Google одержал победу в разбирательстве с Oracle, связанном с Java и Android

Верховный суд США вынес решение, касающееся рассмотрения тянущегося с 2010 года судебного разбирательства "Oracle против Google", связанного с использованием Java API в платформе Android. Суд высшей инстанции встал на сторону Google и признал, что использование Java API носит характер добросовестного использования (fair use). Суд согласился, что целью Google было создание другой системы, ориентированной на решение задач для иного вычислительного окружения (смартфонов), а разработка платформы Android помогла реализовать и популяризировать данную цель. История показывает, что существуют различные пути, в которых повторная реализация интерфейса может способствовать дальнейшему развитию компьютерных программ. Намерения Google были нацелены на достижение подобного творческого прогресса, поддержание которого является основной задачей авторского права. Компания Google заимствовала приблизительно 11500 строк с описанием структур API, что составляет лишь 0.4% от всей реализации API, насчитывающей 2.86 миллиона строк. Принимая во внимание объем и значительность использованной порции кода, 11500 строк были рассмотрены судом как одна небольшая часть значительно большего целого. В составе программного интерфейса скопированные строки неразрывно связаны другим кодом (не принадлежащим Oracle), который используют программисты. Компания Google скопировала рассматриваемую порцию кода не из-за её совершенства или функциональных преимуществ, а так как она давала возможность программистам использовать имеющиеся навыки в новой вычислительной среде для смартфонов. Напомним, что в 2012 году судья, имеющий опыт программирования, согласился с позицией Google и признал, что формирующее API дерево имён является частью структуры команд - набора символов, связанного с определённой функцией. Подобный набор команд трактуется законом об авторском праве как не подпадающий под действие копирайта, так как дублирование структуры команд является непременным условием обеспечения совместимости и переносимости. Поэтому идентичность строк с декларациями и заголовочными описаниями методов не имеет значения - для реализации аналогичной функциональности формирующие API имена функций должны совпадать, даже если сама функциональность реализована по-другому. Так как существует только один способ выражения идеи или функции, то каждый волен использовать идентичные декларации, и никто не может монополизировать такие выражения. Компания Oracle подала апелляцию и добилась в Федеральном апелляционном суде США отмены решения - апелляционный суд признал, что Java API является интеллектуальной собственностью Oracle. После этого компания Google сменила тактику и попыталась доказать, что реализация Java API в платформе Android носит характер добросовестного использования, и данная попытка увенчалась успехом. Позиция Google сводилась к тому, что создание переносимого программного обеспечения не требует получения лицензии на API, а повторение API для создания совместимых функциональных аналогов относится к "добросовестному использованию". По мнению Google, отнесение API к категории интеллектуальной собственности негативно скажется на индустрии, так как подрывает развитие инноваций, а создание совместимых функциональных аналогов программных платформ может стать объектом судебных исков. Компания Oracle второй раз подала апелляцию, и опять дело было пересмотрено в её пользу. Суд постановил, что принцип "добросовестного использования" не применим к Android, так как данная платформа развивается компанией Google с корыстными целями, реализуемыми не через прямую продажу программного продукта, а через контроль над сопутствующими сервисами и рекламой. При этом Google удерживает контроль над пользователями через проприетарный API для взаимодействия со своими сервисами, который запрещено использовать для создания функциональных аналогов, т.е. использование Java API не ограничивается некоммерческим применением. В ответ компания Google подала ходатайство в суд высшей инстанции и Верховный суд США вернулся к рассмотрению вопроса о принадлежности программных интерфейсов (API) к интеллектуальной собственности и вынес окончательное решение в пользу Google.



