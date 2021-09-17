Компания Oracle убрала ограничение по использованию JDK в коммерческих целях

2.11 , Михрютка ( ok ), 15:26, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не рано радуетесь, товарищ? там вон в лицензии есть интересный пунктикЪ Your license is contingent on compliance with the following conditions: - You comply with all U.S. and applicable export control and economic sanctions laws and regulations that govern Your use of the Programs (including technical data); "не все так однозначно!" 3.17 , пох. ( ? ), 15:55, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – проблемы бантустанов никого не колебут 4.27 , Ohho ( ? ), 17:38, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Завтра твою фирму "Рога и копыта" внесут в санкционный список и все. Пишите письма в Спортлото) Причин для санкций много, их США штампует как бешенный принтер.

5.40 , Аноним ( 40 ), 18:18, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну так не надо в мордоре бизнес делать. Вся планета им доступна, только руку протяни, но нет, продолжают жрать с лопаты и бояться, что злой дядя санкцией весь бизнес поломает.

6.42 , Лесничий Богемской рощи ( ? ), 18:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я решаю, где Мордор, а где нет. Или вы приезжаете открывать ваши стартапы к нам в Кремниевую долину, или завтра вы будете записаны в Мордор.

6.52 , пох. ( ? ), 20:55, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Знаешь, чтоб в Мордоре вляпаться в санкции - надо либо быть детским другом Саурона, либо на таких друзей работать.

В принципе, конечно, для успешного бизнеса в мордории это тоже почти обязательное требование, а иначе можно повторить судьбу отцов-основателей nginx, если не что похужее, но есть и менее успешные бизнесы, и их все еще довольно много. Впрочем, разнарядка из роспозора про запрет гуглоднсов заставляет задуматься, что скачивать оракловые бинарники лучше заранее, про запас - потому что помимо санкций еще есть сам мордор. И оркам завтра вполне может взбрести в голову что доступ к серверам оракла рабам не нужен.

5.49 , пох. ( ? ), 20:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты настолько дурачок, что "причин для санкций много" и работаешь в лавке, которая может под них попасть - тебе все равно, что там у хох...оракла. Твоя судьба пилить болгеносы. 2.36 , Anonymoustus ( ok ), 17:50, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты еще б, блин, обратно opensolaris вернул как было Плюсую за реплику этого оратора!

2.47 , Gogi ( ?? ), 20:20, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Манагеров можно смело посылать с фразой "жаба - это кобол 21 века". Устарела безвозвратно, причём ещё тогда, когда только начинала "завоёвывать" вендо-десктоп.

Современная система может быть написана на C# практически во всех модулях: сервер, субд, веб, десктоп. Жаба там на%рен не упала.

3.51 , пох. ( ? ), 20:48, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – главное не работать админом при этом п-це. (Я, если что, имею опыт - еще с начала 200x, когда C# пророчили в убийцы жабы. К счастью, что-то пошло не так.) Лучше уж иметь дело с протухцией диасофта чем с тем, что могут наклепать любители "не устаревшего".

2.48 , Аноним ( 48 ), 20:43, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты еще б, блин, обратно opensolaris вернул как было Удваиваю!

