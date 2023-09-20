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Выпуск Java SE 21

20.09.2023 09:45

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 21 (Java Platform, Standard Edition 21), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 21 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 21 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 21 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 21 отнесён к категории выпусков с расширенным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до 2031 года (общедоступные обновления будут выходить до сентября 2028 года). В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) также продолжает сопровождаться Java SE 17, обновления для которой будут выпускаться до 2029 года (общедоступные - до 2026 года). Общедоступная поддержка LTS-ветки Java SE 11 прекращается в сентябре этого года, но расширенная поддержка будет производиться до 2032 года. Расширенная поддержка LTS-ветки Java SE 8 продлится до 2030 года.

Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 21 можно отметить ([1], [2], [3], [4], [5]):

  • Добавлена поддержка упорядоченных коллекций (SequencedCollection), предоставляющих методы addFirst, addLast, getFirst, getLast, removeFirst и removeLast для прямого доступа к первым и последним элементам коллекции с постоянным следованием элементов. Упорядоченные коллекции применимы к спискам, sets-наборам (например, TreeSet) и некоторым другим структурам данных. 
    
   var letters = List.of("c", "b", "a");
   "c".equals(letters.getFirst());
   "a".equals(letters.getLast());
  • Реализован генеративный вариант сборщика мусора ZGC (Generational Z Garbage Collector), вводящий раздельную обработку "старых" и "молодых" объектов, что повышает эффективной очистки недавно созданных объектов с небольшим временем жизни. Отмечается, что применение Generational ZGC уменьшает риски приостановок во время выделения ресурсов, снижает нагрузку на CPU и потребление памяти при сборке мусора. Применение Generational ZGC с Apache Cassandra 4 в проведённых тестах привело к увеличению пропускной способности в 4 раза при фиксированном размере кучи (heap) и уменьшение размера кучи на четверть при неизменной пропускной способности. Для включения нового режима предложена опция "-XX:+UseZGC -XX:+ZGenerational".
  • Стабилизирована реализация шаблонов записей (record pattern), расширяющая появившуюся в Java 16 возможность сопоставления с образцом средствами для разбора значений классов типа record. Например: 
    
   record Point(int x, int y) {}

   static void printSum(Object obj) {
       if (obj instanceof Point p) {
           int x = p.x();
           int y = p.y();
           System.out.println(x+y);
       }
   }
  • Стабилизирована поддержка сопоставления по шаблону в выражениях "switch", позволяющая в метках "case" использовать не точные значения, а гибкие шаблоны, охватывающие сразу серию значений, для которых ранее приходилось использовать громоздкие цепочки выражений "if...else". 
    
   static String formatterPatternSwitch(Object obj) {
       return switch (obj) {
           case Integer i -> String.format("int %d", i);
           case Long l    -> String.format("long %d", l);
           case Double d  -> String.format("double %f", d);
           case String s  -> String.format("String %s", s);
           default        -> o.toString();
       };
   }
  • Стабилизирована реализация виртуальных потоков, представляющих собой легковесные потоки, значительно упрощающие написание и сопровождение высокопроизводительных многопоточных приложений.
  • Добавлена предварительная поддержка строковых шаблонов (String Template), реализованных в дополнение к строковым литералам и блокам текста. Строковые шаблоны позволяют совмещать текст с вычисляемыми выражениями и переменными без использования оператора "+". Подстановка выражений осуществляется при помощи подстановок \{..}, при этом для проверки корректности подставляемых значений могут подключаться специальные обработчики. Например, обработчик SQL обеспечивает проверку значений, подставляемых в SQL-код, и возвращает на выходе объект java.sql.Statement, а обработчик JSON отслеживает корректность подстановок JSON и возвращает JsonNode. 
    
   String query = "SELECT * FROM Person p WHERE p."
       + property + " = '" + value + "'"; // было

   Statement query = SQL."""SELECT * FROM Person p
       WHERE p.\{property} = '\{value}'"""; // стало
  • Предложена третья предварительная реализация API FFM (Foreign Function & Memory), позволяющего организовать взаимодействие Java-программ с внешними кодом и данными через вызов функций из внешних библиотек и доступ к памяти вне JVM.
  • Добавлена предварительная поддержка безымянных переменных и сопоставлений с шаблоном - вместо неиспользуемых, но необходимых при вызове переменных и шаблонов, теперь можно указывать символ "_". 
    
   // было
   String pageName = switch (page) {
     case GitHubIssuePage(var url, var content, var links, int issueNumber)
           -> "ISSUE #" + issueNumber;
   ...
   };


   // теперь можно
   String pageName = switch (page) {
      case GitHubIssuePage(_, _, _, int issueNumber)
        -> "ISSUE #" + issueNumber;
   };
  • Добавлена предварительная поддержка безымянных классов и безымянных экземпляров метода "main", в которых можно обойтись без объявлений public/static, передачи массива аргументов и прочих сущностей, связанных с объявлением класса. 
    
   // было
   public class HelloWorld {
     public static void main(String[] args) {
       System.out.println("Hello world!");
     }
   }

   // теперь можно
   void main() {
       System.out.println("Hello, World!");
   }
  • Добавлена предварительная поддержка ограниченных значений (Scoped Values), позволяющих совместно использовать неизменяемые данные в потоках и эффективно обмениваться данными между дочерними потоками (значения наследуются). Scoped Values развиваются для замены механизма переменных локальных к потоку (thread-local variables) и более эффективны при использовании очень большого числа виртуальных потоков (тысячи и миллионы потоков). Главное отличие Scoped Values от переменных локальных к потоку в том, что первые записываются один раз, в дальнейшем не могут быть изменены и остаются доступны только на время выполнения потока. 
    
   class Server {
       final static ScopedValue<user> CURRENT_USER = new ScopedValue<>();      

       void serve(Request request, Response response) {
           var level = (request. isAuthorized()? ADMIN : GUEST);
           var user  = new User(level);
      
           ScopedValue.where(CURRENT_USER, user)                               
                      .run(() -> Application.handle(request, response));       
       }
   }

   class DatabaseManager {
       DBConnection open() {
           var user = Server.CURRENT_USER.get();                               
           if (!user.canOpen()) throw new InvalidUserException();
           return new DBConnection(...);
       }
   }
  • Добавлена шестая предварительная реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.
  • Добавлен экспериментальный API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающий разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.
  • Добавлены новые методы: Math.clamp(), StrictMath.clamp(), String indexOf(int,int,int), indexOf(String,int,int), String splitWithDelimiters().
  • Добавлены методы для определения свойств emoji: isEmoji(int codePoint), isEmojiPresentation(int codePoint), isEmojiModifier(int codePoint), isEmojiModifierBase(int codePoint), isEmojiComponent(int codePoint) и isExtendedPictographic(int codePoint). 
    
   var codePoint = Character.codePointAt("😃", 0);
   var isEmoji = Character.isEmoji(codePoint);
   System.out.println("😃 is an emoji: " + isEmoji);
  • Добавлен API для использования механизмов инкапсуляции ключей шифрования (KEM, Key Encapsulation Mechanism), предназначенных для защиты ключей симметричного шифрования при помощи алгоритмов на основе открытых ключей.
  • Добавлена поддержка алгоритма цифровых подписей HSS/LMS.
  • Началась подготовка к запрету динамической загрузки агентов. При попытке динамической загрузки Java-агентов в работающую виртуальную машину JVM теперь будет выводиться предупреждение.
  • Прекращена поддержка 32-разрядной платформы Windows.

Дополнительно можно отметить публикацию обновления платформы для создания приложений с графическим интерфейсом JavaFX 21.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.openjdk.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск Java SE 20
  3. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал собственный дистрибутив OpenJDK
  5. OpenNews: Компания Oracle убрала ограничение по использованию JDK в коммерческих целях
  6. OpenNews: Компания JetBrains анонсировала поддержку Wayland в IDE IntelliJ и OpenJDK
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59787-java
Ключевые слова: java, jdk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:22, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    спасибо редакции за качественную новость

    пожелание: "Из новшеств Java 21 можно отметить" - вот тут каждое слово - ссылка, можно так не делать? - выберите главную и сделайте одну ссылку, читать это неудобно

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:29, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже предлагал админу делать обычные советские сноски [1][2][3][4][5], как это делается в той же википедии. Почему-то не послушал и продолжает оформлять каждую букву^W^W каждое слово как отдельную ссылку, что не имеет смысла с точки зрения того, как гипертекст задумывался дидами и как он воспринимается речевыми ридерами для слепых.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:55, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Почему-то не послушал и сделал нормально вот это новость.
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 12:35, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    про скринридеры - это аргумент
     
     
  • 5.34, Аноним (10), 14:44, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 3.29, VladSh (?), 14:22, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может доработать скринридеры?
     

  • 1.2, Бульдох (?), 11:28, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    За один только андроид их нужно всех расстрелять.
     
     
  • 2.6, droider (?), 11:47, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем? На андроиде эти все фичи уже есть 3 года как, спасибо котлену
     
     
  • 3.7, Бульдох (?), 11:49, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какие фичи, когда андроид сам сплошной баг.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:11, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как будто тебя заставляют им пользоваться.
    пользуйся симбианом или саилфиш
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:41, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не iOS? Она на C написана
     
     
  • 4.35, Аноним (10), 14:45, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда перепишут на Раст тогда и поговорим.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:30, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может теперь перестанет зависать постоянно. Почему жаваскрипт не зависает и даже исполняет код быстрее?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:51, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, еще и установка пакетов быстрее, сборка быстрее, и типы в JS есть, да
    Можно мне в ваш альтернативно одаренный мир?
     
     
  • 3.9, Аноним (10), 11:53, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты для начала прогрей свои кеши.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:05, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    JavaFX живая хоть?

    Кто видел, разрабатывал приложение на нем? Как оно?

     
  • 1.19, Аноним (19), 13:07, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добрая и светлая новость. Надеюсь откушает кусочек у так называемого Golang и последний умрёт от тысячи порезов в страшных корчах
     
  • 1.20, Хосе (?), 13:09, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а Android Studio 3.6 будет работать с OpenJDK 21 на Windows 7 или лучше использовать jdk-8u271-windows-i586.exe ?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:19, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Windows XP попробуйте, расскажете.
     
     
  • 3.22, Хосе (?), 13:23, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на ХР нормально работает, только без ускорения для эмулятора
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:51, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У джетбрейнс есть свой форк jre 21, щупал, когда оно на стадии RC было, вроде норм.
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:33, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я одного не понимаю а нельзя добавить освобождение памяти по освобождению указателя как в с++ unique_ptr ? В чем соль сборщика мусора ?
     
     
  • 2.25, Аноним (19), 13:37, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Те кто этого не понимают обычно уборкой мусора и занимаются
     
  • 2.27, Аноним (26), 13:57, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плата за скорость разработки. У unique_ptr надо думать, кто будет владеть ссылкой, у shared_ptr проблема с производительностью и циклическими ссылками, а в Яве фигак-фигак и всё давно в продакшн, пока приплюснутые ещё морщат лоп.
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:04, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше думаешь об указателях, больше о бизнес логике.
     

  • 1.33, iPony129412 (?), 14:43, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращена поддержка 32-разрядной платформы Windows.

    Не побоюсь этого слова, наконец-то.

     
  • 1.37, Аноним (36), 15:06, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё жиреет и жиреет. У нас все проекты на 8, есть 11. На 17 ниодного проекта пока, а тут уже 21. Хренофичи лепят как пирожки.
     
     
  • 2.39, Аноним (19), 15:49, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот смешняво будет когда ваши деды начнут выходить на пенсию и нужно будет нанимать молодняк. Начинайте собеседование сразу с "У нас 8я версия", чтоб не тратить время.
     
  • 2.44, жявамэн (ok), 16:30, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На 17 ниодного проекта пока, а тут уже 21.

    ну вот начинайте миграцию с 8 сразу на 21 чо


     
  • 2.45, Аноним (45), 16:40, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ADT и паттерн-матчинг - это совсем не хренофичи
     

  • 1.41, Аноним (-), 16:14, 20/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

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