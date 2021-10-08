Ещё одна уязвимость в Apache httpd, позволяющая обратиться за пределы корневого каталога сайта

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|2.2, Аноним (2), 08:54, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Экстремальное программирование - отладка на пользователях. Типа актуальный метод разработки.
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|3.5, Qwerty (??), 09:04, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а я думал что ЭП это когда ты одной рукой кодишь на ноуте, а другой противостоишь ватаге ниндзя аки старина Брюс Ли
или там прыгаешь с парашютом и кодишь
или... не так что ли?
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|3.17, Аноним (17), 10:31, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Экстремальное программирование - это про test-driven development. Отладка на пользователях - это экстремистское программирование ;)
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|1.3, Аноним (2), 08:55, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не страшно. В прдакшн не ставят
> непрерывно обновляемые дистрибутивы
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|2.9, Онаним (?), 09:30, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, bleeding edge на то и bleeding edge.
Вменяемые на таковом сидящие прекрасно это понимают.
А вот сидящие от фанатизма - не всегда, поэтому как обычно вопли и сопли.
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|3.10, Онаним (?), 09:32, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я с этими переплясками включил ждуна, и пожалуй ещё пару месяцев выжду - и далее либо накачу 51, либо 52 или чего там уже будет, если changelog устроит, либо ещё подожду :D
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|1.7, Аноним (7), 09:11, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> была заблокирована возможность использования последовательности "%2e" для кодирования точки...
> но упущена возможность двойного кодирования...
А потом тройного, четверного... Не кажется ли, что они не на том конце проверку делают?
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|1.8, Онаним (?), 09:29, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эээээ, а с хрена ли оно делает двойное декодирование.
Кого вообще к эскейпингу подпустили в этот раз-то?
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|1.12, Аноним (12), 09:45, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так и придется переделать себе работающий-ничего-не-трогай сайт с версии PHP 7.0 на ту, что в Debian 11. А так не интересно, т.к. я уже Гофер, и апачи не нужны.
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|1.14, Аноним (14), 10:01, 08/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> …но упущена возможность двойного кодирования - при указании последовательности "%%32%65" сервер декодировал её в "%2e", а затем в ".", т.е. символы "../" для перехода в предыдущий каталог можно было закодировать как ".%%32%65/".
Может всё-таки в тёмное место этот percent encoding пора, а? Юникот на дворе.
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|2.31, burjui (ok), 12:40, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще, конечно, пора, но это не отменяет того факта, что код декодирования писал слишком умный для самого себя человек.
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|5.28, Аноним (19), 12:23, 08/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ммм еще и с докером! Нямка. Предлагают назвать переписанный продукт не апач, а срач. Ну чтоб луддитам поднагадить таким макаром.
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