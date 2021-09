Выпуск Java SE 17

> Добавлена предварительная реализация API Foreign Function & Memory

> https://openjdk.java.net/jeps/412 Отстой. Велосипедный отстой. Неужели нельзя было посмотреть, как все сделано в шарпе (та же джава, только сбоку) и сделать так же удобно? А не вот эти вот MemoryLayout.ofSequence .. CLinker.toCString .. MemoryAccess.setAddressAtIndex .. CLinker.toJavaStringRestricted? Да хотя бы libffi прикрутить, если не умеете сами нормальный код дизайнить. При этом еще имеют наглость заявлять "This code is far clearer than any solution that uses JNI"!!! Ититьколотить, far clearer, вашумать. --

Нет слов, одни, блин, эпитеты!