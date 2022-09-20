Выпуск Java SE 19

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|1.2, Вован (??), 22:42, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что они делают с самым лучшим, простым и понятным языком. Раньше раз в сто лет выходила стабильная, продуманная версия, и тогда можно было запланировать миграцию. Сейчас что не день то новая версия, мы вот-вот только начали переход на 11 и вот уже 19. Никакой стабильности. Теперь библиотеки под каждую версию собирать которых они наплодили выше крыши.
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|3.5, Вован (??), 23:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На расте пишут чтобы у людей которые пишут на С++, самом худшем языке, наверное только в этом качестве уступающем ЖаваСкипту и ПХП, была боль и зависть. Надо же было так над С надругаться и с умным видом сделать самый худший и непродуманный дизайн.
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|2.4, vvm13 (?), 23:00, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что они делают с самым лучшим, простым и понятным языком.
Это, разумеется, шутка? Для справки: самый лучший, простой и понятный язык - это Smalltalk. Не слышали, да?
> Сейчас что не день то новая версия, мы вот-вот только начали переход на 11 и вот уже 19. Никакой стабильности.
Опять что-то добавили. Не отменяет того, что было написано до.
Единственная существенная проблема с добавлениями была в 9-й версии, когда появились модули.
> Теперь библиотеки под каждую версию собирать которых они наплодили выше крыши.
А зачем?
Ну, вот, возьмите для примера какие-нибудь JDBC-драйвера (Oracle, DB2, Postgres...) - разработчики, что, пакуют для каждой версии отдельный файл? нет, говорят только "JDK не ниже такой-то версии" (ныне обычно 8).
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|3.6, Вован (??), 23:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже сейчас есть либы под 8 и 11. А у нас ещё есть 17 ЛТС.
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|3.7, Аноним (7), 23:12, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какой Smalltalk? Он же тормозной как УГ!
Конечно же лисп лучший язык!
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|3.12, Аноним (12), 23:34, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без развиваемого компилятора язык ничто. Когда там релизнулся компилятор Smalltalk'a ?
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|2.9, Аноним (9), 23:19, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они всё делают правильно. Очень рад, что джаву оживила новая система релизов. LTS-релизы работают по-старому.
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|2.35, penetrator (?), 03:36, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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догоняют C#
кстати как там на джаве с лямбда выражения и Linq?
а то что они здесь добавили это намек на Pattern Matching (сомнительная хрень, но лаконичная)
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|1.8, Аноним (-), 23:16, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Джава лучше чем раст. На ней дорогие приложения пилят, а не драйвера и ядра (в скором времени).
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|2.22, Аноним (22), 00:30, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без определения "лучше" - в какой области применения ваше утверждение - пустой наброс. У одного сборщик мусора, но ооп и куча стабильных либ. Другой дает набор строгих гарантий, сильную систему типов и отсутсвие NullPointerExpection. теплое с мягким кароч
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|3.27, Аноним (-), 00:54, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лучше б на жабе ядро пилили. Кстати преценденты были.
Или жаба для растишек тоже сложна?
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|3.18, Аноним (18), 23:50, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Получается, этот говнокод работает в разы (а местами в десятки раз) быстрее оффтопика.
Бенчмарки несложно нагуглить
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|1.15, Аноним (15), 23:42, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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бОльшая часть энтерпрайса ушла на шарпы
телефоны на котлине
Что остаётся, кроме кубиков?
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|2.37, penetrator (?), 03:39, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кросс-платформенный UI
да и мелкософт - это днище, если опять сделают джава бесплатной полностью и дотянут ее до уровня шарпа, то может я в мелкософтовский забор просуну свою елду
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|1.26, Golangdev (?), 00:47, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка виртуальных потоков
Наконец-то, давно было пора обновить застаревшую многопоточность в Java. А именно, сделали ExecutorService Closeable, чтобы его можно быть использовать в try-with-resources.
А также
> экспериментальный API для cтруктурированного параллелизма
Structured Concurrency.
Осталось сделать нормальные Data-классы (а не то недоделанное поделие в виде Record), как в Kotlin, и тогда и Kotlin станет не нужен.
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|1.29, Ананоним (?), 02:11, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кажется мне эта гонка ради номеров версий. С этими версиями вообще сума сошли. Куда крестьянину податься? Все версии иметь одновременно?
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|2.34, Ruslan22 (?), 03:28, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крестьянин никогда ничем не бывает доволен. Выходят новые версии редко - застой, часто - гонка. Сидите себе на LTS-версиях и всё.
Но вообще, всё правильно делают. Развивать язык надо, иначе он всю аудиторию растерять может. Останутся только "крестьяне" одни.
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