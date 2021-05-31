Microsoft опубликовал собственный дистрибутив OpenJDK

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|2.3, Онон (ok), 10:34, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Чтобы Майкрософт не обо***лись с выпуском Sun Valley 😁
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|4.60, Аноним (60), 12:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А ждать чего-то большего и не надо Это и так эпично само по себе Хоть я и не ... большой текст свёрнут, показать
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|2.30, Аноним (60), 11:24, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вот это попёрло, так попёрло 👍
... потому что доблестные крестоносцы нашли таки Graal.
> Какие ещё хотелки у местных есть?
хочу .NET на JVM
P.S. эээ... а вы на "местных" откуда смотрите?
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|4.75, maximnik0 (?), 13:02, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>мсье знает толк
Ну наоборот же сделали и даже работало.И говорят даже неплохо работало.
(Я имею в виду ikvmbin,в проекте mono, прекратили потдержку на 8 версии явы)
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|5.80, Аноним (60), 13:23, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как однажды сказал один ведущий одной передачи "про животных":
- Если бы я был осьминогом, у меня рот был бы на животе, и был бы это не рот, а скорее наоборот...
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|3.99, Аноним (99), 14:12, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот упомянутый вами трюфельный грааль это когда-нибудь и реализует.
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|2.58, Zlo (??), 12:25, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Windows XP2
Чтобы также как XP но со свежими дровами и DXами.
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|2.74, Школьник (ok), 13:02, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне вот очень многого хочется - хочется, чтобы Swing, да JavaFX (да собственно любой Java GUI, кроме, может быть, SWT) в винде не тормозил.
Сравниваю latency при работе с CLion в винде и в линуксе - вы меня простите, но это полный вендекaпец. Корпоративным мессенджером, написанным на JavaFX, тоже в винде пользоваться невозможно.
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|2.10, anonymous (??), 10:54, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> EEE?
Не думаю. Один раз они уже обломались, второй раз даже пытаться не будут.
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|3.56, Аноним (56), 12:16, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут не получится ни EEE, ни осудить МС за EEE - это ведь СПО, не нравится - берите и тяните расширения к себе. Будет не EEE, а EEC (Embrace Extend Conquer), как с Хромом короче. МС запилит свой OpenJDK со своим видением его и с функциями, нужными только МС и проприетарастам-копирастам. Потом предустановит его на винду. Потом проприетарасты будут делать проги исключительно для него. Потом пользователи будут требовать от OpenJDK внедрить хотелки MS у себя, ведь иначе проприетарное DеRьMо работать не будет. Тогда все остальные JDKсты либо внедрят это у себя, либо вылетят на свалку истории.. После чего у копирастов будет больше стимулов требовать этих расширений, и они станут de-facto стандартом.
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|4.84, Ты идиот лол (?), 13:42, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если оно дерьмо то нах тебе его внедрять и юзать? Значит не такое уж дерьмо? Ты то кроме высеров на впопеннете много недерьма создал?🤦♂️
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|2.40, KenyaWest (ok), 11:51, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему? Есть SDK для JVM здорового человека - OpenJDK. Всё. Остальные - фанфики на его манер
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|2.52, Аноним (52), 12:12, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У опенсурса как раз хуже. Приставки open-, libre-, когда это не отражает тематики проекта (опеннет как раз ок), приставки, связанные с языком или фреймворком и т.п.
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|2.68, Аноним (68), 12:56, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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OpenJDK: GNU GPL запрещает создание одноименных форков
MS: Это не форк, а дистрибутив
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|1.6, Егор (??), 10:47, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Ни один уважающий себя Линуксоид не примет ни крохи с мелкомягкого стола! Считайте что это политическая декларация!
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|2.11, Аноним (11), 10:54, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Какая разница, кто написал код, если он хороший и под свободной лицензией?
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|3.18, Егор (??), 11:04, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Код может и хороший но мы тут вообще-то с М$ боремся а не просто сопли развозим по асфальту
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|4.33, GrandProgrammer (ok), 11:28, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет правильных и не правильных компаний. Бороться надо не просто с некой компанией, а с определённой политикой.
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|3.63, Аноним (63), 12:33, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У MS всё через одно место. Они всегда всё делают не так, как по стандарту, обязательно какую отсебятину добавят. Не смотрел (но осуждаю) в их jdk, но смело подозреваю, что и тут не обошлось без MS-измов.
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|4.85, Ты идиот лол (?), 13:45, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Доходы и прибыли растут, так нафиг те стандарты? Чтоб ты на впопеннете не плакал? Плевали они на тебя и правильно делали 🤣
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|2.13, Аноним (72), 10:54, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как же вы тогда вообще линуксом пользуетесь? Там в ядре кода от МС дофига и больше.
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|4.42, KenyaWest (ok), 11:52, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как же хорошо, что принципиальных д******ов, рушащих прогресс в мире, всё меньше в этом мире
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|3.38, ryoken (ok), 11:46, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как же вы тогда вообще линуксом пользуетесь? Там в ядре кода от
> МС дофига и больше.
Вы про компоненты Hyper-V?
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|2.16, Lex (??), 11:03, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно поэтому их принимает линукс-"сообщество" в виде пожертвований от ПЛАТИНОВОГО партнера ( взнос от $ 500 тыс / год ), коим является в т.ч и микрософт ?)
А еще:
AT&T
Ericsson
Facebook
Fujitsu
Hitachi
Huawei
Intel
Microsoft
Nec
Oracle
Qualcomm
IBM / RadHat
Samsung
Tencent
VMWare
Гугл, кстати, всего лишь "золотой" ( взнос $ 100 тыс / год ).. как и варгейминг
https://linuxfoundation.org/en/join/members/
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|2.17, 123 (??), 11:04, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ни один уважающий себя Линуксоид не примет ни крохи с мелкомягкого стола!
Торвальдс и Linux Foundation не уважающие себя?
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|2.26, iPony129412 (?), 11:17, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ни один уважающий себя Линуксоид не примет ни крохи с мелкомягкого стола!
Те времена старых этих самых давно прошли.
Когда линуксоиды бились в битвах VIM vs EMACS.
Теперь VS Code VS Sublime Text.
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|2.19, Аноним (19), 11:04, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что за глупый вопрос? Сказано же - "Компания Microsoft...". Будет работать только в дисятачке, полностью обновленной не позднее чем вчера.
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|1.12, Аноним (12), 10:54, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> сборки, распространяемые через Adoptium
Хотя бы на сайт зайдите и посмотрите, что они там распространяют.
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|1.14, Аноним (12), 10:56, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В-общем, так: для Linux - сборка от BellSoft, для Windows - от Red Hat. Вопрос закрыт.
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|1.22, Аноним (22), 11:06, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Похоже цель мелкомягких сначала захватить контроль над опенсорсом, а потом всех кинуть и навязать свою проприетарщину.
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|1.28, pablo1488 (ok), 11:19, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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их грызет что не могут джаву победить,как и линь, вот и пытаются . Не можешь победить, возглавь
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|1.37, ryoken (ok), 11:45, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> Microsoft
>> Java
>> GPLv2
Если бы Баллмер это увидел 20 лет назад... :D
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|3.88, Ты идиот лол (?), 13:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Билли живёт в своё удовольствие. У него всё хорошо и клёво 🤣 В плане бабла уж точно.И на эти ваши линуксы и опенсёрсы ему давно наплевать. Вырос он из этих песочниц🤣
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|1.43, Аноним (41), 11:53, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот я и дожил до того момента когда на сайте Майкрософт появились надписи: Free и Open Source. Жду проприетарщины от Столлмана
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|1.59, Аноним (56), 12:26, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Участник 'Anonymoustus' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'.
> Где 32-разрядные сборки OpenJDK 8 для Windows XP?
В ****е. "Прогрессивные" потреб***и приговорили 32 бита к уничтожению, как и все винды кроме 10. Есть 1 (одна) сборка OpenJDK 17 для 32-битной семёрки. Приходится использовать её. Для линукса 32-битные сборке есть в Дебиане.
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|3.73, Аноним (73), 13:01, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто что-то плохое. Хрюша и сейчас - одна из лучших ОС от мс. Нет aero-свистоперделок? Ну ОК. В виртуалках например самое важное - это чтобы помньше оперативы жрало, а не свистоперделки в виде Aero. Поэтому если бы в XP завезли поддержку новых API, то в виртуалке был бы XP, а не семёрка. (А если бы в реактос завезли нормальную работу, то там была бы реактос.)
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|4.93, Аноним (72), 13:58, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хрюша и сейчас - одна из лучших ОС от мс.
JRE6 — и сейчас одна из лучших Java Runtime от Oracle.
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|2.67, Ordu (ok), 12:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, он видимо вообще анально отгородился от легиона? Для ника 'Ordu' он тоже запретил публикацию ответов. Взрывоопасный сфинктер, чуть тронешь, тут же подрывается.
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|3.76, Аноним (99), 13:03, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо лезть в чужие сфинктеры, а то чем лезешь могут и отчикрыжить.
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|4.77, Ordu (ok), 13:07, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не надо лезть в чужие сфинктеры, а то чем лезешь могут и
> отчикрыжить.
Они ничего отчекрыжить не в состоянии, в сфинктере не хватает на то мышечной массы. Всё что они могут -- анально огородиться.
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|5.78, Аноним (99), 13:17, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в сфинктере не хватает. А в конечностях владельцев сфипктеров вполне хватит.
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|6.91, Ordu (ok), 13:56, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это в сфинктере не хватает. А в конечностях владельцев сфипктеров вполне
> хватит.
Ыыы, ты из этих что ле "давай свой IRL адрес, стрелку забьём"? Я думал все такие к 2010 году закончились.
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|6.92, Ordu (ok), 13:57, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты знаток чужих сфинктеров? Заднеприводный чтоле?🤣
А почему это ты вдруг так заинтересовался? Глазки заблестели, ручки забегали...
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|1.64, Zenitur (ok), 12:36, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А какие минимальные системные требования, предъявляемые к дистрибутиву Linux? Например официальные сборки JRE собирают в SUSE 9.2, то есть работать будет ВООБЩЕ ВЕЗДЕ, где Glibc 2.3 или новее. Я не прошу прям настолько широкой совместимости, но чтобы хоть в RHEL 7 работало.
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|1.102, Псевдоним (??), 14:19, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Отмечается, что опубликованный компанией Microsoft дистрибутив OpenJDK является вкладом компании в экосистему Java и попыткой укрепить взаимодействие с сообществом.
Как там C#? Хорошо помог экосистеме java?
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