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Microsoft присоединяется к разработке OpenJDK

03.11.2019 10:20

Компания Microsoft подписала соглашение "Oracle Contributor Agreement", официально присоединилась к проекту OpenJDK, развивающему эталонную реализацию Java, и выразила готовность принять участие в совместной разработке. Отмечается, что Microsoft активно использует Java в своих продуктах, например, предоставляет Java runtime в Microsoft Azure, и теперь желает внести свой вклад в общее дело.

На первом этапе Java-команда Microsoft намерена ограничиться исправлением ошибок и проведением работы по бэкпортированию, чтобы влиться в сообщество и приспособиться к правилам разработки OpenJDK. Например, в Microsoft уже осознали, что в сообществе OpenJDK предпочтительным способом продвижения новшеств является первоначальное обсуждение изменений, которое проводится до публикации патчей.

Команду Java-разработчиков в Microsoft возглавил Мартин Вербург (Martijn Verburg), руководитель в августе поглощённой Microsoft компании jClarity, развивавшей Java-дистрибутив AdoptOpenJDK и инструментарий для оптимизации производительности Java. Общее руководство над проектами Microsoft, связанными с Java, теперь осуществляет Бруно Борхес (Bruno Borges), ранее занимавший в Oracle должность главного продукт-менеджера, отвечающего за взаимодействие с разработчиками Java-приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.openjdk.java.net/...)
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  3. OpenNews: Amazon выпустил Corretto, дистрибутив OpenJDK с длительным сроком поддержки
  4. OpenNews: Компания Red Hat возглавила разработку OpenJDK 7
  5. OpenNews: Intel присоединился к разработке OpenJDK
  6. OpenNews: Выпуск Java SE 13
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openjdk, java, microsoft
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  • 1.1, Аноним (1), 10:21, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С# всё?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:24, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотелось бы верить что всё
     
  • 2.9, VEG (ok), 10:49, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Microsoft и C++ развивает. То что крупная компания использует и развивает больше одной технологии - это нормально. У них там тысячи разработчиков, у каждого свои предпочтения. Недавно вон даже Rust в своём блоге для разработчиков рекламировали. Это не значит, что MS отказывается от C++ и C#.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:11, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на С# полтора землекопа пишут. Как вообще можно писать на таком, где даже примитивнейшие типы несовместимы между настольной и мобильной версиями.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:27, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два землекопа. Меня тоже посчитайте.
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:23, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а я то думаю: почему minecraft с oracle jre перешел на openjdk
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:26, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очевидный сигнал, что джаву давно пора закопать. То что делает Оракле токсично для экосистемы в целом, а опенждк ситуацию не спасёт, только слегка отсрочит кончину платформы
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:30, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помню яву еще в 90-ых хоронили все кому не лень. А воз и ныне там. Для энтерпрайза есть ровно два языка: Java и C#. C# не нужен, поскольку некроссплатформенен и завязан на майкрософте. Остается Java, в которой мс будет на птичьих правах (любой физик и юрик может подписать контрибушон огримент)
     
     
  • 3.6, Прохожий (??), 10:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    .Net и С# давно уже запускаются на Linux и MacOS. Пора бы уже из прошлого вернуться...
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:07, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваў! И как мне на дотнете написать графическое приложение для линукса? Говорят можно на моно/замарин/вала. Вот только это не совсем то. И таки что ты имеешь против прошлого?
     
  • 3.8, VEG (ok), 10:46, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вам там, в 2001? C# это уже много лет как официально поддерживает Windows, Linux, MacOS, Android и iOS. Добро пожаловать в 2019.
     
     
  • 4.12, Аноним (11), 11:07, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваў! И как мне на дотнете написать графическое приложение для линукса? Говорят можно на моно/замарин/вала. Вот только это не совсем то.
     

  • 1.7, Дихлофос (?), 10:45, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на Unity3D C# живее всех живых
    энтерпрайз, энтерпрайз - основная масса пользователей пользуется не энтерпрайз, а мобильными играми
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а мобильными играми

    ахахахахахахахаха геймдев проснулся
    любой банк, магазин, тв, интернет и т.д. это все "энтерпрайз"

    а ваши 3 в ряд только домохозяйкам нужны, это еще те геймеры

     

  • 1.10, Nix85 (?), 10:58, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Майков сейчас основное направление стало облака Azure им без разницы кто на чем пише они все технологии хотят поддерживать
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 11:13, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    безразборчивость ведёт к последствиям
     
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