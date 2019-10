Уязвимость в http-сервере Nostromo, приводящая к удалённому выполнению кода

1.1 , Аноним ( 1 ), 21:20, 20/10/2019 [ответить] –1 + / – Использую везде Apache. Стабильно, быстро, безопасно.

1.2 , DHCPep ( ? ), 21:34, 20/10/2019 [ответить] + / – А я использую где-то Apache, где-то lighttpd, на стареньком дохлом ноуте для дачи - cherokee, но чаще всего они стоят за nginx'ом.

2.5 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 21:37, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Везде использую nginx, даже на стареньком ноуте на даче. Он стоит сам по себе и за nginx не прячется :-D

3.9 , gogo ( ? ), 23:49, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В nginx завезли проверку симлинков? Ась? Нет?..

Ну дык и не рассказывай сказки о его универсальности.

Апач не умрет. Если nginx допилят до функциональности апача, то получится еще один апач ;)





1.3 , urandon ( ? ), 21:36, 20/10/2019 [ответить] +1 + / – напоминает багу ~20 летней давности в iis на оффтопик-nt разрабов нестрёма на лесоповал

1.4 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 21:36, 20/10/2019 [ответить] +3 + / – Его доля составляет 0%, опасности подверглись 0 пользователей по всему миру. Ужас и кошмар!

1.6 , Timoteo Cirkla ( ok ), 21:40, 20/10/2019 [ответить] +3 + / – Чужой который раз взял верх.

1.7 , Аноним ( 7 ), 22:40, 20/10/2019 [ответить] + / – > nhttpd is a simple, fast and secure HTTP server

> secure

> В http-сервере Nostromo (nhttpd) выявлена уязвимость

> secure Орнул

1.8 , Аноним ( 8 ), 23:12, 20/10/2019 [ответить] + / – Что это за треш? Его даже в дебиановских репах нет.