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70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью

24.05.2020 13:12

Разработчики проекта Chromium проанализировали 912 опасных и критических уязвимостей, выявленных в стабильных выпусках Chrome с 2015 года, и пришли к выводу, что 70% из них были вызваны небезопасной работой с памятью (ошибками, при работе с указателями в коде на C/C++). Половина из данных проблем (36.1%) вызвана обращениями к буферу, после освобождения связанной с ним памяти (use-after-free).

При проектировании Chromium было изначально заложено, что в коде не исключено появление ошибок, поэтому большая ставка делалась на применение sandbox-изоляции для ограничения последствий проявления уязвимостей. В настоящее время возможности применения данной технологии достигли предела своих возможностей и дальнейшее дробление на процессы нецелесообразно с точки зрения потребления ресурсов.

Для поддержания безопасности кодовой базы Google также применяет "правило двух", в соответствии с которым любой добавляемый код должен подпадать не больше, чем под два условия из трёх: работа с непроверенными входными данными, использование небезопасного языка программирования (C/C++) и выполнение с повышенными привилегиями. Из этого правила следует, что код для обработки внешних данных должен либо быть урезан до минимальных привилегий (изолирован), либо быть написан на безопасном языке программирования.

Для дальнейшего усиления защищённости кодовой базы запущен проект по предотвращению появления ошибок работы с памятью в кодовой базе. Выделяется три основных подхода: создание библиотек С++ с функциями для безопасной работы с памятью и расширение области применения сборщика мусора, применение аппаратных механизмов защиты MTE (Memory Tagging Extension) и написание компонентов на языках, обеспечивающих безопасную работу с памятью (Java, Kotlin, JavaScript, Rust, Swift).

Ожидается, что работа будет сосредоточена в двух направлениях:

  • Значительное изменение процесса разработки на С++, не исключающее негативного влияния на производительность (дополнительные проверки границ и сборка мусора). Вместо raw-указателей предлагается использовать в коде тип MiraclePtr, позволяющий свести эксплуатируемые ошибки класса use-after-free к не представляющим угрозу безопасности крахам, без ощутимого негативного влияния на производительность, потребление памяти и стабильность.
  • Применение языков, рассчитанных на выполнение проверок безопасной работы с памятью во время компиляции (позволит исключить негативное влияние на производительность, свойственное подобным проверкам во время выполнения кода, но приведёт к дополнительным расходам на организацию взаимодействия кода на новом языке с кодом на С++).

Использование библиотек для безопасной работы с памятью является наиболее простым, но и менее эффективным способом. Переписывание же кода на Rust оценивается как наиболее эффективный, но и очень дорогой путь.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.7 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  4. OpenNews: Google открыл систему для создания sandbox-окружений для библиотек C/C++
  5. OpenNews: ОС Fuchsia переходит на стадию тестирования на сотрудниках Google
  6. OpenNews: Mozilla начинает внедрение технологии изоляции библиотек RLBox
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53019-chromium
Ключевые слова: chromium, memory, security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, JL2001 (ok), 14:02, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    chromium на rust перепишут или выкинут в пользу движка firefox ?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:04, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второе
     
  • 2.4, zurapa (ok), 14:09, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Лучше движок Presto.
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:12, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни то ни другое.
     
  • 2.18, арсений (?), 14:39, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    одна вкладка -3GB оперативы
    отличные нынче программисты
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:56, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее каждую вкладку в doker завернут
     

  • 1.6, JL2001 (ok), 14:12, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Разработчики проекта Chromium
    > Применение языков, рассчитанных на выполнение проверок безопасности работы с памятью во время компиляции (позволит исключить негативное влияние на производительность за счёт избавления от осуществления подобных проверок во время выполнения кода

    ну хоть какие-то разрабы, пишущие на C, адекватные, и признают проблему
    а то сплошное "да у вас руки кривые, опыта мало, рука не набита, молокосос!"

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:24, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они пишут на си? Я не знал, всю жизнь думал, что там плюсы. Неужели си можно превратить в такого монстра? Да не, вряд ли.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:46, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C и есть монстр.
     
     
  • 4.29, Аноним (13), 15:01, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C и есть монстр.

    Разве? Можно примеры?

     
  • 3.31, oopssss (?), 15:04, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обращай внимания, большинство смузихлёбов не тв курсе чем це от це-крест-крест отличается
     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 14:16, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надеюсь, это уже начало конца убогих древних языков, генерящих дыры на ровном месте
     
     
  • 2.12, Аноним (13), 14:21, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда лучше будет научить программистов прогонять свой код в анализаторе и не совершать уб. Для ошибок в асме не поможет правда, но это надо асм начать хомячкам прививать и они больше не будут косячить так.
     
     
  • 3.20, Fracta1L (ok), 14:43, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комментом выше можно наблюдать пример необучаемости.
     
  • 2.32, user90 (?), 15:06, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстоват ты) Может дело таки не в языках, а в условных индусах?
     

  • 1.10, 1 (??), 14:18, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сишная дырень ©
     
     
  • 2.11, Fracta1L (ok), 14:18, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно!
     
  • 2.14, Аноним (-), 14:27, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    The C in CVE stands for C.
     

  • 1.15, Андрей (??), 14:31, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это поворот!
     
  • 1.16, mumu (ok), 14:35, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кастую в тред аналитиков из всех предыдущих топиков, которые любят повторять "Нужно всего лишь программировать правильно, C++ тут вовсе не при чем".
    Может соберетесь и поможете гуглу? А то гугл не способен найти нормальных программеров. Одни олимпиадники и специалисты по крышкам люков работают.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:39, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >гугл не способен найти нормальных программеров

    А он их ищет вообще? Там же теперь белому гетеросексуальному мужчине ловить нечего.

     
     
  • 3.22, териванов (?), 14:46, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там же теперь белому гетеросексуальному мужчине

    Но ты-то почему так об этом переживаешь?

     
  • 2.24, Аноним (24), 14:50, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://robert.ocallahan.org/2017/07/confession-of-cc-programmer.html

    Один из крутых C++ программеров (Роберт О'Каллахан когда работал с Мозилле, то писал ядро движка Gecko, подсистему "layout") - говорит о том, что он *не может* постоянно писать безопасный код на плюсах. И ревью коллег не помогают.

    Иными словами, если чел пишет на плюсах, ты он вынужден большую часть своего времени тратить на отслеживание и проверки безопасности кода. А на остатках писать функционал. На rust черновую работу берёт на себя компилятор, хотя и ценой времени компиляции.

     
  • 2.26, Anonymoustus (ok), 14:56, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не для того великие Томпсон и Пайк изобрели Игогошечку, чтоб жадный Гугл нанимал дорогих погромиздов, мечтающих всё переписать на Хрусте.
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:41, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    может быть, таки, Rust?!
     
  • 1.21, Аноним (21), 14:44, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну пусть перепишут С/С++ код на расте, альтернатива есть и попутного ветра им в горбатую спину.
     
  • 1.27, Андрей (??), 14:56, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    36,1% use after free

    Казалось бы, что может быть проще: free(p); p = NULL;

    А потом один раз if (p == NULL) goto out;

     
     
  • 2.28, Fracta1L (ok), 14:58, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, что казалось бы.
     

  • 1.30, user90 (?), 15:03, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > организацию взаимодействия кода на новом языке с кодом на С++

    This! Ну и прочие подобные перлы создают какую-то странную картину. Зоопарк? ;)

     
  • 1.33, poige (ok), 15:09, 24/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В настоящее время
    > возможности применения данной технологии достигли предела своих
    > возможностей

    и пусть потом не говорят, что возможностей мало. Вон их тут сколько. Сплошные!

     

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