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Google одержал победу в разбирательстве с Oracle, связанном с Java и Android

05.04.2021 18:42

Верховный суд США вынес решение, касающееся рассмотрения тянущегося с 2010 года судебного разбирательства "Oracle против Google", связанного с использованием Java API в платформе Android. Суд высшей инстанции встал на сторону Google и признал, что использование Java API носит характер добросовестного использования (fair use).

Суд согласился, что целью Google было создание другой системы, ориентированной на решение задач для иного вычислительного окружения (смартфонов), а разработка платформы Android помогла реализовать и популяризировать данную цель. История показывает, что существуют различные пути, в которых повторная реализация интерфейса может способствовать дальнейшему развитию компьютерных программ. Намерения Google были нацелены на достижение подобного творческого прогресса, поддержание которого является основной задачей авторского права.

Компания Google заимствовала приблизительно 11500 строк с описанием структур API, что составляет лишь 0.4% от всей реализации API, насчитывающей 2.86 миллиона строк. Принимая во внимание объем и значительность использованной порции кода, 11500 строк были рассмотрены судом как одна небольшая часть значительно большего целого. В составе программного интерфейса скопированные строки неразрывно связаны другим кодом (не принадлежащим Oracle), который используют программисты. Компания Google скопировала рассматриваемую порцию кода не из-за её совершенства или функциональных преимуществ, а так как она давала возможность программистам использовать имеющиеся навыки в новой вычислительной среде для смартфонов.

Напомним, что в 2012 году судья, имеющий опыт программирования, согласился с позицией Google и признал, что формирующее API дерево имён является частью структуры команд - набора символов, связанного с определённой функцией. Подобный набор команд трактуется законом об авторском праве как не подпадающий под действие копирайта, так как дублирование структуры команд является непременным условием обеспечения совместимости и переносимости. Поэтому идентичность строк с декларациями и заголовочными описаниями методов не имеет значения - для реализации аналогичной функциональности формирующие API имена функций должны совпадать, даже если сама функциональность реализована по-другому. Так как существует только один способ выражения идеи или функции, то каждый волен использовать идентичные декларации, и никто не может монополизировать такие выражения.

Компания Oracle подала апелляцию и добилась в Федеральном апелляционном суде США отмены решения - апелляционный суд признал, что Java API является интеллектуальной собственностью Oracle. После этого компания Google сменила тактику и попыталась доказать, что реализация Java API в платформе Android носит характер добросовестного использования, и данная попытка увенчалась успехом. Позиция Google сводилась к тому, что создание переносимого программного обеспечения не требует получения лицензии на API, а повторение API для создания совместимых функциональных аналогов относится к "добросовестному использованию". По мнению Google, отнесение API к категории интеллектуальной собственности негативно скажется на индустрии, так как подрывает развитие инноваций, а создание совместимых функциональных аналогов программных платформ может стать объектом судебных исков.

Компания Oracle второй раз подала апелляцию, и опять дело было пересмотрено в её пользу. Суд постановил, что принцип "добросовестного использования" не применим к Android, так как данная платформа развивается компанией Google с корыстными целями, реализуемыми не через прямую продажу программного продукта, а через контроль над сопутствующими сервисами и рекламой. При этом Google удерживает контроль над пользователями через проприетарный API для взаимодействия со своими сервисами, который запрещено использовать для создания функциональных аналогов, т.е. использование Java API не ограничивается некоммерческим применением. В ответ компания Google подала ходатайство в суд высшей инстанции и Верховный суд США вернулся к рассмотрению вопроса о принадлежности программных интерфейсов (API) к интеллектуальной собственности и вынес окончательное решение в пользу Google.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: IBM, Microsoft и Mozilla поддержали Google в судебном разбирательстве с Oracle
  3. OpenNews: Верховный суд согласился возобновить связанное с Java и Android разбирательство между Google и Oracle
  4. OpenNews: Google возобновил разбирательство с Oracle, связанное с Java и Android
  5. OpenNews: Компания Oracle выиграла апелляцию в деле против Google, связанном с Java и Android
  6. OpenNews: Google одержал победу над Oracle в разбирательстве, связанном с использованием Java API в Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54907-google
Ключевые слова: google, oracle, java, api, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 19:07, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    всем спасибо, все свободны
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    10 лет... это сколько же чемоданов занёс гугл судьям...
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 19:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да скорее это Ларри заносил.
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:30, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    У Гугла просто чемоданов оказалось больше, чем у Оракла.
     
  • 3.48, Anon9911212 (?), 20:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чемоданы? В суд? Еще скажите, что Трамп судье позвонил. Ваши чемоданы напоминают историю с северокорейской бабушкой, которая считает, что в Америке все богатые, так как "паёк у них, наверное, килограмм 10 риса в неделю".
     
     
  • 4.52, Аноним (13), 21:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по диаметру американцев, 10 кг в день.
     
  • 4.53, commiethebeastie (ok), 21:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Заносили они в адвокатские конторы, которыми владеют бывшие судьи. Шикарно отлаженная система
    круговой поруки.
     
     
  • 5.55, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы только что оскорбили чувства верующих в западную правовую систему и отсутствие коррупции на западе.
     
     
  • 6.59, Аноним (59), 21:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это другое.
     
  • 5.67, Последний из могикан (?), 22:50, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лобби никто не отменял.Нигде.
     
  • 3.54, Аноним (54), 21:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие чемоданы ... тут составы железнодорожные.
     
  • 3.56, Аноним (56), 21:40, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чемоданы Гугл и Оракал заносили адвокатам
     
  • 2.27, Dzen Python (ok), 19:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А смысл? Если есть своя фуксия, где можно уйти от костылей 2009 года с джава-машиной в пользу своих джава-подобных котлинов, но СБИШ и нативной компиляцей хотя бы уровня .net native. Ну или того подмножества, что майки выкатили для винфонов.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 20:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смысл в том что Гуглу не надо платить ораклу за более чем десять лет использования их частной собственности для получения прибыли
     
  • 3.51, DeerFriend (?), 21:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И теперь на фуксию можно класть болт, потому что зачем ломать то, что уже работает..
     
     
  • 4.58, kotpilot (ok), 21:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А разве это фуксия не на джаваскри^W не на дарте написана, чем это лучше андроида?
     
     
  • 5.61, Alex (??), 21:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Java и JavaScript - это как английский и испанский.
    Вроде буквы похожи но языки совсем разные.
     
     
  • 6.65, kotpilot (ok), 22:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И? Вот если бы он на расте был написан, тогда бы и был разговор. А так разные сорта... тормозов )
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:11, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Кого это волнует? Android - это просто та дрянь, которую приходится терпеть за неимением альтернатив, с совершенного угребищной системой прав приложений и прочим трешем.
     
     
  • 2.5, leibniz (ok), 19:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iOS божественна как ни крути
     
     
  • 3.6, NameName (?), 19:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там хотя бы жабы нет. Но большой брат следит, да
     
  • 3.19, vitalif (ok), 19:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Брысь с опеннета, защитники копирастов
     
  • 3.29, Dzen Python (ok), 19:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Что то джава-фекалия, что это айос-фекалия, обе х***ни такие, что любил я программистских матерей в компилятор.
     
     
  • 4.49, Страшный Аноним (?), 21:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Божественная Аврора и C++ рулят :)
     
  • 3.64, Annoynymous (ok), 22:14, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никак ты её не покрутишь. Вообще никак. Android можно хоть пересобрать, переустановить, компоненты заменить. А тут крутить вообще нечего.
     
  • 2.7, Rev (?), 19:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так а что мешает тебе написать свою ОС с другим набором прав приложений и без трэша?
     
     
  • 3.12, Леголас (ok), 19:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    здравый смысл наверное
     
  • 3.18, Аноним (13), 19:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а что мешает тебе

    Невозможность поставить своего человека во главе совета директоров гуглага, чтобы закрыть мобильное подразделение и ликвидировать всё, включая бренды ... как сделали однажды кое-кто с нокией.

     
  • 3.25, Аноним (25), 19:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот сядь и пиши, а речь о том что Google использует часть чужих разработок в своих целях. Причём продукты её "переделок" приносят ей явно ощутимый доход, которым она видимо с Oracle делится не желает.
     
     
  • 4.28, Леголас (ok), 19:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы что, последней сопереживаете?
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Будь все иначе, то следующим бы разбирательством было Wine против Microsoft на тему реализации WinAPI
     
  • 2.17, оноре де бальзак (?), 19:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оу, коммент в стиле времен windows-95
     
  • 2.23, Агл (?), 19:32, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если вспомнить symbian то андроид это революция для программиста
     
     
  • 3.43, Total Anonimus (?), 20:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вспомнить что для выполнение всего того же самого , нужно в разы (а иногда и в десятки раз) более мощное железо , чем для симбы - не трудно узнать заказчиков "революции" .
     
  • 2.24, Fractal cucumber (??), 19:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я уже натерпелся. Больше не терплю.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:14, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль.
    Может, подсуетились бы с новой ос.
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:14, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Санта-Барбара, блин.

    Индусы против индусов!

     
     
  • 2.14, Леголас (ok), 19:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это बॉलीवुड, детка
     
     
  • 3.21, Онаним (?), 19:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Второй значок в вашей записи вызывает серьёзные опасения.
     
     
  • 4.30, ааноним (?), 19:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :)
     
     
  • 5.44, А где же каменты (?), 20:50, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А я не понял юмора
     
     
  • 6.60, Аноним (59), 21:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плохо быть тупым^Wтобой.
     
  • 6.68, Последний из могикан (?), 22:53, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошее владение санскритом вызывает подозрения.
    "Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу"©
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:17, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Стоило Столману вернуться...
     
  • 1.10, Анонисмус (?), 19:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Kotlin теперь точно не нужен.
     
     
  • 2.20, danonimous (?), 19:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, можно закапывать и Котлин, и Фуксию. Ура!
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 22:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чо ура-то?
     

  • 1.15, Аноним (15), 19:22, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ничего не понял, а где победа в разбирательстве? то, что им дали еще раз подать ходатайство?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Абзацы надо читать в таком порядке: 4, 5, 6 1, 2 [,3]
     
     
  • 3.31, Ыноним (?), 19:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Абзац 4: Новая надежда (в главной роли - судья, владеющий редким навыком программирования)
    Абзац 5: Оракл наносит отдельный удар
    Абзац 6: Возвращение гугла

    а абзацы 1-3 вообще читать не надо, Лукас все испортил

     

  • 1.32, Mail (?), 19:56, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Могу ли я использовать теперь API Twitter без риска заплатить 100500 лямов?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 20:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Могу ли я использовать теперь API Twitter без риска заплатить 100500 лямов?

    Использовать - сколько угодно. Написать альтернативную реализацию - только если у Вас есть столько же юристов, как у Гугля, и столько же лишних "мешков", которые Вы готовы "занести"...

     
     
  • 3.57, Аноним (56), 21:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прецедент есть, так что одного мешка хватит
     
     
  • 4.66, Annoynymous (ok), 22:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивный. Тебе ещё придётся поносить мешки, чтобы доказать, что ты подпадаешь под этот прецедент.

    Перечитай новость, там было четыре решения и все четыре прецеденты.

     

  • 1.33, Анонголик (?), 20:02, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ура! (нет)
     
  • 1.34, vz_2 (?), 20:05, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Напомним, что в 2012 году судья, имеющий опыт программирования

    не всем так жить

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 20:27, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот! А посему - Басманное правосудие которое отлично перекликается с комментариями по поводу чемоданов. Это создание окружения, теми кто в этом находится, те, кто считает что находятся на верхушке гауссовой кривой социального поведения, но сам социум оказывается зеркальным отражением того что считается нормой морали. ( Если хотите - нормы можно вывести из религиозных постулов, корректируя на современность)
     
  • 2.41, Аноним (13), 20:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > судья, имеющий опыт программирования

    Это прям как Билли в школе имел опыт программирования... А на самом деле воровал пароли из учительской.

     

  • 1.36, Fracta1L (ok), 20:19, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    На самом деле, победили юристы. Скока денег они за эти 10 лет подняли...
     
  • 1.37, Аноним (37), 20:21, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не украл, а заимствовал!
     
     
  • 2.42, Аноним (13), 20:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причём во благо творческого прогресса!
     

  • 1.40, Ыноним (?), 20:33, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сами хитрющие ораклы между делом устроили то же самое с API амазона:

    https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Object/Tasks/s3compatibleapi.htm

     
  • 1.45, Аноним (45), 20:50, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    google главный
     
     
  • 2.47, Аноним (13), 20:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    цифровой гуглаг.
     

  • 1.50, Gemorroj (ok), 21:12, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    у кого больше денег тот  и прав)
     
  • 1.63, YetAnotherOnanym (ok), 22:07, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чума на оба ихних дома.
     
  • 1.69, Аноним (69), 23:09, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не украла, а "заимствовала".
    А подите проверните такой финт с гпл, сколько вони сразу поднимится.
     

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