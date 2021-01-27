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Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root

27.01.2021 10:29

Исследователи безопасности из компании Qualys выявили критическую уязвимость (CVE-2021-3156) в утилите sudo, предназначенной для организации выполнения команд от имени других пользователей. Уязвимость позволяет получить доступ с правами root без прохождения аутентификации и без наличия необходимых полномочий. Проблема может быть эксплуатирована любым пользователем, независимо от присутствия в системных группах и наличия записи в файле /etc/sudoers. Для атаки не требуется ввод пароля пользователя, т.е. уязвимость может применяться посторонним для повышения привилегий в системе после компрометации уязвимости в непривилегированном процессе (в том числе запускаемом под пользователем "nobody").

Исследователи продемонстрировали рабочие эксплоиты для получения полных привилегий root в Ubuntu 20.04, Debian 10 и Fedora 33. Не исключается возможность эксплуатации уязвимости и в других операционных системах и дистрибутивах, но проверка исследователями ограничилась Ubuntu, Debian и Fedora. Проблеме подвержены все версии sudo с 1.8.2 по 1.8.31p2 и с 1.9.0 по 1.9.5p1 в конфигурации по умолчанию. Исправление предложено в выпуске sudo 1.9.5p2.

Исследователи заранее уведомили разработчиков дистрибутивов, которые скоординировано уже выпустили обновления пакетов: Debian, RHEL, Fedora, Ubuntu, SUSE/openSUSE, Arch, Slackware, Gentoo, FreeBSD. Для проверки наличия уязвимости в своей системе достаточно запустить команду "sudoedit -s /". Уязвимость присутствует в случае вывода ошибки, начинающейся с "sudoedit:".

Уязвимость проявляется с июля 2011 года и вызвана переполнением буфера при обработке символов экранирования строки в параметрах, предназначенных для запуска команд в режиме shell. Режим shell включается при указании аргументов "-i" или "-s" и приводит к тому, что команда запускается не напрямую, а через дополнительный вызов командной оболочки с флагом "-c" ("sh -c команда"). Суть проблемы в том, что при штатном запуске утилита sudo экранирует специальные символы при указании опций "-i" и "-s", но при запуске утилиты sudoedit экранирования параметров не происходит, так как функция parse_args() выставляет переменную окружения MODE_EDIT вместо MODE_SHELL и не сбрасывает значение "valid_flags".

В свою очередь, передача неэкранированных символов создаёт условия для проявления ещё одной ошибки в обработчике, выполняющем удаление символов экранирования перед сверкой c правилами sudoers. Обработчик некорректно разбирает присутствие неэкранированного символа обратного слеша в конце строки, считает что данный обратный слеш экранирует ещё один символ и продолжает чтение данных, находящихся за границей строки, копируя их в буфер "user_args" и перезаписывая области памяти за границей данного буфера. Например, для вызова переполнения можно выполнить: 


   sudoedit -s '\' `perl -e 'print "A" x 65536'`

Манипулируя значениями в командной строке sudoedit можно добиться наложения перезаписываемого хвоста на данные, влияющие на дальнейший ход работы. Создание эксплоита упрощает то, что атакующий полностью контролирует размер буфера user_args, который соответствует размеру всех переданных аргументов, а также через переменные окружения контролирует размер и содержимое данных, записываемых за границу буфера. Исследователям удалось подготовить три эксплоита, работа которых строится на перезаписи содержимого структур sudo_hook_entry, service_user и def_timestampdir:

  • При переопределении sudo_hook_entry удалось запустить бинарный файл с именем "SYSTEMD_BYPASS_USERDB" с правами root.
  • При переопределении service_user удалось выполнить произвольный код с правами root.
  • При переопределении def_timestampdir удалось добиться сброса содержимого стека sudo, включая переменные окружения, в файл /etc/passwd, и добиться подстановки пользователя с правами root.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qualys.com/vulner...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в почтовом сервере qmail
  3. OpenNews: Уязвимости в OpenSMTPD, позволяющие удалённо и локально получить права root
  4. OpenNews: Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim
  5. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
  6. OpenNews: Обновление sudo 1.9.5 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54474-sudo
Ключевые слова: sudo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:20, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Только же неделю назад было, и вот опять
     
     
  • 2.8, OnTheEdge (??), 11:24, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там про мятный screensaver было
     
     
  • 3.15, Анонимно (ok), 11:33, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Мяту вчера update sudo прилетел. Ждем новых ебилдов уязвимости
     
     
  • 4.73, Аноним (-), 13:37, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блин, apt purge этому нечто. Там описание уязвимости такое что даже и не понятно что кодеры курили и зачем они вообще это все накодили, вместе со своим sudoedit'ом. Overengineering sux.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:22, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чёто уже стосотая. Правильно я всё таки удаляю судо первым делом уже много лет.
     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 11:24, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    и всё не можешь удалить?)
     
     
  • 3.12, Ананас (?), 11:29, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ждёт теья, дорогая (50881)
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:55, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В дебиане и удалять его не надо
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 12:21, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как сказать,

    aptitude why sudo
    i   kscreen       Зависит kde-cli-tools (>= 4:5.14)
    i A kde-cli-tools Зависит libkf5su5 (>= 4.96.0)
    i A libkf5su5     Зависит sudo

    Кеды красиво подкладывают свинью.

     
     
  • 4.47, Аноним (41), 12:34, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=895260

    > We clearly disagree on considering sudo a security concern. At least, not from
    > the kde packaging point of view. I'm downgrading the severity value to
    > wishlist.

    Лол.

     
  • 3.45, Аноним (45), 12:31, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При установке же можно выбрать суду, или уже нет?
     

  • 1.3, КО (?), 11:22, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "заранее уведомили разработчиков дистрибутивов"
    А форки пускай страдаюют.
     
     
  • 2.32, пох. (?), 11:58, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че-та как-то плохо, кстати, они уведомили - мне от редгада пришло уведомление, что вероятность реального эксплойта незначительна - а тут вроде как уже готовый (или он рассчитан что бинарь с таким имененм будет не в хомяке пользователя, а где-то в /bin ? )

     
     
  • 3.43, псевдонимус (?), 12:28, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Откиньтесь на спинку кресла. Спасибо, что выбрали нашу компанию". ;-)
     
     
  • 4.53, пох. (?), 12:47, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я полагаю, компания странслировала ровно то, что ей в уведомлении пришло.
    Возможно, они уведомили до того как поняли, что оно реально легковзламываемо, и поленились уведомлять еще раз.

    Кстати, для тех кто не может апгрейдиться, редхат прислала простой вокараунд через системтап (просто убивать процесс sudoedit при его появлении. Учтите, удалять файл не поможет - любой васян может просто создать такой линк в хомяке, и он сработает не хуже настоящего.)

     
     
  • 5.59, псевдонимус (?), 12:58, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >убивать процесс sudoedit при его появлении.

    Какое элегантное решение. Прямо как оом-киллер в юзерспейс. Видно псицу по помету.

     
     
  • 6.74, пох. (?), 13:42, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а почему нет-то? Феерическое же ж ненужно.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:23, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Это фиаско.
    Выпускайте фрагтала с его вечно горящей дыренью.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:24, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У него из дырени раст потек. Оказалось что Раст тоже течет.
     
     
  • 3.19, пердёжник (?), 11:37, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    раст не гарантирует отсутствие утечек памяти, так как по сути это не UB.

    перед тем как писать, пожалуйста уточните, правильно ли вы понимаете слово "утёк"

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:50, 27/01/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 4.86, Аноним. (?), 14:02, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда зачем, нафиг, нужен это Раст? Если дело не в языке, а в прямых руках, зачем этот Раст. Выпрямляйте руки и пишите на C++.
     

  • 1.5, Аноним (7), 11:23, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели опять сишка или всё-таки руки из попки?
     
     
  • 2.9, OnTheEdge (??), 11:25, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и то и это
     
  • 2.11, псевдонимус (?), 11:26, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Руки. Комбайн. Потом уже язык.
     
  • 2.27, Аноним (24), 11:52, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    у растаманов бы пароли просто лежали в /var/www
     
     
  • 3.30, пох. (?), 11:55, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы какой-то немодный!
    Не пароли, а ключи - от всего.

    Без паролей, разумеется - иначе как же ж робот будет ими пользоваться.

     
  • 3.35, Аноним (35), 12:05, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и опять, вопрос про сишку - ответ про то, какое дерьмо раст

    если что, вопрос обстоит так - что надо сделать, чтобы программисты на си перестали плодить в своем софте дыры?

     
     
  • 4.60, Аноним (24), 13:01, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перестали плодить в своем софте дыры?

    Никогда не перестанут. Цель "свободного" софта - пробить дыру в твоей системе. Версии браузеров меняются каждую неделю, кто их аудирует?! Все же бинарниками ставят.

     
  • 4.61, псевдонимус (?), 13:02, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учить их программировать, не?
     
     
  • 5.78, Аноним (35), 13:54, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, это как-то помешает неучам писать код на сях? А потом другим людям им пользоваться?

    Во-вторых, а учить-то кто будет? Снова сишники, которые пишут дырявый софт? А есть вообще идеальные сишники, которые не бьют память в своем софте? А что мешает сразу учить сишников писать нормальный код?

    В-третьих, а заставлять учиться сишников ты будешь под дулом пистолета?

     
     
  • 6.91, псевдонимус (?), 14:13, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наниматели. Судо это важная вещь, не чета какому-то ненужному гном.

    Более опытные программисты.

    Под дулом увольнения.

     
  • 5.84, Аноним (84), 13:59, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого учить? Посмотрите сколько лет опыта программирования у контрибьюторов проектов sudo, vlc, grub, openssl, linux kernel, еще-какой-то-популярный-проект-с-недавней-уязвимостью. Их уже поздно учить.
    И вообще не факт что оно поможет, потому что самый крутой программер в какой-то момент нафакапит с памятью.
     
     
  • 6.94, псевдонимус (?), 14:14, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому мы всем кодерам свяжем руки с помощью сраст. Спасибо, низкоуровневый аналог пердона не нужен.
     
  • 4.87, Аноним. (?), 14:04, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что угодно, кроме перехода на Раст это очевидно. При переходе на Раст у вас автоматически появляется две проблемы. Одна проблема дырени от которых он не спасает, вторая проблема сам Раст.
     
  • 2.33, пох. (?), 12:00, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Естественно - руки, шаловливые. Совершенно ненужная и никем в здравом уме не то что неиспользуемая фича, а о ней вообще вряд ли кто знал, кроме любителей поискать дырени.

    "все версии sudo с 1.8.2" - ну то есть как раз когда в код начали массово добавлять ненужный мусор.

     
     
  • 3.81, Анрним (?), 13:56, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "все версии sudo с 1.8.2" - ну то есть как раз когда в код начали массово добавлять ненужный мусор.

    Когда людей потравили, а оставшиеся быдло пишет только мусор.

     

  • 1.10, псевдонимус (?), 11:25, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять... Вернее снова(.


    Забавно, что во втором эксплоите вредонос "замаскировали" под бинарь с названием системда. Иронично!

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:31, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не замаскировали, а просто звёзды так сошлись и удобная переменная из https://github.com/systemd/systemd/blob/main/src/shared/userdb.c оказалась в памяти.
     
     
  • 3.16, псевдонимус (?), 11:34, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё ироничнее!
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:30, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну если докер образ содержит sudo и это будет можно выполнить, тогда это долго будет эксплуатироваться в жизни, пока древние контейнеры не обновят.
     
     
  • 2.17, псевдонимус (?), 11:35, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так им и надо.
     
  • 2.23, Аноним (35), 11:49, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Ну если докер образ содержит sudo

    В докере до сих пор принято пускать софт от рута, в таких случаях судо не нужен, чтобы получить рут на хосте

     
     
  • 3.65, Аноним (65), 13:19, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чаще всего в докерах юзают gosu вместо обычного судо.
     
  • 2.71, Аноним (71), 13:26, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно в непривилегированных контейнерах, ага... Да, судо там тоже есть, только толку с его SUID-бита. И в древних контейнерах, которые обновляют сильно чаще хостов, на которых они вращаются.
    Кто же специально запустил привелигированный контейнер, тот должен осознавать риски, и это не "хорошо" и не "плохо".

    Советую вам изучить комментируемую тему сначала.

     

  • 1.18, Аноним (18), 11:35, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм... а разве sudo сама по себе - не уязвимость, позволяющая получить привилегии root?
    :)))
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:49, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. С точки зрения бизнеса на прошивках. И над этим работают тоже. Из-под рута, из ядра etc. чтобы не была доступна часть памяти с проприетарным сторожем пользователя.

    Так что PinePhone, Librem и т.п. актуальны любителям.

     
  • 2.48, n00by (ok), 12:36, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Само по себе "sudo" -- это плохое японское слово.
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 13:24, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему плохое-то? Нормальное слово.
     

  • 1.20, Fracta1L (ok), 11:48, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > Уязвимость проявляется с июля 2011 года и вызвана переполнением буфера

    Надеюсь Красношляпа соберётся с духом и перепишет с дырявой сишки на Раст хотя бы самые важные и критичные части системы

     
     
  • 2.28, Аноним (24), 11:55, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Некогда им было, они очередную дыру писали: системд.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:05, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    dbus <-> polkitd вот где дырень!!!

    Внимание polkitd замена su, sudo в systemd системах. plkitd имеет самую современную систему контроля доступа, это вам не старый простой текстовый файл /etc/sudoers здесь вам потеринг написал систему контроля доступа, внимание на ... барабанная дробь - Java Script! https://www.linux.org.ru/forum/security/15600248?cid=15622030

     
     
  • 4.55, псевдонимус (?), 12:53, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А без дбус системда толком не работоспособна. Вот шляпнофридрисктопные технологии: полкит, дбус, хал, системда, жтк3,4,40к, ещё куча чудовищных костылей.
     
  • 2.31, Аноним (36), 11:58, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    echo '2' > '/proc/sys/kernel/randomize_va_space'

    В ведре:
    # CONFIG_COMPAT_BRK is not set

    И лечим больше, страшные, сишные дырени хотябы: -fstack-protector-all при сборке, но надо больше..

     
     
  • 3.76, Аноним (76), 13:45, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему -fstack-protector-all все популярные дистры не используют? Есть какие-то недостатки?
     
     
  • 4.89, Аноним (2), 14:09, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже strong просаживает копирование строк, а ты all хочешь. Всё равно отключают все проекты в своих скриптах, потому что производительность отправляется к чёрту и глупые-глупые пользователи начинают нахваливать конкурентов у которых уже давно -U_FORTIFY_SOURCE -fno-stack-protector -fno-stack-clash-protection захардкожено.
     
  • 4.90, Аноним (90), 14:11, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать при сборки опции: "-Wformat -Wformat-security -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIE --parm ssp-buffer-size=1 -fstack-protector-all -fPIC" мешают:

    1. ???, наверно, у них бекдоры с троянами и прочей вирусней перестают работать.

    2. Пользователь, оно же в тестах аж на 5-10% тормозить будет. Проги с JIT перестают работать вообще, а без JIT тормоза ~20% и не все без JIT собираются.

    3. Ленивые дистросборщики, "Werror=format-security" очень трудоемкое дело, надо быдлософт фактически переписать безопасно. По хорошему это дело разрабов, но им тоже лень.

     
  • 2.79, Аноним (79), 13:54, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А между тем автор way-cooler переписывает его с хруста на няшную сишку.
     

  • 1.21, fooser (?), 11:48, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как же меня радует заголовок. я так понял эта уязвимость у судо в ДНК :)
     
  • 1.25, pin (??), 11:51, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Жалко, что нашли сейчас, я не через лет так 50.
     
     
  • 2.37, Атон (?), 12:07, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Проблеме подвержены все версии sudo с 1.8.2
    > Жалко, что нашли сейчас, я не через лет так 50.

    Просто для информации: версия 1.8.2 вышла 17 августа 2011 года

     

  • 1.26, Аноним (26), 11:52, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне пофиг, я админ локалхоста на гостевом линуксе в десяточке. Ха-ха!
     
     
  • 2.58, abi (?), 12:55, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам, бздунам-некрофилам, тоже пофиг, у нас doas
     

  • 1.34, ryoken (ok), 12:01, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гыгы, и потом мне всякие личности кричат (не здесь), что sudo нужно. Агащасс. ДУРШЛАГ!!! SU тру.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:16, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бывают и в su. вообще отключаю записи с полномочиями, в крайнем случае single/safe.
     
     
  • 3.63, ryoken (ok), 13:11, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бывают. Но раз в 3+ лет, а не как тут, раз в 0,5-1 год, а то и почаще :D.
     

  • 1.38, Аноним (36), 12:11, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Уязвимость позволяет получить доступ с правами root без прохождения аутентификации и без наличия необходимых полномочий.

    Это не баг, а фича!

    Утилита sudo разработана морячком из ВМФ США в дальнем плаванье...

     
  • 1.39, Аноним (39), 12:12, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через SMB это работает?
     
     
  • 2.46, iPony129412 (?), 12:32, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что значит работает.
    Если ты найдёшь пробивку в Samba для получения шелла.
     

  • 1.42, uis (ok), 12:24, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ща хрустанутые набегут визжать, что на их-то дристе всё безопасно. И парсеры безопасные. И флаги сбросить жруст за них не забудет. Ага.
    >так как функция parse_args() выставляет переменную окружения MODE_EDIT вместо MODE_SHELL

    Все ошибки будет исправлять, да.

     
     
  • 2.57, Аноним (24), 12:55, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > на их-то дристе всё безопасно

    Конечно "безопасно"... Его хоть кто-то смог запустить на реальном железе?!

     
  • 2.82, Аноним (79), 13:57, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже. Там фроктал выше уже фантазирует про красную шляпу и рустеров в ней.
     

  • 1.44, Аноним (45), 12:29, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мда... Б - безопастность.) su наше всё.)
     
  • 1.49, Аноним (49), 12:36, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Радуйтесь, что нашли уязвимость. А теперь грустите, думая о том, сколько ещё не нашли уязвимостей.
     
     
  • 2.50, Аноним (45), 12:39, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Искали 10 лет КАРЛ! с 2011 как писали выше.(((((((( В винде хоть вендоров пинать можно. а тут кого?
     

  • 1.51, псевдонимус (?), 12:42, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дырень на дырени в шляпной "экосистеме" Линукс. Автобус-омновоз дбус,который по сложности уступает разве что ядру, утили...какая ещё утилита!? Комбайн для разграничения прав доступа.

    Не удивлюсь, если следующее технологическое отверстие найдут в селинукс. Но надеюсь, если таковое есть, не найдут, а будут тихо эксплуатировать спецслужбисты и киберпреступники.

     
     
  • 2.56, Аноним (24), 12:54, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    самая большая дыра сейчас - это системд.
     
     
  • 3.62, псевдонимус (?), 13:09, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системда без дбас неработоспособна. Дбас первичнее. До него были dermoдемоны от гномов с кедами, потом их "унифицировали".

    Вся эта пакость приползла с "фри"дрисктопа. А теперь ЭТО на серверах.

     

  • 1.52, Аноним (52), 12:44, 27/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.54, bkstan (ok), 12:52, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все смеются, а кто-нибудь попробовал проверить?
     
     
  • 2.66, xx_anon (?), 13:20, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну я пробывал, в Астре.

    xx@xxLinux:~$ sudoedit -s /
    sudoedit: /: не обычный файл
    xx@xxLinux:~$ sudoedit -s '\' 'perl -e 'print "A" x 65536''
    Ошибка сегментирования

     
     
  • 3.77, Аноним (77), 13:46, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодец. Теперь вооружись книжечкой - Эриксон. Хакинг. Исскуство эксплоита. - и постигни глубину этой кроличей норы. В книжке такие же примеры, только приложение скомпилированно для имения уязвимости. А здесь судьба прям на блюдечке принесла - sudo.
     
  • 2.92, Брат Анон (ok), 14:13, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал. Не работает. Не уверен, что уже с утра не обновился.
     

  • 1.64, Аноним (64), 13:14, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять локальная уязвимость, а шуму сколько, будто Вася Пупкин из Цюрупинска за тысячу километров может поломать эту вашу убунту.
     
     
  • 2.67, Аноним (67), 13:23, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Админов локалхоста этот топик волновать не должен.
     
     
  • 3.72, Аноним (45), 13:30, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда норм. Йа спокоен. D
     
  • 3.80, Аноним (64), 13:56, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Админов локалхоста этот топик волновать не должен.

    Грамотных и не ленивых не должна, но если дурак то ССЗБ

     

  • 1.68, Нанобот (ok), 13:24, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    даже не знал о существовании sudoedit...так что 'chmod 000 /usr/bin/sudoedit' как временное решение мне с головой хватит
     
     
  • 2.88, Кися (?), 14:06, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так само sudo сломается
     

  • 1.70, Ordu (ok), 13:26, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне нравится эта дыра. Переменные окружения, использующиеся как глобальные переменные. Неудавшееся экранирование. И всё это отполировано сверху выходом за границы буфера. Редко попадаются настолько кристаллизованные юниксвейные дыры.
     
  • 1.75, Аноним (77), 13:43, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аффтор жжот или тормоз. Ты неуспел написать статейку, а уязвимость была уже пофиксена. Как минимум сегодня в 6 утра. В дебиане и армбиане.
    Если неумело работать с судо то это дыра, дефолты надо просмотреть хотя бы. А потом раздать себе и другим то чего душа возжелает.
     
  • 1.83, Иваня (?), 13:59, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снова уязвимость, неужели нет нормальной альтернативы sudo ? :/
     
     
  • 2.85, Сейд (ok), 14:01, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    su
     
     
  • 3.95, Брат Анон (ok), 14:16, 27/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это плохая альтернатива.
     

  • 1.93, AnonAnon (?), 14:13, 27/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на антирекламу Ubuntu, Debian и Fedora. После того как нагадила шапка ей нужно показать, что остальные еще хуже.
     

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