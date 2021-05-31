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Microsoft опубликовал собственный дистрибутив OpenJDK

31.05.2021 08:53

Компания Microsoft начала распространение собственного дистрибутива Java на основе OpenJDK. Продукт распространяется бесплатно и доступен в исходных текстах под лицензией GPLv2. Дистрибутив включает исполняемые файлы для Java 11 и Java 16, основанные на OpenJDK 11.0.11 и OpenJDK 16.0.1. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS и доступны для архитектуры x86_64. Дополнительно сформирована тестовая сборка на основе OpenJDK 16.0.1 для систем ARM, которая доступна для Linux и Windows.

Напомним, что компания Oracle в 2019 году перевела свои бинарные дистрибутивы Java SE на новое лицензионное соглашение, ограничивающее использование в коммерческих целях и допускающее бесплатное использование только в процессе разработки ПО или для персонального применения, тестирования, создания прототипов и демонстрации приложений. Для бесплатного использования в коммерческих целях предложено использовать свободный пакет OpenJDK, поставляемый под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. Ветка OpenJDK 11, которая использована в дистрибутиве Microsoft, отнесена к категории LTS-выпусков, обновления для которых будут формироваться до октября 2024 года. Сопровождением OpenJDK 11 занимается компания Red Hat.

Отмечается, что опубликованный компанией Microsoft дистрибутив OpenJDK является вкладом компании в экосистему Java и попыткой укрепить взаимодействие с сообществом. Дистрибутив позиционируется как стабильный и уже применяемый во многих сервисах и продуктах Microsoft, включая Azure, Minecraft, SQL Server, Visual Studio Code и LinkedIn. Для дистрибутива будет обеспечен длительный цикл сопровождения c ежеквартальной публикацией бесплатных обновлений. В состав также будут включаться исправления и улучшения, которые по тем или иным причинам не приняты в основной состав OpenJDK, но признаны важными для клиентов и проектов Microsoft. Указанные дополнительные изменения будут явно отмечаться в примечании к релизу и публиковаться в исходных текстах в репозитории проекта.

Компания Microsoft также объявила о присоединении к рабочей группе Eclipse Adoptium, которая рассматривается как независимая от конкретных производителей площадка для распространения бинарных сборок OpenJDK, полностью совместимых со спецификациями Java, соответствующих критериям качества AQAvit и готовых для применения в рабочих проектах. Для полного соответствия спецификациям, сборки, распространяемые через Adoptium, проверяются в Java SE TCK (для доступа к Technology Compatibility Kit задействовано соглашение между Oracle и Eclipse Foundation).

В настоящее время напрямую через Adoptium распространяются сборки OpenJDK 8, 11 и 16 от проекта Eclipse Temurin (бывший Java-дистрибутив AdoptOpenJDK). К проекту Adoptium также отнесены формируемые компанией IBM сборки JDK на базе виртуальной машины Java OpenJ9, но данные сборки распространяются отдельно через сайт IBM.

Дополнительно можно отметить развиваемый компанией Amazon проект Corretto, распространяющий бесплатные дистрибутивы Java 8, 11 и 16 с длительным сроком поддержки, готовые для применения на предприятиях. Продукт проверен работой во внутренней инфраструктуре Amazon и сертифицирован на соответствие спецификациям Java SE. Российская компания BellSoft, основанная бывшими сотрудниками санкт-петербургского отделения Oracle и занимающая 6 и 8 места в рейтингах самых активных участников разработки JDK 11 и JDK 16, распространяет дистрибутив Liberica JDK, который проходит тесты на совместимость стандарту Java SE и доступен для бесплатного использования.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Выпуск Java SE 16
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon
  4. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
  5. OpenNews: Amazon выпустил Corretto, дистрибутив OpenJDK с длительным сроком поддержки
  6. OpenNews: Microsoft присоединяется к разработке OpenJDK
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55235-java
Ключевые слова: java, openjdk, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, iPony129412 (?), 10:31, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот это попёрло, так попёрло 👍
    Какие ещё хотелки у местных есть?
     
     
  • 2.3, Онон (ok), 10:34, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Чтобы Майкрософт не обо***лись с выпуском Sun Valley 😁
     
     
  • 3.39, KenyaWest (ok), 11:50, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы просто не ждите чего-то большего, что новой итерации Fluent Design
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 12:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ждать чего-то большего и не надо Это и так эпично само по себе Хоть я и не ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.30, Аноним (60), 11:24, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вот это попёрло, так попёрло 👍

    ... потому что доблестные крестоносцы нашли таки Graal.

    > Какие ещё хотелки у местных есть?

    хочу .NET на JVM

    P.S. эээ... а вы на "местных" откуда смотрите?

     
     
  • 3.55, OnTheEdge (ok), 12:16, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хочу .NET на JVM

    мсье знает толк

     
     
  • 4.75, maximnik0 (?), 13:02, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мсье знает толк

    Ну наоборот же сделали и даже работало.И говорят даже неплохо работало.
    (Я имею в виду ikvmbin,в проекте mono, прекратили потдержку на 8 версии явы)

     
     
  • 5.80, Аноним (60), 13:23, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как однажды сказал один ведущий одной передачи "про животных":
    - Если бы я был осьминогом, у меня рот был бы на животе, и был бы это не рот, а скорее наоборот...
     
  • 3.99, Аноним (99), 14:12, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот упомянутый вами трюфельный грааль это когда-нибудь и реализует.
     
  • 2.58, Zlo (??), 12:25, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows XP2
    Чтобы также как XP но со свежими дровами и DXами.
     
  • 2.74, Школьник (ok), 13:02, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вот очень многого хочется - хочется, чтобы Swing, да JavaFX (да собственно любой Java GUI, кроме, может быть, SWT) в винде не тормозил.

    Сравниваю latency при работе с CLion в винде и в линуксе - вы меня простите, но это полный вендекaпец. Корпоративным мессенджером, написанным на JavaFX, тоже в винде пользоваться невозможно.

     
  • 2.79, КО (?), 13:20, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро в Windows от Торвальдса поставить.
     

  • 1.2, Какаянахренразница (ok), 10:33, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    EEE?
     
     
  • 2.7, Catwoolfii (ok), 10:50, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да
     
  • 2.10, anonymous (??), 10:54, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > EEE?

    Не думаю. Один раз они уже обломались, второй раз даже пытаться не будут.

     
     
  • 3.56, Аноним (56), 12:16, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не получится ни EEE, ни осудить МС за EEE - это ведь СПО, не нравится - берите и тяните расширения к себе. Будет не EEE, а EEC (Embrace Extend Conquer), как с Хромом короче. МС запилит свой OpenJDK со своим видением его и с функциями, нужными только МС и проприетарастам-копирастам. Потом предустановит его на винду. Потом проприетарасты будут делать проги исключительно для него. Потом пользователи будут требовать от OpenJDK внедрить хотелки MS у себя, ведь иначе проприетарное DеRьMо работать не будет. Тогда все остальные JDKсты либо внедрят это у себя, либо вылетят на свалку истории.. После чего у копирастов будет больше стимулов требовать этих расширений, и они станут de-facto стандартом.
     
     
  • 4.84, Ты идиот лол (?), 13:42, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если оно дерьмо то нах тебе его внедрять и юзать? Значит не такое уж дерьмо? Ты то кроме высеров на впопеннете много недерьма создал?🤦‍♂️
     

  • 1.4, lockywolf (ok), 10:43, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Microsoft Linux уже близко.
     
     
  • 2.24, OnTheEdge (ok), 11:10, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скорее Microsoft FSF
     

  • 1.5, zloykakpes (ok), 10:46, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С названиями в MS прямо беда. Надо создавать ещё больше путаницы.
     
     
  • 2.40, KenyaWest (ok), 11:51, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему? Есть SDK для JVM здорового человека - OpenJDK. Всё. Остальные - фанфики на его манер
     
  • 2.52, Аноним (52), 12:12, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У опенсурса как раз хуже. Приставки open-, libre-, когда это не отражает тематики проекта (опеннет как раз ок), приставки, связанные с языком или фреймворком и т.п.
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 13:00, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё в придачу к этому — просто безумные названия софта.
     
  • 2.68, Аноним (68), 12:56, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenJDK: GNU GPL запрещает создание одноименных форков

    MS: Это не форк, а дистрибутив

     
     
  • 3.70, Аноним (56), 12:57, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не форк, они собирают из оригинальных исходников.
     

  • 1.6, Егор (??), 10:47, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Ни один уважающий себя Линуксоид не примет ни крохи с мелкомягкого стола! Считайте что это политическая декларация!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:54, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Какая разница, кто написал код, если он хороший и под свободной лицензией?
     
     
  • 3.18, Егор (??), 11:04, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Код может и хороший но мы тут вообще-то с М$ боремся а не просто сопли развозим по асфальту
     
     
  • 4.33, GrandProgrammer (ok), 11:28, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет правильных и не правильных компаний. Бороться надо не просто с некой  компанией, а с определённой  политикой.
     
  • 4.45, Минона (ok), 11:56, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как успехи в борьбе?
     
     
  • 5.71, Аноним (68), 12:59, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Бауманке уже Компас3D через WINE https://habr.com/ru/news/t/532060/
     
     
  • 6.94, Хулио (?), 13:59, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компас3D ересь недостойная упоминания
     
     
  • 7.103, Аноним (99), 14:19, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вполне достойная. Не то что фрикад.
     
  • 4.89, Аноним (72), 13:55, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. вы именно развозите сопли по асфальту^W монитору.
     
  • 3.63, Аноним (63), 12:33, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У MS всё через одно место. Они всегда всё делают не так, как по стандарту, обязательно какую отсебятину добавят. Не смотрел (но осуждаю) в их jdk, но смело подозреваю, что и тут не обошлось без MS-измов.
     
     
  • 4.85, Ты идиот лол (?), 13:45, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доходы и прибыли растут, так нафиг те стандарты? Чтоб ты на впопеннете не плакал? Плевали они на тебя и правильно делали 🤣
     
  • 2.13, Аноним (72), 10:54, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как же вы тогда вообще линуксом пользуетесь? Там в ядре кода от МС дофига и больше.
     
     
  • 3.21, Егор (??), 11:06, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Мы кусками кода от мс принципиально не пользуемся
     
     
  • 4.25, OnTheEdge (ok), 11:11, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы может и нет, а он вполне себе пользуется вашим ЦП
     
     
  • 5.54, Аноним (54), 12:14, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это про код профессора Таненбаума.
     
  • 4.42, KenyaWest (ok), 11:52, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как же хорошо, что принципиальных д******ов, рушащих прогресс в мире, всё меньше в этом мире
     
  • 4.53, Аноним (72), 12:14, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, прямо все коммиты от МС из исходников ядра вычищаете?
     
     
  • 5.86, Ты идиот лол (?), 13:46, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они лишь языком вычищать умеют.
     
  • 3.38, ryoken (ok), 11:46, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же вы тогда вообще линуксом пользуетесь? Там в ядре кода от
    > МС дофига и больше.

    Вы про компоненты Hyper-V?

     
  • 3.50, Аноним (54), 12:10, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, я не собираю Хайп-В.
     
  • 2.16, Lex (??), 11:03, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому их принимает линукс-"сообщество" в виде пожертвований от ПЛАТИНОВОГО партнера ( взнос от $ 500 тыс / год ), коим является в т.ч и микрософт ?)

    А еще:
    AT&T
    Ericsson
    Facebook
    Fujitsu
    Hitachi
    Huawei
    Intel
    Microsoft
    Nec
    Oracle
    Qualcomm
    IBM / RadHat
    Samsung
    Tencent
    VMWare

    Гугл, кстати, всего лишь "золотой" ( взнос $ 100 тыс / год ).. как и варгейминг

    https://linuxfoundation.org/en/join/members/

     
     
  • 3.23, Егор (??), 11:07, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Деньги у них брать можно их же руками их заборе
     
     
  • 4.83, ыы (?), 13:41, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что у них на заборе?
     
  • 2.17, 123 (??), 11:04, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ни один уважающий себя Линуксоид не примет ни крохи с мелкомягкого стола!

    Торвальдс и Linux Foundation не уважающие себя?

     
  • 2.26, iPony129412 (?), 11:17, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ни один уважающий себя Линуксоид не примет ни крохи с мелкомягкого стола!

    Те времена старых этих самых давно прошли.
    Когда линуксоиды бились в битвах VIM vs EMACS.
    Теперь VS Code VS Sublime Text.

     
     
  • 3.96, Аноним (96), 14:06, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно вышел 4й саблайм
     

  • 1.9, AY8930 (?), 10:52, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а Java 7 будет работать в ХР ?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:04, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что за глупый вопрос? Сказано же - "Компания Microsoft...". Будет работать только в дисятачке, полностью обновленной не позднее чем вчера.
     
     
  • 3.62, iPony129412 (?), 12:31, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да как-то вот Edge для Windows 7 есть


     
     
  • 4.66, Аноним (72), 12:42, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как-то вот и DX11 в семёрочку завезли, хоть и не сразу.
     
  • 2.20, тмзкшгтмзшкнтгмзнгит (?), 11:06, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если запустишь
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:54, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сборки, распространяемые через Adoptium

    Хотя бы на сайт зайдите и посмотрите, что они там распространяют.

     
  • 1.14, Аноним (12), 10:56, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В-общем, так: для Linux - сборка от BellSoft, для Windows - от Red Hat. Вопрос закрыт.
     
  • 1.15, dimez (?), 11:02, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Назвали msjavx86.exe хоть? :))

    Кстати, старая ява до сих пор лежит на сервере ms, забавно: http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3-19990518/cabpool/M

     
  • 1.22, Аноним (22), 11:06, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Похоже цель мелкомягких сначала захватить контроль над опенсорсом, а потом всех кинуть и навязать свою проприетарщину.
     
     
  • 2.44, ИмяХ (?), 11:56, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Google их уже давно опередил в этом плане.
     

  • 1.28, pablo1488 (ok), 11:19, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    их грызет что не могут джаву победить,как и линь, вот и пытаются . Не можешь победить, возглавь
     
  • 1.34, Anonymoustus (ok), 11:33, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где 32-разрядные сборки OpenJDK 8 для Windows XP?
     
  • 1.35, Michael Shigorin (ok), 11:42, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Дедка за репку, бабка за дедку..."

    (оракл за шляпу, мягкие за оракл)

     
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:00, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Боже мой, да всем н@ср@ть
     
  • 2.51, Аноним (54), 12:12, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во, групповуха у них
     

  • 1.37, ryoken (ok), 11:45, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Microsoft
    >> Java
    >> GPLv2

    Если бы Баллмер это увидел 20 лет назад... :D

     
     
  • 2.49, Аноним (54), 12:07, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или Билли 25 назад
     
     
  • 3.81, ыы (?), 13:36, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расслабьтесь. все так и задумывалось
     
  • 3.88, Ты идиот лол (?), 13:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Билли живёт в своё удовольствие. У него всё хорошо и клёво 🤣 В плане бабла уж точно.И на эти ваши линуксы и опенсёрсы ему давно наплевать. Вырос он из этих песочниц🤣
     

  • 1.41, Аноним (41), 11:51, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду когда майкрософт выпустит свой дистрибутив на LFS.
     
  • 1.43, Аноним (41), 11:53, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот я и дожил до того момента когда на сайте Майкрософт появились надписи: Free и Open Source. Жду проприетарщины от Столлмана
     
     
  • 2.97, Аноним (97), 14:09, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, что лекции животворящие делают
     

  • 1.48, Аноним (54), 12:04, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патчи с телеметрией не забыли наложить?
     
  • 1.57, Аноним (72), 12:22, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Некроманты с XP в комментах. Наxера вам там новая Java?
     
     
  • 2.82, Аноним (41), 13:38, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы легендарный труп жил ещё дольше, например.
     

  • 1.59, Аноним (56), 12:26, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Участник 'Anonymoustus' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'.
    > Где 32-разрядные сборки OpenJDK 8 для Windows XP?

    В ****е. "Прогрессивные" потреб***и приговорили 32 бита к уничтожению, как и все винды кроме 10. Есть 1 (одна) сборка OpenJDK 17 для 32-битной семёрки. Приходится использовать её. Для линукса 32-битные сборке есть в Дебиане.

     
     
  • 2.61, Аноним (72), 12:30, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анону не просто 32-битная нужна, ему для XP подавай.
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 13:01, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто что-то плохое. Хрюша и сейчас - одна из лучших ОС от мс. Нет aero-свистоперделок? Ну ОК. В виртуалках например самое важное - это чтобы помньше оперативы жрало, а не свистоперделки в виде Aero. Поэтому если бы в XP завезли поддержку новых API, то в виртуалке был бы XP, а не семёрка. (А если бы в реактос завезли нормальную работу, то там была бы реактос.)
     
     
  • 4.93, Аноним (72), 13:58, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хрюша и сейчас - одна из лучших ОС от мс.

    JRE6 — и сейчас одна из лучших Java Runtime от Oracle.

     
     
  • 5.98, Аноним (97), 14:11, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > JRE6 — и сейчас одна из лучших Java Runtime от Sun.

    Исправил

     
  • 2.67, Ordu (ok), 12:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, он видимо вообще анально отгородился от легиона? Для ника 'Ordu' он тоже запретил публикацию ответов. Взрывоопасный сфинктер, чуть тронешь, тут же подрывается.
     
     
  • 3.76, Аноним (99), 13:03, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо лезть в чужие сфинктеры, а то чем лезешь могут и отчикрыжить.
     
     
  • 4.77, Ordu (ok), 13:07, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не надо лезть в чужие сфинктеры, а то чем лезешь могут и
    > отчикрыжить.

    Они ничего отчекрыжить не в состоянии, в сфинктере не хватает на то мышечной массы. Всё что они могут -- анально огородиться.

     
     
  • 5.78, Аноним (99), 13:17, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в сфинктере не хватает. А в конечностях владельцев сфипктеров вполне хватит.
     
     
  • 6.91, Ordu (ok), 13:56, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Это в сфинктере не хватает. А в конечностях владельцев сфипктеров вполне
    > хватит.

    Ыыы, ты из этих что ле "давай свой IRL адрес, стрелку забьём"? Я думал все такие к 2010 году закончились.

     
  • 5.90, Ты идиот лол (?), 13:56, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты знаток чужих сфинктеров? Заднеприводный чтоле?🤣
     
     
  • 6.92, Ordu (ok), 13:57, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты знаток чужих сфинктеров? Заднеприводный чтоле?🤣

    А почему это ты вдруг так заинтересовался? Глазки заблестели, ручки забегали...

     
     
  • 7.100, Аноним (72), 14:14, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ухх, узнаю отечественный IT-ресурс.
     

  • 1.64, Zenitur (ok), 12:36, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие минимальные системные требования, предъявляемые к дистрибутиву Linux? Например официальные сборки JRE собирают в SUSE 9.2, то есть работать будет ВООБЩЕ ВЕЗДЕ, где Glibc 2.3 или новее. Я не прошу прям настолько широкой совместимости, но чтобы хоть в RHEL 7 работало.
     
     
  • 2.65, iPony129412 (?), 12:40, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  но чтобы хоть в RHEL 7 работало

    Но это да.

     

  • 1.95, Хулио (?), 14:02, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenJDK не бутерброд чтобы его туда-сюда
     
  • 1.102, Псевдоним (??), 14:19, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отмечается, что опубликованный компанией Microsoft дистрибутив OpenJDK является вкладом компании в экосистему Java и попыткой укрепить взаимодействие с сообществом.

    Как там C#? Хорошо помог экосистеме java?

     

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