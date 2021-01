Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft

2.22 , Аноним ( 22 ), 12:26, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь, как будто нсдшники присылают паспортные данные, да еще свои небось.

3.60 , Аноним ( 8 ), 14:29, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >The hacking group Cozy Bear (APT29), backed by the Russian intelligence agency SVR, was identified as the cyberattackers. 4.71 , пох. ( ? ), 15:13, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это про сам solar. Может они просто логины от тех vds'ок прогадили и в ms вломились другие васяны?