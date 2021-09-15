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Выпуск Java SE 17

15.09.2021 09:50

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 17 (Java Platform, Standard Edition 17), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 17 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 17 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 17 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 17 отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которого будут выпускаться до 2029 года. Выпуск обновлений для прошлого промежуточного выпуска Java 16 прекращён. Прошлая LTS-ветка Java 11 будет поддерживаться до 2026 года. Следующий LTS-релиз намечен на сентябрь 2024 года. Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 17 можно отметить:

  • Предложена экспериментальная реализация сопоставления по шаблону в выражениях "switch", позволяющая в метках "case" использовать не точные значения, а гибкие шаблоны, охватывающие сразу серию значений, для которых ранее приходилось использовать громоздкие цепочки выражений "if...else". Кроме того внутри "switch" обеспечена возможности обработки значений NULL. 
    
   Object o = 123L;
   String formatted = switch (o) {
       case Integer i -> String.format("int %d", i);
       case Long l    -> String.format("long %d", l);
       case Double d  -> String.format("double %f", d);
       case String s  -> String.format("String %s", s);
       default        -> o.toString();
   };
  • Стабилизирована поддержка запечатанных ("sealed") классов и интерфейсов, которые не могут использоваться другими классами и интерфейсами для наследования, расширения или переопределения реализации. Запечатанные классы также предоставляют более декларативный способ ограничения использования суперкласса, чем модификаторы доступа, основанный на явном перечислении подклассов, разрешённых для расширения. 
    
   package com.example.geometry;

   public sealed class Shape
        permits com.example.polar.Circle,
                com.example.quad.Rectangle,
                com.example.quad.simple.Square {...}
  • Предложена вторая предварительная реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.
  • Добавлена предварительная реализация API Foreign Function & Memory, при помощи которого приложения могут взаимодействовать с кодом и данными, находящимися за пределами Java runtime. Новый API позволяет эффективно вызывать функции, выполняемые не в JVM, и обращаться к памяти, не управляемой JVM. Например, можно вызывать функции из внешних разделяемых библиотек и обращаться к данным процесса без использования JNI.
  • Движок отрисовки для macOS, обеспечивающий работу API Java 2D, который, в свою очередь, задействован в API Swing, адаптирован для использования графического API Metal. По умолчанию на платформе macOS по-прежнему применяется OpenGL, а для включения поддержки Metal требуется установка параметра "-Dsun.java2d.metal=true" и наличие как минимум выпуска macOS 10.14.x.
  • Добавлен порт для платформы macOS/AArch64 (компьютеры Apple на базе новых чипов Apple M1). Особенностью порта является поддержка механизма защиты памяти W^X (Write XOR Execute), при котором страницы памяти не могут быть одновременно доступны на запись и исполнение. (код может быть исполнен только после запрещения записи, а запись в страницу памяти возможна только после запрета исполнения).
  • Возвращено использование только строгой (strictfp) семантики для выражений с плавающей запятой. Прекращена поддержка доступной начиная с выпуска Java 1.2 семантики "default", включающей упрощения для работы на системах с очень старыми математическими сопроцессорами x87 (после появления инструкций SSE2 необходимость в дополнительной семантике пропала).
  • Реализованы новые типы интерфейсов к генераторам псевдослучайных чисел, а также реализованы дополнительные алгоритмы для более качественной генерации случайных чисел. Приложениям предоставлена возможность выбора алгоритма генерации псевдослучайных чисел. Улучшена поддержка генерации потоков случайных объектов.
  • Реализована обязательная строгая инкапсуляция всех внутренних элементов JDK, за исключением критических API, таких как sun.misc.Unsafe. Строгая инкапсуляция блокирует попытки обращения из кода к внутренним классам, методам и полям. Ранее режим строгой инкапсуляции можно было отключить при помощи опции "--illegal-access=permit", но теперь она объявлена устаревшей. Для приложений, которым необходим доступ к внутренним классам, методам и полям следует явно определить их при помощи опции "--add-opens" или атрибута Add-Opens в файле с манифестом.
  • Приложениям предоставлена возможность определять фильтры для десериализации данных, которые могут зависеть от контекста и выбираться динамически в привязке к определённым операциям десериализации. Задаваемые фильтры применимы ко всей виртуальной машине (JVM-wide), т.е. охватывают не только само приложение, но и используемые в приложении сторонние библиотеки.
  • В Swing добавлен метод javax.swing.filechooser.FileSystemView.getSystemIcon для загрузки пиктограмм большого размера, позволяющий улучшить формирование интерфейса на экранах с большой плотностью пикселей (HighDPI).
  • В API java.net.DatagramSocket реализована поддержка подключения к группам Multicast без необходимости использования отдельного API java.net.MulticastSocket.
  • Усовершенствована утилита IGV (Ideal Graph Visualizer), обеспечивающая интерактивную визуализацию промежуточного представления кода в JIT-компиляторе HotSpot VM C2.
  • В JavaDoc по аналогии с компилятором javac при выводе ошибки теперь указывается номер проблемной строки в исходном файле и место ошибки.
  • Добавлено свойство native.encoding, отражающее имя системной кодировки символов (UTF-8, koi8-r, сp1251 и т.п.).
  • Добавлен интерфейс java.time.InstantSource, позволяющий манипулировать временем без привязки к часовому поясу.
  • Добавлен API java.util.HexFormat для преобразования в шестнадцатеричное представление и наоборот.
  • В компилятор добавлен режим blackhole, отключающий операции исключения неиспользуемого кода (dead-code elimination), что может быть использовано при проведении тестов производительности.
  • В Runtime добавлена опция "-Xlog:async" для записи логов в асинхронном режиме.
  • При установке защищённых соединений по умолчанию задействован TLS 1.3 (ранее использовался TLS 1.2).
  • Переведён в категорию намеченных для удаления ранее объявленный устаревшим API Applet (java.applet.Applet*, javax.swing.JApplet), применявшийся для запуска Java-приложений в браузере (потерял актуальность после прекращения поддержка Java-плагина для браузеров).
  • Переведён в категорию намеченных для удаления Security Manager, который давно потерял актуальность и оказался невостребованным после прекращения поддержки браузерного плагина.
  • Удалён механизм RMI Activation, который устарел, переведён в разряд опции ещё в Java 8 и почти не применяется в современной практике.
  • Из SDK удалён экспериментальный компилятор, поддерживающий JIT (just-in-time) для динамической компиляции Java-кода для HotSpot JVM, а также режим упреждающей компиляции (AOT, ahead-of-time) классов в машинный код перед запуском виртуальной машины. Компилятор был написан на Java и основан на наработках проекта Graal. Отмечается, что сопровождение компилятора требует больших трудозатрат, которые не оправдывают себя в условиях невостребованности у разработчиков.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.oracle.com/news/an...)
  2. OpenNews: Выпуск Java SE 16
  3. OpenNews: Google одержал победу в разбирательстве с Oracle, связанном с Java и Android
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал собственный дистрибутив OpenJDK
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55802-java
Ключевые слова: java, jdk, openjdk
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    поддержку вяленого не завезли, зато m1 впихнули
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:37, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приоритеты
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:06, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне не хватает производительности. А есть какой-нибудь способ уменьшить жор памяти? Сейчас я использую openj9+uksm в этих целях.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:24, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разработчика приложения поменяй
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:38, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KSM - это сторонний канал.
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 11:24, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ещё сторонние каналы, если на каждом хосте только 1 копия приложения может быть запущена? Да ещё и требования космические по железу хоста предъявляет, в виртуалке не запустишь. Openj9+uksm экономит >30% памяти, и сама память используется куда более эффективно, чем когда всё впритык. Вот и спрашиваю, может я каких-то новых волшебных ключей не знаю.
     
  • 2.10, Виталик (??), 11:03, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только один способ, rust
     
     
  • 3.11, An (??), 11:19, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как минимум, еще два(причем лучше): C и C++.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:40, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ассемблер же, KolibriOS доказывает
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:35, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Хуже. В том числе и даже немного по производетельности.
     
  • 4.32, Аноним (32), 14:42, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У плюсов в сравнении с растом слишком низкая производительность
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:52, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Течёт.
     
  • 2.15, Аноним (14), 11:50, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игры с настройкой GC, если на уровне Java. Разделение на java module. Использование где можно балансировщиков которые работают с потоками быстро и отдают данные клиентами, поэтому потоки не живут долго и не занимают память (reverse proxy). При работе с файлами использовать nio и selector (неблокирующие). Использовать реактивное программирование - избавление от блокировок (но база данных при этом должна тоже поддерживать это). Можно попытаться использовать 32 бит версии Java и/или не использовать объекты размером больше 32 бит, будет обмен занимаемой памяти на быстродействие CPU (но в Java есть compacting так что возможно влияние 64 бит переменных не сильное). И главное - использовать все возможные инструменты для просмотра статистики при всех этих экспериментах.
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 11:50, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > жор памяти

    Нескромный вопрос: ты пришёл на эту работу и жаба уже была, или ты писал это на жабе с нуля? Проще говоря, жабу кто выбрал - ты или до тебя?

     
  • 2.19, Anon2 (?), 12:08, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно не эксперт, но если под производительностью вы понимаете именно скорость вычислений то uksm в связке с Java это плохая затея. Java ж на каждый чих выделяет память в куче, а uksm при этом _сразу_же_ пытается это дело смержить (в ksm это хотя-бы как то ограничивается отложенным мержем)
     
  • 2.20, Anon2 (?), 12:16, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жор памяти

    0. zram с низкосжимаемыми алгоритмами типа lzo
    1. может она алгоритмически течет
    2. исключить разработку и эксплуатацию по низкому прайсу
    3. потюнить приложение и/или саму Java

     
     
  • 3.22, Аноним (4), 12:45, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот zram прям жёстких тормозов добавляет, всё что угодно лучше пока своп не используется. Оно не течёт, просто так написано и других вариантов нет, это готовое приложение. Тюнить жвм можно, только ошибки сразу проявляются в виде лагов всего чего только можно (в том числе IO) и падения допустимого числа коннектов. Не, нормально работает, но весьма не экономно по железу -- не везде запустишь.
     
  • 2.30, lastdrv (ok), 14:18, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    quarkus and build a native image
     
     
  • 3.31, Аноним (4), 14:23, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольно, впервые слышу об этом. Какой-нибудь майнкрафт с allthemods3 в него можно запихнуть? Примерно сопоставимо, как мне кажется. Там в нейтив не скомпилируешь так просто.
     
  • 2.34, OramahMaalhur (ok), 16:19, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, GraalVM (native image). Проще всего завести с каким-то фреймворком типа Quarkus или Micronaut, но вполне можно и без них обойтись. Правда, там есть свои нюансы: в определённых случаях придётся генерировать огромные json-ы с описанием рефлексий, не все стандартные либы соберутся, пляски с бубном вокруг JNI, статическая линковка и особенности с libc на разных системах.
    Но в целом оно шустро работает.
     

  • 1.5, Урри (ok), 10:13, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Добавлена предварительная реализация API Foreign Function & Memory
    > https://openjdk.java.net/jeps/412

    Отстой. Велосипедный отстой.

    Неужели нельзя было посмотреть, как все сделано в шарпе (та же джава, только сбоку) и сделать так же удобно? А не вот эти вот MemoryLayout.ofSequence .. CLinker.toCString .. MemoryAccess.setAddressAtIndex .. CLinker.toJavaStringRestricted?

    Да хотя бы libffi прикрутить, если не умеете сами нормальный код дизайнить.

    При этом еще имеют наглость заявлять "This code is far clearer than any solution that uses JNI"!!! Ититьколотить, far clearer, вашумать.

    --
    Нет слов, одни, блин, эпитеты!

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:39, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    M$ засудит.
     
     
  • 3.24, Урри (ok), 12:52, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За аннотации же не засудила?
    В чем проблема расширить аннотации до "как в шарпе, но не как в шарпе" и написать свой код?
     
  • 2.18, Аноним (14), 11:53, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    где твой PR в openjdk, раз лично ты разбираешься в проектировании кода лучше?
     
     
  • 3.23, Урри (ok), 12:50, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PR "Вы накодили какое-то тупое г_вно"? А смысл?

    > раз лично ты

    Таких как я - десятки тысяч. В шарпе уже много лет все сделано и все пользуются.

     
  • 2.28, Аноним (28), 14:03, 15/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что вы хотите от убогих javaмакак? Они такие же убогие как растомакаки.
    Настоящие программисты пишут только на ANSI C
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:55, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Готовые для установки сборки Java SE 17 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS

    А как же соляра?

     
  • 1.26, Аноним (26), 13:01, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же тоскливо и уныло стало читать новости про жабу - как наблюдать за престарелой собакой. То ли дело раньше были новости: "Java производит математические расчеты в 4 раза быстрее C++", "новый сборщик мусора обгоняет malloc()/free() в 10 раз" и т.п. И где теперь вся эта эффективность, производительность и безопасность? А C++ живее всех живых и действительно развивается.
     
  • 1.27, Аноним (27), 13:02, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    отличная новость!
    закопайте ломбок и котлит плиз )
     
  • 1.29, BratishkaErik (ok), 14:11, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ждем ебилд, ведь они выходят только на LTS версии
     
  • 1.33, Anonymoustus (ok), 14:57, 15/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложена экспериментальная реализация сопоставления по шаблону в выражениях "switch", позволяющая в метках "case" использовать не точные значения, а гибкие шаблоны, охватывающие сразу серию значений, для которых ранее приходилось использовать громоздкие цепочки выражений "if...else". Кроме того внутри "switch" обеспечена возможности обработки значений NULL.

    Жаба начнёт тормозить втрое против прежнего? И с ошибками обработки значений NULL? :)

     

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