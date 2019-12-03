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Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust

03.12.2019 08:54

Компания Microsoft в рамках экспериментального проекта Verona развивает новый язык программирования, основанный на языке Rust и ориентированный на разработку защищённых приложений, не подверженных типовым проблемам с безопасностью. Исходные тексты текущих наработок, связанных с проектом, в ближайшее время планируется открыть под лицензией Apache 2.0.

Рассматривается возможность использования развиваемого языка в том числе для переработки низкоуровневых компонентов Windows с целью блокирования потенциальных проблем, всплывающих при применении языков C и C++. Безопасность кода повышается за счёт автоматического управления памятью, которое избавит разработчиков от необходимости манипулирования указателями и защитит от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Основным отличием Verona от Rust является применение модели владения на основе групп объектов, а не единичных объектов. Данные в Verona рассматриваются как структуры, представляющие собой коллекции объектов. Проверки заимствования и контроль владения производятся в привязке к группе объектов, что позволяет обеспечить безопасность при манипуляциях с составными структурам и лучше отражает уровень абстракции, обычно применяемый при разработке.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.39
  3. OpenNews: Обновление гипервизоров Intel Cloud Hypervisor 0.3 и Amazon Firecracker 0.19, написанных на Rust
  4. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  5. OpenNews: Компилятор Rust добавлен в состав дерева исходных текстов Android
  6. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: rust, microsoft, verona
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:13, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Видимо они нашли в Rust какой-то фатальный недостаток
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:15, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Они ещё надеются решить проблемы Windows? Уже сделали бы свой дистрибьютив линукса, как поступили с браузером перейдя на свободный chrome.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:23, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >свободный chrome

    тоже путаете свободное с бесплатным? там даже лицензия не гпл на половину кода

     
  • 2.10, Аноним (10), 09:28, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще бы с линуксе был хоть один нормальный графический туллит.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 09:54, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вам какой нужен? Который бы не дискриминировал вас, как гордого члена LGBQT сообщества?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:16, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А также они сделали свою версию git
     
  • 1.4, Аноним (2), 09:16, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нам нужно не отставать и переписать ядро на Rust
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:26, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам, вендузятникам, да.
     

  • 1.5, asdasdasd (?), 09:19, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Безопасность кода повышается за счёт автоматического управления памятью

    Т.е. тупо использовать те же shared_ptr / unique_ptr / weak_ptr (как в Rust'е) уже религия не позволяет?

     
     
  • 2.7, тоже Аноним (ok), 09:24, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Представьте себе людей, идущих вброд через отстойник.
    Рекомендации по подбору туалетной бумаги для них не очень актуальны.
     
  • 2.9, анонимчик (?), 09:26, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не zero cost.
     
     
  • 3.17, старый C Windows разработчик (?), 09:42, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически zero, но не так модно
     
     
  • 4.24, Аноним (26), 09:52, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Практически zero

    Слышишь этот хрип? Это повесился твой учитель математики.

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:36, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для слабаков
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:38, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти раста штучки можно просто вынести в C++ как библиотеку. Зачем для этого городить целый язык решительно не понятно. Так раст тоже позволяет производить математические операции с указателями.
     
  • 2.20, Аноним (2), 09:46, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идиоме RAII много лет, но до сих пор много C++ погроммистов знающих про неё, но не использующих принципиально.
     
     
  • 3.23, Аноним (26), 09:51, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воде уже 10 миллиардов лет, а каждый год тонут по 100 000 человек.
     

  • 1.11, Аноним (13), 09:34, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже Микроософт поняла насколько убог раст. Но зато решила сама его переделать. Шах и мат растабои.
     
     
  • 2.15, Аноним (26), 09:40, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Даже Микроософт поняла насколько убог раст.
    >Но зато решила сама его переделать.

    Логика не твой конек?

     
     
  • 3.18, Аноним (13), 09:42, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видишь убогое -> Делаешь это убогое не убогим. Б - благодетель, Л - логика.

    Почему-33то не сомневался что фанатики раста не смогут сложить цепочку.

     
     
  • 4.22, Аноним (26), 09:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Видишь убогое -> Делаешь это убогое не убогим

    Много ты мусорных урн покрасил в городе? А общих сортиров почистил?

     

  • 1.14, Аноним (12), 09:38, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так поступают достаточно взрослые - с создания своего языка программирования.
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 09:41, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анонимы с опеннетика еще любят упоминать по EEE. Стоп так этож я. Короче раскладываю все по полочкам. Майки делает Embrace, Extend, and Extinguish очередной раз(раст). https://ru.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish
     
  • 2.21, Аноним (26), 09:48, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программист с X-тилетним опытом программирования на языке X просит слишком большую зарплату?
    - Создаем новый язык программирования Y
    - Всячески рекламируем его и раздуваем хайп.
    - Нанимаем того же программиста как джуниора.
    - "Обучаем" его языку Y за его же деньги.
    - ...
    - Профит.
     

  • 1.19, SR_team (?), 09:46, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему verona, а не си два хештега?
     
  • 1.25, user user (?), 09:54, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    блеа;%"ть! ну кто-нибудь пристрелите уже этого монстра! задрал уже придумывать все вокруг!  я вообще считаю, что мелкомягкие - это САМАЯ деструктивная компания в айти.... просто САМАЯ! столько человеко-часов за прошедшие 30 лет на разработку своей поделки залужено!?.... а толку? только всякие касперские на них процветают... а пользователи как бегали по "спецам", как во времена мейнфреймов, когда без инженера ничего не заводилась, так и продолжают. А именно это изначально продавал Билли: чтобы бабки платили не инженерам, а ему, сердечному, который все проблемы пользователя решил и все до писдцедцов упростил. И через 30 лет мы имеем все подъезды, обклеенные этими виталиками-живу-рядом! а почему они живут рядом? по-тому, что эта х..ня, которую пользователю впихивают уже второе поколение, будет продвозить проблем перманентно! и люди же еще за это и деньги платят! и за поделку, и за лечилку, и за постоянное бдение виталиков....
    И опять эти ...... перепридумывают что-то хорошее! что б у их главных перепридумывателей х.й вырос под коленкой!

    простите... накепело... (((

     
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