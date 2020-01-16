IBM, Microsoft и Mozilla поддержали Google в судебном разбирательстве с Oracle

IBM, Microsoft, Mozilla, Creative Commons, Open Source Initiative, Wikimedia Foundation, Software Freedom Conservancy (SFC) и многие другие ассоциации и компании (всего 21) выступили в роли независимых участников (Amicus Curiae) возобновившегося в Верховном суде разбирательства между компанией Google и Oracle, связанного с использованием Java API в платформе Android. Компании предоставили суду заключение со своей экспертной оценкой разбирательства, воспользовавшись правом участия в судебном процессе третьего лица, не относящегося к одной из сторон, но заинтересованного в вынесении судом адекватного решения. Ожидается, что Верховный суд вынесет своё решение в июне. Компания IBM считает, что отнесение доступных в открытом виде компьютерных интерфейсов к объектам авторского права может навредить бизнесу и замедлить развитие инноваций, а компании любого размера должны иметь возможность использовать открытые API в своих разработках. Microsoft полагает, что использование Java API в Google носит характер добросовестного использования (fair use). Mozilla указывает, что связанное с авторским правом законодательство не должно распространяться на API, и разработчики должны иметь возможность не опасаясь использовать API для обеспечения переносимости продуктов и создания альтернативных решений. Напомним, что в 2012 году судья, имеющий опыт программирования, согласился с позицией Google и признал, что формирующее API дерево имён является частью структуры команд - набора символов, связанного с определённой функцией. Подобный набор команд трактуется законом об авторском праве как не подпадающий под действие копирайта, так как дублирование структуры команд является непременным условием обеспечения совместимости и переносимости. Поэтому идентичность строк с декларациями и заголовочными описаниями методов не имеет значения - для реализации аналогичной функциональности формирующие API имена функций должны совпадать, даже если сама функциональность реализована по-другому. Так как существует только один способ выражения идеи или функции, то каждый волен использовать идентичные декларации, и никто не может монополизировать такие выражения. Компания Oracle подала апелляцию и добилась в Федеральном апелляционном суде США отмены решения - апелляционный суд признал, что Java API является интеллектуальной собственностью Oracle. После этого компания Google сменила тактику и попыталась доказать, что реализация Java API в платформе Android носит характер добросовестного использования, и данная попытка увенчалась успехом. Позиция Google сводилась к тому, что создание переносимого программного обеспечения не требует получения лицензии на API, а повторение API для создания совместимых функциональных аналогов относится к "добросовестному использованию". По мнению Google, отнесение API к категории интеллектуальной собственности негативно скажется на индустрии, так как подрывает развитие инноваций, а создание совместимых функциональных аналогов программных платформ может стать объектом судебных исков. Компания Oracle второй раз подала апелляцию, и опять дело было пересмотрено в её пользу. Суд постановил, что принцип "добросовестного использования" не применим к Android, так как данная платформа развивается компанией Google с корыстными целями, реализуемыми не через прямую продажу программного продукта, а через контроль над сопутствующими сервисами и рекламой. При этом Google удерживает контроль над пользователями через проприетарный API для взаимодействия со своими сервисами, который запрещено использовать для создания функциональных аналогов, т.е. использование Java API не ограничивается некоммерческим применением.



