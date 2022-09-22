Доступен Jakarta EE 10, продолжающий развитие Java EE после передачи проекту Eclipse

Сообщество Eclipse представило платформу Jakarta EE 10. Jakarta EE пришёл на смену Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) после передачи процессов разработки спецификаций, TCK и эталонной реализации в руки некоммерческой организации Eclipse Foundation. Платформа продолжила развитие под новым именем так как компания Oracle передала только технологии и управление проектом, но не передала сообществу Eclipse права на использование торговой марки Java.

Из основных новшеств Jakarta EE 10 называется включение возможностей для создания Java-приложений, соответствующих парадигме Cloud native. Предложен новый профиль Core, предлагающий подмножество спецификаций Jakarta EE для создания легковесных Java-приложений и микросервисов, а также CDI-Lite, урезанный вариант компонента CDI (Contexts and Dependency Injection). Обновлены спецификации более 20 компонентов Jakarta EE, включая CDI 4.0, RESTful Web Services 3.1, Security 3.0, Servlet 6.0, Faces (JSF) 4.0, JSON Binding (JSON-B) 3.0 и Persistence.