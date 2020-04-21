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Опубликован OpenSSL 1.1.1g с устранением уязвимости, связанной с TLS 1.3

21.04.2020 21:31

Доступен корректирующий выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1g, в котором устранена уязвимость (CVE-2020-1967), приводящая к отказу в обслуживании при попытке согласовать соединение TLS 1.3 с подконтрольным злоумышленнику сервером или клиентом. Уязвимости присвоен высокий уровень опасности.

Проблема проявляется только в приложениях, использующих функцию SSL_check_chain(), и приводит к краху процесса при некорректном использовании TLS-расширения "signature_algorithms_cert". В частности, при получении в процессе согласования соединения неподдерживаемого или неверного значения алгоритма обработки цифровых подписей возникает разыменование нулевого указателя и крах процесса. Проблема проявляется начиная с выпуска OpenSSL 1.1.1d.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  3. OpenNews: Обновление OpenSSL с устранением уязвимости в реализации TLS
  4. OpenNews: Завершён аудит реализации TLS 1.3 в OpenSSL 1.1.1
  5. OpenNews: Проект OpenSSL переходит на лицензию Apache и меняет схему нумерации выпусков
  6. OpenNews: Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52782-openssl
Ключевые слова: openssl, tls
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:59, 21/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Какова вероятность, что все эти крупные игроки (типа мс), до сих пор юзающие 1.2 (полную уязвимых и устаревших возможностей), о чём то таком знали? В частности, о наличии сомнительных "расширений"? Как часто проводится аудит более ранних, чем 1.3, версий (среди которых полно уязвимых и устаревших возможностей)?
     
     
  • 2.4, нах. (?), 22:08, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о том что наспех сляпанная хвостатыми и проталкиваемая во все дыры с остервенением дорвавшегося кролика версия 1.3 окажется еще хуже "уязвимой и устаревшей" 1.0 (не говоря уже о более новых) - разумеется, знали. Не такие уж они идиоты.

     
     
  • 3.6, Сейд (ok), 23:14, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хвостатыми обезьянами?
     

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