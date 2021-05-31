Microsoft опубликовал собственный дистрибутив OpenJDK

Компания Microsoft начала распространение собственного дистрибутива Java на основе OpenJDK. Продукт распространяется бесплатно и доступен в исходных текстах под лицензией GPLv2. Дистрибутив включает исполняемые файлы для Java 11 и Java 16, основанные на OpenJDK 11.0.11 и OpenJDK 16.0.1. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS и доступны для архитектуры x86_64. Дополнительно сформирована тестовая сборка на основе OpenJDK 16.0.1 для систем ARM, которая доступна для Linux и Windows. Напомним, что компания Oracle в 2019 году перевела свои бинарные дистрибутивы Java SE на новое лицензионное соглашение, ограничивающее использование в коммерческих целях и допускающее бесплатное использование только в процессе разработки ПО или для персонального применения, тестирования, создания прототипов и демонстрации приложений. Для бесплатного использования в коммерческих целях предложено использовать свободный пакет OpenJDK, поставляемый под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. Ветка OpenJDK 11, которая использована в дистрибутиве Microsoft, отнесена к категории LTS-выпусков, обновления для которых будут формироваться до октября 2024 года. Сопровождением OpenJDK 11 занимается компания Red Hat. Отмечается, что опубликованный компанией Microsoft дистрибутив OpenJDK является вкладом компании в экосистему Java и попыткой укрепить взаимодействие с сообществом. Дистрибутив позиционируется как стабильный и уже применяемый во многих сервисах и продуктах Microsoft, включая Azure, Minecraft, SQL Server, Visual Studio Code и LinkedIn. Для дистрибутива будет обеспечен длительный цикл сопровождения c ежеквартальной публикацией бесплатных обновлений. В состав также будут включаться исправления и улучшения, которые по тем или иным причинам не приняты в основной состав OpenJDK, но признаны важными для клиентов и проектов Microsoft. Указанные дополнительные изменения будут явно отмечаться в примечании к релизу и публиковаться в исходных текстах в репозитории проекта. Компания Microsoft также объявила о присоединении к рабочей группе Eclipse Adoptium, которая рассматривается как независимая от конкретных производителей площадка для распространения бинарных сборок OpenJDK, полностью совместимых со спецификациями Java, соответствующих критериям качества AQAvit и готовых для применения в рабочих проектах. Для полного соответствия спецификациям, сборки, распространяемые через Adoptium, проверяются в Java SE TCK (для доступа к Technology Compatibility Kit задействовано соглашение между Oracle и Eclipse Foundation). В настоящее время напрямую через Adoptium распространяются сборки OpenJDK 8, 11 и 16 от проекта Eclipse Temurin (бывший Java-дистрибутив AdoptOpenJDK). К проекту Adoptium также отнесены формируемые компанией IBM сборки JDK на базе виртуальной машины Java OpenJ9, но данные сборки распространяются отдельно через сайт IBM. Дополнительно можно отметить развиваемый компанией Amazon проект Corretto, распространяющий бесплатные дистрибутивы Java 8, 11 и 16 с длительным сроком поддержки, готовые для применения на предприятиях. Продукт проверен работой во внутренней инфраструктуре Amazon и сертифицирован на соответствие спецификациям Java SE. Российская компания BellSoft, основанная бывшими сотрудниками санкт-петербургского отделения Oracle и занимающая 6 и 8 места в рейтингах самых активных участников разработки JDK 11 и JDK 16, распространяет дистрибутив Liberica JDK, который проходит тесты на совместимость стандарту Java SE и доступен для бесплатного использования.



