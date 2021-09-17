Компания Oracle убрала ограничение по использованию JDK в коммерческих целях

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|1.1, Аноним (1), 14:46, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+31 +/–
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Народ начал массово отказываться от ждк и оракел спохватился?
Поздно. Давай, до свидания.
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|2.5, Жироватт (ok), 15:04, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Ага. А тут и майки выкатили гораздо более удобный С# на линуксах в дотнет кор.
Запасайся попкорном, друг. Грядет еще один виток корпоративного обмазывания технологиями.
Интересно, а вот прокатит ли сегодня иск от ораклов к мелкософту с формулировкой "ваш сисярп точно такой же как наш ява, только другой"?
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|4.9, Anonymus (?), 15:15, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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на убунте кажется стоковый аудиоплеер был года 3 примерно назад на C#
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|4.23, Dnina (ok), 16:45, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему-то мне кажется, что это для бэка, а не системного софта
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|2.12, Аноним (12), 15:30, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Народ начал массово отказываться от ждк и оракел спохватился?
Откуда вы берёте такие выводы?
Просто до людей стало доходить что их проприетарное Г никому не надо. Вот и разрешают всё больше и больше, пока вообще не откроют всё.
Мелкасофт так-же делает. Уже вон дошло что их винда никому нафик не надо и пихают туда WSL чтобы хоть как-то леменгов удержать.
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|3.14, Аноним (14), 15:48, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Мелкасофт так-же делает. Уже вон дошло что их винда никому нафик не надо и пихают туда WSL чтобы хоть как-то леменгов удержать.
На примере некоторых линуксоидов можно прям сразу статью о когнитивных искажениях писать.
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|5.44, dullish (ok), 20:00, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кто такие линуксойды?
Презираемые здоровой частью общества, отщепенцы с шестизначной зарплатой.
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|4.54, Аноним (54), 21:01, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну на твоём примере явно видно хронический недостаток ёда в организме.
Можешь не восполнять. Его недостаток длился явно длительное время и процессы уже не обратимы. Покойся с миром наш недалёкий брат.
Ожно хорошо, потомства у тебя уже тоже не будет. Это радует.
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|4.55, Аноним (54), 21:03, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно. И виндовс им не нужен. Им нужен только браузер. На большее их не хватит.
Да и интернеты у них разные. Есть интернет яндекс и есть интернет гугл. А скачанные файлы они потом обратно закачивают, чтобы другим можно было скачать.
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|4.56, Аноним (54), 21:05, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень кстати хороший ник. Очень красочно описывает днище уровня образования. Но за самокритику уважуха.
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|1.3, пох. (?), 14:53, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Орацле, ты чо творишь-то?!
Только я успел привыкнуть к мысли, что больше ко мне никогда-никогда не прибежит очередной ошпаренный менеджер с идеей попользовать жабью икру (поскольку они больно реагируют на требования заплатить за лицензию, а разницу между jdk и openjdk к счастью, понять не могут), а jre в управляющих системах никогда-никогда не надо обновлять - и тут такой разворот на 180 в полете?!
Ты еще б, блин, обратно opensolaris вернул как было, вот тогда уж точно в3нд3к@пец не за горами будет.
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|2.11, Михрютка (ok), 15:26, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не рано радуетесь, товарищ?
там вон в лицензии есть интересный пунктикЪ
Your license is contingent on compliance with the following conditions:
- You comply with all U.S. and applicable export control and economic sanctions laws and regulations that govern Your use of the Programs (including technical data);
"не все так однозначно!"
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|4.27, Ohho (?), 17:38, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Завтра твою фирму "Рога и копыта" внесут в санкционный список и все. Пишите письма в Спортлото)
Причин для санкций много, их США штампует как бешенный принтер.
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|5.40, Аноним (40), 18:18, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так не надо в мордоре бизнес делать. Вся планета им доступна, только руку протяни, но нет, продолжают жрать с лопаты и бояться, что злой дядя санкцией весь бизнес поломает.
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|6.42, Лесничий Богемской рощи (?), 18:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я решаю, где Мордор, а где нет. Или вы приезжаете открывать ваши стартапы к нам в Кремниевую долину, или завтра вы будете записаны в Мордор.
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|6.52, пох. (?), 20:55, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Знаешь, чтоб в Мордоре вляпаться в санкции - надо либо быть детским другом Саурона, либо на таких друзей работать.
В принципе, конечно, для успешного бизнеса в мордории это тоже почти обязательное требование, а иначе можно повторить судьбу отцов-основателей nginx, если не что похужее, но есть и менее успешные бизнесы, и их все еще довольно много.
Впрочем, разнарядка из роспозора про запрет гуглоднсов заставляет задуматься, что скачивать оракловые бинарники лучше заранее, про запас - потому что помимо санкций еще есть сам мордор.
И оркам завтра вполне может взбрести в голову что доступ к серверам оракла рабам не нужен.
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|5.49, пох. (?), 20:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты настолько дурачок, что "причин для санкций много" и работаешь в лавке, которая может под них попасть - тебе все равно, что там у хох...оракла. Твоя судьба пилить болгеносы.
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|2.47, Gogi (??), 20:20, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Манагеров можно смело посылать с фразой "жаба - это кобол 21 века". Устарела безвозвратно, причём ещё тогда, когда только начинала "завоёвывать" вендо-десктоп.
Современная система может быть написана на C# практически во всех модулях: сервер, субд, веб, десктоп. Жаба там на%рен не упала.
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|3.51, пох. (?), 20:48, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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главное не работать админом при этом п-це. (Я, если что, имею опыт - еще с начала 200x, когда C# пророчили в убийцы жабы. К счастью, что-то пошло не так.)
Лучше уж иметь дело с протухцией диасофта чем с тем, что могут наклепать любители "не устаревшего".
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|2.48, Аноним (48), 20:43, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты еще б, блин, обратно opensolaris вернул как было
Удваиваю!
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|1.4, Тинус Лорвальдс (ok), 14:57, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот так щедрость, ты посмотри! Сегодня запретили, завтра разрешили, послезавтра опять...
> позволяет загружать JDK автоматически из скриптов.
после того, как поломали горы скриптов и софта прошлым изменением теперь думают, что это воспримут как благо? идиоты.
Сообщество уже давно научилось жить без OracleJDK.
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|2.6, пох. (?), 15:04, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может в этом и был хитрый план - "от...сь от нашей раздающей инфраструктуры, потре6ляти!"
хотя больше похоже что план уже скурили в прошлый раз.
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|2.26, Аноним (35), 17:33, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У одного - "опенсорс это боль!", у другого вышеуказанное.
Это полярные состояния - эйфория и депрессия.
И такое на сайте на техническую тематику.
Продолжаю наблюдения.
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|1.16, Аноним (16), 15:51, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Была Java когда то бесплатным, потом совсем недавно (пару лет назад) поменяли на платную. Все с нее свалили и тут они спохватились.
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|3.28, имя_ (?), 17:39, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Энтерпрайз до сих пор кобол насилует, что уж говорить о ждк
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|3.46, Gogi (??), 20:15, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приятная новость в том, что этот тухлый, жабий интыпрайз был писан под туnоpылые жабо-контейнеры (EJB и ко) и на сегодня они вообще нерелевантны - любой сервер приложений сделает работу стократ быстрее, гибче и проще. Остальные поделия вообще не представляют ценности, ибо переписываются на раз. Так что можно ещё долго трясти трусами с вышивкой "интыпрайз", но если смотреть в будущее, то жаба там нахрен не упала - C# расставил ноги даже на Линукс-сегмент, имя первоклассную среду для разработки. А учитывая, что последние 10 лет жаба стагнировала как язык, то вообще непонятно, кому и зачем в 2021 году нужен этот атавизм с ластами.
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|1.25, Аноним (35), 17:28, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кратко для детей - оракловая ждк вещь в себе, то что оракел меняет лицензию большинству без разницы.
Есть опенсорсная OpenJDK которая и используется подавляющим большинством.
Прошу всех заинтересованных лиц передать эту инфу взволнованным детям.
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|2.30, Аноним (30), 17:40, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в опенсорсной с жавафакс не всё так гладко по-моему, часть софта только под оракловой собирается.
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|3.31, Аноним (35), 17:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> жавафакс
Это что, всмысле Java FX(эфикс)
Не скажу за всех, но в энтерпрайзах оно не нужно.
Возможно есть какие-то исключения и что-то там действительно нужное по апи
Может кто отпишет, посмотрим.
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|4.37, мое правило (?), 18:08, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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spring, hibernate, spark c kafka'ой работают, больше джавистам в тырпрайзе что еще надо? Остальное - уже ненужнолегаси.
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|5.38, мое правило (?), 18:09, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А особенно JavaFX. В тырпрайзе модно прикручивать веб-морду весом в 5 мегабайт на angularjs.
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|6.53, пох. (?), 20:56, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ведь когда-то мы плевались от "раздутости и тормозов" того FX...
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|1.39, Аноним (39), 18:13, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ещё бы требование обязательно подтверждать пртнятие лицензии вручную убрали бы и позволили бы паковать в репы дистров - цены бы им не было.
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