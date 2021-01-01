Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft

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|1.2, InuYasha (??), 10:27, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну что ж, поздравляю с хорошей новостью!
Больше исходников, открытых и разных!
Плохо, конечно, что будут теперь гайки затягивать...
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|2.33, пох. (?), 12:56, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А где исходники-то? Исходники хорошим пацанам достались. Если вообще достались.
Может пацаны-то не особо хорошие, зато особо криворукие - спалились на ровном месте ведь.
Кстати, на соларшитовские исходники я бы с интересом посмотрел. Но их,наверное, вообще нет в природе.
> Плохо, конечно, что будут теперь гайки затягивать...
пароль на ftp поменяют на ftp312 ? Нуууу, еще год придется подбирать, наверное.
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|3.86, бублички (?), 15:54, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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помню не так давно ты в теме про Opensource Monitoring трубил несмолкающие гимны продуктам SolarWinds и Paessler. насколько же ты бесхребетный червяк? ей-ей, субстанция на букву "Г" а не человек. пох, шёл бы ты глубоко нах
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|4.87, пох. (?), 16:07, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не, эклер у тебя, к сожалению. Вдобавок к прочим явно выраженным болезням.
orion - это, кстати, не совсем про мониторинг. Хошь дам тебе доступ к жабиксу? ХЕР ты через него что сопрешь. Потому что у него ничего и нет, кроме бесполезных юзерских учеток.
Перезагрузить сдохший сервис - сможешь. Легче станет?
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|2.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 10:37, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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В рекламках-то заботливо не упоминается, например, что система управления при собственной компрометации компрометирует всё сразу целиком, причём этого можно и не заметить - чтобы заметить проблему раньше, чем она выстрелит, нужен нормальный инженер, и в зависимости от масштаба - не один, а не васян-девляпс с поверхностными знаниями, умеющий тыкнуть в деплой конфигурации и бросить пару красивых слов типа "инфраструктура как код" менеджменту. То же самое с багами. Баг в системе управления может угробить всю инфраструктуру, и васян её даже остановить вовремя не сможет.
А так ничего - всё нормально, да. Будет наукой.
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|3.25, пох. (?), 12:31, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Баг в системе управления может угробить всю инфраструктуру, и васян её даже остановить вовремя
> не сможет.
так ее, как правило, нельзя уже остановить - вся инфраструктура тут же и ляжет.
> А так ничего - всё нормально, да. Будет наукой.
Не будет. Ничего не изменится. Ведь так удобно, когда все ключи от всего кучкой лежат в одном месте, "защищенные" фигОвым листком.
И еще хорошо бы их все чохом сохранить куда-нибудь на гитхап, или, вот, гитляп - лучше для надежности на оба. infrastructure-as-a-cocococode же ж!
Акции отдельной solarshit или кактам ее - немножк упадут. Продажи цискиного дерьмектора зато подрастут (несильно, потому что гвоздями прибит к ее железу).
P.S. отдельно доставил охвес365. Это ж как надо экономить копеечки...
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|4.52, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:59, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не будет. Ничего не изменится. Ведь так удобно, когда все ключи от
> всего кучкой лежат в одном месте, "защищенные" фигОвым листком.
> И еще хорошо бы их все чохом сохранить куда-нибудь на гитхап, или,
> вот, гитляп - лучше для надежности на оба. infrastructure-as-a-cocococode же ж!
Увы да. Не могу не согласиться.
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|2.27, timur.davletshin (ok), 12:35, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Будто не было никогда инженеров и админов, которые при увольнении не прихватывали всю БД и документацию с исходниками. Наивные люди, чесслово )))
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|3.34, Аноним (34), 13:00, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да были, кто спорит-то...
Просто облака преподносились как нечто, что избавит бизнес от всех проблем.
По факту-то проблемы остаются, только в неявном виде...
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|4.42, timur.davletshin (ok), 13:22, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Да были, кто спорит-то...
> Просто облака преподносились как нечто, что избавит бизнес от всех проблем.
> По факту-то проблемы остаются, только в неявном виде...
От админов вот и оградило, но принесло новую проблему. Что хуже? Каждый второй админ (если не две трети) вообще тащит всё при увольнении, что может стащить. Или ошибки реализации? Я не сторонник облаков как таковых, я лишь говорю о том, что ситуация, бытовавшая раньше (а в малом бизнесе и бытующая сейчас), была никуда не годной. Сами же ноете, что база ГИБДД или вашего любимого банка утекала. А как она утекла? Вот из-за таких же инженеров и админов и утекла, её не взломали, её просто украли те, кто должен был охранять.
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|5.44, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:30, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вы уверены, что тот криминал, о котором вы вещаете - это инженеры и админы? За 3 копейки очень вероятно "работать" идут именно с целью разжиться чем-то другим, что и логично.
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|6.46, timur.davletshin (ok), 13:36, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Если бы это не были админы, инженеры и программисты, то тогда бы не вошло в профессиональный фольклор "меняю вашу базу данных на свою трудовую книжку". Сколько лет это висело в топе башорга, пока он не стал башимом?
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|9.56, пох. (?), 14:20, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
потому что речь о профессионалах - админах и инженерах А не о вас и ваших, хм, ... текст свёрнут, показать
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|11.70, пох. (?), 15:11, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
кто вор - на том - шапка горит Да я, как-то, все больше в нормальных конторах р... текст свёрнут, показать
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|6.48, timur.davletshin (ok), 13:45, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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За 3 копейки... — это не говоря уже о том, что в айти ЗП выше средних по стране. Батенька, да вы обожрались и контакт с реальностью банально теряете. Если ты считаешь, что низкая ЗП (или завышенная самооценка) дают тебе право воровать, то закончишь ты не очень хорошо.
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|7.50, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:54, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В IT сейчас тоже зарплаты 3 копейки много где. За исключением московии. Или условия такие, что ну их нафиг.
Я например забил искать вменяемых местных, работаю в иностранной компании.
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|7.51, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:55, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И да - я не считаю, что "низкая зарплата даёт право воровать", учись читать написанное.
Я считаю, что на низкую зарплату гораздо чаще идут с целями, несколько отличными от работы за зарплату.
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|4.100, Аноньимъ (ok), 16:55, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему в неявном?
Очень даже в явном.
Более того, проблем стало больше, и их серьезность возросла.
С вытуриванием людей ответственность больше никто ни за что не несет.
Понятие контракта теряет свой первоначальный смысл.
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|2.22, Аноним (22), 12:26, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты так говоришь, как будто нсдшники присылают паспортные данные, да еще свои небось.
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|3.60, Аноним (8), 14:29, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>The hacking group Cozy Bear (APT29), backed by the Russian intelligence agency SVR, was identified as the cyberattackers.
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|4.71, пох. (?), 15:13, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это про сам solar. Может они просто логины от тех vds'ок прогадили и в ms вломились другие васяны?
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|1.9, Аноним (9), 11:00, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> SolarWinds активно критиковали модель разработки СПО, сравнивая использование открытого кода с едой грязной вилкой и заявляя, что открытая модель разработки не исключает появляется закладок и только проприетарная модель может обеспечить полный контроль за кодом.
Проприерасты обделались по полной программе.
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|1.10, OnTheEdge (ok), 11:02, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> До этого представители SolarWinds активно критиковали модель разработки СПО
Хаха, вот и докритиковались, проприерасты.
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|1.11, Васёк (?), 11:03, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>До этого представители SolarWinds активно критиковали модель разработки СПО, сравнивая использование открытого кода с едой грязной вилкой и заявляя, что открытая модель разработки не исключает появляется закладок и только проприетарная модель может обеспечить полный контроль за кодом.
Ну что, сынку, помогли тебе твои закрытые исходники?
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|2.23, Аноним (22), 12:29, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А оказалось что они не только вилки не моют, но еще и ж...у рукой без перчатки чешут в процессе готовки.
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|3.30, Ag (ok), 12:49, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Та ши ви понимаете в высокой кухне приготовления шавер.. тьфу, шаур... тьфу, программного обеспечения управления сетевой инфраструктурой.
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|3.63, SolarWinds (?), 14:40, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это, господа, прямая клевета! ВСЕ наши сотрудники работают только в перчатках, за этим следит ISO-9000-certified система слежки. Поэтому жопы они чесали прямо рукой той вилки.
Разумеется, мы уже приняли меры, и теперь будут использоваться только вилки с утолщением на конце!
К сожалению, ресертификация их по iso9000 занимает продолжительное время.
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|1.12, Аноним (12), 11:10, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> производилось обращение к внутренним репозиториям с кодом продуктов Microsoft
Это те сырцы что осенью утекли? Или еще свежие?
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|1.13, iCat (ok), 11:10, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>"только проприетарная модель разработки может обеспечить контроль за кодом"
Ну конечно же! "Секюрити бай обскюрити" как панацея?
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|2.18, Ordu (ok), 11:55, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мне предпоследний больше нравится. Неделю на них сыпались жалобы, что антивирусы их апдейты не любят, а они говорили "антивирусы говно, верьте нам".
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|3.26, пох. (?), 12:35, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе показать длинный список шва6одкиного софта с подобными же надписями в ридми?
Включая, например, palemoon, где тоже был вполне себе настоящий троян.
Антивирусы, к сожалению, и правда г-но, и верят им примерно как пастушку, пошедшему волкам на корм. Или разрабатываются с целью кражи информации, вместо ее сбережения. (То есть с ними все в порядке, просто не по назначению применяются. А крадут-то исправненько.)
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|4.47, Аноним (47), 13:43, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Тебе показать длинный список
Покажи, если такой имеется, было бы интересно посмотреть
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|5.64, пох. (?), 14:47, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не имеется, но воспользовавшись гуглем ты его легко составишь.
На память, если тебе мало истории с реальным трояном - vlc, какая-то редкоиспользуемая запчасть из набора putty (какое-то время), и чуть ли не wincdemu (у закрытого dtlite помнится те же проблемы бывали, но он хотя бы - удобный).
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|1.17, Андрей (??), 11:34, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Скорее всего, за «грязную вилку и дартаньянов-проприерастов» ответочка.
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|2.32, Аноним (32), 12:54, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужны они больно кому-то. Вот получение доступа к репозиториям М$ - куда более интересно.
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|3.66, пох. (?), 14:51, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я бы гораздо больше интересовался репо какой-нибудь циски (которая тоже попала). Но, похоже, квалификация и мотивация этих фсбшных рабов - аховые :-(
Причем другие подразделения сработали четко и как надо (кто-то ведь нашел им такой классный target). Но макаки опять все испортили.
Б-ть, ну уж антивирусом-то можно свою поделку проверять? И кит купить а не спереть, из тех что полиморфы и не детектятся без райнтайм-компонент, которые никто не будет на сервере инфраструктуры держать. Аааа, понимаю, тов.лейтенант - зарплату опять задержали, не на что и подворотичок-то новый купить? Ну, блин, краудфандинг какой попробовали бы (нет, нет, это не про кражу, это про другое) - я бы вот пожертвовал.
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|4.94, Нейромонашка (?), 16:31, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие такие другие подразделения? Ты после истории с гульфиком ещё не понял, что нет никаких подразделений, никакой вертикали и никаких страшных гениев секретных служб?
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|5.97, пох. (?), 16:40, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какие такие другие подразделения? Ты после истории с гульфиком ещё не понял,
> что нет никаких подразделений, никакой вертикали и никаких страшных гениев секретных
> служб?
Ну как нет-то? Одни трусы анального стирают, другие в это же время - дерьмокод ваяют, который первым же антивирусом выкупается.
Гений, ну или везунчик - у них был, может один на всю шоблу, но скорее просто в другом отделе, который не по стирке исподнего и не по дерьмокодингу. Нашел просто идеальную точку - такое методом тыка найти малореально (куда раньше засветишься и все твои страшносекретные vm в azure уже под пристальным приглядом будут). Сиди тихо и пожинай урожай. Нет, блжад. Надо было и тут все прое...ть.
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|1.21, Аноним (21), 12:22, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> к некоторым корпоративным учётным записям Microsoft.
Надеюсь что им поадминили AD в правильном виде? Чтоб по всей планете, во всех офисах, со всех компов бэкдоры пытались выколупать, покуда те самореинсталлятся? :)
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|2.29, пох. (?), 12:43, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Так это ж - уметь админить надо. А любители шва6одкософта не умеют. Стырить логин - это не "уметь".
Надеюсь, хоть исходники венды стырить осилили - там git, и дальше тех трех команд что они знают, было не надо ходить. Знали ли они про lfs и как его клонируют - отдельный вопрос.
Впрочем, твое пожелание и так исполнилось - только вместо бэкдора все надысь выковыривали апдейт, сносящий винду с ssd накопителей. Причем этот апдейт - попытка исправить баги МАЙСКОГО апдейта.
Отлично исправили - нет винды, нет проблем.
Кому повезло - успели его удалить до перезагрузки.
P.S. только гузку не оттопыривай раньше времени. Это все тот же TRIM, вы его тоже не умеете нормально.
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|3.76, Иммануил Константинович (?), 15:26, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это все тот же TRIM, вы его тоже не умеете нормально.
В этом абзаце — всё, что вам надо знать об уровне компетентности очередного сертифицированного специалиста в вопросах, о которых он пишет.
Запуск chkdsk /f после установки кумулятивного обновления KB4592438 может вызывать разрушение NTFS. SSD здесь не при чём, отмечено и на HDD и на дисках виртуальных машин. Проблема воспроизводима не на любых машинах. Пока это всё. Неизвестно является ли данный апдейт причиной этого. Неизвестно портятся ли только системные диски или любые.
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|4.90, пох. (?), 16:16, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Запуск chkdsk /f после установки кумулятивного обновления KB4592438 может вызывать разрушение
> NTFS. SSD здесь не при чём, отмечено и на HDD и
ссылок, конечно же, не будет? (впрочем, на hdd, умеющих trim - вполне вероятно и даже высоко вероятно, это как раз целевая категория троя....ой, обновления. Но я пока таких сообщений не видел.)
> на дисках виртуальных машин.
внезапно, они тоже умеют trim. И тоже как раз входят в угрожаемую категорию (большинство обычных ssd как раз не - оно их вовремя обнаруживает и вовремя соломку подкладывает)
> Проблема воспроизводима не на любых машинах. Пока это всё.
уровень эксперта впопеннета.
> Неизвестно является ли данный апдейт причиной этого. Неизвестно портятся
известно. И что именно и почему и на каких дисках ожидать - тоже известно более-менее. А что не тебе - ну так ты и не специалист, ни в чем.
> ли только системные диски или любые.
любые. Просто на "любом" оно следующим же запуском починится, а "следующий запуск" с системного поврежденного диска связан с некоторыми затруднениями. Если справишься - тоже все починится, до следующего раза, оно нефатальное, просто очень неудобно потом чинить.
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|1.28, olo (?), 12:36, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ага трояна в мелкософт они смогли, а юзер привелегии в репе поднять нет...
это на фоне ведра уязвимостей про интел и прочих....
Будем верить) Правда ничто имедж все, а винда при апдейтах падает тем временем..... странные совпадения :) масштаб явно больше
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|2.31, пох. (?), 12:51, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ага трояна в мелкософт они смогли
так не они, в этом и беда. За них уважаемая компания соларшит "шмогла".
> это на фоне ведра уязвимостей про интел и прочих....
Ну покажи на собственной системе реальное а не мифическое использование той увизгвимости. А потом прикинь, каковы твои шансы в автоматизированной инфраструктуре (где, например, поднимется вой при резком возрастании cpu load, а поскольку кумар разбираться не обучен - систему перезагрузят пока никто не видел)
Это тебе не пароль в готовом виде найти на гитхабе.
> Правда ничто имедж все, а винда при апдейтах падает тем временем..... странные совпадения
Да она с мая шаталась. Просто надысь достигли очередного успеха в том же самом месте. Это тебе не разовый взлом, тут процесс модной современной разработки и непрерывной интеграции дерьма происходит!
Чего странного в совпадении, что все кумары копчоные "работают" одинаково - хвостом?
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|3.35, ano (??), 13:01, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> это на фоне ведра уязвимостей про интел и прочих....
ключевой слово "прочие" - есть еще черный рынок уязвимостей в конце концов , не все тут вайтхаты лол
те могли поиметь, а понять никто не смог как ...
вообще горжусь хацкерами, вот придут в новом году и расскажут чо сделали ) Ток с современной цензурой завернут быстро :)
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|4.38, пох. (?), 13:09, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ключевой слово "прочие" - есть еще черный рынок уязвимостей в конце концов
Ну блин, где они - те что чего-то стоят? Я мож давно бы озолотился, так нет, дерьмо одно. Линуксные zero day не предлагать, там взять нечего.
> , не все тут вайтхаты лол
Ну эти точно были не - и? Вляпались как дети малые. Год тщательнейшей подготовки, сотни управляющих хостов в той же azure - и все псу под хвост. Код ненужной венды то ли унесли, то ли даже и не унесли. Казалось бы - MS огромная помойка, управляется из рук вон плохо даже с учетом масштабов, троянские кони там могут ипстись и размножаться табунами - и?!
Тьфу... ничего эти русские нормально делать не умеют, а на индусов еще наезжают.
> вообще горжусь хацкерами, вот придут в новом году и расскажут чо сделали
Не придут, товарищмайор им рассказывать не велит.
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|2.36, ano (??), 13:03, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и крах при обновах можно еще так объяснить:
Подписывают только готовый код ( сомневаюсь что тестовые сборки подписывают прод ключами )
1) протестили обнову все ок
2) отправили с CI там подписалось ( ну и трояна заодно туда )
3) инжект кривой и начал падать ( у хацкеров явно меньше возможностей тестить свой код )
Ситуация из головы, конечно.
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|3.37, ano (??), 13:08, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и юмористический вывод:
Если ты уверен в своей закладке - инжекти ее до тестов :D
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|3.39, пох. (?), 13:11, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну и крах при обновах можно еще так объяснить:
ты бы посмотрел сперва - в чем там крах и чего обновляли.
Русске хакеры взламывали ms чтобы починить начальнику ноут, что-ли, по твоему?
(А то индусы что-то год уже не могут, а майор больно бьет сапогом по роже.)
Только вот не шмагли, нипалучилась. Зато тесты прошло.
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|4.40, olo (?), 13:16, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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всегда так делаю (хакаю мс чтоб починить начальнику мак)
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|5.68, пох. (?), 14:56, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слушай, ну не пали опять контору, мало тебе что с ms вляпались?!
Все и так знают, что одноглазых у вас нету, но зачем так-то явно намекать на ориентацию?
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|1.57, Аноним (57), 14:21, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>До этого представители SolarWinds активно критиковали модель разработки СПО, сравнивая использование открытого кода с едой грязной вилкой и заявляя, что открытая модель разработки не исключает появлявления закладок и только проприетарная модель может обеспечить полный контроль за кодом.
Ясно-понятно. Это месть фанатов опен-сурса.
>До этого ещё в ноябре 2019 года сторонними исследователями безопасности отмечалось использование тривиального пароля "SolarWind123" для доступа с правом записи к FTP-серверу с обновлениями продуктов SolarWinds, а также утечка пароля одного из сотрудников SolarWinds в публичном git-репозитории.
Причём учитывая замечательный уровень защиты - хватило одного фаната уровня скрипт-киди.
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|1.62, СеменСеменыч777 (?), 14:35, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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никто не обратил внимание на:
> платформу управления сетевой инфраструктурой SolarWinds Orion, которая применялась в корпоративной сети Microsoft
медведь_из_кустов.jpg
а где ваши хваленые групповые политики в AD ? и где SCCM (бывший SMS) ?
неужели ваши родные продукты, продаваемые за нехилые деньги, не способны управлять корпоративной сетью ? вот в чем главный вопрос, я считаю.
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|2.67, пох. (?), 14:54, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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понимаешь, тут не все такие недоучки как ты.
И понимают разницу между "AD" и "сетевой инфраструктурой". Нет, у MS в этой области ничего своего нет, все купленое. Не ее бизнес. Пока.
P.S. а потом удивляемся, что рюйске хакеры вечно засыпаются на ерунде.
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|3.74, СеменСеменыч777 (?), 15:19, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И понимают разницу между "AD" и "сетевой инфраструктурой".
серверы и технологические компьютеры - тоже сетевая инфраструктура.
> P.S. а потом удивляемся, что рюйске хакеры вечно засыпаются на ерунде.
разумеется, казахские хакеры намного круче.
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|4.98, пох. (?), 16:44, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> P.S. а потом удивляемся, что рюйске хакеры вечно засыпаются на ерунде.
> разумеется, казахские хакеры намного круче.
Конечно круче - ты видел хоть одну новость, чтоб казахского хакера поймали?!
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|1.69, Аноним (69), 15:08, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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<продаваемые за нехилые деньги>
Вот это и есть цель деятельности -- а совсем не производство софта
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|2.73, пох. (?), 15:17, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"а ты походи по базару, поспрашивай. Может, кто дешевле предложит..."
Разумеется, цель производства чего угодно - заработать денег на этом.
Если производишь то, что используют ms, циска и даже nsa - денег заработаешь много, я зуб дам.
Только, это... суметь произвести надо. Даже багнутое и дырявое - но чтоб работало.
Неработающее просто выключат - и рюйске хакеры обломаются.
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|4.93, пох. (?), 16:30, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А кто тебе сказал что это расиянцы?
уровень рукожопия. То есть очень правдоподобно - сперва "но разведка доложила точно", нашли уникальнейший случай и идеальную схему, а ведь - надо было постараться и хорошо владеть темой (вон тут местный лошара упоминает преслер - ну добавишь в него трояна, И ЧО? Кому он нужен?) Потом передали в другой отдел, занимающийся непосредственно внедрением, и сразу все пошло по п-де.
Начиная вот прямо с детекта антивирусами еще неустановленного обновления (повторю - установленное некому детектить, не ставит никто антивирусы на такое, а кто ставит, того потом на конюшне порют).
И заканчивая "успехом" в виде ненужной копии msовского репо.
Тьфу, блин...
Т-щ майор, ну возьмите меня в шпионы, а?! Вы мне - вид на жительство в приличной стране и легенду, я вам - ни паролей на клавиатуре ноута, ни таких тривиальных факапов, и хер они меня найдут, даже с вашей помощью. А мой уровень патриотизма по отношению к индусским кооперативам в тех странах - еще ниже чем к местному кооперативу э..."Исток".
То есть работать обещаю идеологически мотивированно и с душой, чемодан партвзносов тоже обязательно пришлю, если будет, с чего.
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|5.96, Аноним (96), 16:40, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ну, потом из Вьетнама дальше Камбоджи не попадёшь, никакого тебе отдыха с трапами в Таиланде. Американцы имеют надевать мешок на голову и вывозить незаконно.
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|6.99, пох. (?), 16:52, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ж в шпионы хочу - чтоб изначально в проклятую американию, или хоть мексику, туда еще пускают. Разваливать проклятый империализм изнутря! Ну правда, чем я хуже питерской шлюхи Ч* ? Я же лучше!
Отдыхать буду прямо по месту работы - трапа и в вегасе найду себе. И посимпатичней тайских.
Тем кто кандидаты на мешок - теперь и вьетнамия не светит, во-первых, граница на замке, с двух сторон, во-вторых у них паспорта отобрали еще в июне (инфа 100%).
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|2.95, пох. (?), 16:31, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что они в коде Майкрософта все равно разобраться не смогут.
скажи спасибо, если они хотя бы в гите майкрософта разобрались достаточно, чтоб скопировать файлы,а не бесполезные ссылки.
Тфубл...
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|1.80, Аноним (96), 15:34, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Типичный уровень корпорасов. А все любые их заявления исключительно для пенсов. Ну, это их хлеб, что бы ещё они могли говорить?
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|2.92, Ано Ним (?), 16:29, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее - частый подход к работе, насаждаемый тренингами: рискуй, пробуй, развивайся, главное - быстрее, быстрее для бизнеса!!
Только никто не осиливал объяснить как правильно делать на скорости. Чего можною чего неьзя. Наговорят слов и бросают на произвол... А уметь надо, понять чему учишь.
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|1.91, Ано Ним (?), 16:26, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ... получили доступ к некоторым корпоративным учётным записям ...
> ... всплыло наплевательское отношение к безопасности крупных поставщиков ...
Все такие красавцы на словах ругать безопасников. А оказалось-то, без-ки -то дело говорят.
Привед, Копризные Ойтишнеги!!
:)))
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