The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Ещё одна уязвимость в Log4j 2. Проблемы в Log4j затрагивают 8% Maven-пакетов

18.12.2021 23:36

В библиотеке Log4j 2 выявлена ещё одна уязвимость (CVE-2021-45105), которая в отличие от двух прошлых проблем, отнесена к категории опасных, но не критических. Новая проблема позволяет вызвать отказ в обслуживании и проявляется в виде зацикливания и аварийного завершения при обработке определённых строк. Уязвимость устранена в опубликованном несколько часов назад выпуске Log4j 2.17. Опасность уязвимости сглаживает то, что проблема проявляется только на системах с Java 8.

Уязвимости подвержены системы, использующие при определении формата вывода в лог контекстные запросы (Context Lookup), такие как ${ctx:var}. В версиях Log4j, начиная с 2.0-alpha1 и заканчивая 2.16.0, отсутствовала защита от неконтролируемой рекурсии, что позволяло атакующему через манипуляции со значением, используемым при подстановке, вызвать зацикливание, приводящее к исчерпанию места в стеке и аварийному завершению процесса. В частности, проблема возникала при подстановке таких значений, как "${${::-${::-$${::-j}}}}".

Дополнительно можно отметить, что исследователи из компании Blumira предложили вариант атаки на уязвимые Java-приложения, не принимающие внешние сетевые запросы, например, можно атаковать таким образом системы разработчиков или пользователей Java-приложений. Суть метода в том, что при наличии на системе пользователя уязвимых Java-процессов, принимающих сетевые соединения только с локального хоста (localhost), или обрабатывающих RMI-запросы (Remote Method Invocation, 1099 порт), атака может быть совершена JavaScript-кодом, выполняемым при открытии пользователям в браузере вредоносной страницы. Для организации соединения с сетевым портом Java-приложения при подобной атаке используется API WebSocket, к которому в отличие от HTTP-запросов не применяются ограничения same-origin (WebSocket также может использоваться сканирования сетевых портов на локальном хосте с целью определения имеющихся сетевых обработчиков).

Также интерес представляет опубликованные компанией Google результаты оценки уязвимости библиотек, связанных зависимостями с Log4j. По данным Google, проблема затрагивает 8% от всех пакетов в репозитории Maven Central. В частности, уязвимости оказались подвержены 35863 Java-пакетов, связанных с Log4j прямыми и косвенными зависимостями. При этом Log4j используется в качестве прямой зависимости первого уровня только в 17% случаев, а в 83% охваченных уязвимостью пакетов привязка осуществляется через промежуточные пакеты, зависимые от Log4j, т.е. зависимости второго и более высокого уровня (21% - второго уровня, 12% - третьего, 14% - четвёртого, 26% - пятого, 6% - шестого). Темпы исправления уязвимости пока оставляют желать лучшего, через неделю после выявления уязвимости из 35863 выявленных пакетов проблема устранена пока только в 4620, т.е. в 13%.

Тем временем, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США опубликовало экстренную директиву, обязывающую федеральные агентства произвести определение информационных систем, подверженных уязвимости в Log4j, и до 23 декабря произвести установку обновлений, блокирующих проблему. До 28 декабря организациям предписано отчитаться о проделанной работе. Для упрощения выявления проблемных систем подготовлен список продуктов, в которых подтверждено проявление уязвимости (в списке более 23 тысяч приложений).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apache/logg...)
  2. OpenNews: Новый вариант атаки на Log4j 2, позволяющий обойти добавленную защиту
  3. OpenNews: 17 проектов Apache оказались затронуты уязвимостью в Log4j 2
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Log4j 2, затрагивающая многие Java-проекты
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в bash, которая может привести к удалённому запуску команд (shellshock)
  6. OpenNews: В Bash выявлено ещё четыре уязвимости, эксплуатируемые через переменные окружения
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56370-log4j
Ключевые слова: log4j
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:43, 18/12/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    Те, у кого по какой-то причине до сих пор нигде нет жавы во все щели, выдохнули. В очередной раз.
     
  • 2, zloykakpes (ok), 23:46, 18/12/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну логично, в принципе. После нахождения уязвимости каждый старается по максимуму накинуть вариаций, как бы ей воспользоваться. После всей этой истории log4j будет пуленепробиваемым с отличной базой тестов для QA.
     
     
  • 5, Аноним (5), 00:23, 19/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спекулятивное выполнение уже стало пуленепробиваемым после всей той истори?
     

  • 3, Аноним (3), 23:55, 18/12/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Астрологи объявили неделю уязвимостей Log4j
     
     
  • 4, x3who (?), 00:22, 19/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    астрологи из DARPA наверное
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру