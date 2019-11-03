Microsoft присоединяется к разработке OpenJDK

Компания Microsoft подписала соглашение "Oracle Contributor Agreement", официально присоединилась к проекту OpenJDK, развивающему эталонную реализацию Java, и выразила готовность принять участие в совместной разработке. Отмечается, что Microsoft активно использует Java в своих продуктах, например, предоставляет Java runtime в Microsoft Azure, и теперь желает внести свой вклад в общее дело.

На первом этапе Java-команда Microsoft намерена ограничиться исправлением ошибок и проведением работы по бэкпортированию, чтобы влиться в сообщество и приспособиться к правилам разработки OpenJDK. Например, в Microsoft уже осознали, что в сообществе OpenJDK предпочтительным способом продвижения новшеств является первоначальное обсуждение изменений, которое проводится до публикации патчей.

Команду Java-разработчиков в Microsoft возглавил Мартин Вербург (Martijn Verburg), руководитель в августе поглощённой Microsoft компании jClarity, развивавшей Java-дистрибутив AdoptOpenJDK и инструментарий для оптимизации производительности Java. Общее руководство над проектами Microsoft, связанными с Java, теперь осуществляет Бруно Борхес (Bruno Borges), ранее занимавший в Oracle должность главного продукт-менеджера, отвечающего за взаимодействие с разработчиками Java-приложений.



