IBM, Microsoft и Mozilla поддержали Google в судебном разбирательстве с Oracle

> 2) Гугл тихонько передал Мозилле пачку денех в обмен на поддержку в

> суде. Тут даже не прикопаться - предложили контракт по включение своего

> поиска в поставку с ценой повыше и все. Почему потихоньку и "предложил"?

Уже надцать лет как:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51931

> Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год

> 26.11.2019 10:35

> 429 млн из 450 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49669

> Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год

> 27.11.2018 23:26

> 539 млн из 562 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. 6.4 млн долларов составили пожертвования https://www.extremetech.com/internet/92558-how-browsers-make-money-or-why-goog

> How browsers make money, or why Google needs Firefox

> By Sebastian Anthony on August 11, 2011 at 1:45 pm

> Almost the entirety of Mozilla’s income — 97% of $104 million — arrives in the form of royalties from the Firefox search box, and the lion’s share (86%, $85 million) of those royalties are paid by the default search engine: Google. Так что там за главного кормильца и добровольно вступятся.