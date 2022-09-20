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Выпуск Java SE 19

20.09.2022 22:24

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 19 (Java Platform, Standard Edition 19), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 19 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 19 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 19 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 19 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 17, обновления для которого будут выпускаться до 2029 года. Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 19 можно отметить:

  • Предложена предварительная поддержка шаблонов записей (record pattern), расширяющая появившуюся в Java 16 возможность сопоставления с образцом средствами для разбора значений классов типа record. Например: 
    
   record Point(int x, int y) {}

   void printSum(Object o) {
       if (o instanceof Point(int x, int y)) {
           System.out.println(x+y);
       }
   }
  • В сборках для Linux обеспечена поддержка архитектуры RISC-V.
  • Добавлена предварительная поддержка API FFM (Foreign Function & Memory), позволяющего организовать взаимодействие Java-программ с внешними кодом и данными через вызов функций из внешних библиотек и доступ к памяти вне JVM.
  • Добавлена поддержка виртуальных потоков, представляющих собой легковесные потоки, значительно упрощающие написание и сопровождение высокопроизводительных многопоточных приложений.
  • Предложена четвёртая предварительная реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.
  • Добавлена третья экспериментальная реализация сопоставления по шаблону в выражениях "switch", позволяющая в метках "case" использовать не точные значения, а гибкие шаблоны, охватывающие сразу серию значений, для которых ранее приходилось использовать громоздкие цепочки выражений "if...else". 
    
   Object o = 123L;
   String formatted = switch (o) {
       case Integer i -> String.format("int %d", i);
       case Long l    -> String.format("long %d", l);
       case Double d  -> String.format("double %f", d);
       case String s  -> String.format("String %s", s);
       default        -> o.toString();
   };


  •  Добавлен экспериментальный API для cтруктурированного параллелизма, упрощающий разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.openjdk.org/piper...)
  2. OpenNews: Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE
  3. OpenNews: Критическая 0-day уязвимость в Spring Framework, применяемом во многих Java-проектах
  4. OpenNews: Выпуск Java SE 18
  5. OpenNews: Компания Oracle убрала ограничение по использованию JDK в коммерческих целях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57808-java
Ключевые слова: java
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:34, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасиб :)
     
  • 1.2, Вован (??), 22:42, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что они делают с самым лучшим, простым и понятным языком. Раньше раз в сто лет выходила стабильная, продуманная версия, и тогда можно было запланировать миграцию. Сейчас что не день то новая версия, мы вот-вот только начали переход на 11 и вот уже 19. Никакой стабильности. Теперь библиотеки под каждую версию собирать которых они наплодили выше крыши.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:49, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    надо было на rust писать
     
     
  • 3.5, Вован (??), 23:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На расте пишут чтобы у людей которые пишут на С++, самом худшем языке, наверное только в этом качестве уступающем ЖаваСкипту и ПХП, была боль и зависть. Надо же было так над С надругаться и с умным видом сделать самый худший и непродуманный дизайн.
     
  • 3.21, Аноним (21), 23:52, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем если уже есть carbon?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 02:28, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если уже есть Zig?
     
  • 2.4, vvm13 (?), 23:00, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что они делают с самым лучшим, простым и понятным языком.

    Это, разумеется, шутка? Для справки: самый лучший, простой и понятный язык - это Smalltalk. Не слышали, да?

    > Сейчас что не день то новая версия, мы вот-вот только начали переход на 11 и вот уже 19. Никакой стабильности.

    Опять что-то добавили. Не отменяет того, что было написано до.
    Единственная существенная проблема с добавлениями была в 9-й версии, когда появились модули.

    > Теперь библиотеки под каждую версию собирать которых они наплодили выше крыши.

    А зачем?

    Ну, вот, возьмите для примера какие-нибудь JDBC-драйвера (Oracle, DB2, Postgres...) - разработчики, что, пакуют для каждой версии отдельный файл? нет, говорят только "JDK не ниже такой-то версии" (ныне обычно 8).

     
     
  • 3.6, Вован (??), 23:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сейчас есть либы под 8 и 11. А у нас ещё есть 17 ЛТС.
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:12, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой Smalltalk? Он же тормозной как УГ!
    Конечно же лисп лучший язык!
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:34, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без развиваемого компилятора язык ничто. Когда там релизнулся компилятор Smalltalk'a ?
     
  • 3.30, Ясорвалмедалисветерана (?), 02:27, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требую переписать линукс на турбо паскале!
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:19, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они всё делают правильно. Очень рад, что джаву оживила новая система релизов. LTS-релизы работают по-старому.
     
  • 2.35, penetrator (?), 03:36, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    догоняют C#

    кстати как там на джаве с лямбда выражения и Linq?

    а то что они здесь добавили это намек на Pattern Matching (сомнительная хрень, но лаконичная)

     

  • 1.8, Аноним (-), 23:16, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джава лучше чем раст. На ней дорогие приложения пилят, а не драйвера и ядра (в скором времени).
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:30, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без определения "лучше" - в какой области применения ваше утверждение - пустой наброс. У одного сборщик мусора, но ооп и куча стабильных либ. Другой дает набор строгих гарантий, сильную систему типов и отсутсвие NullPointerExpection. теплое с мягким кароч
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 00:54, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лучше б на жабе ядро пилили. Кстати преценденты были.
    Или жаба для растишек тоже сложна?
     

  • 1.10, RedHat Support (?), 23:22, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то джаву после 8 версии куда-то не туда поперло... Явно берут пример с С#.
     
  • 1.11, Степан (?), 23:28, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не густо. Вот как надо:
    https://devblogs.microsoft.com/dotnet/performance-improvements-in-net-6/
    https://devblogs.microsoft.com/dotnet/performance-improvements-in-net-5/
    https://devblogs.microsoft.com/dotnet/performance-improvements-in-net-core-3-0

    И это без фич

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:44, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала нагoвнокодили, а потом фиксят?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:50, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получается, этот говнокод работает в разы (а местами в десятки раз) быстрее оффтопика.
    Бенчмарки несложно нагуглить
     
     
  • 4.20, Аноним (18), 23:51, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *сабжа
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 00:57, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    **** - сажа
     
     
  • 6.32, Аноним (16), 03:04, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабжа жаба в саже?
     
  • 4.36, penetrator (?), 03:37, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну скинь ссылку, не забанят ))

    поговорим предметно

     

  • 1.14, Аноним (16), 23:42, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем это лучше Rust?
     
     
  • 2.19, Аноним (21), 23:51, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем что Carbon!
     
     
  • 3.33, Аноним (16), 03:05, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не шаришь
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:42, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бОльшая часть энтерпрайса ушла на шарпы
    телефоны на котлине
    Что остаётся, кроме кубиков?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 23:45, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ап стену
     
  • 2.37, penetrator (?), 03:39, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кросс-платформенный UI

    да и мелкософт - это днище, если опять сделают джава бесплатной полностью и дотянут ее до уровня шарпа, то может я в мелкософтовский забор просуну свою елду

     

  • 1.23, Аноним (23), 00:33, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Добавьте все это в ядро линукс, а то хРусТ одиношенек там скучает
     
  • 1.26, Golangdev (?), 00:47, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка виртуальных потоков

    Наконец-то, давно было пора обновить застаревшую многопоточность в Java. А именно, сделали ExecutorService Closeable, чтобы его можно быть использовать в try-with-resources.

    А также
    > экспериментальный API для cтруктурированного параллелизма

    Structured Concurrency.

    Осталось сделать нормальные Data-классы (а не то недоделанное поделие в виде Record), как в Kotlin, и тогда и Kotlin станет не нужен.

     
  • 1.29, Ананоним (?), 02:11, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кажется мне эта гонка ради номеров версий. С этими версиями вообще сума сошли. Куда крестьянину податься? Все версии иметь одновременно?
     
     
  • 2.34, Ruslan22 (?), 03:28, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крестьянин никогда ничем не бывает доволен. Выходят новые версии редко - застой, часто - гонка. Сидите себе на LTS-версиях и всё.

    Но вообще, всё правильно делают. Развивать язык надо, иначе он всю аудиторию растерять может. Останутся только "крестьяне" одни.

     

  • 1.38, Аноним (38), 04:05, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оракл - это СЛОН ! в посудной лавке  :(  хана Яве
     

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