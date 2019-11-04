Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.2

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|2.2, iPony129412 (?), 10:59, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Ну Netbeans давно копирует Idea.
В принципе в этом нет ничего плохого, ибо ровняться надо на лучших.
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|2.3, Аноним (3), 11:22, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Apache NetBeans с закосом под IntelliJ IDEA - это примерно как кроссовки Abibas.
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|2.12, Сишник (?), 12:35, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Нетбинс так выглядел, когда джетбрейнсов даже в проекте небыло.
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|2.16, Ан1110н1110м (?), 14:02, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прикольно читать такой комент на OpenNET. Это в стиле MySQL очередная подела Oracle, GIMP это очередная поделка PhotoShop, GNU/Linux очередна поделка BSD... И зачем этот сводный софт нужен, когда так много хорошего проприетарного софта?!
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|3.17, xm (ok), 14:21, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы точно знаете значение слов "поделка" и "подделка"?
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|3.42, аноним3 (?), 19:11, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если уж на то пошло, то линукс тогда поделка под юникс. увы бсд системы тут на одном уровне с линукс. так как в таком случае обе поделки под юникс.)) опять бздуны пробзделись.)) ЧСВ у них вечно зашкаливает.
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|2.21, bob (??), 14:50, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что JetBrains подобрал всё у Netbeans, а Netbeans так выглядел когда JetBrains ещё даже в планах не было.
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|1.4, Аноним (4), 11:22, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучшая свободная IDE, на мой взгляд. Желаю им успехов в этом деле!
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|3.7, Sserj (?), 11:33, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну как минимум поддрежкой JavaScript,HTML, SQL. Т.е. всем тем что у идеи идет в ультим.версии.
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|3.23, FSA (??), 15:19, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем лучше IntelliJ IDEA Community Edition?
Тем, что кроме Java стандартный Netbeans из коробки поддерживает больше языков программирования. Их поддерживают и продукты JetBrains, но только за денежку.
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|4.37, terryfilch (ok), 17:51, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пока оно не начнет нормально работать с python и .virtualenv - уж больно долго будет не нужным софтом, тот же VScode хоть и геморный+кривой, но все же очень много уже умеет, чего нет в netbeans
PS: для python Кроме jetbrains к.м.к. нет ни одной норм ide, все что есть open source как-то кусками имеет необходимый функционал
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|2.34, iZEN (ok), 16:45, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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netbeans
Папка (inode/directory)
3 759 items, totalling 633,4 МБ (419,7 МБ on disk)
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|1.8, Аноним (8), 11:38, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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idea кажется сначала у Netbeans училась, а сейчас наоборот)
Крутая среда для разработки! Желаю удачи и только развития!
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|4.31, Аноним (31), 16:24, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Откуда только берутся эти джависты. Почему на питоне сразу для нескольких версий никто не пишет, а джаве надо прямо под несколько?
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|2.35, iZEN (ok), 16:51, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давно уже можно выбрать в свойствах среды: Tools -> Java Platforms:
JDK 1.8 (Default)
JDK 12
JDK 13
Add Platform...
Соответственно, в свойствах конкретного проекта указать, под какую платформу и с какими опциями собирать проект.
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|1.13, Аноним (14), 12:47, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По сравнению с Эклипсом и Идеей единственная IDE под джаву, которой можно пользоваться.
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|1.18, б.б. (?), 14:22, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хм, в Debian, даже Sid/Experimental, только 10.0
В том же OpenBSD 6.6 - 11.1
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|2.20, Аноним (20), 14:43, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну типа это тот софт который скачивается с сайта и кладётся куда-нибудь в пользовательские каталоги. Чтобы он обновляться мог потом сам.
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|3.22, б.б. (?), 14:53, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и это оправдывает старую версию? тогда бы уж никакой не было. видимо, не очень то кому-то это и нужно...
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|4.26, Аноним (26), 15:42, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Старую версию оправдывает то что это Дебиан. Там у всего старая версия. Попробуй посидеть на тестинг ветке, но я бы тебе такого не советовал делать лучше уж роллинг дистр.
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|5.28, б.б. (?), 16:16, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я говорю про sid/experimental, а не про stable. у меня есть и ноуты со stable, и с sid/experimental (это мой основной ноут).
вообще, Debian Testing я впервые попробовал в 2004 году, когда всё прогрессивное человечество ждало Sarge :)
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|5.32, Аноним (32), 16:32, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там у всего старая версия.
враньё
> Попробуй посидеть на тестинг ветке
в Sid/Experimental только 10.0, выше же написано.
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|4.27, Аноним (27), 16:10, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе говорят, что смотрители репозиториев физически не поспеют за официальными релизами никогда. Собственно поэтому и есть ppa, snap, appImage, flatpak. Поэтому ожидать в репозиториях linux дистрибутивов что-то актуальное странно. Лично я считаю что там должны быть только куски системы, никаких firefox илиу eclipse там быть не должно! Потому что всеравно все будут ставить с официальные версии.
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|5.29, б.б. (?), 16:18, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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софт который интересен - там всегда свежий. необновляемость софта в таком крупном проекте, как Debian, означает его неинтересность. Зато в OpenBSD интересен, я ща даже накатил и запустил 11.1 :)
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|5.33, Аноним (32), 16:35, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> смотрители репозиториев физически не поспеют за официальными релизами никогда.
это не так.
> Собственно поэтому и есть ppa, snap, appImage, flatpak.
часто это одни и те же люди, которые якобы "не поспевают".
> ожидать в репозиториях linux дистрибутивов что-то актуальное странно
странно этого не ожидать.
> Лично я считаю что там должны быть только куски системы, никаких firefox илиу eclipse там быть не должно
уже есть такие дистрибутивы.
> Потому что всеравно все будут ставить с официальные версии.
нет не все.
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|1.24, RevolveR (?), 15:20, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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IntelliJ IDEA Community Edition(это же надо так замазафачить название, чтобы получить немного Интелов видимо Джокеров судя по букве J, показать, что типа идеи есть и будут, а также подчеркнуть мощность сообщества :D) JetBrains или Netbeans?
Стоит ли использовать IDE вообще, когда тебе надо писать franework с ноль зависимостями без composer на чистом PHP, MySQL и Ecma Script 7?
Подскажите, что мне даст Netbeans, если я перейду с приятного и привычного Subline Text 3.
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|2.30, Аноним (31), 16:22, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Netbeans только для джавы норм. Для остального я бы им пользоваться не стал.
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|2.36, Аноним (36), 17:50, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Подскажите, что мне даст Netbeans, если я перейду с приятного и привычного Subline Text 3.
ничего.
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|2.39, iZEN (ok), 18:20, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Подскажите, что мне даст Netbeans, если я перейду с приятного и привычного Subline Text 3.
Обеспечение средой поддержки полного цикла разработки и сопровождения программ, очевидно. Это не только текстовый редактор с подсветкой синтаксиста и быстрым дополнением.
Опробуйте историю правок исходников на уровне отдельных файлов проекта, интеграцию с системами коллективной разработки (Git, Mercurial, SVN), плагины дополнений среды для создания и поддержки специфических проектов, использующих тот или иной фреймворк.
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|1.43, RevolveR (ok), 20:41, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Благодарю. Начну ли я работать быстрее с этой IDE, чем с со своим умным редактором и подсветкой синтаксиса? Через сколько начну быстрее и лучше и есть ли какой либо сенсивный отклик? Я человек простой и невербальный, а нравится мне налаженная, как бы, пусть и рутина, но автоматизированная не богатством интерфейса и скриптами автоматизации сборки, а, как бы, путем несложного предсказания и предотвращения косипоров на уровне человеческой памяти.
Просто, как бы, мне легче три раза сделать что-то хорошо и автоматизировать это "системно", а потом изредка корректировать при выходе новых версий и при появлении новых методик, чем терпеть умственные высеры всего богатства извращений команды заложенной в deploy.
В общем есть там мозги нормальные? Мне главное чтобы я быстро прогал красиво и не надо ни каких особых примочек для этого. Я ни кому не мешаю - я только набираю код с автозаполнением и подсветкой и использую горячие клавиши(то есть мне помешать могут из-за йоьнутых инструментов сборки и библиотек, например, а я это просто не использую из-за бесполезности). Могу даже лёжа код писать не обласываясь, но в определенных условиях.
У меня фреймворк ушел на лицензию Apache и я думаю как то к сообществу ближе оказаться.
А то сраный nginx теперь нельзя использовать вовсе.
p.s.: надеюсь ни кого не запарил ...
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|1.44, Аноним (44), 20:56, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ставишь идею на линукс и все работает. Ставишь нет бинс на линукс и полчаса настраиваешь шрифты тему офрмления, ставишь плагины... и оно все равно хуже идеи.
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