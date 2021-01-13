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Обновление sudo 1.9.5 с устранением уязвимостей

13.01.2021 13:38

Доступен новый выпуск утилиты sudo 1.9.5, используемой для организации выполнения команд от имени других пользователей. В новой версии устранено шесть проблем с безопасностью, из которых выделяются две уязвимости:

  • CVE-2021-23240 - уязвимость в утилите sudoedit, применяемой для предоставления доступа к редактированию файлов, принадлежащих другим пользователям (в отличие от запуска редактора через sudo, утилита sudoedit запускает редактор без повышения привилегий и позволяет отредактировать копию файла с правами текущего пользователя, а потом заменить целевой файл и вернуть исходные параметры доступа).

    Уязвимость проявляется на системах с поддержкой SELinux RBAC и позволяет сменить владельца произвольного файла в системе на пользователя, которому принадлежит целевой файл, открытый для редактирования. Проблема вызвана состоянием гонки - пользователь может подменить доступный для редактирования временный файл на символическую ссылку в момент, когда редактирование завершено, но прежние права на целевой файл ещё не возвращены, после чего владелец будет изменён для файла, на который указывает символическая ссылка. В качестве обходного метода защиты достаточно включения режима /proc/sys/fs/protected_symlinks = 1.

  • CVE-2021-23239 - утечка информации при использовании утилиты sudoedit. Через манипуляцию c символическими ссылками можно определить существование каталогов в иерархии, к которой пользователь не имеет доступа.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск sudo 1.9.0
  3. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
  4. OpenNews: Уязвимость в sudo, позволяющая повысить привилегии при использовании специфичных правил
  5. OpenNews: В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
  6. OpenNews: При портировании во FreeBSD утилиты doas, аналога sudo от OpenBSD, возникла опасная уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54394-sudo
Ключевые слова: sudo
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, InuYasha (??), 13:44, 13/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    кто-нибудь в своей практике пользуется этим sudoedit? (я не пользовался ни разу, потому спрашиваю).
     
     
  • 3, iPony129412 (?), 13:46, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 4, Леголас (ok), 13:46, 13/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    символическая ссылка -- грозный инструмент в руках умелого хацкера
     

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