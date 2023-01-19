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Уязвимость в sudo, позволяющая изменить любой файл в системе

19.01.2023 09:52

В пакете sudo, применяемом для организации выполнения команд от имени других пользователей, выявлена уязвимость (CVE-2023-22809), позволяющая локальному пользователю отредактировать любой файл в системе, что, в свою очередь, позволяет добиться получения прав root через изменение /etc/shadow или системных скриптов. Для эксплуатации уязвимости требуется, чтобы в файле sudoers пользователю было предоставлено право запускать утилиту sudoedit или "sudo" с флагом "-e".

Уязвимость вызвана отсутствием должной обработки символов "--" при разборе переменных окружения, определяющих программу, вызываемую для редактирования файла. В sudo последовательность "--" используется для отделения редактора и аргументов от списка редактируемых файлов. Атакующий может добавить в переменные окружения SUDO_EDITOR, VISUAL или EDITOR последовательность "-- файл" после пути к редактору, что приведёт к инициированию редактирования указанного файла с повышенными привилегиями без проверки правил доступа пользователя к файлам.

Уязвимость проявляется начиная с ветки 1.8.0 и устранена в корректирующем обновлении sudo 1.9.12p2. Публикацию обновлений пакетов в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch, FreeBSD, NetBSD. В качестве обходного пути защиты можно отключить обработку переменных окружения SUDO_EDITOR, VISUAL и EDITOR, указав в sudoers: 


   Defaults!sudoedit    env_delete+="SUDO_EDITOR VISUAL EDITOR"


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sudo.ws/security/a...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в sudo, позволяющая получить привилегии root
  3. OpenNews: Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust
  4. OpenNews: Обновление sudo 1.9.5 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
  6. OpenNews: В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58507-sudo
Ключевые слова: sudo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, warlock66613 (ok), 10:22, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Но если пользователь имеет право запускать 'sudoedit', он может отредактирвать 'sudoers' и назначить себе любые права. В чём уязвимость?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:32, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если пользователь имеет право запускать sudoedit, то он может отредактировать только файлы, явно указанные  в правилах из sudoers.


     
     
  • 3.31, warlock66613 (ok), 11:12, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в этих файлах нет самого 'sudoers', зачем вообще пользователю право запускать 'sudoedit'?
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 11:14, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чтобы править nginx.conf
     
     
  • 5.97, Аноним (97), 13:25, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    почему у тебя на сервере тусуется невнятная толпа юзеров?
     
  • 4.87, mos87 (ok), 13:09, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    путаешь с visudo
     
     
  • 5.88, warlock66613 (ok), 13:10, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > путаешь с visudo

    Понял, спасибо.

     
  • 2.11, ACCA (ok), 10:41, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В том, что Васе разрешили редактировать файл Маши, а он поставил -- и отредактировал файл root.

     
  • 2.28, Аноним (28), 11:09, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написано же
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:33, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нет sudo — нет проблемы. Но нет, DE будут тянуть sudo за собой, как паразиты…
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:34, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    странный ты
     
     
  • 3.51, iiiypuk (?), 11:40, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo это болезнь, на моих системах её нет
     
     
  • 4.76, Аноним (97), 12:54, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я ещё в позапрошлом году выпилил этот sudoedit нафиг вместе с ключом -e
     
  • 4.92, Товарищ Майор (?), 13:17, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоих системах другая болезнь. Просто ты о ней пока не знаешь...
     
  • 2.7, pfg21 (ok), 10:38, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "нет системы - нет проблеммы"  эт ты прально подметил.  
    # rm -rf / и океюшки.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:39, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    В таком случае, самый защищенный пк - это куб бетона

    Тянут sudo не DE, тянут sudo все нормальные дистрибутивы расчитанные не на извращенцев, причем тянут сразу, в стандартном наборе

     
     
  • 3.74, Nononim (?), 12:51, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, ведь переключиться в соседний tty и залогиниться из-под привилегированного пользователя - это настоящее извращение! Немыслимая сложность, колоссальные неудобства!
     
     
  • 4.83, mikhailnov (ok), 13:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще можно память тренировать, перебивая что-нибудь в соседнюю tty вместо использования буфера обмена. а что, вдруг скопипастится что-то не то, что на экране.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:39, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет линукса, нет проблем. Все просто, а главное понятно.
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 12:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет проблем - нет проблем.
    Еще проще и понятней.
     
  • 3.91, rshadow (ok), 13:15, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так. Ведь невежество это блаженство.
     
  • 2.12, Emptied Soul (ok), 10:43, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие DE тянут за собой sudo? man policykit
     
     
  • 3.78, Аноним (97), 12:55, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, да, помнится недавняя история с дырищей в policykit
     
  • 2.18, warlock66613 (ok), 10:55, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Да, sudo — тот ещё костыль. Две гадости есть в линуксах, от которых бывает сложно избавиться: bash и sudo. И вот чем мне очень нравится Arch/Artix — по крайней мере sudo в нём я умудрился не установить.
     
     
  • 3.22, 1 (??), 11:00, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как ты избавился от shell ? (Даже винды не смогли от этого избавиться).
     
     
  • 4.27, warlock66613 (ok), 11:08, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    От bash я никак не избавился. Потому что есть реально нужные вещи, которые не могут без него работать. Так и сидит в системе, давит на чувство прекрасного.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 11:15, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну а всё-таки, как ты представляешь себе жизнь в Linux без CLI?
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 11:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он сказал без bash, а не без cli.
    Есть очень интересные языки. Elvish для интерактивной оболочки.
    Hush для скриптования.

    Вот hush мне ОЧЕНЬ понравился.

     
  • 6.50, warlock66613 (ok), 11:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а всё-таки, как ты представляешь себе жизнь в Linux без CLI?

    Я ни единого слова не говорил про CLI.

    Вы что, пользуетесь bash как интерактивной оболочкой? Не знал что такие люди ещё есть… Выкиньте эту гадость, поставьте zsh или fish.

     
     
  • 7.72, Аноним (34), 12:42, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Зачем?
     
     
  • 8.81, warlock66613 (ok), 13:04, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы как-нибудь сами для себя решите, зачем вам это надо Я знаю что профит бу... текст свёрнут, показать
     
  • 6.107, Аноним (107), 13:36, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Korn shell
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:17, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sudo - не костыль. Sudo - набор палок для изготовления костылей. И - да, иногда нужен более "fine-grained" контроль того, кому что можно, чем простой su.
     
     
  • 4.47, warlock66613 (ok), 11:32, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, иногда нужен. Проблема в том, что его начинают использовать как универсальное решение везде, не только где это необходимо, но и где нет, и зачастую забивают на корректное решение. Например, он совершенно, абсолютно не нужен на личном ноутбуке, которым пользуется один человек.
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 11:43, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При таких вводных этот человек вполне может иметь только одного рута пользователем и от него работать, и судо может оказаться удобным решением при необходимости программы под отдельным сетом правил файрвола.
     
     
  • 6.60, warlock66613 (ok), 11:59, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > При таких вводных этот человек вполне может иметь только одного рута пользователем
    > и от него работать

    Человек много чего может. Речь вообще не о том, что человек может или не может. Речь о том, нужен ли sudo такому человеку? Правильный ответ: нет, он ему не нужен; ему нужно сделать useradd, добавить пользователя в группу wheel, и обеспечить возможность выполнения юзер-левел задач без перехода в привелегированный режим. Вот это ему нужно. А sudo не нужен.

     
     
  • 7.73, Аноним (53), 12:49, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любые операции с железом и системой требуют дополнительных прав, которых у порезанного юзера нет. "Зайти админом" -- это не решение тоже, как и "работать под админом". Полкит и его политики доступа конечно являются более полноценным инструментом, но недоступным для удовлетворения пожеланий пользователя, которому надо просто выполнить программу или скрипт с эскалацией привилегий без пароля. Ну, или тем более изолировать что-нибудь с понижением уровня доступа.
     
     
  • 8.84, warlock66613 (ok), 13:07, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, этой гадости вообще не должно было существовать По крайней мере на каждом п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.101, Аноним (53), 13:30, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему не надо монтировать флешки, включать вайфай с блютусом, поднимать сетевой ин... текст свёрнут, показать
     
  • 5.64, pfg21 (ok), 12:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > абсолютно не нужен на личном ноутбуке, которым пользуется один человек.

    ну да, рабоать под root и ничего не нужно :)

     
  • 5.106, mos87 (ok), 13:36, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ТУЕВА КУЧА парадигм, ограничений, разграничений, контролей и т.д. привычных нам по Линуксам совершенно бесполезны на личном десктопе. Вот вообще. Только мешаются.

    у меня юзер на десктопе называется user, пароль почти 123, репы с "обновлениями безопасности" отключаются сразу по установке (вместе с автоматическим обновлением в принципе) и т.д.

    sudo, правда, настроен по-дефолту - с паролем (но и там сколько-то минут в одной оболочке его вводить не надо). Но не от ФСБ а от себя скорее.

    Штука в том, что на десктопах ГОРАЗДО НУЖНЕЕ всего этого хлама (нужного в основном в мульти-юзер недоверенных средах, а придуманных иногда и вовсе во времена, когда к мейнфрейму подключались по последовательному проводку) это песочница для недоверенных бинарников. Но это сложнее..

     
  • 3.48, Аноним (53), 11:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хм, такие небылицы про баш может рассказывать только человек, который не шарит в шелле и скорее всего никогда не использовал линукс дальше пусси.ехе, а в ней хоть зш, хоть даш, никакой разницы. Ты лучше перл с авк удали -- вот это уж точно гадость, наследие тяжёлых времён.
     
     
  • 4.63, warlock66613 (ok), 12:03, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Awk — это базовый компонент экосистемы. Если в системе нет awk, значит система сломана, неработоспособна.
     
     
  • 5.75, Аноним (53), 12:52, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие программы его используют? Ну, может быть питон. Что там ещё, xdg-utils? Так редхат и перл с дбусом пропихнул в иксы недавно.
     
     
  • 6.90, warlock66613 (ok), 13:12, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какие программы его используют? Ну, может быть питон. Что там ещё,
    > xdg-utils? Так редхат и перл с дбусом пропихнул в иксы недавно.

    Его используют не программы, его используют юзеры при работе в командной строке.

     
     
  • 7.95, Аноним (53), 13:24, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка же awk '{print $8,$9}' и awk '{print $NF}' можно чем-нибудь нормальным заменить, проблема была только когда вывод проприетарной программы форматируется случайным числом пробелов (вместо табов) и авкшный принт тут удобен.
     
  • 4.108, mos87 (ok), 13:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ухЪ какой толстенький.
     
  • 2.24, Бывалый смузихлёб (?), 11:02, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в винде нет sudo...
     
     
  • 3.26, Аноним (6), 11:05, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в винде есть uac
     
  • 3.40, 1 (??), 11:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в винде есть runAs
     
     
  • 4.54, Шарп (ok), 11:43, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    runAss
     
     
  • 5.61, Аноним (61), 12:00, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это загрузчик винды
     
  • 4.65, pfg21 (ok), 12:15, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > в винде есть runAs

    и работает еще через бОльшую жопу. простому пользователю приходится светить пароль администратора.

     
  • 4.66, Мозоли штульмана (?), 12:17, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в винде есть runAs

    Не пали тему, а то у лапчатых порвется шаблон, если они узнают, что в Windows есть шелл и возможность запускать процессы от других пользователей.

     
  • 2.93, mos87 (ok), 13:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет дЕ, нет зависимостей нет проблемы

    LFS вам в зубы товарищ.

    //проблемы на локалхосте краснoглазиков такие проблемы. ТЕБЯ ПОИМЕЛ АНБ!!! усё, собирай монатки. ух проклатые ДЕ!!!

     

  • 1.8, ryoken (ok), 10:38, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно в sudo дыр небыло. А то обычно раз пол-года-год что-то да находилось. :)
     
     
  • 2.17, Аноним (6), 10:54, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да уж
     
  • 2.79, Аноним (97), 12:59, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давно в sudo дыр небыло

    Аж целый год! В январе прошлого года были траблы с этим же sudoedit, пришлось нах выпилить ключ -e

     

  • 1.14, Аноним (14), 10:50, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    переходим все дружно на doas
     
     
  • 2.15, Аноним (6), 10:51, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а какие киллер-фичи?
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 11:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главная фича это отсутствие нужного функционала. Там даже нет аналога опции targetpw/rootpw из sudo, что делает программу бессмысленной в большинстве сценариев.
    Да и даже банально аналога флага sudo -E там нету, а он бывает нужен.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:54, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то год использую как более легковесную альтернативу. Конфиги простые, работает исправно, зависимостей меньше. Чего ещё хотеть.
     
  • 2.77, Аноним (77), 12:55, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На dos. Там sudo в принципе нет.
     
  • 2.94, mos87 (ok), 13:24, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тише, тише. Ща Михаил не расслышит и прибежит.
     

  • 1.19, kusb. (?), 10:58, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Pochemu postoyanno epichno?
     
     
  • 2.37, Аноним (6), 11:17, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    potomu chto
     
     
  • 3.62, Facemaker (?), 12:01, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    alias please='sudo'
     
     
  • 4.96, mos87 (ok), 13:25, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    №Это№ := Просто АдинЭсЪ
     

  • 1.20, Анононимусс (?), 10:59, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Возможно это было записано в документации?
    И пользователи просто неправильно применяли sudo?
    Подскажите, где можно это посмотреть?
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 11:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тонко XD
     
  • 2.82, Аноним (97), 13:05, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вопрос: а почему на критичной системе юзерам вообще позволено sudo запускать?! Не, не так... Откуда там вообще этот sudo взялся?
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:02, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А во всем виноваты GOTO!
    Правильно умные люди говорят - "goto использовать, себе не уважать"
     
     
  • 2.32, Аноним (6), 11:12, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    goto ассемблерная классика
     
     
  • 3.39, Аноним (34), 11:21, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для чего в коде sudo ассемблерные вставки?
     
  • 3.44, hhg (ok), 11:25, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    классика - jmp.
    кто не прыгает - тот сишник!
     
  • 2.55, onanim (?), 11:44, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без гото не жизнь а пое****
     

  • 1.43, Аноним (-), 11:25, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там много подводных камней понапихано, тот же обратный траверс наверняка все еще работает, в каком-нить cat /var/log/*
     
  • 1.56, Твайлайт Спаркл (ok), 11:49, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ок, удалила ваше sudo. su достаточно для нормальной работы.
     
     
  • 2.98, mos87 (ok), 13:26, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скушно девушки.

    зажги поярче а

     

  • 1.57, Аноним (57), 11:50, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >чтобы в файле sudoers пользователю было предоставлено право запускать утилиту sudoedit или "sudo" с флагом "-e"

    Обычно в системе есть вдва типа пользователей: имеющих право на sudo и не имеющих его. А тут некая промежуточная инстанция, скороее всего реализована по принципу: "разрешено все что не запрещено", вот и дырявая от того.
    Суть в том, что простое наличие в системе sudo еще не делает систему уязвимой.

     
     
  • 2.85, Аноним (97), 13:08, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно системы делятся на два типа: локалхост и многопользовательские. На вторых sudo отсутствует.
     
     
  • 3.103, warlock66613 (ok), 13:31, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обычно системы делятся на два типа: локалхост и многопользовательские. На вторых sudo
    > отсутствует.

    А на первых он и нафиг не нужен при живом-то su.

     

  • 1.59, Аноним (59), 11:58, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    зато Boston Dynamics'у не мешает на Ubuntu разрабатывать красивое https://youtu.be/XPVC4IyRTG8
     
  • 1.70, Аноним (70), 12:29, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотел написать мммм сишечка, а потом понял что логических ошибок можно накостылить и на rust.
     
     
  • 2.80, Аноним (77), 13:00, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но накостылили на сишечке.
     
     
  • 3.86, Аноним (97), 13:08, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    растаманы до сих пор учатся хеловорлдзы компилять.
     
  • 2.105, warlock66613 (ok), 13:35, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотел написать мммм сишечка, а потом понял что логических ошибок можно накостылить
    > и на rust.

    На самом деле на Rust можно наделать любых ошибок. У меня было и выход за границы буфера и дабл фри. Разница в том, что на Rust _можно не наделать_ ошибок, если постараться.

     

  • 1.89, Аноним (89), 13:11, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классика строко-бли. Работа с env как с доверенным вводом...
    Хорошо, что нашли и исправили.
     
     
  • 2.99, mos87 (ok), 13:28, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на Rust нет строко-бли!
    там только гендерно-выверенная... ***!
     
  • 2.100, Аноним (97), 13:28, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, взамен сделана другая дыра.
     

  • 1.102, fuggy (ok), 13:30, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Уязвимость вызвана отсутствием должной обработки символов "--" при разборе переменных окружения, определяющих программу, вызываемую для редактирования файла

    Уязвимость уровня log4j в sudo в 2023 году.

     
  • 1.104, Янис (?), 13:31, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    sudo su - ; passwd root ; apt purge sudo /* Дебиан системы */
     

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