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Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE. Уязвимости в MySQL, VirtualBox и Solaris

20.04.2022 09:33

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В апрельском обновлении в сумме устранено 520 уязвимостей.

Некоторые проблемы:

  • 6 проблем с безопасностью в Java SE. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода. Двум проблемам присвоен уровень опасности 7.5. Уязвимости устранены в выпусках Java SE 18.0.1, 11.0.15 и 8u331.

    Одна из проблем (CVE-2022-21449) позволяет сгенерировать фиктивную цифровую подпись ECDSA, используя при её генерации нулевые параметры кривой (если параметры нулевые, то кривая уходит в бесконечность, поэтому нулевые значения явно запрещены в спецификации). В библиотеках Java отсутствовала проверка на нулевые значения параметров ECDSA, поэтому при обработке подписей с нулевыми параметрами, Java во всех случаях считал их валидными).

    В том числе уязвимость может использоваться для генерации фиктивных TLS-сертификатов, которые будут приниматься в Java как корректные, а также для обхода аутентификации через WebAuthn и формирования фиктивных подписей JWT и токенов OIDC. Иными словами, уязвимость позволяет генерировать универсальные сертификаты и подписи, которые будет приниматься и восприниматься как корректные в Java-обработчиках, использующих для проверки штатные классы java.security.*. Проблема проявляется в ветках Java 15, 16, 17 и 18. Доступен пример генерации поддельных сертификатов. 

    
   jshell> import java.security.*
   jshell> var keys = KeyPairGenerator.getInstance("EC").generateKeyPair()

   keys ==> java.security.KeyPair@626b2d4a

   jshell> var blankSignature = new byte[64]
 
  blankSignature ==> byte[64] { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }

  jshell> var sig = Signature.getInstance("SHA256WithECDSAInP1363Format")

   sig ==> Signature object: SHA256WithECDSAInP1363Format<not initialized>

   jshell> sig.initVerify(keys.getPublic())
   jshell> sig.update("Hello, World".getBytes())
   jshell> sig.verify(blankSignature)

   $8 ==> true
  • 26 уязвимостей в сервере MySQL, из которых две могут быть эксплуатированы удалённо. Наиболее серьёзным проблемам, которые связаны с использованием OpenSSL и protobuf, присвоены уровни опасности 7.5. Менее опасные уязвимости затрагивают оптимизатор, InnoDB, репликацию, PAM-плагин, DDL, DML, FTS и ведение логов. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.29 и 5.7.38.
  • 5 уязвимостей в VirtualBox. Проблемам присвоен уровень опасности от 7.5 до 3.8 (наиболее опасная уязвимость проявляется только на платформе Windows). Уязвимости устранены в обновлении VirtualBox 6.1.34.
  • 6 уязвимостей в Solaris. Проблемы затрагивают ядро и утилиты. Наиболее серьёзной проблеме в утилитах присвоен уровень опасности 8.2. Уязвимости устранены в обновлении Solaris 11.4 SRU44.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования
  3. OpenNews: Критическая 0-day уязвимость в Spring Framework, применяемом во многих Java-проектах
  4. OpenNews: Компания Oracle убрала ограничение по использованию JDK в коммерческих целях
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.5
  6. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57050-oracle
Ключевые слова: oracle, solaris, mysql, virtualbox, java
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > при обработке подписей с нулевыми параметрами, Java во всех случаях считал их валидными
    > проявляется в ветках Java 15, 16, 17 и 18

    Это нечто с чем-то... Обновляйтесь, говорили они, это безопасно.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:48, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обновляйтесь, говорили они, это безопасно.

    Ну не обновляйся. Вот конкретно это обновление пропусти. Если на работе будут спрашивать, почему пропустил это обновление — скажи, что я разрешил.

     

  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 10:37, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но как же так? Ведь уязвимости - они от небезопасной работы с памятью через указатели, в жабе такого нет, и вообще, жаба же создана для написания супернадёжного и высокопроизводительного корпоративного софта? Неужели нас опять обманули?
     
     
  • 2.3, Аноним (4), 10:47, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уязвимости - они от небезопасной работы с памятью через указатели

    Не все.

    > жаба же создана для написания супернадёжного и высокопроизводительного корпоративного софта

    Да.

    > Неужели нас опять обманули?

    Кто тебя обманул? Аноним с опеннета?

     
     
  • 3.14, YetAnotherOnanym (ok), 13:04, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да.

    Спасибо, ты укрепил мою веру!
    > Кто тебя обманул?

    Как это "кто"? Скотт МакНили, конечно же!

     
  • 2.5, Аноним (1), 10:54, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели нас опять обманули?

    Ага, начиная с 15-ой Жабы. До неё проблем с нулями не было.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:43, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если параметры нулевые, то кривая уходит в бесконечность

    Просто, начиная с 15-й версии, Java умеет считать до бесконечности.

     
  • 2.8, Аноним (8), 11:46, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это мы ещё не всё про Rust знаем. Вот когда на нём напишут "супернадёжного и высокопроизводительного" корпоративного софта, тогда в нём ещё не таких перлов увидим.
     
  • 2.9, Анонн (?), 11:51, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не удивительно, что такие особи как ты не знают про логические ошибки.
    Впрочем... пока исправишь все проблемы с памятью, на проверку логики уже времени не останется.
     
     
  • 3.10, ананим.orig (?), 12:15, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как бы тебе по мягче сказать..
    ошибки при работе с памятью – это и есть логические ошибки.
    как только некто (особь, в твоих терминах) начинает считать что это не так, тут же появляются нулевые параметры.
     
  • 3.15, YetAnotherOnanym (ok), 13:11, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не удивительно, что такие особи как ты не знают про логические ошибки.

    Да где ж мне, скудоумному...

     
  • 2.11, ананим.orig (?), 12:20, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > от небезопасной работы с памятью через указатели

    ну.. может для некоторых безопасная работа с памятью это когда между тобой и памятью сидит тов. майор, цру, анб и тд? :D

     
  • 2.12, Rev (?), 12:32, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не путай код на Java и код самой JVM, написанный на плюсах.
     

  • 1.13, Rev (?), 12:33, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 26 уязвимостей в сервере MySQL

    Интересно, а эти места в MariaDB проверят и тоже пропатчат?

     

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