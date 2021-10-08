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Ещё одна уязвимость в Apache httpd, позволяющая обратиться за пределы корневого каталога сайта

08.10.2021 08:00

Найден новый вектор атаки на http-сервер Apache, который остался неисправленным в обновлении 2.4.50 и позволяет получить доступ к файлам из областей вне корневого каталога сайта. Кроме того, исследователями найден способ, позволяющий при наличии определённых нестандартных настроек не только прочитать системные файлы, но и удалённо выполнить свой код на сервере. Проблема проявляется только в выпусках 2.4.49 и 2.4.50, более ранние версии уязвимости не подвержены. Для устранения нового варианта уязвимости оперативно сформирован выпуск Apache httpd 2.4.51.

По своей сути новая проблема (CVE-2021-42013) полностью аналогична изначальной уязвимости (CVE-2021-41773) в 2.4.49, разница лишь в иной кодировке символов "..". В частности, в выпуске 2.4.50 была заблокирована возможность использования последовательности "%2e" для кодирования точки, но упущена возможность двойного кодирования - при указании последовательности "%%32%65" сервер декодировал её в "%2e", а затем в ".", т.е. символы "../" для перехода в предыдущий каталог можно было закодировать как ".%%32%65/".

Что касается эксплуатации уязвимости через выполнение кода, то подобное возможно при включении mod_cgi и использовании базового пути, в котором разрешено выполнение CGI-скриптов (например, если включена директива ScriptAlias или указан флаг ExecCGI в директиве Options). Обязательным требованием для успешного проведения атаки также является явное предоставление в настройках Apache доступа к каталогам с исполняемыми файлами, таким как /bin, или доступа к корню ФС "/". Так как обычно такой доступ не предоставляется, то атака по выполнению кода малоприменима к реальным системам.

При этом остаётся актуальной атака по получению содержимого произвольных системных файлов и исходных текстов web-скриптов, доступных для чтения пользователю, под которым запущен http-сервер. Для проведения такой атаки достаточно наличия на сайте каталога, настроенного при помощи директив "Alias" или "ScriptAlias" (DocumentRoot не достаточно), такого как "cgi-bin".

Пример эксплоита, позволяющего выполнить утилиту "id" на сервере: 


   curl 'http://192.168.0.1/cgi-bin/.%%32%65/.%%32%65/.%%32%65/.%%32%65/.%%32%65/bin/sh' --data 'echo Content-Type: text/plain; echo; id'

   uid=1(daemon) gid=1(daemon) groups=1(daemon)

Пример эксплоитов, позволяющего вывести содержимое /etc/passwd и одного из web-скриптов (для отдачи кода скриптов в качестве базового должен быть указан определённый через директиву "Alias" каталог, для которого не включено исполнение скриптов): 


   curl 'http://192.168.0.1/cgi-bin/.%%32%65/.%%32%65/.%%32%65/.%%32%65/.%%32%65/etc/passwd'
   curl 'http://192.168.0.1/aliaseddir/.%%32%65/.%%32%65/.%%32%65/.%%32%65/.%%32%65/usr/local/apache2/cgi-bin/test.cgi'

Проблема затрагивает в основном непрерывно обновляемые дистрибутивы, такие как Fedora, Arch Linux и Gentoo, а также порты FreeBSD. Пакеты в стабильных ветках консервативных серверных дистрибутивов Debian, RHEL, Ubuntu и SUSE уязвимости не подвержены. Проблема не проявляется, если доступ к каталогам явно запрещён при помощи настройки "require all denied".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в http-сервере Apache 2.4.49, позволяющая получить файлы вне корня сайта
  3. OpenNews: Уязвимость в http-сервере Nostromo, приводящая к удалённому выполнению кода
  4. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в реализациях HTTP/2
  6. OpenNews: Вышел nginx 1.4.1 с устранением уязвимости, приводящей к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55939-apache
Ключевые слова: apache, httpd
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Qwerty (??), 08:52, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    недоработали ребята, ну ничего, исправили
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:54, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Экстремальное программирование - отладка на пользователях. Типа актуальный метод разработки.
     
     
  • 3.5, Qwerty (??), 09:04, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а я думал что ЭП это когда ты одной рукой кодишь на ноуте, а другой противостоишь ватаге ниндзя аки старина Брюс Ли

    или там прыгаешь с парашютом и кодишь

    или... не так что ли?

     
  • 3.17, Аноним (17), 10:31, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Экстремальное программирование - это про test-driven development. Отладка на пользователях - это экстремистское программирование ;)
     
  • 3.20, Sw00p aka Jerom (?), 10:54, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CI
     

  • 1.3, Аноним (2), 08:55, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не страшно. В прдакшн не ставят

    > непрерывно обновляемые дистрибутивы

     
     
  • 2.9, Онаним (?), 09:30, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, bleeding edge на то и bleeding edge.
    Вменяемые на таковом сидящие прекрасно это понимают.
    А вот сидящие от фанатизма - не всегда, поэтому как обычно вопли и сопли.
     
     
  • 3.10, Онаним (?), 09:32, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я с этими переплясками включил ждуна, и пожалуй ещё пару месяцев выжду - и далее либо накачу 51, либо 52 или чего там уже будет, если changelog устроит, либо ещё подожду :D
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:24, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что вы хотели сказать вот этой фразой?
    > bleeding edge
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:01, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    позорище
     
  • 1.6, Ананоним (?), 09:05, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шо, опять???
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:11, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > была заблокирована возможность использования последовательности "%2e" для кодирования точки...
    > но упущена возможность двойного кодирования...

    А потом тройного, четверного... Не кажется ли, что они не на том конце проверку делают?

     
  • 1.8, Онаним (?), 09:29, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эээээ, а с хрена ли оно делает двойное декодирование.
    Кого вообще к эскейпингу подпустили в этот раз-то?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:37, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Двойные стандарты
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:45, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и придется переделать себе работающий-ничего-не-трогай сайт с версии PHP 7.0 на ту, что в Debian 11. А так не интересно, т.к. я уже Гофер, и апачи не нужны.
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:01, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > …но упущена возможность двойного кодирования - при указании последовательности "%%32%65" сервер декодировал её в "%2e", а затем в ".", т.е. символы "../" для перехода в предыдущий каталог можно было закодировать как ".%%32%65/".

    Может всё-таки в тёмное место этот percent encoding пора, а? Юникот на дворе.

     
     
  • 2.30, burjui (ok), 12:39, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *deleted*
     
  • 2.31, burjui (ok), 12:40, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, конечно, пора, но это не отменяет того факта, что код декодирования писал слишком умный для самого себя человек.
     

  • 1.15, InuYasha (??), 10:07, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дежа вю. И снова Debian to the rescue )
     
  • 1.18, Рейка Сметанова (ok), 10:40, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надо было юзатб nginx
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:59, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не nginx, а thttpd.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:55, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он лучше?
     
     
  • 4.29, Qwerty (??), 12:25, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:51, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все же пора на rust!
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 11:02, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не на Rust, а на Elm.
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 11:09, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хрен редьки не слаще)
     
     
  • 4.26, Аноним (21), 11:39, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/marceloboeira/rust-elm
     
     
  • 5.28, Аноним (19), 12:23, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ммм еще и с докером! Нямка. Предлагают назвать переписанный продукт не апач, а срач. Ну чтоб луддитам поднагадить таким макаром.
     

  • 1.32, Аноним (-), 12:53, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Два релиза в неделю !
    Вот что Раст от-контроля-отучающий делать может!
     

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