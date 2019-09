Проект по добавлению в GCC поддержки распараллеливания процесса компиляции

2.16 , Аноним ( 15 ), 12:05, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Главное они из существующего компилятора сделают такое УГ что единственным способом решения его проблем станет переход на раст.

3.41 , Аноним ( 38 ), 14:48, 15/09/2019 А Rust, кроме своих, ещё начится компилировать исходники C, C++, Go, Fortran.

3.76 , Michael Shigorin ( ok ), 20:31, 15/09/2019 ...а ещё лет через сорок до растоманов дойдёт, что их УГ можно было собирать параллельно...

4.81 , Ordu ( ok ), 23:43, 15/09/2019 Это ты к чему? Раст собирает параллельно столько, сколько я с ним вожусь, то есть с 2014 года как минимум.

4.92 , Аноним ( 90 ), 11:58, 16/09/2019 > ...а ещё лет через сорок до растоманов дойдёт, что их УГ можно

> было собирать параллельно... Он и собирает параллельно. При сборке firefox сначала порождается процессов сколько надо, потом из них 1-2 начинают собирать rust и кол-во потоков утраивается. Как этот новый транслятор выйдет, так С его догонит по кол-ву лишних потоков.

2.53 , CrazyAlex ( ? ), 15:20, 15/09/2019 Главное - чтобы оно выключалось. А лучше - чтобы не попало в gcc вообще. Уж что-что, а компиляция в разных процессах работает отлично, и при этом хорошо контролируется при нужде - хоть по нагрузке, хоть по памяти, хоть как.