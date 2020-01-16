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IBM, Microsoft и Mozilla поддержали Google в судебном разбирательстве с Oracle

16.01.2020 21:42

IBM, Microsoft, Mozilla, Creative Commons, Open Source Initiative, Wikimedia Foundation, Software Freedom Conservancy (SFC) и многие другие ассоциации и компании (всего 21) выступили в роли независимых участников (Amicus Curiae) возобновившегося в Верховном суде разбирательства между компанией Google и Oracle, связанного с использованием Java API в платформе Android. Компании предоставили суду заключение со своей экспертной оценкой разбирательства, воспользовавшись правом участия в судебном процессе третьего лица, не относящегося к одной из сторон, но заинтересованного в вынесении судом адекватного решения. Ожидается, что Верховный суд вынесет своё решение в июне.

Компания IBM считает, что отнесение доступных в открытом виде компьютерных интерфейсов к объектам авторского права может навредить бизнесу и замедлить развитие инноваций, а компании любого размера должны иметь возможность использовать открытые API в своих разработках. Microsoft полагает, что использование Java API в Google носит характер добросовестного использования (fair use). Mozilla указывает, что связанное с авторским правом законодательство не должно распространяться на API, и разработчики должны иметь возможность не опасаясь использовать API для обеспечения переносимости продуктов и создания альтернативных решений.

Напомним, что в 2012 году судья, имеющий опыт программирования, согласился с позицией Google и признал, что формирующее API дерево имён является частью структуры команд - набора символов, связанного с определённой функцией. Подобный набор команд трактуется законом об авторском праве как не подпадающий под действие копирайта, так как дублирование структуры команд является непременным условием обеспечения совместимости и переносимости. Поэтому идентичность строк с декларациями и заголовочными описаниями методов не имеет значения - для реализации аналогичной функциональности формирующие API имена функций должны совпадать, даже если сама функциональность реализована по-другому. Так как существует только один способ выражения идеи или функции, то каждый волен использовать идентичные декларации, и никто не может монополизировать такие выражения.

Компания Oracle подала апелляцию и добилась в Федеральном апелляционном суде США отмены решения - апелляционный суд признал, что Java API является интеллектуальной собственностью Oracle. После этого компания Google сменила тактику и попыталась доказать, что реализация Java API в платформе Android носит характер добросовестного использования, и данная попытка увенчалась успехом. Позиция Google сводилась к тому, что создание переносимого программного обеспечения не требует получения лицензии на API, а повторение API для создания совместимых функциональных аналогов относится к "добросовестному использованию". По мнению Google, отнесение API к категории интеллектуальной собственности негативно скажется на индустрии, так как подрывает развитие инноваций, а создание совместимых функциональных аналогов программных платформ может стать объектом судебных исков.

Компания Oracle второй раз подала апелляцию, и опять дело было пересмотрено в её пользу. Суд постановил, что принцип "добросовестного использования" не применим к Android, так как данная платформа развивается компанией Google с корыстными целями, реализуемыми не через прямую продажу программного продукта, а через контроль над сопутствующими сервисами и рекламой. При этом Google удерживает контроль над пользователями через проприетарный API для взаимодействия со своими сервисами, который запрещено использовать для создания функциональных аналогов, т.е. использование Java API не ограничивается некоммерческим применением.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Верховный суд согласился возобновить связанное с Java и Android разбирательство между Google и Oracle
  3. OpenNews: Google возобновил разбирательство с Oracle, связанное с Java и Android
  4. OpenNews: Компания Oracle выиграла апелляцию в деле против Google, связанном с Java и Android
  5. OpenNews: Google одержал победу над Oracle в разбирательстве, связанном с использованием Java API в Android
  6. OpenNews: Компания Oracle оценила ущерб от Google Android в 9.3 млрд долларов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google, oracle, java
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:48, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надо было писать на Rust а не на Java. Это безопаснее!
     
  • 1.2, Аноним (-), 21:52, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Толпа гиен грызёт Оракл. Но... увы, это карма... За проделки прошлых лет - у Оракла тоже личико порядочно в пушку...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:28, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Google тоже не англелочек.
     

  • 1.3, Kuromi (ok), 22:18, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С учетом новости о том что Мозилла увольняет инженеров на фоне финансовых неурядиц выходит два варианта
    1) Инженеров заменили адвокатами, вот и работка им сразу нашлась
    2) Гугл тихонько передал Мозилле пачку денех в обмен на поддержку в суде. Тут даже не прикопаться - предложили контракт по включение своего поиска в поставку с ценой повыше и все.
     
     
  • 2.12, Аноним84701 (ok), 22:52, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2) Гугл тихонько передал Мозилле пачку денех в обмен на поддержку в
    > суде. Тут даже не прикопаться - предложили контракт по включение своего
    > поиска в поставку с ценой повыше и все.

    Почему потихоньку и "предложил"?
    Уже надцать лет как:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51931
    > Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год
    > 26.11.2019 10:35
    > 429 млн из 450 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex),

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49669
    > Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год
    > 27.11.2018 23:26
    > 539 млн из 562 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. 6.4 млн долларов составили пожертвования

    https://www.extremetech.com/internet/92558-how-browsers-make-money-or-why-goog
    > How browsers make money, or why Google needs Firefox
    > By Sebastian Anthony on August 11, 2011 at 1:45 pm
    > Almost the entirety of Mozilla’s income — 97% of $104 million — arrives in the form of royalties from the Firefox search box, and the lion’s share (86%, $85 million) of those royalties are paid by the default search engine: Google.

    Так что там за главного кормильца и добровольно вступятся.

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:25, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Oracle проигрывает - лицезния GPL превращается в Филькину грамоту
    2. Oracle выигрывает - день смерти wine и прочего софта по типу wine

    Я правильно всё понял?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:33, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже, ты совсем ничего не понял.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:35, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неправильно. Пункт 1 с GPL не связан.
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:47, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В юрисдикциях, где нет патентов на софт - ничего не умирает.
     
  • 2.13, крокодил мимо.. (?), 22:52, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пмсм, акценты немного иные.. слишком много всего намешано, что может вызывать интерес, в том числе и деятельность пресловутых патентных троллей а-ля Rothschild.. субъективно - желаю "оркам" победы, несмотря ни на что.. они таки запилили Java в одно рыло и честно раздали всем SDK для некоммерческого применения - респект.
     
     
  • 3.14, йййй (ok), 22:56, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > желаю "оркам" победы, несмотря ни на что.. они таки запилили Java в одно рыло

    вот набросил, так набросил )

     
     
  • 4.16, крокодил мимо.. (?), 23:02, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> желаю "оркам" победы, несмотря ни на что.. они таки запилили Java в одно рыло
    >вот набросил, так набросил )

    ну санки-то они ж зачавкали червонец тому, не?

     

  • 1.6, йййй (ok), 22:32, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь Wine и ReactOS могут спать спокойно, Microsoft сам подтвердил, что так можно.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:37, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сегодня подтвердил, завтра не подтвердил. Это же майкрософт.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:01, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде там далеко-далеко, в далёкой-далёкой суды немного по другому действуют: адвокат может потом ткнуть в конкретно это разбирательство, что API юзать таки можно (ещё бы, ща бы запрещать слова использовать), и он получит +100 очков на следующих ход.
     
     
  • 4.18, Аноним (11), 23:03, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё верно, прецедентное право
     

  • 1.10, Аноним (-), 22:44, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шо, опять?!?! (c)
     
  • 1.17, Васька кот (?), 23:02, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно так переживать, кастомизация "под себя" в Линукс не пострадает. Девиз линуксядников - "Ни дня без замены иконок  и обоев в системе !" Хе-хе!))
     
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