Релиз набора компиляторов GCC 10

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После года разработки опубликован релиз свободного набора компиляторов GCC 10.1, первый значительный выпуск в новой ветке GCC 10.x. В соответствии с новой схемой нумерации выпусков, версия 10.0 использовалась в процессе разработки, а незадолго до выхода GCC 10.1 уже ответвилась ветка GCC 11.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 11.1.
GCC 10.1 примечателен реализацией многих новшеств языка C++, развиваемых для стандарта C++20, улучшениями связанными с будущим стандартом языка Си (C2x), новыми оптимизациями в бэкендах компилятора и экспериментальной поддержкой режима статического анализа. Кроме того, в ходе подготовки новой ветки проектом выполнен перевод репозитория с SVN на Git.
Основные изменения: