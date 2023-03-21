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Выпуск Java SE 20

21.03.2023 21:58

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 20 (Java Platform, Standard Edition 20), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 20 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 20 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 20 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 20 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 17, обновления для которого будут выпускаться до 2029 года. Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 20 можно отметить:

  • Предложена предварительная поддержка ограниченных значений (Scoped Values), позволяющих совместно использовать неизменяемые данные в потоках и эффективно обмениваться данными между дочерними потоками (значения наследуются). Scoped Values развиваются для замены механизма переменных локальных к потоку (thread-local variables) и более эффективны при использовании очень большого числа виртуальных потоков (тысячи и миллионы потоков). Главное отличие Scoped Values от переменных локальных к потоку в том, что первые записываются один раз, в дальнейшем не могут быть изменены и остаются доступны только на время выполнения потока. 
    
   class Server {
       final static ScopedValue CURRENT_USER = new ScopedValue<>();      

       void serve(Request request, Response response) {
           var level = (request. isAuthorized()? ADMIN : GUEST);
           var user  = new User(level);
      
           ScopedValue.where(CURRENT_USER, user)                               
                      .run(() -> Application.handle(request, response));       
       }
   }

   class DatabaseManager {
       DBConnection open() {
           var user = Server.CURRENT_USER.get();                               
           if (!user.canOpen()) throw new InvalidUserException();
           return new DBConnection(...);
       }
   }
  • Добавлена вторая предварительная реализация шаблонов записей (record pattern), расширяющая появившуюся в Java 16 возможность сопоставления с образцом средствами для разбора значений классов типа record. Например: 
    
   record Point(int x, int y) {}

   static void printSum(Object obj) {
       if (obj instanceof Point p) {
           int x = p.x();
           int y = p.y();
           System.out.println(x+y);
       }
   }
  • Добавлена четвёртая предварительная реализация сопоставления по шаблону в выражениях "switch", позволяющая в метках "case" использовать не точные значения, а гибкие шаблоны, охватывающие сразу серию значений, для которых ранее приходилось использовать громоздкие цепочки выражений "if...else". 
    
   static String formatterPatternSwitch(Object obj) {
       return switch (obj) {
           case Integer i -> String.format("int %d", i);
           case Long l    -> String.format("long %d", l);
           case Double d  -> String.format("double %f", d);
           case String s  -> String.format("String %s", s);
           default        -> o.toString();
       };
   }
  • Добавлена вторая предварительная реализация API FFM (Foreign Function & Memory), позволяющего организовать взаимодействие Java-программ с внешними кодом и данными через вызов функций из внешних библиотек и доступ к памяти вне JVM.
  • Добавлена вторая предварительная реализация виртуальных потоков, представляющих собой легковесные потоки, значительно упрощающие написание и сопровождение высокопроизводительных многопоточных приложений.
  • Добавлен второй вариант экспериментального API для cтруктурированного параллелизма, упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.
  • Добавлена пятая предварительная реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.openjdk.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск Java SE 19
  3. OpenNews: Доступен Jakarta EE 10, продолжающий развитие Java EE после передачи проекту Eclipse
  4. OpenNews: Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE
  5. OpenNews: Выпуск Java SE 18
  6. OpenNews: Выпуск Java SE 17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58837-java
Ключевые слова: java, jdk, openjdk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, кавай герл помурчит в дсике (?), 22:55, 21/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    а Java ME еще жива, кстати?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:04, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навряд ли. А ведь норм платформа была. Много нормальных игр было, не то что эти помойки типа Steam
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:45, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шта?
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:47, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Я сравниваю яблоки с апельсинами, я очень умный"
     
  • 2.5, Технопозор (?), 23:25, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живо на промышленных устройствах.
     

  • 1.2, DEF (?), 23:00, 21/03/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Все новшества этого релиза - предварительные, инкубаторные. По-сути это релиз-пустышка.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:07, 21/03/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 1.6, Технопозор (?), 23:25, 21/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Сижу на 1.8, не вижу вообще никакого смысла апгрейдиттся.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:43, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передам команде java чтобы они самоуничтожились, так как Технопозору не видит больше смысла в их работе
     

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