Уязвимость в sudo, позволяющая изменить любой файл в системе

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|1.1, warlock66613 (ok), 10:22, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Но если пользователь имеет право запускать 'sudoedit', он может отредактирвать 'sudoers' и назначить себе любые права. В чём уязвимость?
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|2.4, Аноним (4), 10:32, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если пользователь имеет право запускать sudoedit, то он может отредактировать только файлы, явно указанные в правилах из sudoers.
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|3.31, warlock66613 (ok), 11:12, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в этих файлах нет самого 'sudoers', зачем вообще пользователю право запускать 'sudoedit'?
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|2.11, ACCA (ok), 10:41, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В том, что Васе разрешили редактировать файл Маши, а он поставил -- и отредактировал файл root.
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|1.5, Аноним (5), 10:33, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нет sudo — нет проблемы. Но нет, DE будут тянуть sudo за собой, как паразиты…
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|4.76, Аноним (97), 12:54, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я ещё в позапрошлом году выпилил этот sudoedit нафиг вместе с ключом -e
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|2.7, pfg21 (ok), 10:38, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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"нет системы - нет проблеммы" эт ты прально подметил.
# rm -rf / и океюшки.
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|2.9, Аноним (9), 10:39, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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В таком случае, самый защищенный пк - это куб бетона
Тянут sudo не DE, тянут sudo все нормальные дистрибутивы расчитанные не на извращенцев, причем тянут сразу, в стандартном наборе
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|3.74, Nononim (?), 12:51, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно, ведь переключиться в соседний tty и залогиниться из-под привилегированного пользователя - это настоящее извращение! Немыслимая сложность, колоссальные неудобства!
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|4.83, mikhailnov (ok), 13:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще можно память тренировать, перебивая что-нибудь в соседнюю tty вместо использования буфера обмена. а что, вдруг скопипастится что-то не то, что на экране.
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|2.18, warlock66613 (ok), 10:55, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Да, sudo — тот ещё костыль. Две гадости есть в линуксах, от которых бывает сложно избавиться: bash и sudo. И вот чем мне очень нравится Arch/Artix — по крайней мере sudo в нём я умудрился не установить.
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|3.22, 1 (??), 11:00, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А как ты избавился от shell ? (Даже винды не смогли от этого избавиться).
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|4.27, warlock66613 (ok), 11:08, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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От bash я никак не избавился. Потому что есть реально нужные вещи, которые не могут без него работать. Так и сидит в системе, давит на чувство прекрасного.
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|5.34, Аноним (34), 11:15, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну а всё-таки, как ты представляешь себе жизнь в Linux без CLI?
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|6.42, Аноним (42), 11:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он сказал без bash, а не без cli.
Есть очень интересные языки. Elvish для интерактивной оболочки.
Hush для скриптования.
Вот hush мне ОЧЕНЬ понравился.
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|6.50, warlock66613 (ok), 11:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну а всё-таки, как ты представляешь себе жизнь в Linux без CLI?
Я ни единого слова не говорил про CLI.
Вы что, пользуетесь bash как интерактивной оболочкой? Не знал что такие люди ещё есть… Выкиньте эту гадость, поставьте zsh или fish.
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|3.36, Аноним (36), 11:17, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Sudo - не костыль. Sudo - набор палок для изготовления костылей. И - да, иногда нужен более "fine-grained" контроль того, кому что можно, чем простой su.
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|4.47, warlock66613 (ok), 11:32, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, иногда нужен. Проблема в том, что его начинают использовать как универсальное решение везде, не только где это необходимо, но и где нет, и зачастую забивают на корректное решение. Например, он совершенно, абсолютно не нужен на личном ноутбуке, которым пользуется один человек.
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|5.53, Аноним (53), 11:43, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При таких вводных этот человек вполне может иметь только одного рута пользователем и от него работать, и судо может оказаться удобным решением при необходимости программы под отдельным сетом правил файрвола.
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|6.60, warlock66613 (ok), 11:59, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> При таких вводных этот человек вполне может иметь только одного рута пользователем
> и от него работать
Человек много чего может. Речь вообще не о том, что человек может или не может. Речь о том, нужен ли sudo такому человеку? Правильный ответ: нет, он ему не нужен; ему нужно сделать useradd, добавить пользователя в группу wheel, и обеспечить возможность выполнения юзер-левел задач без перехода в привелегированный режим. Вот это ему нужно. А sudo не нужен.
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|7.73, Аноним (53), 12:49, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любые операции с железом и системой требуют дополнительных прав, которых у порезанного юзера нет. "Зайти админом" -- это не решение тоже, как и "работать под админом". Полкит и его политики доступа конечно являются более полноценным инструментом, но недоступным для удовлетворения пожеланий пользователя, которому надо просто выполнить программу или скрипт с эскалацией привилегий без пароля. Ну, или тем более изолировать что-нибудь с понижением уровня доступа.
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|5.64, pfg21 (ok), 12:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> абсолютно не нужен на личном ноутбуке, которым пользуется один человек.
ну да, рабоать под root и ничего не нужно :)
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|5.106, mos87 (ok), 13:36, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ТУЕВА КУЧА парадигм, ограничений, разграничений, контролей и т.д. привычных нам по Линуксам совершенно бесполезны на личном десктопе. Вот вообще. Только мешаются.
у меня юзер на десктопе называется user, пароль почти 123, репы с "обновлениями безопасности" отключаются сразу по установке (вместе с автоматическим обновлением в принципе) и т.д.
sudo, правда, настроен по-дефолту - с паролем (но и там сколько-то минут в одной оболочке его вводить не надо). Но не от ФСБ а от себя скорее.
Штука в том, что на десктопах ГОРАЗДО НУЖНЕЕ всего этого хлама (нужного в основном в мульти-юзер недоверенных средах, а придуманных иногда и вовсе во времена, когда к мейнфрейму подключались по последовательному проводку) это песочница для недоверенных бинарников. Но это сложнее..
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|3.48, Аноним (53), 11:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хм, такие небылицы про баш может рассказывать только человек, который не шарит в шелле и скорее всего никогда не использовал линукс дальше пусси.ехе, а в ней хоть зш, хоть даш, никакой разницы. Ты лучше перл с авк удали -- вот это уж точно гадость, наследие тяжёлых времён.
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|4.63, warlock66613 (ok), 12:03, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Awk — это базовый компонент экосистемы. Если в системе нет awk, значит система сломана, неработоспособна.
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|5.75, Аноним (53), 12:52, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какие программы его используют? Ну, может быть питон. Что там ещё, xdg-utils? Так редхат и перл с дбусом пропихнул в иксы недавно.
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|6.90, warlock66613 (ok), 13:12, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А какие программы его используют? Ну, может быть питон. Что там ещё,
> xdg-utils? Так редхат и перл с дбусом пропихнул в иксы недавно.
Его используют не программы, его используют юзеры при работе в командной строке.
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|7.95, Аноним (53), 13:24, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверняка же awk '{print $8,$9}' и awk '{print $NF}' можно чем-нибудь нормальным заменить, проблема была только когда вывод проприетарной программы форматируется случайным числом пробелов (вместо табов) и авкшный принт тут удобен.
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|4.65, pfg21 (ok), 12:15, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> в винде есть runAs
и работает еще через бОльшую жопу. простому пользователю приходится светить пароль администратора.
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|4.66, Мозоли штульмана (?), 12:17, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в винде есть runAs
Не пали тему, а то у лапчатых порвется шаблон, если они узнают, что в Windows есть шелл и возможность запускать процессы от других пользователей.
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|2.93, mos87 (ok), 13:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет дЕ, нет зависимостей нет проблемы
LFS вам в зубы товарищ.
//проблемы на локалхосте краснoглазиков такие проблемы. ТЕБЯ ПОИМЕЛ АНБ!!! усё, собирай монатки. ух проклатые ДЕ!!!
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|1.8, ryoken (ok), 10:38, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно в sudo дыр небыло. А то обычно раз пол-года-год что-то да находилось. :)
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|2.79, Аноним (97), 12:59, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давно в sudo дыр небыло
Аж целый год! В январе прошлого года были траблы с этим же sudoedit, пришлось нах выпилить ключ -e
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|3.49, Аноним (49), 11:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главная фича это отсутствие нужного функционала. Там даже нет аналога опции targetpw/rootpw из sudo, что делает программу бессмысленной в большинстве сценариев.
Да и даже банально аналога флага sudo -E там нету, а он бывает нужен.
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|2.16, Аноним (16), 10:54, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где-то год использую как более легковесную альтернативу. Конфиги простые, работает исправно, зависимостей меньше. Чего ещё хотеть.
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|1.20, Анононимусс (?), 10:59, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Возможно это было записано в документации?
И пользователи просто неправильно применяли sudo?
Подскажите, где можно это посмотреть?
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|2.82, Аноним (97), 13:05, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут вопрос: а почему на критичной системе юзерам вообще позволено sudo запускать?! Не, не так... Откуда там вообще этот sudo взялся?
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|1.23, Аноним (23), 11:02, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А во всем виноваты GOTO!
Правильно умные люди говорят - "goto использовать, себе не уважать"
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|1.43, Аноним (-), 11:25, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там много подводных камней понапихано, тот же обратный траверс наверняка все еще работает, в каком-нить cat /var/log/*
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|1.57, Аноним (57), 11:50, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>чтобы в файле sudoers пользователю было предоставлено право запускать утилиту sudoedit или "sudo" с флагом "-e"
Обычно в системе есть вдва типа пользователей: имеющих право на sudo и не имеющих его. А тут некая промежуточная инстанция, скороее всего реализована по принципу: "разрешено все что не запрещено", вот и дырявая от того.
Суть в том, что простое наличие в системе sudo еще не делает систему уязвимой.
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|2.85, Аноним (97), 13:08, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно системы делятся на два типа: локалхост и многопользовательские. На вторых sudo отсутствует.
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|3.103, warlock66613 (ok), 13:31, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Обычно системы делятся на два типа: локалхост и многопользовательские. На вторых sudo
> отсутствует.
А на первых он и нафиг не нужен при живом-то su.
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|1.70, Аноним (70), 12:29, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хотел написать мммм сишечка, а потом понял что логических ошибок можно накостылить и на rust.
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|2.105, warlock66613 (ok), 13:35, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотел написать мммм сишечка, а потом понял что логических ошибок можно накостылить
> и на rust.
На самом деле на Rust можно наделать любых ошибок. У меня было и выход за границы буфера и дабл фри. Разница в том, что на Rust _можно не наделать_ ошибок, если постараться.
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|1.89, Аноним (89), 13:11, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классика строко-бли. Работа с env как с доверенным вводом...
Хорошо, что нашли и исправили.
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|2.99, mos87 (ok), 13:28, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на Rust нет строко-бли!
там только гендерно-выверенная... ***!
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|1.102, fuggy (ok), 13:30, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Уязвимость вызвана отсутствием должной обработки символов "--" при разборе переменных окружения, определяющих программу, вызываемую для редактирования файла
Уязвимость уровня log4j в sudo в 2023 году.
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