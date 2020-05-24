70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью

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|1.6, JL2001 (ok), 14:12, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчики проекта Chromium
> Применение языков, рассчитанных на выполнение проверок безопасности работы с памятью во время компиляции (позволит исключить негативное влияние на производительность за счёт избавления от осуществления подобных проверок во время выполнения кода
ну хоть какие-то разрабы, пишущие на C, адекватные, и признают проблему
а то сплошное "да у вас руки кривые, опыта мало, рука не набита, молокосос!"
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|2.13, Аноним (13), 14:24, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они пишут на си? Я не знал, всю жизнь думал, что там плюсы. Неужели си можно превратить в такого монстра? Да не, вряд ли.
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|3.31, oopssss (?), 15:04, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обращай внимания, большинство смузихлёбов не тв курсе чем це от це-крест-крест отличается
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|1.9, Fracta1L (ok), 14:16, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Надеюсь, это уже начало конца убогих древних языков, генерящих дыры на ровном месте
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|2.12, Аноним (13), 14:21, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда лучше будет научить программистов прогонять свой код в анализаторе и не совершать уб. Для ошибок в асме не поможет правда, но это надо асм начать хомячкам прививать и они больше не будут косячить так.
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|2.32, user90 (?), 15:06, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толстоват ты) Может дело таки не в языках, а в условных индусах?
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|1.16, mumu (ok), 14:35, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Кастую в тред аналитиков из всех предыдущих топиков, которые любят повторять "Нужно всего лишь программировать правильно, C++ тут вовсе не при чем".
Может соберетесь и поможете гуглу? А то гугл не способен найти нормальных программеров. Одни олимпиадники и специалисты по крышкам люков работают.
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|2.17, Аноним (17), 14:39, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>гугл не способен найти нормальных программеров
А он их ищет вообще? Там же теперь белому гетеросексуальному мужчине ловить нечего.
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|3.22, териванов (?), 14:46, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там же теперь белому гетеросексуальному мужчине
Но ты-то почему так об этом переживаешь?
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|2.24, Аноним (24), 14:50, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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http://robert.ocallahan.org/2017/07/confession-of-cc-programmer.html
Один из крутых C++ программеров (Роберт О'Каллахан когда работал с Мозилле, то писал ядро движка Gecko, подсистему "layout") - говорит о том, что он *не может* постоянно писать безопасный код на плюсах. И ревью коллег не помогают.
Иными словами, если чел пишет на плюсах, ты он вынужден большую часть своего времени тратить на отслеживание и проверки безопасности кода. А на остатках писать функционал. На rust черновую работу берёт на себя компилятор, хотя и ценой времени компиляции.
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|2.26, Anonymoustus (ok), 14:56, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не для того великие Томпсон и Пайк изобрели Игогошечку, чтоб жадный Гугл нанимал дорогих погромиздов, мечтающих всё переписать на Хрусте.
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|1.21, Аноним (21), 14:44, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну пусть перепишут С/С++ код на расте, альтернатива есть и попутного ветра им в горбатую спину.
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|1.27, Андрей (??), 14:56, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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36,1% use after free
Казалось бы, что может быть проще: free(p); p = NULL;
А потом один раз if (p == NULL) goto out;
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|1.30, user90 (?), 15:03, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> организацию взаимодействия кода на новом языке с кодом на С++
This! Ну и прочие подобные перлы создают какую-то странную картину. Зоопарк? ;)
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|1.33, poige (ok), 15:09, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В настоящее время
> возможности применения данной технологии достигли предела своих
> возможностей
и пусть потом не говорят, что возможностей мало. Вон их тут сколько. Сплошные!
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