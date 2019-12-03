Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust

Компания Microsoft в рамках экспериментального проекта Verona развивает новый язык программирования, основанный на языке Rust и ориентированный на разработку защищённых приложений, не подверженных типовым проблемам с безопасностью. Исходные тексты текущих наработок, связанных с проектом, в ближайшее время планируется открыть под лицензией Apache 2.0.

Рассматривается возможность использования развиваемого языка в том числе для переработки низкоуровневых компонентов Windows с целью блокирования потенциальных проблем, всплывающих при применении языков C и C++. Безопасность кода повышается за счёт автоматического управления памятью, которое избавит разработчиков от необходимости манипулирования указателями и защитит от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Основным отличием Verona от Rust является применение модели владения на основе групп объектов, а не единичных объектов. Данные в Verona рассматриваются как структуры, представляющие собой коллекции объектов. Проверки заимствования и контроль владения производятся в привязке к группе объектов, что позволяет обеспечить безопасность при манипуляциях с составными структурам и лучше отражает уровень абстракции, обычно применяемый при разработке.