Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root

|
|
|
|
|
|
|
|4.73, Аноним (-), 13:37, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Блин, apt purge этому нечто. Там описание уязвимости такое что даже и не понятно что кодеры курили и зачем они вообще это все накодили, вместе со своим sudoedit'ом. Overengineering sux.
|
|1.2, Аноним (2), 11:22, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Чёто уже стосотая. Правильно я всё таки удаляю судо первым делом уже много лет.
|
|
|
|
|
|3.41, Аноним (41), 12:21, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну как сказать,
aptitude why sudo
i kscreen Зависит kde-cli-tools (>= 4:5.14)
i A kde-cli-tools Зависит libkf5su5 (>= 4.96.0)
i A libkf5su5 Зависит sudo
Кеды красиво подкладывают свинью.
|
|1.3, КО (?), 11:22, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
"заранее уведомили разработчиков дистрибутивов"
А форки пускай страдаюют.
|
|
|
|2.32, пох. (?), 11:58, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Че-та как-то плохо, кстати, они уведомили - мне от редгада пришло уведомление, что вероятность реального эксплойта незначительна - а тут вроде как уже готовый (или он рассчитан что бинарь с таким имененм будет не в хомяке пользователя, а где-то в /bin ? )
|
|
|
|
|
|4.53, пох. (?), 12:47, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я полагаю, компания странслировала ровно то, что ей в уведомлении пришло.
Возможно, они уведомили до того как поняли, что оно реально легковзламываемо, и поленились уведомлять еще раз.
Кстати, для тех кто не может апгрейдиться, редхат прислала простой вокараунд через системтап (просто убивать процесс sudoedit при его появлении. Учтите, удалять файл не поможет - любой васян может просто создать такой линк в хомяке, и он сработает не хуже настоящего.)
|
|
|
|5.59, псевдонимус (?), 12:58, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>убивать процесс sudoedit при его появлении.
Какое элегантное решение. Прямо как оом-киллер в юзерспейс. Видно псицу по помету.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 11:24, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
У него из дырени раст потек. Оказалось что Раст тоже течет.
|
|
|
|3.19, пердёжник (?), 11:37, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
раст не гарантирует отсутствие утечек памяти, так как по сути это не UB.
перед тем как писать, пожалуйста уточните, правильно ли вы понимаете слово "утёк"
|
|
|
|4.86, Аноним. (?), 14:02, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тогда зачем, нафиг, нужен это Раст? Если дело не в языке, а в прямых руках, зачем этот Раст. Выпрямляйте руки и пишите на C++.
|
|
|
|
|
|3.30, пох. (?), 11:55, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вы какой-то немодный!
Не пароли, а ключи - от всего.
Без паролей, разумеется - иначе как же ж робот будет ими пользоваться.
|
|3.35, Аноним (35), 12:05, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
и опять, вопрос про сишку - ответ про то, какое дерьмо раст
если что, вопрос обстоит так - что надо сделать, чтобы программисты на си перестали плодить в своем софте дыры?
|
|
|
|4.60, Аноним (24), 13:01, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> перестали плодить в своем софте дыры?
Никогда не перестанут. Цель "свободного" софта - пробить дыру в твоей системе. Версии браузеров меняются каждую неделю, кто их аудирует?! Все же бинарниками ставят.
|
|
|
|5.78, Аноним (35), 13:54, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во-первых, это как-то помешает неучам писать код на сях? А потом другим людям им пользоваться?
Во-вторых, а учить-то кто будет? Снова сишники, которые пишут дырявый софт? А есть вообще идеальные сишники, которые не бьют память в своем софте? А что мешает сразу учить сишников писать нормальный код?
В-третьих, а заставлять учиться сишников ты будешь под дулом пистолета?
|
|
|
|6.91, псевдонимус (?), 14:13, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наниматели. Судо это важная вещь, не чета какому-то ненужному гном.
Более опытные программисты.
Под дулом увольнения.
|
|5.84, Аноним (84), 13:59, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кого учить? Посмотрите сколько лет опыта программирования у контрибьюторов проектов sudo, vlc, grub, openssl, linux kernel, еще-какой-то-популярный-проект-с-недавней-уязвимостью. Их уже поздно учить.
И вообще не факт что оно поможет, потому что самый крутой программер в какой-то момент нафакапит с памятью.
|
|
|
|6.94, псевдонимус (?), 14:14, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поэтому мы всем кодерам свяжем руки с помощью сраст. Спасибо, низкоуровневый аналог пердона не нужен.
|
|4.87, Аноним. (?), 14:04, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что угодно, кроме перехода на Раст это очевидно. При переходе на Раст у вас автоматически появляется две проблемы. Одна проблема дырени от которых он не спасает, вторая проблема сам Раст.
|
|2.33, пох. (?), 12:00, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Естественно - руки, шаловливые. Совершенно ненужная и никем в здравом уме не то что неиспользуемая фича, а о ней вообще вряд ли кто знал, кроме любителей поискать дырени.
"все версии sudo с 1.8.2" - ну то есть как раз когда в код начали массово добавлять ненужный мусор.
|
|
|
|3.81, Анрним (?), 13:56, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "все версии sudo с 1.8.2" - ну то есть как раз когда в код начали массово добавлять ненужный мусор.
Когда людей потравили, а оставшиеся быдло пишет только мусор.
|
|1.10, псевдонимус (?), 11:25, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Опять... Вернее снова(.
Забавно, что во втором эксплоите вредонос "замаскировали" под бинарь с названием системда. Иронично!
|
|1.13, Аноним (13), 11:30, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ну если докер образ содержит sudo и это будет можно выполнить, тогда это долго будет эксплуатироваться в жизни, пока древние контейнеры не обновят.
|
|
|
|2.23, Аноним (35), 11:49, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Ну если докер образ содержит sudo
В докере до сих пор принято пускать софт от рута, в таких случаях судо не нужен, чтобы получить рут на хосте
|
|2.71, Аноним (71), 13:26, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Особенно в непривилегированных контейнерах, ага... Да, судо там тоже есть, только толку с его SUID-бита. И в древних контейнерах, которые обновляют сильно чаще хостов, на которых они вращаются.
Кто же специально запустил привелигированный контейнер, тот должен осознавать риски, и это не "хорошо" и не "плохо".
Советую вам изучить комментируемую тему сначала.
|
|1.18, Аноним (18), 11:35, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хм... а разве sudo сама по себе - не уязвимость, позволяющая получить привилегии root?
:)))
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 11:49, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да. С точки зрения бизнеса на прошивках. И над этим работают тоже. Из-под рута, из ядра etc. чтобы не была доступна часть памяти с проприетарным сторожем пользователя.
Так что PinePhone, Librem и т.п. актуальны любителям.
|
|1.20, Fracta1L (ok), 11:48, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
> Уязвимость проявляется с июля 2011 года и вызвана переполнением буфера
Надеюсь Красношляпа соберётся с духом и перепишет с дырявой сишки на Раст хотя бы самые важные и критичные части системы
|
|
|
|
|
|
|
|4.55, псевдонимус (?), 12:53, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А без дбус системда толком не работоспособна. Вот шляпнофридрисктопные технологии: полкит, дбус, хал, системда, жтк3,4,40к, ещё куча чудовищных костылей.
|
|2.31, Аноним (36), 11:58, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
echo '2' > '/proc/sys/kernel/randomize_va_space'
В ведре:
# CONFIG_COMPAT_BRK is not set
И лечим больше, страшные, сишные дырени хотябы: -fstack-protector-all при сборке, но надо больше..
|
|
|
|3.76, Аноним (76), 13:45, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А почему -fstack-protector-all все популярные дистры не используют? Есть какие-то недостатки?
|
|
|
|4.89, Аноним (2), 14:09, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже strong просаживает копирование строк, а ты all хочешь. Всё равно отключают все проекты в своих скриптах, потому что производительность отправляется к чёрту и глупые-глупые пользователи начинают нахваливать конкурентов у которых уже давно -U_FORTIFY_SOURCE -fno-stack-protector -fno-stack-clash-protection захардкожено.
|
|4.90, Аноним (90), 14:11, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Использовать при сборки опции: "-Wformat -Wformat-security -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIE --parm ssp-buffer-size=1 -fstack-protector-all -fPIC" мешают:
1. ???, наверно, у них бекдоры с троянами и прочей вирусней перестают работать.
2. Пользователь, оно же в тестах аж на 5-10% тормозить будет. Проги с JIT перестают работать вообще, а без JIT тормоза ~20% и не все без JIT собираются.
3. Ленивые дистросборщики, "Werror=format-security" очень трудоемкое дело, надо быдлософт фактически переписать безопасно. По хорошему это дело разрабов, но им тоже лень.
|
|2.79, Аноним (79), 13:54, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А между тем автор way-cooler переписывает его с хруста на няшную сишку.
|
|1.21, fooser (?), 11:48, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
как же меня радует заголовок. я так понял эта уязвимость у судо в ДНК :)
|
|
|
|2.37, Атон (?), 12:07, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> Проблеме подвержены все версии sudo с 1.8.2
> Жалко, что нашли сейчас, я не через лет так 50.
Просто для информации: версия 1.8.2 вышла 17 августа 2011 года
|
|1.34, ryoken (ok), 12:01, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Гыгы, и потом мне всякие личности кричат (не здесь), что sudo нужно. Агащасс. ДУРШЛАГ!!! SU тру.
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 12:16, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
бывают и в su. вообще отключаю записи с полномочиями, в крайнем случае single/safe.
|
|
|
|3.63, ryoken (ok), 13:11, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Бывают. Но раз в 3+ лет, а не как тут, раз в 0,5-1 год, а то и почаще :D.
|
|1.38, Аноним (36), 12:11, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Уязвимость позволяет получить доступ с правами root без прохождения аутентификации и без наличия необходимых полномочий.
Это не баг, а фича!
Утилита sudo разработана морячком из ВМФ США в дальнем плаванье...
|
|1.42, uis (ok), 12:24, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ща хрустанутые набегут визжать, что на их-то дристе всё безопасно. И парсеры безопасные. И флаги сбросить жруст за них не забудет. Ага.
>так как функция parse_args() выставляет переменную окружения MODE_EDIT вместо MODE_SHELL
Все ошибки будет исправлять, да.
|
|
|
|2.57, Аноним (24), 12:55, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> на их-то дристе всё безопасно
Конечно "безопасно"... Его хоть кто-то смог запустить на реальном железе?!
|
|2.82, Аноним (79), 13:57, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже. Там фроктал выше уже фантазирует про красную шляпу и рустеров в ней.
|
|1.49, Аноним (49), 12:36, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Радуйтесь, что нашли уязвимость. А теперь грустите, думая о том, сколько ещё не нашли уязвимостей.
|
|
|
|2.50, Аноним (45), 12:39, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Искали 10 лет КАРЛ! с 2011 как писали выше.(((((((( В винде хоть вендоров пинать можно. а тут кого?
|
|1.51, псевдонимус (?), 12:42, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Дырень на дырени в шляпной "экосистеме" Линукс. Автобус-омновоз дбус,который по сложности уступает разве что ядру, утили...какая ещё утилита!? Комбайн для разграничения прав доступа.
Не удивлюсь, если следующее технологическое отверстие найдут в селинукс. Но надеюсь, если таковое есть, не найдут, а будут тихо эксплуатировать спецслужбисты и киберпреступники.
|
|
|
|
|
|3.62, псевдонимус (?), 13:09, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Системда без дбас неработоспособна. Дбас первичнее. До него были dermoдемоны от гномов с кедами, потом их "унифицировали".
Вся эта пакость приползла с "фри"дрисктопа. А теперь ЭТО на серверах.
|
|
|
|2.66, xx_anon (?), 13:20, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну я пробывал, в Астре.
xx@xxLinux:~$ sudoedit -s /
sudoedit: /: не обычный файл
xx@xxLinux:~$ sudoedit -s '\' 'perl -e 'print "A" x 65536''
Ошибка сегментирования
|
|
|
|3.77, Аноним (77), 13:46, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Молодец. Теперь вооружись книжечкой - Эриксон. Хакинг. Исскуство эксплоита. - и постигни глубину этой кроличей норы. В книжке такие же примеры, только приложение скомпилированно для имения уязвимости. А здесь судьба прям на блюдечке принесла - sudo.
|
|1.64, Аноним (64), 13:14, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Опять локальная уязвимость, а шуму сколько, будто Вася Пупкин из Цюрупинска за тысячу километров может поломать эту вашу убунту.
|
|
|
|
|
|3.80, Аноним (64), 13:56, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Админов локалхоста этот топик волновать не должен.
Грамотных и не ленивых не должна, но если дурак то ССЗБ
|
|1.68, Нанобот (ok), 13:24, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
даже не знал о существовании sudoedit...так что 'chmod 000 /usr/bin/sudoedit' как временное решение мне с головой хватит
|
|1.70, Ordu (ok), 13:26, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мне нравится эта дыра. Переменные окружения, использующиеся как глобальные переменные. Неудавшееся экранирование. И всё это отполировано сверху выходом за границы буфера. Редко попадаются настолько кристаллизованные юниксвейные дыры.
|
|1.75, Аноним (77), 13:43, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Аффтор жжот или тормоз. Ты неуспел написать статейку, а уязвимость была уже пофиксена. Как минимум сегодня в 6 утра. В дебиане и армбиане.
Если неумело работать с судо то это дыра, дефолты надо просмотреть хотя бы. А потом раздать себе и другим то чего душа возжелает.
|
|1.93, AnonAnon (?), 14:13, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Похоже на антирекламу Ubuntu, Debian и Fedora. После того как нагадила шапка ей нужно показать, что остальные еще хуже.
|