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Компания Oracle убрала ограничение по использованию JDK в коммерческих целях

17.09.2021 14:34

Компания Oracle изменила лицензионное соглашение на пакет JDK 17 (Java SE Development Kit), в рамках которого предоставляются эталонные сборки инструментов для разработки и выполнения приложений на языке Java (утилиты, компилятор, библиотека классов и среда исполнения JRE). Начиная с JDK 17 пакет поставляется под новой лицензией NFTC (Oracle No-Fee Terms and Conditions), которая разрешает бесплатное использование в персональных и коммерческих проектах, а также допускает применение в рабочих окружениях коммерческих систем. Более того, сняты ограничения по подтверждению операций загрузки на сайте, что позволяет загружать JDK автоматически из скриптов.

Лицензия NFTC также подразумевает возможность бесплатного ежеквартального получения обновлений с устранением ошибок и уязвимостей, но данные обновления для LTS веток будут выпускаться не весь срок сопровождения, а лишь ещё год после выпуска следующей LTS-версии. Например, Java SE 17 будет поддерживаться до 2029 года, но бесплатный доступ к обновлениям прекратится в сентябре 2024 года, спустя год после выпуска Java SE 21 LTS. Что касается распространения JDK сторонними поставщиками, то оно разрешено, но если пакет поставляется не для получения прибыли. Свободный пакет OpenJDK, на базе которого Oracle формирует JDK, продолжит развиваться на прежних условиях под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Напомним, что с 2019 года для JDK применялось лицензионное соглашение OTN (Oracle Technology Network), которое допускало бесплатное применение только в процессе разработки ПО, для персонального использования, тестирования, создания прототипов и демонстрации приложений. При использовании в коммерческих проектах требовалась покупка отдельной лицензии.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/java/...)
  2. OpenNews: Выпуск Java SE 17
  3. OpenNews: Компания Red Hat возглавила разработку OpenJDK 7
  4. OpenNews: Amazon выпустил Corretto, дистрибутив OpenJDK с длительным сроком поддержки
  5. OpenNews: Microsoft опубликовал собственный дистрибутив OpenJDK
  6. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55816-jdk
Ключевые слова: jdk, java, license
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Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:46, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +31 +/
    Народ начал массово отказываться от ждк и оракел спохватился?

    Поздно. Давай, до свидания.

     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 15:04, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Ага. А тут и майки выкатили гораздо более удобный С# на линуксах в дотнет кор.
    Запасайся попкорном, друг. Грядет еще один виток корпоративного обмазывания технологиями.

    Интересно, а вот прокатит ли сегодня иск от ораклов к мелкософту с формулировкой "ваш сисярп точно такой же как наш ява, только другой"?

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:06, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, как там с официальным гуем под линух то на шарпе?
     
     
  • 4.9, Anonymus (?), 15:15, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на убунте кажется стоковый аудиоплеер был года 3 примерно назад на C#
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 16:03, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И он был собран именно на дотнете, или таки на моно?
     
     
  • 6.21, barmaglot (??), 16:33, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    моно
     
     
  • 7.45, Аноним (45), 20:02, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нуно
     
  • 4.23, Dnina (ok), 16:45, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему-то мне кажется, что это для бэка, а не системного софта
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:30, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Народ начал массово отказываться от ждк и оракел спохватился?

    Откуда вы берёте такие выводы?
    Просто до людей стало доходить что их проприетарное Г никому не надо. Вот и разрешают всё больше и больше, пока вообще не откроют всё.

    Мелкасофт так-же делает. Уже вон дошло что их винда никому нафик не надо и пихают туда WSL чтобы хоть как-то леменгов удержать.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:48, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Мелкасофт так-же делает. Уже вон дошло что их винда никому нафик не надо и пихают туда WSL чтобы хоть как-то леменгов удержать.

    На примере некоторых линуксоидов можно прям сразу статью о когнитивных искажениях писать.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:01, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычная шизофрения.
     
  • 4.35, Аноним (35), 17:50, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто такие линуксойды?
     
     
  • 5.44, dullish (ok), 20:00, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто такие линуксойды?

    Презираемые здоровой частью общества, отщепенцы с шестизначной зарплатой.

     
  • 4.54, Аноним (54), 21:01, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну на твоём примере явно видно хронический недостаток ёда в организме.

    Можешь не восполнять. Его недостаток длился явно длительное время и процессы уже не обратимы. Покойся с миром наш недалёкий брат.

    Ожно хорошо, потомства у тебя уже тоже  не будет. Это радует.

     
     
  • 5.57, Аноним (57), 21:06, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ёда

    "эта пьять!"

     
  • 3.24, Dnina (ok), 16:57, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лемингам линукс вообще не нужен
     
     
  • 4.55, Аноним (54), 21:03, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. И виндовс им не нужен. Им нужен только браузер. На большее их не хватит.

    Да и интернеты у них разные. Есть интернет яндекс и есть интернет гугл. А скачанные файлы они потом обратно закачивают, чтобы другим можно было скачать.

     
  • 4.56, Аноним (54), 21:05, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень кстати хороший ник. Очень красочно описывает днище уровня образования. Но за самокритику уважуха.
     

  • 1.3, пох. (?), 14:53, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Орацле, ты чо творишь-то?!

    Только я успел  привыкнуть к мысли, что больше ко мне никогда-никогда не прибежит очередной ошпаренный менеджер с идеей попользовать жабью икру (поскольку они больно реагируют на требования заплатить за лицензию, а разницу между jdk и openjdk к счастью, понять не могут), а jre в управляющих системах никогда-никогда не надо обновлять - и тут такой разворот на 180 в полете?!

    Ты еще б, блин, обратно opensolaris вернул как было, вот тогда уж точно в3нд3к@пец не за горами будет.

     
     
  • 2.11, Михрютка (ok), 15:26, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не рано радуетесь, товарищ?

    там вон в лицензии есть интересный пунктикЪ

    Your license is contingent on compliance with the following conditions:

    - You comply with all U.S. and applicable export control and economic sanctions laws and regulations that govern Your use of the Programs (including technical data);

    "не все так однозначно!"

     
     
  • 3.17, пох. (?), 15:55, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    проблемы бантустанов никого не колебут

     
     
  • 4.27, Ohho (?), 17:38, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Завтра твою фирму "Рога и копыта" внесут в санкционный список и все. Пишите письма в Спортлото)

    Причин для санкций много, их США штампует как бешенный принтер.

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 18:18, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так не надо в мордоре бизнес делать. Вся планета им доступна, только руку протяни, но нет, продолжают жрать с лопаты и бояться, что злой дядя санкцией весь бизнес поломает.
     
     
  • 6.42, Лесничий Богемской рощи (?), 18:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я решаю, где Мордор, а где нет. Или вы приезжаете открывать ваши стартапы к нам в Кремниевую долину, или завтра вы будете записаны в Мордор.
     
  • 6.52, пох. (?), 20:55, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Знаешь, чтоб в Мордоре вляпаться в санкции - надо либо быть детским другом Саурона, либо на таких друзей работать.
    В принципе, конечно, для успешного бизнеса в мордории это тоже почти обязательное требование, а иначе можно повторить судьбу отцов-основателей nginx, если не что похужее, но есть и менее успешные бизнесы, и их все еще довольно много.

    Впрочем, разнарядка из роспозора про запрет гуглоднсов заставляет задуматься, что скачивать оракловые бинарники лучше заранее, про запас - потому что помимо санкций еще есть сам мордор.

    И оркам завтра вполне может взбрести в голову что доступ к серверам оракла рабам не нужен.

     
  • 5.49, пох. (?), 20:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты настолько дурачок, что "причин для санкций много" и работаешь в лавке, которая может под них попасть - тебе все равно, что там у хох...оракла. Твоя судьба пилить болгеносы.

     
  • 2.36, Anonymoustus (ok), 17:50, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты еще б, блин, обратно opensolaris вернул как было

    Плюсую за реплику этого оратора!

     
  • 2.47, Gogi (??), 20:20, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Манагеров можно смело посылать с фразой "жаба - это кобол 21 века". Устарела безвозвратно, причём ещё тогда, когда только начинала "завоёвывать" вендо-десктоп.
    Современная система может быть написана на C# практически во всех модулях: сервер, субд, веб, десктоп. Жаба там на%рен не упала.
     
     
  • 3.51, пох. (?), 20:48, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное не работать админом при этом п-це. (Я, если что, имею опыт - еще с начала 200x, когда C# пророчили в убийцы жабы. К счастью, что-то пошло не так.)

    Лучше уж иметь дело с протухцией диасофта чем с тем, что могут наклепать любители "не устаревшего".

     
  • 2.48, Аноним (48), 20:43, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты еще б, блин, обратно opensolaris вернул как было

    Удваиваю!

     

  • 1.4, Тинус Лорвальдс (ok), 14:57, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот так щедрость, ты посмотри! Сегодня запретили, завтра разрешили, послезавтра опять...
    > позволяет загружать JDK автоматически из скриптов.

    после того, как поломали горы скриптов и софта прошлым изменением теперь думают, что это воспримут как благо? идиоты.
    Сообщество уже давно научилось жить без OracleJDK.

     
     
  • 2.6, пох. (?), 15:04, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может в этом и был хитрый план - "от...сь от нашей раздающей инфраструктуры, потре6ляти!"

    хотя больше похоже что план уже скурили в прошлый раз.

     
  • 2.7, Жироватт (ok), 15:05, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это и не на сообщество ориентировано, Тинус...
     

  • 1.15, Ванёк (?), 15:48, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, когда не используешь Java. Как в раю!
     
     
  • 2.26, Аноним (35), 17:33, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У одного - "опенсорс это боль!", у другого вышеуказанное.
    Это полярные состояния - эйфория и депрессия.
    И такое на сайте на техническую тематику.
    Продолжаю наблюдения.
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:51, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Была Java когда то бесплатным, потом совсем недавно (пару лет назад) поменяли на платную. Все с нее свалили и тут они спохватились.
     
  • 1.20, Аноним (20), 16:29, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет уж. Померла так померла.
     
     
  • 2.22, barmaglot (??), 16:36, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если-бы ... Весь Ынтырпрайз продолжает есть кактусы.
     
     
  • 3.28, имя_ (?), 17:39, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Энтерпрайз до сих пор кобол насилует, что уж говорить о ждк
     
     
  • 4.34, Аноним (35), 17:48, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переживайте, все будет хорошо.
     
  • 3.46, Gogi (??), 20:15, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приятная новость в том, что этот тухлый, жабий интыпрайз был писан под туnоpылые жабо-контейнеры (EJB и ко) и на сегодня они вообще нерелевантны - любой сервер приложений сделает работу стократ быстрее, гибче и проще. Остальные поделия вообще не представляют ценности, ибо переписываются на раз. Так что можно ещё долго трясти трусами с вышивкой "интыпрайз", но если смотреть в будущее, то жаба там нахрен не упала - C# расставил ноги даже на Линукс-сегмент, имя первоклассную среду для разработки. А учитывая, что последние 10 лет жаба стагнировала как язык, то вообще непонятно, кому и зачем в 2021 году нужен этот атавизм с ластами.
     

  • 1.25, Аноним (35), 17:28, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кратко для детей - оракловая ждк вещь в себе, то что оракел меняет лицензию большинству без разницы.
    Есть опенсорсная OpenJDK которая и используется подавляющим большинством.
    Прошу всех заинтересованных лиц передать эту инфу взволнованным детям.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:40, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в опенсорсной с жавафакс не всё так гладко по-моему, часть софта только под оракловой собирается.
     
     
  • 3.31, Аноним (35), 17:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> жавафакс

    Это что, всмысле Java FX(эфикс)

    Не скажу за всех, но в энтерпрайзах оно не нужно.
    Возможно есть какие-то исключения и что-то там действительно нужное по апи
    Может кто отпишет, посмотрим.

     
     
  • 4.37, мое правило (?), 18:08, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    spring, hibernate, spark c kafka'ой работают, больше джавистам в тырпрайзе что еще надо? Остальное - уже ненужнолегаси.
     
     
  • 5.38, мое правило (?), 18:09, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А особенно JavaFX. В тырпрайзе модно прикручивать веб-морду весом в 5 мегабайт на angularjs.
     
     
  • 6.53, пох. (?), 20:56, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ведь когда-то мы плевались от "раздутости и тормозов" того FX...

     

  • 1.29, стоплинкус (?), 17:39, 17/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.32, Аноним (35), 17:45, 17/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.41, стоплинкус (?), 18:19, 17/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.43, Аноним (35), 18:58, 17/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.33, Аноним (33), 17:47, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, как говорится "шось в лiсi здохло"
     
  • 1.39, Аноним (39), 18:13, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё бы требование обязательно подтверждать пртнятие лицензии вручную убрали бы и позволили бы паковать в репы дистров - цены бы им не было.
     
     
  • 2.50, Аноним (45), 20:46, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цены им и так нет. Причем буквально.
     

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