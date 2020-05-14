Выпуск sudo 1.9.0

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|1.1, Zenitur (ok), 12:28, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Повременю пока обновляться, подожду пару минорных релизов, а то мало ли
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|2.33, Аноним (33), 15:39, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не опеннет, а логи apt-cache какие то ... новости то где? Заколебали уже с этими "обновился пакет ..."
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|3.49, пох. (?), 16:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не опеннет, а логи apt-cache какие то ... новости то где? Заколебали
> уже с этими "обновился пакет ..."
он в этот раз так "обновился", что лучше бы быть об этом в курсе.
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|1.2, Z (??), 12:33, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Передаваемый чрез переменную окружения SUDO_COMMAND список аргументов командной строки теперь обрезается до 4096 символов
и как теперь жить с таким ограничением?
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|1.3, Аноним (3), 12:34, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И сколько новых багов, репрессий и выпиливаний на сей раз принесли?
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|2.4, Аноним (3), 12:35, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>1 Передаваемый чрез переменную окружения SUDO_COMMAND список аргументов командной строки теперь обрезается до 4096 символов.
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|2.5, пох. (?), 12:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да просто п-ц какой-то.
Сислог отменили, миллиард каких-то "плагинов", свистелок, перделок - в софтине которая обязана быть простой как палка.
И даже форк не сделать - поляна напрочь загажена невменько из опенбсд с их мертворожденным doass.
P.S. и похоже таки надо готовиться к переходу инфраструктуры на работу от рута по ключам. Потому что полагаться на этот бесконечнодырявый п-ц могут только девляпсики. Те самые которые sudo su.
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|3.6, Аноним (6), 12:54, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так тебя никто и не обязывает тащить судо в свой вантуз. Используй там нативные иструменты.
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|6.15, Аноним (6), 13:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Спасибо, о великий анонимус! Я тут посчитал, что мы можем отказаться от докера и деплоить сервисы в традиционные, милые всем виртуалки без богомерзких, этих вот, контейнеров.
Итак, переезжаем с нынешних 40 машин на 60000. Сейчас обрадую руководство, что нашёл прекрасный вариант сэкономить средства, и техподдержке сообщу, что всё станет намного проще. Никаких этих самых кубернетесов, авторестарта сервисов. И наконец-то появится возможность чистить переполненные диски на всего-лишь 60000 машинах.
А вообще виртуалки - это не серьёзно. У настоящих мужиков - везде физические сервера. Ну это будет второй шаг миграции.
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|7.20, имя (ok), 14:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> переезжаем с нынешних 40 машин на 60000
Вы деплоите ELF-бинарники по 10 Гб на контейнер, что ли?
> наконец-то появится возможность чистить переполненные диски на всего-лишь 60000 машинах
Действительно, зачем рушить один сервис путём исчерпания свободного места, когда точно таким же образом можно обрушить сразу тысячи?
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|8.22, Аноним (6), 14:43, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
- Это не эльфы Но и жирнее 10ГБ Свободного места предостаточно, с виртуалками ... текст свёрнут, показать
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|9.51, имя (ok), 16:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А порнография с операторами, ингрессами, терраформами, хелм-чартами и прочей мод... текст свёрнут, показать
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|7.26, пох. (?), 14:51, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А вообще виртуалки - это не серьёзно. У настоящих мужиков - везде физические сервера.
в целом так и есть. В блаженной памяти 2009м у нас все так и было - да, stateless (паааачти, ну как всегда) архитектура, да, linear scaling (почти ;) , централизованное управление, но... опачки - одна нода = один физический сервер. Потому что и одного было иногда маловато.
Авторы докера, к счастью, тогда еще школу не закончили.
P.S. и что вам мешает "деплоить сервисы" в виде - сервисов, без ненужной обмазки "контейнерами" ?
Они от этого ни меньше жрать (они больше жрать), ни лучше работать - не стали.
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|8.32, Аноним (6), 15:33, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Там выше - написано Стали меньше жрать, ибо меньше прослоек Стали лучше работат... текст свёрнут, показать
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|9.35, пох. (?), 15:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
вот так - модные современные девляпсы даже не поняли Стали меньше жрать, ибо м... текст свёрнут, показать
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|8.34, Аноним (6), 15:46, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
В блаженной памяти 1964м у нас все так и было Никакого ненужного тайм-шеринга... текст свёрнут, показать
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|9.36, пох. (?), 15:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
ой, ну конечно же мир ИТ с 2009 изменился ну прямо так же, как с 64го Нет, ну я... текст свёрнут, показать
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|8.52, имя (ok), 16:34, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Невозможность осилить ни единого способа пакетирования и отслеживания зависимост... текст свёрнут, показать
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|5.23, пох. (?), 14:46, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а вот кстати - понадобилось надысь для отладки одного (очередного антидокерного но вопрос не в том) убожества ldconfig запустить в контейнере. И как мы без sudo (и, надо думать, su девляпсу тоже "нинуна") делать это будем? (да, в этом плане контейнер как надо контейнер, работает от юзера)
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|3.10, Михрютка (ok), 13:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>And my personal favorite: Python support for plugins, which enables you to easily extend sudo using Python code instead of coding natively in C.
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|3.14, Михрютка (ok), 13:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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но походу sudo_logsrvd не совсем вместо сислога, это демон для централизованной записи логов для sudoreplay.
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|1.7, Аноним (7), 12:54, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> В состав включён фоновый процесс sudo_logsrvd, предназначенный для централизованного ведения логов с других систем.
Ждём читалку QR-кодов, и тогда sudo будет готов сразиться с systemd на равных.
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|2.13, Аноним (12), 13:16, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не принижайте возможности systemd! Он гораздо более избыточн^W функциональный
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|2.27, пох. (?), 14:53, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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че как маленький - сам запили, на пихоне! Уже ж можно!
Только чур по взрослому, без трусов - не самому скриптовать, а подтянуть зависимостей зависимостей для нескучной библиотечки, этак сотню-другую!
Мы победим этого сцыстемде с его дурацкой сишечкой!
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|3.43, Аноним (43), 16:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше на Жеесичке, для не него можно гоораздо больше разных npm-чиков подтянуть, да с бекдорчиками.
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|4.44, пох. (?), 16:22, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пришли Тоду патч - он наверняка с удовольствием запилит.
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|1.8, Аноним (9), 12:56, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена возможность разработки плагинов для sudo на языке Python,
>которая включается при сборке с опцией "--enable-python";
Уязвимости для судо теперь можно писать на питоне. Удобно.
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|2.24, Аноним (24), 14:46, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как-то пол года назад решил пробовать, но после того как для себя делал пометки в виде комментариев в его конфиге на русском языке его начало не по детски колбасить, то есть на сколько я понял doas при разборе своего конфига не мог нормально разбирать utf8 символы
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|4.37, пох. (?), 15:53, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если #пробел - doas: Authorization failed, если ##пробел - все работает.
дайте угадаю - авторы "супербезопастной" подделки под sudo не выбросили в помойку одно из наиболее вредных (я уж молчу про реализацию!) изобретений - "#include"
И напарываются на ваши рюйске буквы (я бы, правда, отдельно убивал тех кто в технические конфиги лезет со своим 1С)
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|6.45, пох. (?), 16:23, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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естествено - оно обламывается на символе который не символ.
Но единственная причина парсить _комментарии_ - include.
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|1.19, mumu (ok), 14:22, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> sudo_logsrvd
Какой-то адский велосипед. Зачем каждой утилите иметь свой собственный демон? Кому нужны логи, тот использует сборщики логов. Нафига тут отдельный процесс, в котором последующие 10 будут ошибки то и дело находить?
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|2.29, пох. (?), 14:55, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот видишь - ребята обеспечили себя работой на десять лет. А тебя завтра сократят - кризис, зачем ты вообще нужен если и так в общем все неплохо работа...ой, в суду опять рутовая дыра, срочно возвращайся на рабочее место - надо апгрейдить все конь-тейнеры, мы хз как.
Нет, что-что, а на недостаток работы можно не жаловаться - их трудами.
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|2.48, Михрютка (ok), 16:25, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> sudo_logsrvd
> Какой-то адский велосипед. Зачем каждой утилите иметь свой собственный демон? Кому нужны
> логи, тот использует сборщики логов. Нафига тут отдельный процесс, в котором
> последующие 10 будут ошибки то и дело находить?
man sudoreplay
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|1.31, псевдонимус (?), 15:27, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что за помешательство с питон и жсон?. Зачем этой программе вести логи других программ?
Адский комбайн.
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|2.40, пох. (?), 16:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что за помешательство с питон и жсон?. Зачем этой программе вести логи
> других программ?
> Адский комбайн.
оно с 2010го года примерно такое - когда Тодд окончательно кукухой двинулся. Боится отстать от прогресса - отпихнут же ж молодые-прыткие умельцы в sudo su.
А до этого было насквозь дырявым.
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