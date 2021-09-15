Выпуск Java SE 17

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|1.4, Аноним (4), 10:06, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне не хватает производительности. А есть какой-нибудь способ уменьшить жор памяти? Сейчас я использую openj9+uksm в этих целях.
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|3.12, Аноним (4), 11:24, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие ещё сторонние каналы, если на каждом хосте только 1 копия приложения может быть запущена? Да ещё и требования космические по железу хоста предъявляет, в виртуалке не запустишь. Openj9+uksm экономит >30% памяти, и сама память используется куда более эффективно, чем когда всё впритык. Вот и спрашиваю, может я каких-то новых волшебных ключей не знаю.
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|3.11, An (??), 11:19, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как минимум, еще два(причем лучше): C и C++.
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|4.32, Аноним (32), 14:42, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У плюсов в сравнении с растом слишком низкая производительность
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|2.15, Аноним (14), 11:50, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Игры с настройкой GC, если на уровне Java. Разделение на java module. Использование где можно балансировщиков которые работают с потоками быстро и отдают данные клиентами, поэтому потоки не живут долго и не занимают память (reverse proxy). При работе с файлами использовать nio и selector (неблокирующие). Использовать реактивное программирование - избавление от блокировок (но база данных при этом должна тоже поддерживать это). Можно попытаться использовать 32 бит версии Java и/или не использовать объекты размером больше 32 бит, будет обмен занимаемой памяти на быстродействие CPU (но в Java есть compacting так что возможно влияние 64 бит переменных не сильное). И главное - использовать все возможные инструменты для просмотра статистики при всех этих экспериментах.
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|2.16, YetAnotherOnanym (ok), 11:50, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> жор памяти
Нескромный вопрос: ты пришёл на эту работу и жаба уже была, или ты писал это на жабе с нуля? Проще говоря, жабу кто выбрал - ты или до тебя?
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|2.19, Anon2 (?), 12:08, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я конечно не эксперт, но если под производительностью вы понимаете именно скорость вычислений то uksm в связке с Java это плохая затея. Java ж на каждый чих выделяет память в куче, а uksm при этом _сразу_же_ пытается это дело смержить (в ksm это хотя-бы как то ограничивается отложенным мержем)
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|2.20, Anon2 (?), 12:16, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> жор памяти
0. zram с низкосжимаемыми алгоритмами типа lzo
1. может она алгоритмически течет
2. исключить разработку и эксплуатацию по низкому прайсу
3. потюнить приложение и/или саму Java
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|3.22, Аноним (4), 12:45, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот zram прям жёстких тормозов добавляет, всё что угодно лучше пока своп не используется. Оно не течёт, просто так написано и других вариантов нет, это готовое приложение. Тюнить жвм можно, только ошибки сразу проявляются в виде лагов всего чего только можно (в том числе IO) и падения допустимого числа коннектов. Не, нормально работает, но весьма не экономно по железу -- не везде запустишь.
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|3.31, Аноним (4), 14:23, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикольно, впервые слышу об этом. Какой-нибудь майнкрафт с allthemods3 в него можно запихнуть? Примерно сопоставимо, как мне кажется. Там в нейтив не скомпилируешь так просто.
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|2.34, OramahMaalhur (ok), 16:19, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, GraalVM (native image). Проще всего завести с каким-то фреймворком типа Quarkus или Micronaut, но вполне можно и без них обойтись. Правда, там есть свои нюансы: в определённых случаях придётся генерировать огромные json-ы с описанием рефлексий, не все стандартные либы соберутся, пляски с бубном вокруг JNI, статическая линковка и особенности с libc на разных системах.
Но в целом оно шустро работает.
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|1.5, Урри (ok), 10:13, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Добавлена предварительная реализация API Foreign Function & Memory
> https://openjdk.java.net/jeps/412
Отстой. Велосипедный отстой.
Неужели нельзя было посмотреть, как все сделано в шарпе (та же джава, только сбоку) и сделать так же удобно? А не вот эти вот MemoryLayout.ofSequence .. CLinker.toCString .. MemoryAccess.setAddressAtIndex .. CLinker.toJavaStringRestricted?
Да хотя бы libffi прикрутить, если не умеете сами нормальный код дизайнить.
При этом еще имеют наглость заявлять "This code is far clearer than any solution that uses JNI"!!! Ититьколотить, far clearer, вашумать.
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Нет слов, одни, блин, эпитеты!
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|3.24, Урри (ok), 12:52, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За аннотации же не засудила?
В чем проблема расширить аннотации до "как в шарпе, но не как в шарпе" и написать свой код?
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|2.18, Аноним (14), 11:53, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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где твой PR в openjdk, раз лично ты разбираешься в проектировании кода лучше?
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|3.23, Урри (ok), 12:50, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PR "Вы накодили какое-то тупое г_вно"? А смысл?
> раз лично ты
Таких как я - десятки тысяч. В шарпе уже много лет все сделано и все пользуются.
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|2.28, Аноним (28), 14:03, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что вы хотите от убогих javaмакак? Они такие же убогие как растомакаки.
Настоящие программисты пишут только на ANSI C
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|1.25, Аноним (25), 12:55, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Готовые для установки сборки Java SE 17 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS
А как же соляра?
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|1.26, Аноним (26), 13:01, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как же тоскливо и уныло стало читать новости про жабу - как наблюдать за престарелой собакой. То ли дело раньше были новости: "Java производит математические расчеты в 4 раза быстрее C++", "новый сборщик мусора обгоняет malloc()/free() в 10 раз" и т.п. И где теперь вся эта эффективность, производительность и безопасность? А C++ живее всех живых и действительно развивается.
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|1.33, Anonymoustus (ok), 14:57, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предложена экспериментальная реализация сопоставления по шаблону в выражениях "switch", позволяющая в метках "case" использовать не точные значения, а гибкие шаблоны, охватывающие сразу серию значений, для которых ранее приходилось использовать громоздкие цепочки выражений "if...else". Кроме того внутри "switch" обеспечена возможности обработки значений NULL.
Жаба начнёт тормозить втрое против прежнего? И с ошибками обработки значений NULL? :)
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