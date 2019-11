Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе

Компания Oracle опубликовала выпуск универсальной виртуальной машины GraalVM 19.3.0, поддерживающей запуск приложений на JavaScript (Node.js), Python, Ruby, R, любых языках для JVM (Java, Scala, Clojure, Kotlin) и языках, для которых может формироваться биткод LLVM (C, C++, Rust). Ветка 19.3 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS) и примечательна поддержкой JDK 11, в том числе с возможностью компиляции Java-кода в исполняемые файлы (GraalVM Native Image). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Одновременно выпущены новые версии использующих GraalVM реализаций языков Python, JavaScript, Ruby и R - GraalPython, GraalJS, TruffleRuby и FastR. GraalVM предоставляет JIT-компилятор, который может на лету выполнять в JVM код любых скриптовых языков, включая JavaScript, Ruby, Python и R, а также даёт возможность запускать нативный код в JVM, преобразованный в биткод LLVM. Предоставляемый GraalVM инструментарий включает независимые от языков программирования отладчик, систему профилирования и анализатор распределения памяти. GraalVM даёт возможность создавать комбинированные приложения с компонентами на разных языках, позволяя обращаться к объектам и массивам из кода на других языках. Для языков на базе JVM имеется возможность создания скомпилированных в машинный код исполняемых файлов, которые можно выполнять напрямую с минимальным потреблением памяти (управление памятью и потоками реализовано через подключение фреймворка Substrate VM). Изменения в GraalJS: Обеспечена совместимость с Node.js 12.10.0;

Отключены по умолчанию нестандартные глобальные свойства и функции: global (заменено на globalThis, для возвращения предусмотрена настройка js.global-property), performance (js.performance), print и printErr (js.print);

Реализованы Promise.allSettled и nullish coalescing proposal, которые доступны в режиме ECMAScript 2020 ("--js.ecmascript-version=2020");

Обновлены зависимости ICU4J до 64.2, ASM до 7.1.





Изменения в GraalPython: Добавлены заглушки gc.{enable,disable,isenabled}, реализованы charmap_build, sys.hexversion и _lzma;

Обновлена стандартная библиотека Python 3.7.8;

Добавлена поддержка NumPy 1.16.4 и Pandas 0.25.0;

Добавлена поддержка timeit;

socket.socket доведён до состояния, позволяющего запускать "graalpython -m http.server" и загружать нешифрованные (без TLS) http-ресурсы;

Исправлены проблемы, связанные с выводом объектов pandas.DataFrame, некорректной обработкой кортежей в bytes.startswith, деструктурирующим присвоением итераторов и использованием dict.__contains__ для словарей;

Добавлена поддержка ast.PyCF_ONLY_AST, которая позволила обеспечить работу pytest;

Добавлена поддержка PEP 498 (интерполяция строк в литералах);

Реализован флаг "--python.EmulateJython" для импорта JVM-классов с помощью нормального Python-синтаксиса import и ловли JVM-исключений из кода на Python;

Улучшена производительность парсера, кеширования исключений, доступа к объектам Python из JVM-кода. Улучшены результаты в тестах производительности для кода python и нативных расширений (исполнение нативных расширений поверх llvm подразумевает, что bitcode llvm передаётся GraalVM для JIT-компиляции).





Изменения в TruffleRuby: Для компиляции нативных расширений теперь применяется встроенный инструментарий LLVM, создающий и нативный код, и биткод. Это значит, что больше нативных расширений должны компилироваться из коробки и должно разрешить большинство проблем, связанных с компоновкой;

Отдельная установка LLVM для установки нативных расширений в TruffleRuby;

Для установки C++ расширений на TruffleRuby теперь не требуется установка libc++ и libc++abi;

Лицензия обновлена до EPL 2.0/GPL 2.0/LGPL 2.1, как и в недавнем JRuby;

Добавлена поддержка опциональных аргументов в GC.stat;

Реализован метод Kernel#load с обёрткой и Kernel#spawn с :chdir;

Добавлен rb_str_drop_bytes, замечательный тем, что его использует OpenSSL;

Включены расширения предустановленных gem-ов, нужные для rails new в Rails 6;

Для компиляции нативных расширений задействованы флаги, как в MRI;

Внесены оптимизации производительности и сокращено потребление памяти.





Изменения в FastR: Обеспечена совместимость с R 3.6.1;

Добавлена предварительная поддержка исполнения нативных расширений на основе LLVM. При сборке нативных пакетов R FastR сконфигурирован для использования встроенного в GraalVM инструментария LLVM. Результирующие бинарные файлы будут содержать и нативный код и LLVM-биткод. Предустановленные пакеты также собраны этим образом. FastR загружает и запускает нативный код расширений по умолчанию, но когда запущен с опцией "--R.BackEnd=llvm" будет использоваться биткод. LLVM бэкэнд можно использовать избирательно для некоторых R пакетов, указывая "--R.BackEndLLVM=pkg1,pkg2". В случае проблем при установке пакетов, можно вернуть всё назад, вызвав fastr.setToolchain("native") или вручную подредактировав файл $FASTR_HOME/etc/Makeconf.

В этом релизе FastR поставляется без библиотек GCC runtime;

Исправлены утечки памяти.

Исправлены проблемы при работе с большими векторами (>1GB).

Реализован grepRaw, но только для fixed=T.