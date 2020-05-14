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Выпуск sudo 1.9.0

14.05.2020 12:18

Спустя 9 лет после формирования ветки 1.8.x опубликован новый значительный выпуск утилиты sudo 1.9.0, используемой для организации выполнения команд от имени других пользователей.

Ключевые изменения:

  • В состав включён фоновый процесс sudo_logsrvd, предназначенный для централизованного ведения логов с других систем. При сборке sudo c опцией "--enable-openssl" данные передаются через шифрованный канал связи (TLS). Настройка отправки логов осуществляется при помощи опции log_servers в sudoers. Для отключения поддержки нового механизма отправки логов добавлены опции "--disable-log-server" и "--disable-log-client". Для тестирования взаимодействия с сервером или отправки существующих логов предложена утилита sudo_sendlog;
  • Добавлена возможность разработки плагинов для sudo на языке Python, которая включается при сборке с опцией "--enable-python";
  • Добавлен новый тип плагинов - "audit", которым отправляются сообщения о успешных и неудачных обращениях, а также о возникающих ошибках. Новый тип плагинов позволяет подключать собственные обработчики для ведения логов, не зависящие от штатной функциональности (например, в форме плагина реализован обработчик для записи логов в формате JSON);
  • Добавлен новый тип плагинов - "approval", для выполнения дополнительных проверок после успешной базовой проверки полномочий на основе правил в sudoers. В настройках могут указываться несколько плагинов данного типа, но подтверждение на выполнение операции выдаётся только при её одобрении всеми перечисленными в настройках плагинами;
  • Команда "sudo -S" теперь выводит все запросы в стандартный вывод или stderr, без обращения к устройству управления терминалом;
  • В sudoers вместо Cmnd_Alias теперь также допустимо указание Cmd_Alias;
  • Добавлены новые настройки pam_ruser и pam_rhost для включения/выключения установки значений имени пользователя и хоста при настройке сеанса через PAM;
  • Обеспечена возможность указания более одного хэша SHA-2 в командной строке с разделением запятой. SHA-2 хэш также можно использовать в sudoers в связке с ключевым словом "ALL" для определения команд, запуск которых разрешается только при совпадении хэша;
  • В sudo и sudo_logsrvd обеспечено создание дополнительного файла с логом в формате JSON, отражающим информацию о всех параметрах запущенных команд, включая имя хоста. Данный лог используется утилитой sudoreplay, в которой появилась возможность фильтрации команд по имени хоста;
  • Передаваемый чрез переменную окружения SUDO_COMMAND список аргументов командной строки теперь обрезается до 4096 символов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sudo.ws/news.html...)
  2. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
  3. OpenNews: Уязвимость в sudo, позволяющая повысить привилегии при использовании специфичных правил
  4. OpenNews: В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
  5. OpenNews: При портировании во FreeBSD утилиты doas, аналога sudo от OpenBSD, возникла опасная уязвимость
  6. OpenNews: В sudo найдена уязвимость, потенциально позволяющая получить root-доступ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52950-sudo
Ключевые слова: sudo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 12:28, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Повременю пока обновляться, подожду пару минорных релизов, а то мало ли
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:39, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не опеннет, а логи apt-cache какие то ... новости то где? Заколебали уже с этими "обновился пакет ..."
     
     
  • 3.46, BlackRot (ok), 16:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен
     
  • 3.49, пох. (?), 16:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не опеннет, а логи apt-cache какие то ... новости то где? Заколебали
    > уже с этими "обновился пакет ..."

    он в этот раз так "обновился", что лучше бы быть об этом в курсе.

     
  • 2.42, mos87 (ok), 16:15, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    звенидар, а звенидар.. как тебя линукс терпит ваще?
     

  • 1.2, Z (??), 12:33, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Передаваемый чрез переменную окружения SUDO_COMMAND список аргументов командной строки теперь обрезается до 4096 символов

    и как теперь жить с таким ограничением?

     
     
  • 2.11, годныйанонимус (?), 13:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    использовать alias наверное
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:34, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И сколько новых багов, репрессий и выпиливаний на сей раз принесли?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 12:35, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >1 Передаваемый чрез переменную окружения SUDO_COMMAND список аргументов командной строки теперь обрезается до 4096 символов.
     
  • 2.5, пох. (?), 12:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да просто п-ц какой-то.
    Сислог отменили, миллиард каких-то "плагинов", свистелок, перделок - в софтине которая обязана быть простой как палка.

    И даже форк не сделать - поляна напрочь загажена невменько из опенбсд с их мертворожденным doass.

    P.S. и похоже таки надо готовиться к переходу инфраструктуры на работу от рута по ключам. Потому что полагаться на этот бесконечнодырявый п-ц могут только девляпсики. Те самые которые sudo su.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:54, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тебя никто и не обязывает тащить судо в свой вантуз. Используй там нативные иструменты.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В докере судо не нужен. А значит судо не нужен везде.
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 13:14, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну или докер не нужен
     
     
  • 6.15, Аноним (6), 13:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Спасибо, о великий анонимус! Я тут посчитал, что мы можем отказаться от докера и деплоить сервисы в традиционные, милые всем виртуалки без богомерзких, этих вот, контейнеров.
    Итак, переезжаем с нынешних 40 машин на 60000. Сейчас обрадую руководство, что нашёл прекрасный вариант сэкономить средства, и техподдержке сообщу, что всё станет намного проще. Никаких этих самых кубернетесов, авторестарта сервисов. И наконец-то появится возможность чистить переполненные диски на всего-лишь 60000 машинах.
    А вообще виртуалки - это не серьёзно. У настоящих мужиков - везде физические сервера. Ну это будет второй шаг миграции.
     
     
  • 7.20, имя (ok), 14:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > переезжаем с нынешних 40 машин на 60000

    Вы деплоите ELF-бинарники по 10 Гб на контейнер, что ли?

    > наконец-то появится возможность чистить переполненные диски на всего-лишь 60000 машинах

    Действительно, зачем рушить один сервис путём исчерпания свободного места, когда точно таким же образом можно обрушить сразу тысячи?

     
     
  • 8.22, Аноним (6), 14:43, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Это не эльфы Но и жирнее 10ГБ Свободного места предостаточно, с виртуалками ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, имя (ok), 16:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А порнография с операторами, ингрессами, терраформами, хелм-чартами и прочей мод... текст свёрнут, показать
     
  • 7.26, пох. (?), 14:51, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А вообще виртуалки - это не серьёзно. У настоящих мужиков - везде физические сервера.

    в целом так и есть. В блаженной памяти 2009м у нас все так и было - да, stateless (паааачти, ну как всегда) архитектура, да, linear scaling (почти ;) , централизованное управление, но... опачки - одна нода = один физический сервер. Потому что и одного было иногда маловато.

    Авторы докера, к счастью, тогда еще школу не закончили.

    P.S. и что вам мешает "деплоить сервисы" в виде - сервисов, без ненужной обмазки "контейнерами" ?
    Они от этого ни меньше жрать (они больше жрать), ни лучше работать - не стали.

     
     
  • 8.32, Аноним (6), 15:33, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там выше - написано Стали меньше жрать, ибо меньше прослоек Стали лучше работат... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.35, пох. (?), 15:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вот так - модные современные девляпсы даже не поняли Стали меньше жрать, ибо м... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.38, Аноним (38), 15:53, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а нудануда и перейти на виртуалки Хотя только 60000 серверов, как зивещали д... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.47, пох. (?), 16:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, все же девляпс- это диагноз Где-то рядом с кретинизмом ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.34, Аноним (6), 15:46, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В блаженной памяти 1964м у нас все так и было Никакого ненужного тайм-шеринга... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.36, пох. (?), 15:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ой, ну конечно же мир ИТ с 2009 изменился ну прямо так же, как с 64го Нет, ну я... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.39, Аноним (38), 15:54, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Железный аргумент, чо ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.52, имя (ok), 16:34, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невозможность осилить ни единого способа пакетирования и отслеживания зависимост... текст свёрнут, показать
     
  • 5.23, пох. (?), 14:46, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот кстати - понадобилось надысь для отладки одного (очередного антидокерного но вопрос не в том) убожества ldconfig запустить в контейнере. И как мы без sudo (и, надо думать, su девляпсу тоже "нинуна") делать это будем? (да, в этом плане контейнер как надо контейнер, работает от юзера)

     
  • 3.10, Михрютка (ok), 13:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>>And my personal favorite: Python support for plugins, which enables you to easily extend sudo using Python code instead of coding natively in C.
     
     
  • 4.25, пох. (?), 14:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    фаааак :-(

     
  • 3.14, Михрютка (ok), 13:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    но походу sudo_logsrvd не совсем вместо сислога, это демон для централизованной записи логов для sudoreplay.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:54, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > В состав включён фоновый процесс sudo_logsrvd, предназначенный для централизованного ведения логов с других систем.

    Ждём читалку QR-кодов, и тогда sudo будет готов сразиться с systemd на равных.

     
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:16, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не принижайте возможности systemd! Он гораздо более избыточн^W функциональный
     
  • 2.27, пох. (?), 14:53, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    че как маленький - сам запили, на пихоне!  Уже ж можно!

    Только чур по взрослому, без трусов - не самому скриптовать, а подтянуть зависимостей зависимостей для нескучной библиотечки, этак сотню-другую!

    Мы победим этого сцыстемде с его дурацкой сишечкой!

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 16:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше на Жеесичке, для не него можно гоораздо больше разных npm-чиков подтянуть, да с бекдорчиками.
     
     
  • 4.44, пох. (?), 16:22, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пришли Тоду патч - он наверняка с удовольствием запилит.

     

  • 1.8, Аноним (9), 12:56, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность разработки плагинов для sudo на языке Python,
    >которая включается при сборке с опцией "--enable-python";

    Уязвимости для судо теперь можно писать на питоне. Удобно.

     
     
  • 2.28, пох. (?), 14:53, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это не дыра! Это технологическое отверстие!
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:49, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перешёл на opendoas и не жалею.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:18, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перешел на FreeDOS, вoобще не знаю линуксопроблем
     
     
  • 3.21, Капитан Очевидность (?), 14:30, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исправлена опечатка «opendoas» - нажмите 'отменить' - поиск думает за Вас очевидно!
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:46, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как-то пол года назад решил пробовать, но после того как для себя делал пометки в виде комментариев в его конфиге на русском языке его начало не по детски колбасить, то есть на сколько я понял doas при разборе своего конфига не мог нормально разбирать utf8 символы
     
     
  • 3.30, Капитан Очевидность (?), 15:11, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если #пробел -  doas: Authorization failed, если ##пробел - все работает.
     
     
  • 4.37, пох. (?), 15:53, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если #пробел -  doas: Authorization failed, если ##пробел - все работает.

    дайте угадаю - авторы "супербезопастной" подделки под sudo не выбросили в помойку одно из наиболее вредных (я уж молчу про реализацию!) изобретений - "#include"

    И напарываются на ваши рюйске буквы (я бы, правда, отдельно убивал тех кто в технические конфиги лезет со своим 1С)

     
     
  • 5.41, Капитан Очевидность (?), 16:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    #пробел и коммент на родном английском работают - это же очевидно!
     
     
  • 6.45, пох. (?), 16:23, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    естествено - оно обламывается на символе который не символ.

    Но единственная причина парсить _комментарии_ - include.

     
  • 2.50, Аноним (43), 16:27, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перешёл на opendoass
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:01, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    sudo update sudo
     
  • 1.19, mumu (ok), 14:22, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > sudo_logsrvd

    Какой-то адский велосипед. Зачем каждой утилите иметь свой собственный демон? Кому нужны логи, тот использует сборщики логов. Нафига тут отдельный процесс, в котором последующие 10 будут ошибки то и дело находить?

     
     
  • 2.29, пох. (?), 14:55, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот видишь - ребята обеспечили себя работой на десять лет. А тебя завтра сократят - кризис, зачем ты вообще нужен если и так в общем все неплохо работа...ой, в суду опять рутовая дыра, срочно возвращайся на рабочее место - надо апгрейдить все конь-тейнеры, мы хз как.

    Нет, что-что, а на недостаток работы можно не жаловаться - их трудами.

     
  • 2.48, Михрютка (ok), 16:25, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> sudo_logsrvd
    > Какой-то адский велосипед. Зачем каждой утилите иметь свой собственный демон? Кому нужны
    > логи, тот использует сборщики логов. Нафига тут отдельный процесс, в котором
    > последующие 10 будут ошибки то и дело находить?

    man sudoreplay

     

  • 1.31, псевдонимус (?), 15:27, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за помешательство с питон и жсон?. Зачем этой программе вести логи других программ?

    Адский комбайн.

     
     
  • 2.40, пох. (?), 16:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что за помешательство с питон и жсон?. Зачем этой программе вести логи
    > других программ?
    > Адский комбайн.

    оно с 2010го года примерно такое - когда Тодд окончательно кукухой двинулся. Боится отстать от прогресса - отпихнут же ж молодые-прыткие умельцы в sudo su.

    А до этого было насквозь дырявым.

     
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