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Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе

21.11.2019 00:14

Компания Oracle опубликовала выпуск универсальной виртуальной машины GraalVM 19.3.0, поддерживающей запуск приложений на JavaScript (Node.js), Python, Ruby, R, любых языках для JVM (Java, Scala, Clojure, Kotlin) и языках, для которых может формироваться биткод LLVM (C, C++, Rust). Ветка 19.3 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS) и примечательна поддержкой JDK 11, в том числе с возможностью компиляции Java-кода в исполняемые файлы (GraalVM Native Image). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Одновременно выпущены новые версии использующих GraalVM реализаций языков Python, JavaScript, Ruby и R - GraalPython, GraalJS, TruffleRuby и FastR.

GraalVM предоставляет JIT-компилятор, который может на лету выполнять в JVM код любых скриптовых языков, включая JavaScript, Ruby, Python и R, а также даёт возможность запускать нативный код в JVM, преобразованный в биткод LLVM. Предоставляемый GraalVM инструментарий включает независимые от языков программирования отладчик, систему профилирования и анализатор распределения памяти. GraalVM даёт возможность создавать комбинированные приложения с компонентами на разных языках, позволяя обращаться к объектам и массивам из кода на других языках. Для языков на базе JVM имеется возможность создания скомпилированных в машинный код исполняемых файлов, которые можно выполнять напрямую с минимальным потреблением памяти (управление памятью и потоками реализовано через подключение фреймворка Substrate VM).

Изменения в GraalJS:

  • Обеспечена совместимость с Node.js 12.10.0;
  • Отключены по умолчанию нестандартные глобальные свойства и функции: global (заменено на globalThis, для возвращения предусмотрена настройка js.global-property), performance (js.performance), print и printErr (js.print);
  • Реализованы Promise.allSettled и nullish coalescing proposal, которые доступны в режиме ECMAScript 2020 ("--js.ecmascript-version=2020");
  • Обновлены зависимости ICU4J до 64.2, ASM до 7.1.



Изменения в GraalPython:

  • Добавлены заглушки gc.{enable,disable,isenabled}, реализованы charmap_build, sys.hexversion и _lzma;
  • Обновлена стандартная библиотека Python 3.7.8;
  • Добавлена поддержка NumPy 1.16.4 и Pandas 0.25.0;
  • Добавлена поддержка timeit;
  • socket.socket доведён до состояния, позволяющего запускать "graalpython -m http.server" и загружать нешифрованные (без TLS) http-ресурсы;
  • Исправлены проблемы, связанные с выводом объектов pandas.DataFrame, некорректной обработкой кортежей в bytes.startswith, деструктурирующим присвоением итераторов и использованием dict.__contains__ для словарей;
  • Добавлена поддержка ast.PyCF_ONLY_AST, которая позволила обеспечить работу pytest;
  • Добавлена поддержка PEP 498 (интерполяция строк в литералах);
  • Реализован флаг "--python.EmulateJython" для импорта JVM-классов с помощью нормального Python-синтаксиса import и ловли JVM-исключений из кода на Python;
  • Улучшена производительность парсера, кеширования исключений, доступа к объектам Python из JVM-кода. Улучшены результаты в тестах производительности для кода python и нативных расширений (исполнение нативных расширений поверх llvm подразумевает, что bitcode llvm передаётся GraalVM для JIT-компиляции).



Изменения в TruffleRuby:

  • Для компиляции нативных расширений теперь применяется встроенный инструментарий LLVM, создающий и нативный код, и биткод. Это значит, что больше нативных расширений должны компилироваться из коробки и должно разрешить большинство проблем, связанных с компоновкой;
  • Отдельная установка LLVM для установки нативных расширений в TruffleRuby;
  • Для установки C++ расширений на TruffleRuby теперь не требуется установка libc++ и libc++abi;
  • Лицензия обновлена до EPL 2.0/GPL 2.0/LGPL 2.1, как и в недавнем JRuby;
  • Добавлена поддержка опциональных аргументов в GC.stat;
  • Реализован метод Kernel#load с обёрткой и Kernel#spawn с :chdir;
  • Добавлен rb_str_drop_bytes, замечательный тем, что его использует OpenSSL;
  • Включены расширения предустановленных gem-ов, нужные для rails new в Rails 6;
  • Для компиляции нативных расширений задействованы флаги, как в MRI;
  • Внесены оптимизации производительности и сокращено потребление памяти.



Изменения в FastR:

  • Обеспечена совместимость с R 3.6.1;
  • Добавлена предварительная поддержка исполнения нативных расширений на основе LLVM. При сборке нативных пакетов R FastR сконфигурирован для использования встроенного в GraalVM инструментария LLVM. Результирующие бинарные файлы будут содержать и нативный код и LLVM-биткод.

    Предустановленные пакеты также собраны этим образом. FastR загружает и запускает нативный код расширений по умолчанию, но когда запущен с опцией "--R.BackEnd=llvm" будет использоваться биткод. LLVM бэкэнд можно использовать избирательно для некоторых R пакетов, указывая "--R.BackEndLLVM=pkg1,pkg2". В случае проблем при установке пакетов, можно вернуть всё назад, вызвав fastr.setToolchain("native") или вручную подредактировав файл $FASTR_HOME/etc/Makeconf.

  • В этом релизе FastR поставляется без библиотек GCC runtime;
  • Исправлены утечки памяти.
  • Исправлены проблемы при работе с большими векторами (>1GB).
  • Реализован grepRaw, но только для fixed=T.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.graalvm.org/docs/r...)
  2. OpenNews: Компания Oracle представила универсальную виртуальную машину GraalVM
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.1
  4. OpenNews: Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы
  5. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 10 и прекратила поддержку Java SE 9
  6. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.2
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: graalvm, llvm, jvm, java, python, ruby, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Annnon (?), 08:12, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Чем это лучше чем pypy для python?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:29, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ничем
     
  • 2.6, asdasd (?), 09:12, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > GraalVM даёт возможность создавать комбинированные приложения с компонентами на разных языках

    Как минимум. За остальным или читайте новость (для начала) или идите на офф. сайт.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:59, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать и без него нельзя этого делать
     
  • 3.21, Annnon (?), 11:24, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что это дает в реальном проекте? Можно использовать мешанину языков в одном моно приложении? Кому это надо?
    Вопрос был именно для пайтон. Пишу я вот на нем и зачем нужен граал, если есть pypy?
     

  • 1.4, Anonymoustus (ok), 08:59, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мораль сей басни такова: «языков программирования» наплодили столько, что приходится изобретать для них универсальные виртуальные машины-запускалки и прочие свистелки и перделки. А ведь куда проще было бы завезти телегу палок и творчески применять их к говнокодерам. Но ущербная установка «время программиста стоит дороже» превращает всё в прах и страдания.
     
     
  • 2.15, anonoymous (?), 10:44, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть ещё такая установка, что действительно необходимо иногда что-то быстро реализовать, иначе, например, нишу захватит конкурент. Слышали про родить за месяц девятью девушками?
     
     
  • 3.16, Anonymoustus (ok), 10:49, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ведь не понимаешь, аноним, о чём я писал в своём комментарии. Увы, подобных тебе — 95%.
     
     
  • 4.22, мое правило (?), 11:37, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень толсто, попробуйте еще раз.
     

  • 1.7, Анонимчег (?), 09:20, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Типа .DA что ли?
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:51, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь холивары типа "кто быстрей - бидон или нода" приобретут новую площадку - который язык быстрее в Граале?
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:26, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неосиляторы джавы теперь могут писать для jvm на своих язычках.
     
     
  • 2.17, Ydro (?), 10:59, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, не для изучения Java, а для предоставления конечному пользователю, которому-то и JS со стороны представляется колдовскими заклинаниями, мало мальской автоматизации приложения написанного на Java посредством скриптов поддерживаемых GraalVM.
     
     
  • 3.18, Анонимус2 (?), 11:13, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерпретатор js в джаву встроен уже лет 15. Graalvm изначально писался как jit компилятор для джавы на джаве. Но потом оказалось что на нормальном языке можно написать эффективный универсальный jit компилятор, и понеслось
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:43, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто возможность использовать интеграционный язык для связывания компонентов. Ruby гораздо удобнее Java в этом смысле, а под GraalVM получает доступ к объектам Java. То есть пишешь на Ryby, а Java-объекты становятся для него как родные с возможностью переопределения классов, методов и пр.
     
     
  • 3.25, Аноним (14), 11:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и почему бы сразу не писать на джава и использовать компоненты джава? Ответ неосилили джаву.

    А про Руби это вообще жесткая хохма. Руби уже давно на свалке лежит на нем только жесткое легаси.

     

  • 1.24, Аноним (24), 11:46, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом прибежит сан и потащит тебя в суд, как гугля. Во все, вплоть до верховного. Ну нах такие риски. Лучше вообще не иметь дел ни с жабой, ни с jvm, ни вообще с ссанками.
     
     
  • 2.26, Аноним (14), 11:49, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше уж они чем Майки с их C#.
     

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