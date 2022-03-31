The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Критическая 0-day уязвимость в Spring Framework, применяемом во многих Java-проектах

31.03.2022 10:06

В модуле Spring Core, поставляемом в составе фреймворка Spring Framework, выявлена критическая 0-day уязвимость, позволяющая неаутентифицированному удалённому атакующему выполнить свой код на сервере. Пока не ясно насколько катастрофичны могут быть последствия выявленной проблемы и будут атаки столь же массовыми, как в случае с уязвимостью в Log4j 2. Уязвимости присвоено кодовое имя Spring4Shell, но CVE-идентификатор пока не назначен. В Spring Framework проблема остаётся неисправленной и в сети уже доступно несколько рабочих прототипов эксплоитов (1, 2, 3, 4). Проблему усугубляет то, что многие корпоративные Java-приложения на базе Spring Framework выполняются с правами root и уязвимость позволяет полностью скомпрометировать систему.

По некоторым оценкам модуль Spring Core используется в 74% Java-приложений. Опасность уязвимости снижает то, что атаке подвержены только приложения, использующие аннотацию "@RequestMapping" при подключении обработчиков запросов и привязку параметров web-форм в формате "name=value" (POJO, Plain Old Java Object), вместо применения JSON/XML.

Какие именно Java-приложения и фреймворки подвержены проблеме ещё не ясно. Уязвимость блокирует добавление в чёрный список полей "class", "module" и "classLoader" или использование явного белого списка разрешённых полей. Эксплуатация уязвимости возможна только при использовании Java/JDK 9 или более новой версии. Проблема вызвана возможностью обхода защиты от уязвимости CVE-2010-1622, исправленной в Spring Framework ещё в 2010 году и связанной с выполнением обработчика classLoader при разборе параметров запроса.

Работа эксплоита сводится к отправке запроса с параметрами "class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.*", обработка которых приводит к созданию jsp-файла в корневом окружении Apache Tomcat и записи в этот файл указанного атакующим кода. Созданный файл становится доступным для прямых запросов и может использоваться в качестве web shell. Для атаки на уязвимое приложение в окружении Apache Tomcat достаточно отправить запрос с определёнными параметрами при помощи утилиты curl. 


curl -v -d "class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline
.first.pattern=код_для_вставки_в_файл
 &class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.suffix=.jsp
 &class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.directory=webapps/ROOT
 &class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.prefix=tomcatwar
 &class.module.classLoader.resources.context.parent.pipeline.first.fileDateFormat=" 
http://localhost:8080/springmvc5-helloworld-exmaple-0.0.1-SNAPSHOT/rapid7

Рассматриваемую проблему в Spring Core не стоит путать с выявленными на днях уязвимостями CVE-2022-22963 и CVE-2022-22950. Первая проблема затрагивают пакет Spring Cloud и устранена в выпусках 3.1.7 и 3.2.3. Вторая проблема присутствует в Spring Expression и исправлена во Spring Framework 5.3.17. Это принципиально другие уязвимости. Про новую уязвимость разработчики Spring Framework ещё не сделали никаких заявлений и не опубликовали исправление.

В качестве временной меры для защиты рекомендуется использовать в коде чёрный список недопустимых параметров запроса: 


   import org.springframework.core.Ordered;
   import org.springframework.core.annotation.Order;
   import org.springframework.web.bind.WebDataBinder;
   import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
   import org.springframework.web.bind.annotation.InitBinder;

   @ControllerAdvice
   @Order(10000)
   public class BinderControllerAdvice {
      @InitBinder
      public void setAllowedFields(WebDataBinder dataBinder) {

          String[] denylist = new String[]{"class.", "Class.", ".class.", ".Class."};

          dataBinder.setDisallowedFields(denylist);
      }
   }


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lunasec.io/docs/bl...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Log4j 2, затрагивающая многие Java-проекты
  3. OpenNews: 17 проектов Apache оказались затронуты уязвимостью в Log4j 2
  4. OpenNews: Обновление Log4j 2.17.1 с устранением ещё одной уязвимости
  5. OpenNews: Новый вариант атаки на Log4j 2, позволяющий обойти добавленную защиту
  6. OpenNews: Третья уязвимость в Log4j 2. Проблемы в Log4j затрагивают 8% Maven-пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56941-java
Ключевые слова: java, spring
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:22, 31/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Жаба как обычно, самая безопасная. Банально из-за сложности и многослойных нагромождений легаси.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру