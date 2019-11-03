Microsoft присоединяется к разработке OpenJDK

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|2.9, VEG (ok), 10:49, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Microsoft и C++ развивает. То что крупная компания использует и развивает больше одной технологии - это нормально. У них там тысячи разработчиков, у каждого свои предпочтения. Недавно вон даже Rust в своём блоге для разработчиков рекламировали. Это не значит, что MS отказывается от C++ и C#.
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|2.13, Аноним (13), 11:11, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на С# полтора землекопа пишут. Как вообще можно писать на таком, где даже примитивнейшие типы несовместимы между настольной и мобильной версиями.
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|1.4, Аноним (4), 10:26, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Очевидный сигнал, что джаву давно пора закопать. То что делает Оракле токсично для экосистемы в целом, а опенждк ситуацию не спасёт, только слегка отсрочит кончину платформы
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|2.5, Аноним (5), 10:30, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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помню яву еще в 90-ых хоронили все кому не лень. А воз и ныне там. Для энтерпрайза есть ровно два языка: Java и C#. C# не нужен, поскольку некроссплатформенен и завязан на майкрософте. Остается Java, в которой мс будет на птичьих правах (любой физик и юрик может подписать контрибушон огримент)
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|3.6, Прохожий (??), 10:40, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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.Net и С# давно уже запускаются на Linux и MacOS. Пора бы уже из прошлого вернуться...
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|4.11, Аноним (11), 11:07, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваў! И как мне на дотнете написать графическое приложение для линукса? Говорят можно на моно/замарин/вала. Вот только это не совсем то. И таки что ты имеешь против прошлого?
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|3.8, VEG (ok), 10:46, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вам там, в 2001? C# это уже много лет как официально поддерживает Windows, Linux, MacOS, Android и iOS. Добро пожаловать в 2019.
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|4.12, Аноним (11), 11:07, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваў! И как мне на дотнете написать графическое приложение для линукса? Говорят можно на моно/замарин/вала. Вот только это не совсем то.
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|1.7, Дихлофос (?), 10:45, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на Unity3D C# живее всех живых
энтерпрайз, энтерпрайз - основная масса пользователей пользуется не энтерпрайз, а мобильными играми
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|2.15, Аноним (15), 11:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а мобильными играми
ахахахахахахахаха геймдев проснулся
любой банк, магазин, тв, интернет и т.д. это все "энтерпрайз"
а ваши 3 в ряд только домохозяйкам нужны, это еще те геймеры
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|1.10, Nix85 (?), 10:58, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У Майков сейчас основное направление стало облака Azure им без разницы кто на чем пише они все технологии хотят поддерживать
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