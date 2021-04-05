Google одержал победу в разбирательстве с Oracle, связанном с Java и Android

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|3.48, Anon9911212 (?), 20:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чемоданы? В суд? Еще скажите, что Трамп судье позвонил. Ваши чемоданы напоминают историю с северокорейской бабушкой, которая считает, что в Америке все богатые, так как "паёк у них, наверное, килограмм 10 риса в неделю".
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|4.53, commiethebeastie (ok), 21:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Заносили они в адвокатские конторы, которыми владеют бывшие судьи. Шикарно отлаженная система
круговой поруки.
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|2.27, Dzen Python (ok), 19:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А смысл? Если есть своя фуксия, где можно уйти от костылей 2009 года с джава-машиной в пользу своих джава-подобных котлинов, но СБИШ и нативной компиляцей хотя бы уровня .net native. Ну или того подмножества, что майки выкатили для винфонов.
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|3.38, Аноним (38), 20:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смысл в том что Гуглу не надо платить ораклу за более чем десять лет использования их частной собственности для получения прибыли
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|3.51, DeerFriend (?), 21:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И теперь на фуксию можно класть болт, потому что зачем ломать то, что уже работает..
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|4.58, kotpilot (ok), 21:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А разве это фуксия не на джаваскри^W не на дарте написана, чем это лучше андроида?
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|5.61, Alex (??), 21:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Java и JavaScript - это как английский и испанский.
Вроде буквы похожи но языки совсем разные.
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|6.65, kotpilot (ok), 22:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И? Вот если бы он на расте был написан, тогда бы и был разговор. А так разные сорта... тормозов )
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|1.2, Аноним (2), 19:11, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Кого это волнует? Android - это просто та дрянь, которую приходится терпеть за неимением альтернатив, с совершенного угребищной системой прав приложений и прочим трешем.
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|3.29, Dzen Python (ok), 19:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Что то джава-фекалия, что это айос-фекалия, обе х***ни такие, что любил я программистских матерей в компилятор.
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|3.64, Annoynymous (ok), 22:14, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А никак ты её не покрутишь. Вообще никак. Android можно хоть пересобрать, переустановить, компоненты заменить. А тут крутить вообще нечего.
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|2.7, Rev (?), 19:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так а что мешает тебе написать свою ОС с другим набором прав приложений и без трэша?
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|3.18, Аноним (13), 19:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а что мешает тебе
Невозможность поставить своего человека во главе совета директоров гуглага, чтобы закрыть мобильное подразделение и ликвидировать всё, включая бренды ... как сделали однажды кое-кто с нокией.
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|3.25, Аноним (25), 19:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот сядь и пиши, а речь о том что Google использует часть чужих разработок в своих целях. Причём продукты её "переделок" приносят ей явно ощутимый доход, которым она видимо с Oracle делится не желает.
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|2.9, Аноним (9), 19:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Будь все иначе, то следующим бы разбирательством было Wine против Microsoft на тему реализации WinAPI
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|2.23, Агл (?), 19:32, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если вспомнить symbian то андроид это революция для программиста
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|3.43, Total Anonimus (?), 20:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вспомнить что для выполнение всего того же самого , нужно в разы (а иногда и в десятки раз) более мощное железо , чем для симбы - не трудно узнать заказчиков "революции" .
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|1.15, Аноним (15), 19:22, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ничего не понял, а где победа в разбирательстве? то, что им дали еще раз подать ходатайство?
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|3.31, Ыноним (?), 19:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Абзац 4: Новая надежда (в главной роли - судья, владеющий редким навыком программирования)
Абзац 5: Оракл наносит отдельный удар
Абзац 6: Возвращение гугла
а абзацы 1-3 вообще читать не надо, Лукас все испортил
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|1.32, Mail (?), 19:56, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Могу ли я использовать теперь API Twitter без риска заплатить 100500 лямов?
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|2.35, Аноним (35), 20:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Могу ли я использовать теперь API Twitter без риска заплатить 100500 лямов?
Использовать - сколько угодно. Написать альтернативную реализацию - только если у Вас есть столько же юристов, как у Гугля, и столько же лишних "мешков", которые Вы готовы "занести"...
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|4.66, Annoynymous (ok), 22:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наивный. Тебе ещё придётся поносить мешки, чтобы доказать, что ты подпадаешь под этот прецедент.
Перечитай новость, там было четыре решения и все четыре прецеденты.
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|1.34, vz_2 (?), 20:05, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Напомним, что в 2012 году судья, имеющий опыт программирования
не всем так жить
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|2.39, Аноним (39), 20:27, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот! А посему - Басманное правосудие которое отлично перекликается с комментариями по поводу чемоданов. Это создание окружения, теми кто в этом находится, те, кто считает что находятся на верхушке гауссовой кривой социального поведения, но сам социум оказывается зеркальным отражением того что считается нормой морали. ( Если хотите - нормы можно вывести из религиозных постулов, корректируя на современность)
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|2.41, Аноним (13), 20:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> судья, имеющий опыт программирования
Это прям как Билли в школе имел опыт программирования... А на самом деле воровал пароли из учительской.
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|1.69, Аноним (69), 23:09, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не украла, а "заимствовала".
А подите проверните такой финт с гпл, сколько вони сразу поднимится.
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