Уязвимость в sudo, позволяющая изменить любой файл в системе

3.22, 11:00, 19/01/2023 А как ты избавился от shell ? (Даже винды не смогли от этого избавиться).

4.27, warlock66613, 11:08, 19/01/2023 От bash я никак не избавился. Потому что есть реально нужные вещи, которые не могут без него работать. Так и сидит в системе, давит на чувство прекрасного.

5.34, 11:15, 19/01/2023 Ну а всё-таки, как ты представляешь себе жизнь в Linux без CLI?

6.42, 11:23, 19/01/2023 Он сказал без bash, а не без cli.

Есть очень интересные языки. Elvish для интерактивной оболочки.

Hush для скриптования. Вот hush мне ОЧЕНЬ понравился.

6.50, warlock66613, 11:37, 19/01/2023 > Ну а всё-таки, как ты представляешь себе жизнь в Linux без CLI? Я ни единого слова не говорил про CLI. Вы что, пользуетесь bash как интерактивной оболочкой? Не знал что такие люди ещё есть… Выкиньте эту гадость, поставьте zsh или fish.

7.72, 12:42, 19/01/2023 Да. Зачем?

8.81, warlock66613, 13:04, 19/01/2023 Это вы как-нибудь сами для себя решите, зачем вам это надо Я знаю что профит бу... 6.107, 13:36, 19/01/2023 Korn shell

3.36, 11:17, 19/01/2023 Sudo - не костыль. Sudo - набор палок для изготовления костылей. И - да, иногда нужен более "fine-grained" контроль того, кому что можно, чем простой su.

4.47, warlock66613, 11:32, 19/01/2023 Да, иногда нужен. Проблема в том, что его начинают использовать как универсальное решение везде, не только где это необходимо, но и где нет, и зачастую забивают на корректное решение. Например, он совершенно, абсолютно не нужен на личном ноутбуке, которым пользуется один человек.

5.53, 11:43, 19/01/2023 При таких вводных этот человек вполне может иметь только одного рута пользователем и от него работать, и судо может оказаться удобным решением при необходимости программы под отдельным сетом правил файрвола.

6.60, warlock66613, 11:59, 19/01/2023 > При таких вводных этот человек вполне может иметь только одного рута пользователем

> и от него работать Человек много чего может. Речь вообще не о том, что человек может или не может. Речь о том, нужен ли sudo такому человеку? Правильный ответ: нет, он ему не нужен; ему нужно сделать useradd, добавить пользователя в группу wheel, и обеспечить возможность выполнения юзер-левел задач без перехода в привелегированный режим. Вот это ему нужно. А sudo не нужен.

7.73, 12:49, 19/01/2023 Любые операции с железом и системой требуют дополнительных прав, которых у порезанного юзера нет. "Зайти админом" -- это не решение тоже, как и "работать под админом". Полкит и его политики доступа конечно являются более полноценным инструментом, но недоступным для удовлетворения пожеланий пользователя, которому надо просто выполнить программу или скрипт с эскалацией привилегий без пароля. Ну, или тем более изолировать что-нибудь с понижением уровня доступа.

8.84, warlock66613, 13:07, 19/01/2023 Ой, этой гадости вообще не должно было существовать По крайней мере на каждом п... 9.101, 13:30, 19/01/2023 Ему не надо монтировать флешки, включать вайфай с блютусом, поднимать сетевой ин... 5.64, pfg21, 12:13, 19/01/2023 > абсолютно не нужен на личном ноутбуке, которым пользуется один человек. ну да, рабоать под root и ничего не нужно :)

5.106, mos87, 13:36, 19/01/2023 ТУЕВА КУЧА парадигм, ограничений, разграничений, контролей и т.д. привычных нам по Линуксам совершенно бесполезны на личном десктопе. Вот вообще. Только мешаются. у меня юзер на десктопе называется user, пароль почти 123, репы с "обновлениями безопасности" отключаются сразу по установке (вместе с автоматическим обновлением в принципе) и т.д. sudo, правда, настроен по-дефолту - с паролем (но и там сколько-то минут в одной оболочке его вводить не надо). Но не от ФСБ а от себя скорее. Штука в том, что на десктопах ГОРАЗДО НУЖНЕЕ всего этого хлама (нужного в основном в мульти-юзер недоверенных средах, а придуманных иногда и вовсе во времена, когда к мейнфрейму подключались по последовательному проводку) это песочница для недоверенных бинарников. Но это сложнее..

3.48, 11:37, 19/01/2023 Хм, такие небылицы про баш может рассказывать только человек, который не шарит в шелле и скорее всего никогда не использовал линукс дальше пусси.ехе, а в ней хоть зш, хоть даш, никакой разницы. Ты лучше перл с авк удали -- вот это уж точно гадость, наследие тяжёлых времён.

4.63, warlock66613, 12:03, 19/01/2023 Awk — это базовый компонент экосистемы. Если в системе нет awk, значит система сломана, неработоспособна.

5.75, 12:52, 19/01/2023 А какие программы его используют? Ну, может быть питон. Что там ещё, xdg-utils? Так редхат и перл с дбусом пропихнул в иксы недавно.

6.90, warlock66613, 13:12, 19/01/2023 > А какие программы его используют? Ну, может быть питон. Что там ещё,

> xdg-utils? Так редхат и перл с дбусом пропихнул в иксы недавно. Его используют не программы, его используют юзеры при работе в командной строке.

7.95, 13:24, 19/01/2023 Наверняка же awk '{print $8,$9}' и awk '{print $NF}' можно чем-нибудь нормальным заменить, проблема была только когда вывод проприетарной программы форматируется случайным числом пробелов (вместо табов) и авкшный принт тут удобен.

4.108, mos87, 13:37, 19/01/2023 ухЪ какой толстенький.