(x) (sizeof (x) / sizeof (*x))
     
  • 7.135, Аноним (90), 13:21, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С++ = С卐
     
  • 6.124, НяшМяш (ok), 12:49, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты, очевидно, никогда на С++ не писал. "сохранятель читаемости". Я на auto просто молюсь уже который год подряд.

    Поэтому куча постплюсовых языков и использует let, var и прочие let mut )

     
  • 6.132, SR_team (ok), 13:16, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем так делать? Можно ведь так:

    for ( auto &&name_phone : name_phones ) ...

     
  • 3.26, Аноним (26), 09:36, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А если нет разница, тогда зачем использовать раст?
     
     
  • 4.38, llolik (ok), 09:58, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А если нет разница, тогда зачем использовать раст?

    Лайфтаймы, типизация и всё вот это, что предлагает rust, даёт некую уверенность в том, что ты случайно не накрошишь ошибок доступа к памяти и прочих, выявляемых статанализом/borrow-checker-ом.

    Однако помимо этого есть ещё куча типов ошибок, от нахождения и исправления которых никто не избавлял (ну только если AI, который ещё не изобрели). Считать, что Rust магическим образом исправит сразу все типы ошибок и наступит красота и благоденствие - идиотизм. Но если язык даёт какие-никакие плюсы и облегчает жизнь, то можно попробовать его плюсы использовать.

    ЗЫ. Тем не менее, считать, что всё и сразу надо срочно переписать на rust ИМХО - такой же идиотизм.

     
     
  • 5.66, Аноним (66), 11:00, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередная бредятина от фанатика
     
     
  • 6.107, Аноним (107), 12:10, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завалил фактами)
     
     
  • 7.137, Аноним (137), 13:28, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завали Фракта1л
     
  • 5.86, Crazy Alex (ok), 11:30, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если с более строгими языками сравнивать, чем си? Плюсы там, go, c# наконец? Вдруг оказывается, что 95% проблем и так ловятся/не возникают (ну не выйдешь ты за пределы std::vector при каноничном применении), и остаются извращения с borrow-checker-ом, где возни больше, чем профита. Зато лозунги красивые.
     
     
  • 6.94, llolik (ok), 11:48, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А если с более строгими языками сравнивать, чем си?

    Ну претензия на нативщину/системщину, какбы. Так что тут остаются в сравнений только плюсы (ну какой-нибудь ныне маргинальный Pascal/Oberon не будем, для ясности) с их 1001-им способом отстрела конечностей.

    Нет, я понимаю, конечно, что соблюдаем RAII/good practicies и прочие "приседания со штангой" это нужно и важно, но если хотябы часть этого может контролировать автомат - пусть он этим, пожалуйста, займётся. Ну и, в конце-концов, rust - это не безальтернативная данность и у авторов всегда есть возможность пользоваться для проектов тем, чем они посчитают для себя нужым.

     
  • 5.99, Урри (ok), 11:58, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но если язык даёт какие-никакие плюсы и облегчает жизнь, то можно попробовать его плюсы использовать.

    И как типичный растофанатик - ни слова о минусах.

    Вот у брейнфака тоже есть неоспоримые плюсы:
    1) самый простой из тьюринг-полных языков программирования (всего восемь сущностей), научить брейнфаку можно за две минуты даже 4-летнего ребенка.
    2) полное отсутствие утечек памяти, указателей, переполнений стека и делений на 0.

    "Но если язык даёт какие-никакие плюсы и облегчает жизнь, то можно попробовать его плюсы использовать." (с)

     
     
  • 6.105, llolik (ok), 12:07, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И как типичный растофанатик - ни слова о минусах.

    Я где-то призывал писать только на нём? Я где-то написал что rust - это самый офигительный язык, который я видел? Что-то я такого не помню. то что он имеет свои сильные стороны - это я писал. Вот то, что есть точка зрения, что надо попробовать и решить: перевешивают-ли плюсы, предоставляемые языком, его ограничения - это я писал.

    > Вот у брейнфака

    И в чём аналоги? Он когда-то позиционировался, как промышленный язык. На нём вообще, кроме приколов, что-то когда-нибудь писали?

     
  • 6.131, n00by (ok), 13:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > научить брейнфаку можно за две минуты даже 4-летнего ребенка.

    А как ему название объяснить?

     
     
  • 7.147, пох.. (?), 13:56, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем, он же в четыре года не знает английского? Просто название, ну как автобус или крокодил.

    А воспитательницу в детском саду поздно уже жалеть - он же ж ей кодом похвастается, а не названием. Тут-то она в дурку и поедет.

     
  • 2.110, crandel (ok), 12:18, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    |Оказалось, что переписывание всего на расте не решает всех проблем? Вот это да.

    А что должно?

     
  • 2.142, Аноним (148), 13:46, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оказалось, что переписывание всего на расте не решает всех проблем? Вот это да.

    Оказалось, что раст такого никогда и не провозглашал, это были спорящие голоса в Вашей голове. Раст не позволяет совершить те ошибки, относительный вес которых в типичных Си-программах составляет порядка 70-80% от всех допущенных в программе ошибок. Если бы он мог защищать еще и от логических проблем с учетом контекста решаемой предметной области - все программисты были бы уже не нужны. Наверное как и человеки в целом.

     

  • 1.8, Lex (??), 09:06, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > rust-pleaser

    Ржавый попрошайка.. а то и ржавый удовлетворитель..
    Отличное название для пакета :)

    «Внезапно» оказалось, что переписывание с одного ЯП на другой не избавляет от логических ошибок.. равно как и типизация как таковая.

     
     
  • 2.20, Жироватт (ok), 09:25, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > ржавый удовлетворитель.
    > rust-pleaser

    Спасибо для моей эмо-корн-нойз-панк группы.
    Думаю, можно также назвать первый альбом в стиле украинского фолк-харддабстепа с нотками арабского поп-италодиско и мотивами узбекского дарк-эмбиент-рэпа

     
     
  • 3.32, n00by (ok), 09:41, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> ржавый удовлетворитель.
    >> rust-pleaser
    > Спасибо для моей эмо-корн-нойз-панк группы.

    А я всё гадаю, куда хэккерская блэк хэк крап крю тим войтохедов (а стало быть и черношляпников) пропала.

     
  • 2.23, n00by (ok), 09:31, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Есть в русском однокоренное (от франц. plaisir) слово «Блезир»

    В словаре Ожегова

    БЛЕЗИР: для блезиру (прост.) - только для вида, для видимости. Замок на двери висит для блезиру.

    В словаре Даля

    м. франц. сделать что для блезиру, от нечего делать, ради забавы, шутки. | Печники зовут блезиром одно зеркало голландской печи, один бок ее, складенный подлицо (вгладь) со стеной, тогда как сама печь и топка ее в другой комнате.

     
  • 2.75, VladSh (?), 11:11, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > «Внезапно» ДЛЯ НЕКОТОРЫХ оказалось, что переписывание с одного ЯП на другой не избавляет от логических ошибок, равно как и типизация как таковая.

    Поправил.

     

  • 1.9, Аноним (-), 09:07, 18/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.12, fsb4000 (?), 09:17, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.13, Ко (?), 09:17, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это поворот
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:18, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то не понятно - а эксплойты есть или нет? Написано что утилита крашится (наверное панику ловит). В общем ждем подробностей.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:24, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не исключающих возможность создания эксплоитов для повышению привилегий в системе

    По крайней мере, понятно то, что не все умеют в чтение.

     
     
  • 3.109, Аноним (107), 12:16, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поспоришь....
     

  • 1.24, Аноним (26), 09:33, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной хеллоу ворлд
     
  • 1.25, uis (ok), 09:34, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Безопасность™! Её театр и сюда добрался.
     
  • 1.29, Аноним (-), 09:38, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо обозначить небезопасные алгоритмы, как unsafe. это сильно увеличит безопасность, т.к. перепроверять только unsafe части
     
     
  • 2.51, Жироватт (ok), 10:19, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Надо обозначить небезопасных программистов, как unsafe. это сильно увеличит безопасность, т.к. перепроверять только unsafe части, а Авторизованные Кодо(с)Макакеры(тм) на то и Авторизовонные и Сертифицированные, чтобы не делать ошибок
     

  • 1.30, Anonymoustus (ok), 09:39, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разве можно писать хорошие программы на хипстерском NIH-языке с таким безумным синтаксисом?
     
     
  • 2.68, Не Аноним (?), 11:03, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нельзя, но верить в том что можно можно.
     

  • 1.31, PnD (??), 09:39, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Было: для написания "SUID-кода" нужно было досконально знать дизайн выдачи прав в системе и C.

    Стало: для написания "SUID-кода" нужно было досконально знать дизайн выдачи прав в системе и C (а как иначе осознавать к чему ты "биндишься"?) *и* rust.

    Короче, "15-й стандарт" во всей красе. Вероятно, rust просто пихают не в ту нишу. Есть же группа ЯП с "доказательствами безопасности". Почему бы не попробовать себя там?
    А то как лет 20+ назад. Тогда был движ "перепишем всё на безопасной java". Но там хотя бы не пытались выдавать прикол за полезную работу.

     
  • 1.35, псевдонимус (?), 09:48, 18/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
  • 1.37, Аноним (37), 09:54, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Когда программисту делать нечего, он не яйца лижет, а на расте переписывает
     
     
  • 2.79, VladSh (?), 11:14, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, первое было бы лучше?
     
     
  • 3.85, псевдонимус (?), 11:29, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше пусть яйца лижут себе, чем захламляют ойти ржавым мусором.
     
     
  • 4.111, Аноним (111), 12:19, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программист не балерина. Растяжка не та.
     
     
  • 5.128, Аноним (128), 12:56, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rustяжку на таких хелловордах и тренируют.
     

  • 1.40, Аноним (40), 09:59, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    как там у вас говорят, ржавая дырень )
     
  • 1.41, аноним123 (?), 10:01, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    узвимости? надо срочно переписать на расте... ох вэйт...
     
  • 1.46, Иваня (?), 10:13, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Новость рассмешнила. Самый безопасный язык говорили они...
     
  • 1.49, Аноним (49), 10:17, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Уязвимости устранены в ветке Please 0.4

    То есть, речь идёт о сырой поделке?

     
     
  • 2.58, Аноним (40), 10:39, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    тем не менее, эта сырая поделка проникла в "стабильную" версию убунту.
     
     
  • 3.83, Аноним (111), 11:27, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поделки умеют проникать. Это их главное свойство.
     
  • 3.113, Аноним (107), 12:20, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Убунта использует в релизе сырые курсовые работы
    - Виноват язык программирования
    .........
     
     
  • 4.138, Аноним (137), 13:30, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Язык опять не вывез даже то что обещали его маркетолухи.  С другой стороны всем нормальным людям было понятно что маркетолухи раста обещают чушь.
     

  • 1.50, Hellraiser (??), 10:19, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    вот и неуловимый Джо кого-то заинтересовал
     
  • 1.55, Аноним (55), 10:25, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора уже выпускать убийцу раста, где нужно математически доказать корректность логики, иначе программа не скомпилится
     
  • 1.59, Аноним (59), 10:40, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо наверное, что в su аудит не проводят, а то бы я расстроился.
     
  • 1.61, Аноним (61), 10:44, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вывод такой: каким бы прекрасным и безопасным не был язык, это не даёт никакой гарантии, что нем не пишет рукажоп. Так что особой разницы нет между сишкой и растом нет, на обоих может получиться ре-ше-то. Расходимся!
     
  • 1.64, Аноним (90), 10:51, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    название доставило.
     
  • 1.65, InuYasha (??), 10:52, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередное доказательство языко-, платформо-, системо- и пр. независимости косяков. Вот и всё.
     
     
  • 2.67, Не Аноним (?), 11:02, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если они не могут повысить свои скилы, они просто начинают верить в сраст
     

  • 1.70, Не Аноним (?), 11:04, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Целое Петросян шоу в комментах устроили
     
     
  • 2.72, Аноним (59), 11:05, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Евгений Ваганыч юморит, а тут сатира как у Задорнова.
     

  • 1.77, Кир (?), 11:13, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Растаманы как обычно? Ну, штош, ожидаемо.
     
  • 1.91, Аноним (91), 11:40, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, можно было бы выполнить комманду:

    please bootstrap rustc from mrustc in off-line mode quickly

     
  • 1.100, Аноним (100), 11:59, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это в приципе невозможно! Но вот опять.
     
  • 1.101, Аноним (101), 12:00, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда инструмент работает много лет и стабильно, что уже не знаешь что в нем развить еще чтобы следовать тренду каждый квартал релиз с новой фичей.

    Решаешь все переписать с нуля на другом языке программирования, таким образом создать новые недостатки, новые уязвимости, новые ошибки и недоработки.
    А потом в течение следующих х-лет стабильно осваивать бюджет на развитие этой "безопасной" подделки, у которой в первых версиях вылезли уязвимости которых в принципе быть не должно было...

    Это когда Windows-way приходит в Unix-way.
    Привет платиновуму спонсору OpenSource проектов - Microsoft !

     
     
  • 2.126, нах.. (?), 12:51, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не хотел бы тебя огорчать, но в оригинальной sudo (и да, именно ради релизов раз в квартал) было принято сажать ведущие к получению рута баги еще пятнадцать лет назад. Балмер еще прыгал "developers, developers!" с бананом перед стаей обезьян, и считал линукс вредной и ненужной фигней - а аффтар уже трудился как проклятый.

    В основном таки безобидные (в смысле, если не использовать вредное ненужно, оно тебе и не мешает) но иногда о тебе могли позаботиться собиратели пакета, включив это ненужно по умолчанию (или просто притащив конфиг из examples не разбираясь)

     

  • 1.102, bi brother (?), 12:01, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    3 CVE на helloworld. Безопасненько так.
     
     
  • 2.115, Gedweb (ok), 12:25, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в расте безопасность это про работу с памятью при отсутствии gc, от кривизны рук защиты ни какой.
     
     
  • 3.130, bi brother (?), 13:04, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышал об этом еще до появления оговорки про кривизну рук.
     
  • 3.136, fsb4000 (?), 13:26, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Враньё.

    Смотри сам: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=rust

    и считай все double free, use after free и прочие подробности в описании к CVE.

    Rust не даёт никакой безопасной работы с памятью

     

  • 1.108, Аноним (108), 12:11, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чего б не написать на расте более простой и понятный аналог selinux? Но нет, это они осилить не в состоянии...
     
     
  • 2.117, нах.. (?), 12:31, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    херассе, "это осилить", когда неосилен простой и понятный в общем-то механизм sudo (не то чтобы простой в реализации, но там вроде и реализация-то, как всегда, на 10% от имеющегося)

    Ничего что selinux - часть ядра? Причем сложнейшая и встроенная в миллион ядерных механизмов, потому что на любой чих им надо проверить "а не включен ли у нас selinux, и если да - что он говорит по этому поводу?"

    Пока что хрустеры ниасилили даже dummy драйвер на нескучном язычке - с минимальным числом изменений, затрагивающих остальное ядро.

    Кстати, хозяйке на заметку - сам по себе механизм там прост и понятен. Непонятно что делать с таким механизмом - ибо он настолько прост, что сам по себе бесполезен.

    Рисование же политик с детальным описанием каждого допустимого чиха - внезапно, оказалось нечеловечески трудной и практически нерешаемой задачей.

     

  • 1.114, Аноним (107), 12:25, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заголовок: ИНФОРМАЦИЯ ВАПАСНАСТЕ УЯЗВИМОСТИ В РЖАВОМ
    Содержание: необработанная логика приводящая к краху и нет никаких оснований ожидать возможность создания эксплоитов для повышению привилегий в системе.
     
     
  • 2.120, нах.. (?), 12:41, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    секьюрити эксперт suse, кстати, нашедший баг при первом же потыкивании палочкой в код (как я понимаю - на предмет надо ли пробовать тащить в дистрибутив, как все, или ну его, плохо пахнет) правда, считает что основания вполне имеются, но впопеннетовскому анониму, конечно же виднее. Он, разумеется, не умеет кодить вообще.

     

  • 1.119, Тарас Б. (?), 12:34, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что сынку, помог тебе твой Раст?
     
     
  • 2.121, нах.. (?), 12:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там как-то вишенку на тортике все пропустили - отлично помог! Если альтернативную sudo сделать не-сетуидной, как у этих ребят получилось - она станет абсолютно безопасТной.

    Ну, правда, и работать не будет, но зато безопасно неработать!


     
     
  • 3.123, Аноним (123), 12:48, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То что не работает, небезопасным быть не может)
     

  • 1.122, Аноним (123), 12:44, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И снова Rust не помог
     
     
  • 2.127, НяшМяш (ok), 12:52, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ленинград - ЗОЖ, припев...
     

  • 1.129, Аноним (128), 13:01, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Растоманы как всегда, напрудили полные штанишки коричневой растишки и требуют внимания.
     
  • 1.134, Мамкин Хакер (?), 13:20, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и вводить -  please apt-get ?
    Пожалуйста, apt, ну пожалуйста install !!
    Спасибо за новость!
     
     
  • 2.143, пох.. (?), 13:47, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так и вводить -  please apt-get ?

    ДА, блжад! Это позиционируется как _вежливая_ замена sudo! И одна из главнейших фишек нового аналогов нетного чуда.

    Типа - ну упроси меня сделать что-нибудь, на колени, кожанный мешок!

     

  • 1.139, Мамкин Хакер (?), 13:34, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Great! This is what I need -  так они пишут!
    Статус пакетов - не только Ubuntu,ещё Kali,Parrot и Devuan 4.0
     
     
  • 2.144, пох.. (?), 13:48, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Статус пакетов

    оно - в недотестинге дебиана. Естественно - и в основанных на нем копипастерских дистрибутивах автоматически.

     

  • 1.141, Жироватт (ok), 13:45, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот смотрю я на новости и не понимаю.
    На расте написаны за поселение годы
    - дырявый NIH-аналог судо
    - гуй для пинга, рисующий график (е-е-е, уровень 3 курса ИТ-путяги достигнут)
    - нечто позорное как демка драйвера ядра линукса, вскрывшее косяки растовой экосистемы
    - преальфа конвертера в формат вулкана шейдеров
    - браузерный движок: жирный как ФФ, функциональный, как links
    - очередная экспериментальная "ОС" <- раст мастерпис
    - нормальный actix-web, разраба которого затравили за ансейф
    - целый один кодировщик для видео
    Зачем? Зачем такой срач, если язык сам такой?
     
     
  • 2.145, пох.. (?), 13:51, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то ты забыл полнофункциональную (нет) безопастную (нет) замену флэша целиком выполняющуюся в контексте браузера.

    Если что - escopeta.swf хоть и имеет некрасивую дырку между текстурами (confirmed bug, afair), но все же уже стреляет не себе в оппу, а примерно куда целился.

    Т.е. цель сохранить для человечества флэш-поделки почти уже достигнута...ну, до следующего nightly релиза языка или одной из миллиарда зависимостей от зависимостей которые все сломают.

     
  • 2.146, Ordu (ok), 13:54, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем? Зачем такой срач, если язык сам такой?

    Ну как зачем. Опеннет борется за всё хорошее и против всего плохого. Единственный доступный опеннету способ -- срач. Вот, собственно, и ответ на твой вопрос.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру