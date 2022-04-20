Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE. Уязвимости в MySQL, VirtualBox и Solaris

2.3 , Аноним ( 4 ), 10:47, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > уязвимости - они от небезопасной работы с памятью через указатели Не все. > жаба же создана для написания супернадёжного и высокопроизводительного корпоративного софта Да. > Неужели нас опять обманули? Кто тебя обманул? Аноним с опеннета?

3.14 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:04, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да. Спасибо, ты укрепил мою веру!

> Кто тебя обманул? Как это "кто"? Скотт МакНили, конечно же! 2.5 , Аноним ( 1 ), 10:54, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Неужели нас опять обманули? Ага, начиная с 15-ой Жабы. До неё проблем с нулями не было.

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:43, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если параметры нулевые, то кривая уходит в бесконечность Просто, начиная с 15-й версии, Java умеет считать до бесконечности.

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:46, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это мы ещё не всё про Rust знаем. Вот когда на нём напишут "супернадёжного и высокопроизводительного" корпоративного софта, тогда в нём ещё не таких перлов увидим.

2.9 , Анонн ( ? ), 11:51, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не удивительно, что такие особи как ты не знают про логические ошибки.

Впрочем... пока исправишь все проблемы с памятью, на проверку логики уже времени не останется.

3.10 , ананим.orig ( ? ), 12:15, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как бы тебе по мягче сказать..

ошибки при работе с памятью – это и есть логические ошибки.

как только некто (особь, в твоих терминах) начинает считать что это не так, тут же появляются нулевые параметры.

3.15 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:11, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не удивительно, что такие особи как ты не знают про логические ошибки. Да где ж мне, скудоумному...

2.11 , ананим.orig ( ? ), 12:20, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > от небезопасной работы с памятью через указатели ну.. может для некоторых безопасная работа с памятью это когда между тобой и памятью сидит тов. майор, цру, анб и тд? :D

2.12 , Rev ( ? ), 12:32, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не путай код на Java и код самой JVM, написанный на плюсах.

