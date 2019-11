Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.2

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 11.2. Это четвёртый релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle и первый выпуск после перевода проекта из инкубатора в разряд первичных проектов Apache. Выпуск содержит поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, JavaScript и Groovy. Перенос поддержки C/C++ из переданной компанией Oracle кодовой базы ожидается в выпуске 11.3, запланированном на январь. В апреле 2020 года будет сформирован выпуск Apache NetBeans 12, который будет сопровождаться в рамках расширенного цикла поддержки (LTS). Основные новшества NetBeans 11.2: Добавлена поддержка Java SE 13. Например добавлена возможность использования "switch" в форме выражения, а не оператора. Реализована подсветка и операции конвертации для текстовых блоков, включающих многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов и сохраняя исходное форматирование текста. Указанные возможности пока отмечены как тестовые и активируются только при сборке с флагом "--enable-preview";

Добавлены новые возможности языка PHP, развиваемые в ветке 7.4, релиз которой намечен на 28 ноября. В NetBeans добавлена обработка таких новшеств как типизированные свойства, оператор "??=" ("a ??= b" аналогично "a = a ?? b"), возможность подстановки существующих массивов при определении нового массива (оператор "...$var"), новый механизм сериализации объектов (комбинация Serializable и __sleep()/__wakeup()), возможность наглядного оформления больших чисел (1_000_000_00) и новый формат определения функций "fn(parameter_list) => expr" (например "fn($x) => $x + $y" является аналогом "$fn2 = function ($x) use ($y) {return $x + $y;}").

Проведены оптимизации производительности: Увеличена скорость поиска бинарных файлов в дереве с исходными текстами. В Linux и Windows для отслеживания изменений в каталогах задействован интерфейс WatchService, предоставляемый в API Java NIO2. Ускорено определение файлов с архивами;

Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Добавлена возможность загрузки флагов компилятора Java, что позволяет использовать в проектах Gradle экспериментальные возможности Java ("it.options.compilerArgs.add('--enable-preview')"). Также добавлена обработка ввода пользователя во вкладке, отражающей ход сборки (Output). При запуске фонового процесса Gradle Daemon теперь учитывается свойство org.gradle.jvmargs;

Решены проблемы с лицензией на код с парсером JavaScript из-за которых парсер ранее должен был устанавливаться отдельно. Сейчас парсер graal-js переведён c GPL на UPL (Universal Permissive License);

Улучшена работа установщика, в котором появилась поддержка выборочной установки отдельных компонентов NetBeans;

Поддержка сервера приложений Payara обновлена до выпуска Payara Platform 5.193;

Обновлена поддержка Amazon Beanstalk;

Добавлена поддержка расширенного синтаксиса атрибутов в HTML5, применяемого в Angular (например, <input [value]='test' />, <input (change)='test' /> и т.п.)

Заставка (Welcome Screen) избавлена от ссылок на сайт Oracle (ссылки на netbeans.org заменены на netbeans.apache.org).