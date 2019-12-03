Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust

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|1.2, Аноним (2), 09:15, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Они ещё надеются решить проблемы Windows? Уже сделали бы свой дистрибьютив линукса, как поступили с браузером перейдя на свободный chrome.
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|2.6, Аноним (6), 09:23, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>свободный chrome
тоже путаете свободное с бесплатным? там даже лицензия не гпл на половину кода
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|2.10, Аноним (10), 09:28, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еще бы с линуксе был хоть один нормальный графический туллит.
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|3.26, Аноним (26), 09:54, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вам какой нужен? Который бы не дискриминировал вас, как гордого члена LGBQT сообщества?
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|1.5, asdasdasd (?), 09:19, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Безопасность кода повышается за счёт автоматического управления памятью
Т.е. тупо использовать те же shared_ptr / unique_ptr / weak_ptr (как в Rust'е) уже религия не позволяет?
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|2.7, тоже Аноним (ok), 09:24, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Представьте себе людей, идущих вброд через отстойник.
Рекомендации по подбору туалетной бумаги для них не очень актуальны.
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|4.24, Аноним (26), 09:52, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Практически zero
Слышишь этот хрип? Это повесился твой учитель математики.
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|2.13, Аноним (13), 09:38, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти раста штучки можно просто вынести в C++ как библиотеку. Зачем для этого городить целый язык решительно не понятно. Так раст тоже позволяет производить математические операции с указателями.
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|2.20, Аноним (2), 09:46, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Идиоме RAII много лет, но до сих пор много C++ погроммистов знающих про неё, но не использующих принципиально.
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|3.23, Аноним (26), 09:51, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воде уже 10 миллиардов лет, а каждый год тонут по 100 000 человек.
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|1.11, Аноним (13), 09:34, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Даже Микроософт поняла насколько убог раст. Но зато решила сама его переделать. Шах и мат растабои.
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|2.15, Аноним (26), 09:40, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Даже Микроософт поняла насколько убог раст.
>Но зато решила сама его переделать.
Логика не твой конек?
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|3.18, Аноним (13), 09:42, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видишь убогое -> Делаешь это убогое не убогим. Б - благодетель, Л - логика.
Почему-33то не сомневался что фанатики раста не смогут сложить цепочку.
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|4.22, Аноним (26), 09:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Видишь убогое -> Делаешь это убогое не убогим
Много ты мусорных урн покрасил в городе? А общих сортиров почистил?
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|1.14, Аноним (12), 09:38, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот так поступают достаточно взрослые - с создания своего языка программирования.
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|2.21, Аноним (26), 09:48, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программист с X-тилетним опытом программирования на языке X просит слишком большую зарплату?
- Создаем новый язык программирования Y
- Всячески рекламируем его и раздуваем хайп.
- Нанимаем того же программиста как джуниора.
- "Обучаем" его языку Y за его же деньги.
- ...
- Профит.
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|1.25, user user (?), 09:54, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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блеа;%"ть! ну кто-нибудь пристрелите уже этого монстра! задрал уже придумывать все вокруг! я вообще считаю, что мелкомягкие - это САМАЯ деструктивная компания в айти.... просто САМАЯ! столько человеко-часов за прошедшие 30 лет на разработку своей поделки залужено!?.... а толку? только всякие касперские на них процветают... а пользователи как бегали по "спецам", как во времена мейнфреймов, когда без инженера ничего не заводилась, так и продолжают. А именно это изначально продавал Билли: чтобы бабки платили не инженерам, а ему, сердечному, который все проблемы пользователя решил и все до писдцедцов упростил. И через 30 лет мы имеем все подъезды, обклеенные этими виталиками-живу-рядом! а почему они живут рядом? по-тому, что эта х..ня, которую пользователю впихивают уже второе поколение, будет продвозить проблем перманентно! и люди же еще за это и деньги платят! и за поделку, и за лечилку, и за постоянное бдение виталиков....
И опять эти ...... перепридумывают что-то хорошее! что б у их главных перепридумывателей х.й вырос под коленкой!
простите... накепело... (((
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