Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.2

Благодарю. Начну ли я работать быстрее с этой IDE, чем с со своим умным редактором и подсветкой синтаксиса? Через сколько начну быстрее и лучше и есть ли какой либо сенсивный отклик? Я человек простой и невербальный, а нравится мне налаженная, как бы, пусть и рутина, но автоматизированная не богатством интерфейса и скриптами автоматизации сборки, а, как бы, путем несложного предсказания и предотвращения косипоров на уровне человеческой памяти. Просто, как бы, мне легче три раза сделать что-то хорошо и автоматизировать это "системно", а потом изредка корректировать при выходе новых версий и при появлении новых методик, чем терпеть умственные высеры всего богатства извращений команды заложенной в deploy. В общем есть там мозги нормальные? Мне главное чтобы я быстро прогал красиво и не надо ни каких особых примочек для этого. Я ни кому не мешаю - я только набираю код с автозаполнением и подсветкой и использую горячие клавиши(то есть мне помешать могут из-за йоьнутых инструментов сборки и библиотек, например, а я это просто не использую из-за бесполезности). Могу даже лёжа код писать не обласываясь, но в определенных условиях. У меня фреймворк ушел на лицензию Apache и я думаю как то к сообществу ближе оказаться. А то сраный nginx теперь нельзя использовать вовсе. p.s.: надеюсь ни кого не запарил ...

