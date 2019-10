Обновление гипервизоров Intel Cloud Hypervisor 0.3 и Amazon Firecracker 0.19, написанных на Rust

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:02, 26/10/2019 [ответить] + / – Эксперименты и исследовательские проекты это конечно здорово, но появится ли прикладной софт на расте когда-нибудь?

proninyaroslav ( ok ), 11:21, 26/10/2019 + / – Время покажет.

A.Stahl ( ok ), 11:23, 26/10/2019 + / – Может и появится. Пусть занимает очередь вслед за Хаскеллем. Кто там у нас теперь первый в очереди? Лисп кажется. Очередь такая длинная что её начало плохо отсюда видно.

IdeaFix ( ok ), 11:38, 26/10/2019 + / – VBA уже давно заборол этого вашего лиспа :) Еще до смерти обоих.



Аноним ( 2 ), 11:16, 26/10/2019 –1 + / – Будут ли потом переписывать на С?

Аноним ( 3 ), 11:19, 26/10/2019 +1 + / – А смысл? Это будет противоположностью развития.

IdeaFix ( ok ), 11:38, 26/10/2019 + / – Так ведь работать будет... или это не самоцель?