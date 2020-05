Выпуск sudo 1.9.0

2.4 , Аноним ( 3 ), 12:35, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >1 Передаваемый чрез переменную окружения SUDO_COMMAND список аргументов командной строки теперь обрезается до 4096 символов. 2.5 , пох. ( ? ), 12:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – да просто п-ц какой-то.

Сислог отменили, миллиард каких-то "плагинов", свистелок, перделок - в софтине которая обязана быть простой как палка. И даже форк не сделать - поляна напрочь загажена невменько из опенбсд с их мертворожденным doass. P.S. и похоже таки надо готовиться к переходу инфраструктуры на работу от рута по ключам. Потому что полагаться на этот бесконечнодырявый п-ц могут только девляпсики. Те самые которые sudo su. 3.6 , Аноним ( 6 ), 12:54, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так тебя никто и не обязывает тащить судо в свой вантуз. Используй там нативные иструменты.

4.9 , Аноним ( 9 ), 12:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В докере судо не нужен. А значит судо не нужен везде.

5.12 , Аноним ( 12 ), 13:14, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ну или докер не нужен

6.15 , Аноним ( 6 ), 13:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Спасибо, о великий анонимус! Я тут посчитал, что мы можем отказаться от докера и деплоить сервисы в традиционные, милые всем виртуалки без богомерзких, этих вот, контейнеров.

Итак, переезжаем с нынешних 40 машин на 60000. Сейчас обрадую руководство, что нашёл прекрасный вариант сэкономить средства, и техподдержке сообщу, что всё станет намного проще. Никаких этих самых кубернетесов, авторестарта сервисов. И наконец-то появится возможность чистить переполненные диски на всего-лишь 60000 машинах.

А вообще виртуалки - это не серьёзно. У настоящих мужиков - везде физические сервера. Ну это будет второй шаг миграции.

7.20 , имя ( ok ), 14:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > переезжаем с нынешних 40 машин на 60000 Вы деплоите ELF-бинарники по 10 Гб на контейнер, что ли? > наконец-то появится возможность чистить переполненные диски на всего-лишь 60000 машинах Действительно, зачем рушить один сервис путём исчерпания свободного места, когда точно таким же образом можно обрушить сразу тысячи?

8.22 , Аноним ( 6 ), 14:43, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать - Это не эльфы Но и жирнее 10ГБ Свободного места предостаточно, с виртуалками ... 9.51 , имя ( ok ), 16:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А порнография с операторами, ингрессами, терраформами, хелм-чартами и прочей мод... 7.26 , пох. ( ? ), 14:51, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А вообще виртуалки - это не серьёзно. У настоящих мужиков - везде физические сервера. в целом так и есть. В блаженной памяти 2009м у нас все так и было - да, stateless (паааачти, ну как всегда) архитектура, да, linear scaling (почти ;) , централизованное управление, но... опачки - одна нода = один физический сервер. Потому что и одного было иногда маловато. Авторы докера, к счастью, тогда еще школу не закончили. P.S. и что вам мешает "деплоить сервисы" в виде - сервисов, без ненужной обмазки "контейнерами" ?

Они от этого ни меньше жрать (они больше жрать), ни лучше работать - не стали.

8.32 , Аноним ( 6 ), 15:33, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Там выше - написано Стали меньше жрать, ибо меньше прослоек Стали лучше работат... 9.35 , пох. ( ? ), 15:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать вот так - модные современные девляпсы даже не поняли Стали меньше жрать, ибо м... 10.38 , Аноним ( 38 ), 15:53, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать а нудануда и перейти на виртуалки Хотя только 60000 серверов, как зивещали д... 11.47 , пох. ( ? ), 16:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать нет, все же девляпс- это диагноз Где-то рядом с кретинизмом ... 8.34 , Аноним ( 6 ), 15:46, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать В блаженной памяти 1964м у нас все так и было Никакого ненужного тайм-шеринга... 9.36 , пох. ( ? ), 15:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать ой, ну конечно же мир ИТ с 2009 изменился ну прямо так же, как с 64го Нет, ну я... 10.39 , Аноним ( 38 ), 15:54, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Железный аргумент, чо ... 8.52 , имя ( ok ), 16:34, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Невозможность осилить ни единого способа пакетирования и отслеживания зависимост... 5.23 , пох. ( ? ), 14:46, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а вот кстати - понадобилось надысь для отладки одного (очередного антидокерного но вопрос не в том) убожества ldconfig запустить в контейнере. И как мы без sudo (и, надо думать, su девляпсу тоже "нинуна") делать это будем? (да, в этом плане контейнер как надо контейнер, работает от юзера) 3.10 , Михрютка ( ok ), 13:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>>And my personal favorite: Python support for plugins, which enables you to easily extend sudo using Python code instead of coding natively in C. 4.25 , пох. ( ? ), 14:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – фаааак :-( 3.14 , Михрютка ( ok ), 13:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – но походу sudo_logsrvd не совсем вместо сислога, это демон для централизованной записи логов для sudoreplay.