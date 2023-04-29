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Проект по реализации утилит sudo и su на языке Rust

29.04.2023 20:59

Организация ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета, представила проект Sudo-rs по созданию написанных на языке Rust реализаций утилит sudo и su, позволяющих выполнять команды от имени других пользователей. Под лицензиями Apache 2.0 и MIT уже опубликована предварительная версия Sudo-rs, пока не готовая к повсеместному использованию. Проект, работа над которым началась в декабре 2022 года, планируют завершить в сентябре 2023 года.

В настоящее время работа сосредоточена на реализации в Sudo-rs функций, позволяющих использовать утилиту в качестве прозрачной замены sudo в типовых сценариях использования (конфигурации sudoers по умолчанию в Ubuntu, Fedora и Debian). В будущем планируется создать библиотеку, позволяющую встраивать функциональность sudo в другие программы, и предоставить альтернативный метод настройки, дающий возможность обойтись без разбора синтаксиса файла конфигурации sudoers. На базе реализованной функциональности sudo также будет подготовлен вариант утилиты su. Дополнительно в планах упоминается поддержка SELinux, AppArmor, LDAP, средств аудита, возможность аутентификации без использования PAM и реализация всех опций командной строки sudo.

По данным компаний Microsoft и Google около 70% уязвимостей вызваны небезопасной работой с памятью. Предполагается, что использование языка Rust для разработки su и sudo позволит снизить риск появления уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью, и исключить появление таких ошибок, как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера. Разработка Sudo-rs ведётся инженерами из Ferrous Systems и Tweede Golf на средства, предоставленные такими компаниями, как Google, Cisco, Amazon Web Services.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.memorysafety.org/b...)
  2. OpenNews: Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux
  3. OpenNews: Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
  4. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root
  6. OpenNews: Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59053-su
Ключевые слова: su, sudo, rust
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:20, 29/04/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Пусть лучше мир прогнётся под rust...
     
     
  • 3, EuPhobos (ok), 21:23, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё заржавеет
     

  • 2, marten (ok), 21:22, 29/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    sudorust
     
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