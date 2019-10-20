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Уязвимость в http-сервере Nostromo, приводящая к удалённому выполнению кода

20.10.2019 21:16

В http-сервере Nostromo (nhttpd) выявлена уязвимость (CVE-2019-16278), позволяющая атакующему удалённо выполнить свой код на сервере через отправку специально оформленного HTTP-запроса. Проблема будет устранена в выпуске 1.9.7 (ещё не опубликован). Судя по информации от поисковой системы Shodan http-сервер Nostromo используется примерно на 2000 публично доступных хостах.

Уязвимость вызвана ошибкой в функции http_verify, пропускающей обращение к содержимому файловой системы за пределами корневого каталога сайта через передачу в пути последовательности ".%0d./". Уязвимость проявляется так как проверка на наличие символов "../" производится до выполнения функции нормализации пути, в которой из строки удаляются символы перевода строки (%0d).

Для эксплуатации уязвимости можно обратиться к /bin/sh вместо CGI-скрипта и выполнить любую shell-конструкцию, отправив POST-запрос к URI "/.%0d./.%0d./.%0d./.%0d./bin/sh" и передав команды в теле запроса. Интересно, что в 2011 году в Nostromo уже была исправлена похожая уязвимость (CVE-2011-0751), которая позволяла атаковать через отправку запроса "/..%2f..%2f..%2fbin/sh".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.sudokaikan.com/201...)
  2. OpenNews: HTTP-заголовок Alt-Svc может применяться для сканирования портов внутренней сети
  3. OpenNews: В различных реализациях протокола HTTP/2 выявлено 8 DoS-уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая совершить MITM-атаку через манипуляцию с HTTP-заголовком Proxy
  6. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: nostromo
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:20, 20/10/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Использую везде Apache. Стабильно, быстро, безопасно.
     
  • 1.2, DHCPep (?), 21:34, 20/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    А я использую где-то Apache, где-то lighttpd, на стареньком дохлом ноуте для дачи - cherokee, но чаще всего они стоят за nginx'ом.
     
     
  • 2.5, ievoochielaPh5Ph (ok), 21:37, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Везде использую nginx, даже на стареньком ноуте на даче. Он стоит сам по себе и за nginx не прячется :-D
     
     
  • 3.9, gogo (?), 23:49, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В nginx завезли проверку симлинков? Ась? Нет?..
    Ну дык и не рассказывай сказки о его универсальности.
    Апач не умрет. Если nginx допилят до функциональности апача, то получится  еще один апач ;)

     

  • 1.3, urandon (?), 21:36, 20/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    напоминает багу ~20 летней давности в iis на оффтопик-nt

    разрабов нестрёма на лесоповал

     
  • 1.4, ievoochielaPh5Ph (ok), 21:36, 20/10/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Его доля составляет 0%, опасности подверглись 0 пользователей по всему миру. Ужас и кошмар!
     
  • 1.6, Timoteo Cirkla (ok), 21:40, 20/10/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Чужой который раз взял верх.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:40, 20/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    > nhttpd is a simple, fast and secure HTTP server
    > secure
    > В http-сервере Nostromo (nhttpd) выявлена уязвимость
    > secure

    Орнул

     
  • 1.8, Аноним (8), 23:12, 20/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Что это за треш? Его даже в дебиановских репах нет.
     
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