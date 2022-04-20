Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE. Уязвимости в MySQL, VirtualBox и Solaris

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|1.1, Аноним (1), 10:35, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> при обработке подписей с нулевыми параметрами, Java во всех случаях считал их валидными
> проявляется в ветках Java 15, 16, 17 и 18
Это нечто с чем-то... Обновляйтесь, говорили они, это безопасно.
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|2.4, Аноним (4), 10:48, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Обновляйтесь, говорили они, это безопасно.
Ну не обновляйся. Вот конкретно это обновление пропусти. Если на работе будут спрашивать, почему пропустил это обновление — скажи, что я разрешил.
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|1.2, YetAnotherOnanym (ok), 10:37, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но как же так? Ведь уязвимости - они от небезопасной работы с памятью через указатели, в жабе такого нет, и вообще, жаба же создана для написания супернадёжного и высокопроизводительного корпоративного софта? Неужели нас опять обманули?
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|2.3, Аноним (4), 10:47, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> уязвимости - они от небезопасной работы с памятью через указатели
Не все.
> жаба же создана для написания супернадёжного и высокопроизводительного корпоративного софта
Да.
> Неужели нас опять обманули?
Кто тебя обманул? Аноним с опеннета?
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|2.5, Аноним (1), 10:54, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неужели нас опять обманули?
Ага, начиная с 15-ой Жабы. До неё проблем с нулями не было.
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|3.7, Аноним (7), 11:43, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если параметры нулевые, то кривая уходит в бесконечность
Просто, начиная с 15-й версии, Java умеет считать до бесконечности.
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|2.8, Аноним (8), 11:46, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это мы ещё не всё про Rust знаем. Вот когда на нём напишут "супернадёжного и высокопроизводительного" корпоративного софта, тогда в нём ещё не таких перлов увидим.
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|2.9, Анонн (?), 11:51, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не удивительно, что такие особи как ты не знают про логические ошибки.
Впрочем... пока исправишь все проблемы с памятью, на проверку логики уже времени не останется.
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|3.10, ананим.orig (?), 12:15, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как бы тебе по мягче сказать..
ошибки при работе с памятью – это и есть логические ошибки.
как только некто (особь, в твоих терминах) начинает считать что это не так, тут же появляются нулевые параметры.
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|2.11, ананим.orig (?), 12:20, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> от небезопасной работы с памятью через указатели
ну.. может для некоторых безопасная работа с памятью это когда между тобой и памятью сидит тов. майор, цру, анб и тд? :D
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|2.12, Rev (?), 12:32, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не путай код на Java и код самой JVM, написанный на плюсах.
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|1.13, Rev (?), 12:33, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 26 уязвимостей в сервере MySQL
Интересно, а эти места в MariaDB проверят и тоже пропатчат?
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