The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен Jakarta EE 10, продолжающий развитие Java EE после передачи проекту Eclipse

22.09.2022 20:52

Сообщество Eclipse представило платформу Jakarta EE 10. Jakarta EE пришёл на смену Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) после передачи процессов разработки спецификаций, TCK и эталонной реализации в руки некоммерческой организации Eclipse Foundation. Платформа продолжила развитие под новым именем так как компания Oracle передала только технологии и управление проектом, но не передала сообществу Eclipse права на использование торговой марки Java.

Из основных новшеств Jakarta EE 10 называется включение возможностей для создания Java-приложений, соответствующих парадигме Cloud native. Предложен новый профиль Core, предлагающий подмножество спецификаций Jakarta EE для создания легковесных Java-приложений и микросервисов, а также CDI-Lite, урезанный вариант компонента CDI (Contexts and Dependency Injection). Обновлены спецификации более 20 компонентов Jakarta EE, включая CDI 4.0, RESTful Web Services 3.1, Security 3.0, Servlet 6.0, Faces (JSF) 4.0, JSON Binding (JSON-B) 3.0 и Persistence.



  1. Главная ссылка к новости (https://jakarta.ee/news/jakart...)
  2. OpenNews: Доступен Jakarta EE 8, первый выпуск после передачи Java EE проекту Eclipse
  3. OpenNews: Java EE переименован в Jakarta EE
  4. OpenNews: Увидел свет сервер приложений GlassFish 4.0 с эталонной реализацией Java EE 7
  5. OpenNews: Oracle передал код GlassFish организации Eclipse Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57814-jakarta
Ключевые слова: jakarta, java
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:10, 22/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    разве это не новость?
    вот новость: rust 1.64 вышел.
     
     
  • 2, dullish (ok), 21:15, 22/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рад за Вас. Теперь отщипните от него кусочек, положите в баночку и несите в районную поликлинику на анализ. А то мало ли что...
     
  • 3, Аноним (3), 21:29, 22/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё он каждый месяц обновляется то? Сколько можно его компилировать, достал.
     

  • 4, Аноним (4), 21:45, 22/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    А зачем собсна эта поделка нужна?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру