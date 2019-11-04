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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.2

04.11.2019 10:23

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 11.2. Это четвёртый релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle и первый выпуск после перевода проекта из инкубатора в разряд первичных проектов Apache. Выпуск содержит поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, JavaScript и Groovy. Перенос поддержки C/C++ из переданной компанией Oracle кодовой базы ожидается в выпуске 11.3, запланированном на январь. В апреле 2020 года будет сформирован выпуск Apache NetBeans 12, который будет сопровождаться в рамках расширенного цикла поддержки (LTS).

Основные новшества NetBeans 11.2:

  • Добавлена поддержка Java SE 13. Например добавлена возможность использования "switch" в форме выражения, а не оператора. Реализована подсветка и операции конвертации для текстовых блоков, включающих многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов и сохраняя исходное форматирование текста. Указанные возможности пока отмечены как тестовые и активируются только при сборке с флагом "--enable-preview";
  • Добавлены новые возможности языка PHP, развиваемые в ветке 7.4, релиз которой намечен на 28 ноября. В NetBeans добавлена обработка таких новшеств как типизированные свойства, оператор "??=" ("a ??= b" аналогично "a = a ?? b"), возможность подстановки существующих массивов при определении нового массива (оператор "...$var"), новый механизм сериализации объектов (комбинация Serializable и __sleep()/__wakeup()), возможность наглядного оформления больших чисел (1_000_000_00) и новый формат определения функций "fn(parameter_list) => expr" (например "fn($x) => $x + $y" является аналогом "$fn2 = function ($x) use ($y) {return $x + $y;}").
  • Проведены оптимизации производительности: Увеличена скорость поиска бинарных файлов в дереве с исходными текстами. В Linux и Windows для отслеживания изменений в каталогах задействован интерфейс WatchService, предоставляемый в API Java NIO2. Ускорено определение файлов с архивами;
  • Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Добавлена возможность загрузки флагов компилятора Java, что позволяет использовать в проектах Gradle экспериментальные возможности Java ("it.options.compilerArgs.add('--enable-preview')"). Также добавлена обработка ввода пользователя во вкладке, отражающей ход сборки (Output). При запуске фонового процесса Gradle Daemon теперь учитывается свойство org.gradle.jvmargs;
  • Решены проблемы с лицензией на код с парсером JavaScript из-за которых парсер ранее должен был устанавливаться отдельно. Сейчас парсер graal-js переведён c GPL на UPL (Universal Permissive License);
  • Улучшена работа установщика, в котором появилась поддержка выборочной установки отдельных компонентов NetBeans;
  • Поддержка сервера приложений Payara обновлена до выпуска Payara Platform 5.193;
  • Обновлена поддержка Amazon Beanstalk;
  • Добавлена поддержка расширенного синтаксиса атрибутов в HTML5, применяемого в Angular (например, <input [value]='test' />, <input (change)='test' /> и т.п.)
  • Заставка (Welcome Screen) избавлена от ссылок на сайт Oracle (ссылки на netbeans.org заменены на netbeans.apache.org).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.1
  3. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
  4. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.0
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 10.0
  6. OpenNews: Выпуск Java SE 13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbeans, apache
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    почему это выглядит как очередная поделка JetBrains?
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 10:59, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Ну Netbeans давно копирует Idea.
    В принципе в этом нет ничего плохого, ибо ровняться надо на лучших.
     
     
  • 3.38, SOska (?), 17:52, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет не надо
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:22, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Apache NetBeans с закосом под IntelliJ IDEA - это примерно как кроссовки Abibas.
     
  • 2.12, Сишник (?), 12:35, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Нетбинс так выглядел, когда джетбрейнсов даже в проекте небыло.
     
  • 2.16, Ан1110н1110м (?), 14:02, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прикольно читать такой комент на OpenNET. Это в стиле MySQL очередная подела Oracle, GIMP это очередная поделка PhotoShop, GNU/Linux очередна поделка BSD... И зачем этот сводный софт нужен, когда так много хорошего проприетарного софта?!
     
     
  • 3.17, xm (ok), 14:21, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы точно знаете значение слов "поделка" и "подделка"?
     
  • 3.42, аноним3 (?), 19:11, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если уж на то пошло, то линукс тогда поделка под юникс. увы бсд системы тут на одном уровне с линукс. так как в таком случае обе поделки под юникс.)) опять бздуны пробзделись.)) ЧСВ у них вечно зашкаливает.
     
  • 2.21, bob (??), 14:50, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что JetBrains подобрал всё у Netbeans, а Netbeans так выглядел когда JetBrains ещё даже в планах не было.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:22, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшая свободная IDE, на мой взгляд. Желаю им успехов в этом деле!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:26, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем лучше IntelliJ IDEA Community Edition?
     
     
  • 3.7, Sserj (?), 11:33, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну как минимум поддрежкой JavaScript,HTML, SQL. Т.е. всем тем что у идеи идет в ультим.версии.
     
  • 3.23, FSA (??), 15:19, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем лучше IntelliJ IDEA Community Edition?

    Тем, что кроме Java стандартный Netbeans из коробки поддерживает больше языков программирования. Их поддерживают и продукты JetBrains, но только за денежку.

     
     
  • 4.37, terryfilch (ok), 17:51, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока оно не начнет нормально работать с python и .virtualenv - уж больно долго будет не нужным софтом, тот же VScode хоть и геморный+кривой, но все же очень много уже умеет, чего нет в netbeans

    PS: для python Кроме jetbrains к.м.к. нет ни одной норм ide, все что есть open source как-то кусками имеет необходимый функционал

     
     
  • 5.40, Anonymoustus (ok), 18:30, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PS: для python Кроме jetbrains к.м.к. нет ни одной норм ide, все
    > что есть open source как-то кусками имеет необходимый функционал

    http://wingware.com/

     
     
  • 6.41, terryfilch (ok), 18:33, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> PS: для python Кроме jetbrains к.м.к. нет ни одной норм ide, все
    >> что есть open source как-то кусками имеет необходимый функционал
    > http://wingware.com/

    Оно не юзабельно, я в этом плане больше склоняюьс к https://www.activestate.com/products/komodo-ide . Но правда тоже js-ами распихано все ...

     

  • 1.5, Блокнот.exe (?), 11:23, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько гигабайт занимает на диске/в памяти?
     
     
  • 2.10, Дихлофос (?), 11:51, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не знаю, пока не устанавливал
     
  • 2.11, Z (??), 12:14, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0,635 Гб
     
  • 2.34, iZEN (ok), 16:45, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    netbeans
    Папка (inode/directory)
    3 759 items, totalling 633,4 МБ (419,7 МБ on disk)
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:38, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    idea кажется сначала у Netbeans училась, а сейчас наоборот)
    Крутая среда для разработки! Желаю удачи и только развития!
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:41, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мультитаргет сборку уже завезли ?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:48, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет потому что она не нужна.
     
     
  • 3.15, Аноним (9), 14:00, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где вас таких только плодят ?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 16:24, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Откуда только берутся эти джависты. Почему на питоне сразу для нескольких версий никто не пишет, а джаве надо прямо под несколько?
     
  • 2.35, iZEN (ok), 16:51, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже можно выбрать в свойствах среды: Tools -> Java Platforms:
    JDK 1.8 (Default)
    JDK 12
    JDK 13
    Add Platform...

    Соответственно, в свойствах конкретного проекта указать, под какую платформу и с какими опциями собирать проект.

     

  • 1.13, Аноним (14), 12:47, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    По сравнению с Эклипсом и Идеей единственная IDE под джаву, которой можно пользоваться.
     
  • 1.18, б.б. (?), 14:22, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, в Debian, даже Sid/Experimental, только 10.0

    В том же OpenBSD 6.6 - 11.1

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:43, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типа это тот софт который скачивается с сайта и кладётся куда-нибудь в пользовательские каталоги. Чтобы он обновляться мог потом сам.
     
     
  • 3.22, б.б. (?), 14:53, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и это оправдывает старую версию? тогда бы уж никакой не было. видимо, не очень то кому-то это и нужно...
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 15:42, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старую версию оправдывает то что это Дебиан. Там у всего старая версия. Попробуй посидеть на тестинг ветке, но я бы тебе такого не советовал делать лучше уж роллинг дистр.
     
     
  • 5.28, б.б. (?), 16:16, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я говорю про sid/experimental, а не про stable. у меня есть и ноуты со stable, и с sid/experimental (это мой основной ноут).

    вообще, Debian Testing я впервые попробовал в 2004 году, когда всё прогрессивное человечество ждало Sarge :)

     
  • 5.32, Аноним (32), 16:32, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там у всего старая версия.

    враньё

    > Попробуй посидеть на тестинг ветке

    в Sid/Experimental только 10.0, выше же написано.

     
  • 4.27, Аноним (27), 16:10, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе говорят, что смотрители репозиториев физически не поспеют за официальными релизами никогда. Собственно поэтому и есть ppa, snap, appImage, flatpak. Поэтому ожидать в репозиториях linux дистрибутивов что-то актуальное странно. Лично я считаю что там должны быть только куски системы, никаких firefox илиу eclipse там быть не должно! Потому что всеравно все будут ставить с официальные версии.
     
     
  • 5.29, б.б. (?), 16:18, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    софт который интересен - там всегда свежий. необновляемость софта в таком крупном проекте, как Debian, означает его неинтересность. Зато в OpenBSD интересен, я ща даже накатил и запустил 11.1 :)
     
  • 5.33, Аноним (32), 16:35, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > смотрители репозиториев физически не поспеют за официальными релизами никогда.

    это не так.

    > Собственно поэтому и есть ppa, snap, appImage, flatpak.

    часто это одни и те же люди, которые якобы "не поспевают".

    > ожидать в репозиториях linux дистрибутивов что-то актуальное странно

    странно этого не ожидать.

    > Лично я считаю что там должны быть только куски системы, никаких firefox илиу eclipse там быть не должно

    уже есть такие дистрибутивы.

    > Потому что всеравно все будут ставить с официальные версии.

    нет не все.

     

  • 1.19, Аноним (19), 14:31, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже локализация есть, импортозамещение
     
  • 1.24, RevolveR (?), 15:20, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    IntelliJ IDEA Community Edition(это же надо так замазафачить название, чтобы получить немного Интелов видимо Джокеров судя по букве J, показать, что типа идеи есть и будут, а также подчеркнуть мощность сообщества :D) JetBrains или Netbeans?

    Стоит ли использовать IDE вообще, когда тебе надо писать franework с ноль зависимостями без composer на чистом PHP, MySQL и Ecma Script 7?

    Подскажите, что мне даст Netbeans, если я перейду с приятного и привычного Subline Text 3.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:31, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Subline Text 3 не стоит убирать.
     
  • 2.30, Аноним (31), 16:22, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Netbeans только для джавы норм. Для остального я бы им пользоваться не стал.
     
  • 2.36, Аноним (36), 17:50, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Подскажите, что мне даст Netbeans, если я перейду с приятного и привычного Subline Text 3.

    ничего.

     
  • 2.39, iZEN (ok), 18:20, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подскажите, что мне даст Netbeans, если я перейду с приятного и привычного Subline Text 3.

    Обеспечение средой поддержки полного цикла разработки и сопровождения программ, очевидно. Это не только текстовый редактор с подсветкой синтаксиста и быстрым дополнением.

    Опробуйте историю правок исходников на уровне отдельных файлов проекта, интеграцию с системами коллективной разработки (Git, Mercurial, SVN), плагины дополнений среды для создания и поддержки специфических проектов, использующих тот или иной фреймворк.

     

  • 1.43, RevolveR (ok), 20:41, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Благодарю. Начну ли я работать быстрее с этой IDE, чем с со своим умным редактором и подсветкой синтаксиса? Через сколько начну быстрее и лучше и есть ли какой либо сенсивный отклик? Я человек простой и невербальный, а нравится мне налаженная, как бы, пусть и рутина, но автоматизированная не богатством интерфейса и скриптами автоматизации сборки, а, как бы, путем несложного предсказания и предотвращения косипоров на уровне человеческой памяти.

    Просто, как бы, мне легче три раза сделать что-то хорошо и автоматизировать это "системно", а потом изредка корректировать при выходе новых версий и при появлении новых методик, чем терпеть умственные высеры всего богатства извращений команды заложенной в deploy.

    В общем есть там мозги нормальные? Мне главное чтобы я быстро прогал красиво и не надо ни каких особых примочек для этого. Я ни кому не мешаю - я только набираю код с автозаполнением и подсветкой и использую горячие клавиши(то есть мне помешать могут из-за йоьнутых инструментов сборки и библиотек, например, а я это просто не использую из-за бесполезности). Могу даже лёжа код писать не обласываясь, но в определенных условиях.

    У меня фреймворк ушел на лицензию Apache и я думаю как то к сообществу ближе оказаться.

    А то сраный nginx теперь нельзя использовать вовсе.

    p.s.: надеюсь ни кого не запарил ...

     
  • 1.44, Аноним (44), 20:56, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставишь идею на линукс и все работает. Ставишь нет бинс на линукс и полчаса настраиваешь шрифты тему офрмления, ставишь плагины... и оно все равно хуже идеи.
     
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