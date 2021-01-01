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Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft

01.01.2021 09:22

Компания Microsoft опубликовала дополнительные сведения об атаке, совершённой через компрометацию инфраструктуры компании SolarWinds и внедрение бэкдора в платформу управления сетевой инфраструктурой SolarWinds Orion, которая применялась в корпоративной сети Microsoft. Разбор инцидента показал, что атакующие получили доступ к некоторым корпоративным учётным записям Microsoft. В ходе аудита было выявлено, что с данных учётных записей производилось обращение к внутренним репозиториям с кодом продуктов Microsoft.

Утверждается, что права скомпрометированных учётных записей позволили только просмотреть код, но не предусматривали возможности внесения изменений. Компания Microsoft заверила пользователей, что дополнительная проверка подтвердила отсутствие внедрения вредоносных изменений в репозиторий. Также не было выявлено следов доступа атакующих к данным клиентов Microsoft, попыток компрометации предоставляемых сервисов и использования инфраструктуры Microsoft для совершения атак на другие компании.

Напомним, что компрометация компании SolarWinds привела к внедрению бэкдора не только в сеть Microsoft, но и во многие другие компании и правительственные учреждения, пользующиеся продуктом SolarWinds Orion. Обновление SolarWinds Orion с бэкдором было установлено в инфраструктуры более 17 тысяч клиентов SolarWinds, в том числе пострадали 425 из 500 компаний из списка Fortune 500, а также крупнейшие финансовые учреждения и банки, сотни университетов, многие подразделения вооруженных сил США и Великобритании, Белый дом, АНБ, государственный департамент США и Европарламент. Среди клиентов SolarWinds также числятся такие крупные компании, как Cisco, AT&T, Ericsson, NEC, Lucent, MasterCard, Visa USA, Level 3 и Siemens.

Бэкдор позволял получить удалённый доступ к внутренней сети пользователей SolarWinds Orion. Вредоносное изменение поставлялось в составе версий SolarWinds Orion 2019.4 - 2020.2.1, выпущенных c марта по июнь 2020 года. Первые следы использования бэкдора датированы весной 2020 года.

В ходе разбора инцидента всплыло наплевательское отношение к безопасности крупных поставщиков корпоративных систем. Предполагается, что доступ к инфраструктуре SolarWinds был получен через учётную запись в Microsoft Office 365. Атакующие получили доступ к сертификату SAML, применяемому для формирования цифровых подписей, и использовали данный сертификат для генерации новых токенов, допускающих привилегированный доступ к внутренней сети.

До этого, ещё в ноябре 2019 года, сторонними исследователями безопасности отмечалось использование тривиального пароля "SolarWind123" для доступа с правом записи к FTP-серверу с обновлениями продуктов SolarWinds, а также утечка пароля одного из сотрудников SolarWinds в публичном git-репозитории. Более того, уже после выявления бэкдора, SolarWinds какое-то время продолжал распространение обновлений с вредоносными изменениями и сразу не отозвал сертификат, используемый для заверения своих продуктов цифровой подписью (проблема всплыла 13 декабря, а сертификат был отозван 21 декабря). В ответ на жалобы на вывод предупреждений системами выявления вредоносного ПО, клиентам рекомендовалось отключить проверку, списывая предупреждения на ложные срабатывания.

До этого представители SolarWinds активно критиковали модель разработки СПО, сравнивая использование открытого кода с едой грязной вилкой и заявляя, что открытая модель разработки не исключает появления закладок и только проприетарная модель может обеспечить контроль над кодом.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В сеть попали исходные коды GitHub и GitHub Enterprise (подтверждено)
  3. OpenNews: Взлом внутренней сети NASA через плату Raspberry Pi
  4. OpenNews: Взлом инфраструктуры LineageOS через уязвимость в SaltStack
  5. OpenNews: Взлом серверов компании Cisco, обслуживающих инфраструктуру VIRL-PE
  6. OpenNews: Утечка мастер-ключа Microsoft скомпрометировала защиту Secure Boot
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54341-attack
Ключевые слова: attack, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    С Новым годом, анонимусы опеннета!
     
     
  • 2.14, Sw00p aka Jerom (?), 11:17, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Взаимно, сразу видно кто не пил :)
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 15:21, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    на праздники обязательно надо бухать ?
     
  • 2.82, Аноним (82), 15:41, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уряяяяяя. Интересно сколько, доживет до след НГ ^_^
     

  • 1.2, InuYasha (??), 10:27, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что ж, поздравляю с хорошей новостью!
    Больше исходников, открытых и разных!
    Плохо, конечно, что будут теперь гайки затягивать...
     
     
  • 2.33, пох. (?), 12:56, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А где исходники-то? Исходники хорошим пацанам достались. Если вообще достались.
    Может пацаны-то не особо хорошие, зато особо криворукие - спалились на ровном месте ведь.

    Кстати, на соларшитовские исходники я бы с интересом посмотрел. Но их,наверное, вообще нет в природе.

    > Плохо, конечно, что будут теперь гайки затягивать...

    пароль на ftp поменяют на ftp312 ? Нуууу, еще год придется подбирать, наверное.

     
     
  • 3.86, бублички (?), 15:54, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    помню не так давно ты в теме про Opensource Monitoring трубил несмолкающие гимны продуктам SolarWinds и Paessler. насколько же ты бесхребетный червяк? ей-ей, субстанция на букву "Г" а не человек. пох, шёл бы ты глубоко нах
     
     
  • 4.87, пох. (?), 16:07, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не, эклер у тебя, к сожалению. Вдобавок к прочим явно выраженным болезням.

    orion - это, кстати, не совсем про мониторинг. Хошь дам тебе доступ к жабиксу? ХЕР ты через него что сопрешь. Потому что у него ничего и нет, кроме бесполезных юзерских учеток.

    Перезагрузить сдохший сервис - сможешь. Легче станет?

     

  • 1.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 10:32, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Облачка - это круто, говорили они.
    Системы управления инфраструктурой - надёжнее инженеров, говорили они.
    Ну вот. Получите, распишитесь.
     
     
  • 2.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 10:37, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    В рекламках-то заботливо не упоминается, например, что система управления при собственной компрометации компрометирует всё сразу целиком, причём этого можно и не заметить - чтобы заметить проблему раньше, чем она выстрелит, нужен нормальный инженер, и в зависимости от масштаба - не один, а не васян-девляпс с поверхностными знаниями, умеющий тыкнуть в деплой конфигурации и бросить пару красивых слов типа "инфраструктура как код" менеджменту. То же самое с багами. Баг в системе управления может угробить всю инфраструктуру, и васян её даже остановить вовремя не сможет.

    А так ничего - всё нормально, да. Будет наукой.

     
     
  • 3.25, пох. (?), 12:31, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Баг в системе управления может угробить всю инфраструктуру, и васян её даже остановить вовремя
    > не сможет.

    так ее, как правило, нельзя уже остановить - вся инфраструктура тут же и ляжет.

    > А так ничего - всё нормально, да. Будет наукой.

    Не будет. Ничего не изменится. Ведь так удобно, когда все ключи от всего кучкой лежат в одном месте, "защищенные" фигОвым листком.

    И еще хорошо бы их все чохом сохранить куда-нибудь на гитхап, или, вот, гитляп - лучше для надежности на оба. infrastructure-as-a-cocococode же ж!

    Акции отдельной solarshit или кактам ее - немножк упадут. Продажи цискиного дерьмектора зато подрастут (несильно, потому что гвоздями прибит к ее железу).

    P.S. отдельно доставил охвес365. Это ж как надо экономить копеечки...

     
     
  • 4.52, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:59, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не будет. Ничего не изменится. Ведь так удобно, когда все ключи от
    > всего кучкой лежат в одном месте, "защищенные" фигОвым листком.
    > И еще хорошо бы их все чохом сохранить куда-нибудь на гитхап, или,
    > вот, гитляп - лучше для надежности на оба. infrastructure-as-a-cocococode же ж!

    Увы да. Не могу не согласиться.

     
  • 2.27, timur.davletshin (ok), 12:35, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Будто не было никогда инженеров и админов, которые при увольнении не прихватывали всю БД и документацию с исходниками. Наивные люди, чесслово )))
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:00, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да были, кто спорит-то...
    Просто облака преподносились как нечто, что избавит бизнес от всех проблем.
    По факту-то проблемы остаются, только в неявном виде...
     
     
  • 4.42, timur.davletshin (ok), 13:22, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Да были, кто спорит-то...
    > Просто облака преподносились как нечто, что избавит бизнес от всех проблем.
    > По факту-то проблемы остаются, только в неявном виде...

    От админов вот и оградило, но принесло новую проблему. Что хуже? Каждый второй админ (если не две трети) вообще тащит всё при увольнении, что может стащить. Или ошибки реализации? Я не сторонник облаков как таковых, я лишь говорю о том, что ситуация, бытовавшая раньше (а в малом бизнесе и бытующая сейчас), была никуда не годной. Сами же ноете, что база ГИБДД или вашего любимого банка утекала. А как она утекла? Вот из-за таких же инженеров и админов и утекла, её не взломали, её просто украли те, кто должен был охранять.

     
     
  • 5.44, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:30, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы уверены, что тот криминал, о котором вы вещаете - это инженеры и админы? За 3 копейки очень вероятно "работать" идут именно с целью разжиться чем-то другим, что и логично.
     
     
  • 6.46, timur.davletshin (ok), 13:36, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Если бы это не были админы, инженеры и программисты, то тогда бы не вошло в профессиональный фольклор "меняю вашу базу данных на свою трудовую книжку". Сколько лет это висело в топе башорга, пока он не стал башимом?
     
     
  • 7.49, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:53, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это называется "менталитет". Реальные, ценящие профессию, и дорожащие ей, админы и инженеры не при чём.
     
     
  • 8.53, timur.davletshin (ok), 14:00, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И почему тогда менталитет не свойственен профессионалам По определению же долже... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, пох. (?), 14:20, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что речь о профессионалах - админах и инженерах А не о вас и ваших, хм, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.61, timur.davletshin (ok), 14:30, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это ты из чего такой вывод сделал Плоховато ты статистику изучал С топ-менедже... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.70, пох. (?), 15:11, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто вор - на том - шапка горит Да я, как-то, все больше в нормальных конторах р... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.88, timur.davletshin (ok), 16:08, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    nocomment R Я же говорю, что ты не изучал вопроса и у тебя классическое искаже... текст свёрнут, показать
     
  • 12.89, timur.davletshin (ok), 16:16, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты точно в приличных конторах работаешь Т е ты всё же соглашаешься с моим те... текст свёрнут, показать
     
  • 6.48, timur.davletshin (ok), 13:45, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    За 3 копейки...  — это не говоря уже о том, что в айти ЗП выше средних по стране. Батенька, да вы обожрались и контакт с реальностью банально теряете. Если ты считаешь, что низкая ЗП (или завышенная самооценка) дают тебе право воровать, то закончишь ты не очень хорошо.
     
     
  • 7.50, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:54, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В IT сейчас тоже зарплаты 3 копейки много где. За исключением московии. Или условия такие, что ну их нафиг.

    Я например забил искать вменяемых местных, работаю в иностранной компании.

     
  • 7.51, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:55, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да - я не считаю, что "низкая зарплата даёт право воровать", учись читать написанное.
    Я считаю, что на низкую зарплату гораздо чаще идут с целями, несколько отличными от работы за зарплату.
     
     
  • 8.54, timur.davletshin (ok), 14:03, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Как же тебя понимать, коли ты мысли свои формулировать не умеешь толком За 3 ко... текст свёрнут, показать
     
  • 4.100, Аноньимъ (ok), 16:55, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему в неявном?
    Очень даже в явном.
    Более того, проблем стало больше, и их серьезность возросла.
    С вытуриванием людей ответственность больше никто ни за что не несет.
    Понятие контракта теряет свой первоначальный смысл.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:44, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Где же уголовное дело против НСДшников и бэкдорщиков?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:26, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, как будто нсдшники присылают паспортные данные, да еще свои небось.
     
     
  • 3.60, Аноним (8), 14:29, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >The hacking group Cozy Bear (APT29), backed by the Russian intelligence agency SVR, was identified as the cyberattackers.
     
     
  • 4.71, пох. (?), 15:13, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это про сам solar. Может они просто логины от тех vds'ок прогадили и в ms вломились другие васяны?

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:00, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > SolarWinds активно критиковали модель разработки СПО, сравнивая использование открытого кода с едой грязной вилкой и заявляя, что открытая модель разработки не исключает появляется закладок и только проприетарная модель может обеспечить полный контроль за кодом.

    Проприерасты обделались по полной программе.

     
  • 1.10, OnTheEdge (ok), 11:02, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > До этого представители SolarWinds активно критиковали модель разработки СПО

    Хаха, вот и докритиковались, проприерасты.

     
  • 1.11, Васёк (?), 11:03, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >До этого представители SolarWinds активно критиковали модель разработки СПО, сравнивая использование открытого кода с едой грязной вилкой и заявляя, что открытая модель разработки не исключает появляется закладок и только проприетарная модель может обеспечить полный контроль за кодом.

    Ну что, сынку, помогли тебе твои закрытые исходники?

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 12:29, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А оказалось что они не только вилки не моют, но еще и ж...у рукой без перчатки чешут в процессе готовки.
     
     
  • 3.30, Ag (ok), 12:49, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Та ши ви понимаете в высокой кухне приготовления шавер.. тьфу, шаур... тьфу, программного обеспечения управления сетевой инфраструктурой.
     
  • 3.63, SolarWinds (?), 14:40, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, господа, прямая клевета! ВСЕ наши сотрудники работают только в перчатках, за этим следит ISO-9000-certified система слежки. Поэтому жопы они чесали прямо рукой той вилки.

    Разумеется, мы уже приняли меры, и теперь будут использоваться только вилки с утолщением на конце!
    К сожалению, ресертификация их по iso9000 занимает продолжительное время.

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:10, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > производилось обращение к внутренним репозиториям с кодом продуктов Microsoft

    Это те сырцы что осенью утекли? Или еще свежие?

     
  • 1.13, iCat (ok), 11:10, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >"только проприетарная модель разработки может обеспечить контроль за кодом"

    Ну конечно же! "Секюрити бай обскюрити" как панацея?

     
  • 1.16, КО (?), 11:30, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Последний абзац - просто прелесть.
     
     
  • 2.18, Ordu (ok), 11:55, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мне предпоследний больше нравится. Неделю на них сыпались жалобы, что антивирусы их апдейты не любят, а они говорили "антивирусы говно, верьте нам".
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 12:30, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может они заодно с хакерами? М..к м...ка видит издалека!
     
  • 3.26, пох. (?), 12:35, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе показать длинный список шва6одкиного софта с подобными же надписями в ридми?
    Включая, например, palemoon, где тоже был вполне себе настоящий троян.

    Антивирусы, к сожалению, и правда г-но, и верят им примерно как пастушку, пошедшему волкам на корм. Или разрабатываются с целью кражи информации, вместо ее сбережения. (То есть с ними все в порядке, просто не по назначению применяются. А крадут-то исправненько.)


     
     
  • 4.47, Аноним (47), 13:43, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Тебе показать длинный список

    Покажи, если такой имеется, было бы интересно посмотреть

     
     
  • 5.64, пох. (?), 14:47, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не имеется, но воспользовавшись гуглем ты его легко составишь.
    На память, если тебе мало истории с реальным трояном - vlc, какая-то редкоиспользуемая запчасть из набора putty (какое-то время), и чуть ли не wincdemu (у закрытого dtlite помнится те же проблемы бывали, но он хотя бы - удобный).

     

  • 1.17, Андрей (??), 11:34, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скорее всего, за «грязную вилку и дартаньянов-проприерастов» ответочка.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:54, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужны они больно кому-то. Вот получение доступа к репозиториям М$ - куда более интересно.
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 14:21, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно совмещать приятное с полезным.
     
  • 3.66, пох. (?), 14:51, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы гораздо больше интересовался репо какой-нибудь циски (которая тоже попала). Но, похоже, квалификация и мотивация этих фсбшных рабов - аховые :-(

    Причем другие подразделения сработали четко и как надо (кто-то ведь нашел им такой классный target). Но макаки опять все испортили.
    Б-ть, ну уж антивирусом-то можно свою поделку проверять? И кит купить а не спереть, из тех что полиморфы и не детектятся без райнтайм-компонент, которые никто не будет на сервере инфраструктуры держать. Аааа, понимаю, тов.лейтенант - зарплату опять задержали, не на что и подворотичок-то новый купить? Ну, блин, краудфандинг какой попробовали бы (нет, нет, это не про кражу, это про другое) - я бы вот пожертвовал.

     
     
  • 4.94, Нейромонашка (?), 16:31, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие такие другие подразделения? Ты после истории с гульфиком ещё не понял, что нет никаких подразделений, никакой вертикали и никаких страшных гениев секретных служб?
     
     
  • 5.97, пох. (?), 16:40, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие такие другие подразделения? Ты после истории с гульфиком ещё не понял,
    > что нет никаких подразделений, никакой вертикали и никаких страшных гениев секретных
    > служб?

    Ну как нет-то? Одни трусы анального стирают, другие в это же время - дерьмокод ваяют, который первым же антивирусом выкупается.

    Гений, ну или везунчик - у них был, может один на всю шоблу, но скорее просто в другом отделе, который не по стирке исподнего и не по дерьмокодингу. Нашел просто идеальную точку - такое методом тыка найти малореально (куда раньше засветишься и все твои страшносекретные vm в azure уже под пристальным приглядом будут). Сиди тихо и пожинай урожай. Нет, блжад. Надо было и тут все прое...ть.

     

  • 1.19, Echo (?), 12:16, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это точно люди из Zabbix всё сломали....
    :)
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:19, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Иронично
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:22, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > к некоторым корпоративным учётным записям Microsoft.

    Надеюсь что им поадминили AD в правильном виде? Чтоб по всей планете, во всех офисах, со всех компов бэкдоры пытались выколупать, покуда те самореинсталлятся? :)

     
     
  • 2.29, пох. (?), 12:43, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Так это ж - уметь админить надо. А любители шва6одкософта не умеют. Стырить логин - это не "уметь".
    Надеюсь, хоть исходники венды стырить осилили - там git, и дальше тех трех команд что они знают, было не надо ходить. Знали ли они про lfs и как его клонируют - отдельный вопрос.

    Впрочем, твое пожелание и так исполнилось - только вместо бэкдора все надысь выковыривали апдейт, сносящий винду с ssd накопителей. Причем этот апдейт - попытка исправить баги МАЙСКОГО апдейта.
    Отлично исправили - нет винды, нет проблем.
    Кому повезло - успели его удалить до перезагрузки.

    P.S. только гузку не оттопыривай раньше времени. Это все тот же TRIM, вы его тоже не умеете нормально.

     
     
  • 3.76, Иммануил Константинович (?), 15:26, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это все тот же TRIM, вы его тоже не умеете нормально.

    В этом абзаце — всё, что вам надо знать об уровне компетентности очередного сертифицированного специалиста в вопросах, о которых он пишет.

    Запуск chkdsk /f после установки кумулятивного обновления KB4592438 может вызывать разрушение NTFS. SSD здесь не при чём, отмечено и на HDD и на дисках виртуальных машин. Проблема воспроизводима не на любых машинах. Пока это всё. Неизвестно является ли данный апдейт причиной этого. Неизвестно портятся ли только системные диски или любые.

     
     
  • 4.90, пох. (?), 16:16, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Запуск chkdsk /f после установки кумулятивного обновления KB4592438 может вызывать разрушение
    > NTFS. SSD здесь не при чём, отмечено и на HDD и

    ссылок, конечно же, не будет? (впрочем, на hdd, умеющих trim - вполне вероятно и даже высоко вероятно, это как раз целевая категория троя....ой, обновления. Но я пока таких сообщений не видел.)

    > на дисках виртуальных машин.

    внезапно, они тоже умеют trim. И тоже как раз входят в угрожаемую категорию (большинство обычных ssd как раз не - оно их вовремя обнаруживает и вовремя соломку подкладывает)

    > Проблема воспроизводима не на любых машинах. Пока это всё.

    уровень эксперта впопеннета.

    > Неизвестно является ли данный апдейт причиной этого. Неизвестно портятся

    известно. И что именно и почему и на каких дисках ожидать - тоже известно более-менее. А что не тебе - ну так ты и не специалист, ни в чем.

    > ли только системные диски или любые.

    любые. Просто на "любом" оно следующим же запуском починится, а "следующий запуск" с системного поврежденного диска связан с некоторыми затруднениями. Если справишься - тоже все починится, до следующего раза, оно нефатальное, просто очень неудобно потом чинить.

     

  • 1.28, olo (?), 12:36, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ага трояна в мелкософт они смогли, а юзер привелегии в репе поднять нет...

    это на фоне ведра уязвимостей про интел и прочих....

    Будем верить) Правда ничто имедж все, а винда при апдейтах падает тем временем..... странные совпадения :) масштаб явно больше

     
     
  • 2.31, пох. (?), 12:51, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ага трояна в мелкософт они смогли

    так не они, в этом и беда. За них уважаемая компания соларшит "шмогла".

    > это на фоне ведра уязвимостей про интел и прочих....

    Ну покажи на собственной системе реальное а не мифическое использование той увизгвимости. А потом прикинь, каковы твои шансы в автоматизированной инфраструктуре (где, например, поднимется вой при резком возрастании cpu load, а поскольку кумар разбираться не обучен - систему перезагрузят пока никто не видел)

    Это тебе не пароль в готовом виде найти на гитхабе.

    > Правда ничто имедж все, а винда при апдейтах падает тем временем..... странные совпадения

    Да она с мая шаталась. Просто надысь достигли очередного успеха в том же самом месте. Это тебе не разовый взлом, тут процесс модной современной разработки и непрерывной интеграции дерьма происходит!
    Чего странного в совпадении, что все кумары копчоные "работают" одинаково - хвостом?

     
     
  • 3.35, ano (??), 13:01, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > это на фоне ведра уязвимостей про интел и прочих....

    ключевой слово "прочие" - есть еще черный рынок уязвимостей в конце концов , не все тут вайтхаты лол
    те могли поиметь, а понять никто не смог как ...

    вообще горжусь хацкерами, вот придут в новом году и расскажут чо сделали ) Ток с современной цензурой завернут быстро :)

     
     
  • 4.38, пох. (?), 13:09, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ключевой слово "прочие" - есть еще черный рынок уязвимостей в конце концов

    Ну блин, где они - те что чего-то стоят? Я мож давно бы озолотился, так нет, дерьмо одно. Линуксные zero day не предлагать, там взять нечего.

    > , не все тут вайтхаты лол

    Ну эти точно были не - и? Вляпались как дети малые. Год тщательнейшей подготовки, сотни управляющих хостов в той же azure - и все псу под хвост. Код ненужной венды то ли унесли, то ли даже и не унесли. Казалось бы - MS огромная помойка, управляется из рук вон плохо даже с учетом масштабов, троянские кони там могут ипстись и размножаться табунами - и?!
    Тьфу... ничего эти русские нормально делать не умеют, а на индусов еще наезжают.

    > вообще горжусь хацкерами, вот придут в новом году и расскажут чо сделали

    Не придут, товарищмайор им рассказывать не велит.

     
  • 2.36, ano (??), 13:03, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и крах при обновах можно еще так объяснить:

    Подписывают только готовый код ( сомневаюсь что тестовые сборки подписывают прод ключами )

    1) протестили обнову все ок
    2) отправили с CI там подписалось ( ну и трояна заодно туда )
    3) инжект кривой и начал падать ( у хацкеров явно меньше возможностей тестить свой код )

    Ситуация из головы, конечно.

     
     
  • 3.37, ano (??), 13:08, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и юмористический вывод:

    Если ты уверен в своей закладке - инжекти ее до тестов :D

     
  • 3.39, пох. (?), 13:11, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и крах при обновах можно еще так объяснить:

    ты бы посмотрел сперва - в чем там крах и чего обновляли.

    Русске хакеры взламывали ms чтобы починить начальнику ноут, что-ли, по твоему?
    (А то индусы что-то год уже не могут, а майор больно бьет сапогом по роже.)

    Только вот не шмагли, нипалучилась. Зато тесты прошло.

     
     
  • 4.40, olo (?), 13:16, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    всегда так делаю (хакаю мс чтоб починить начальнику мак)
     
     
  • 5.68, пох. (?), 14:56, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушай, ну не пали опять контору, мало тебе что с ms вляпались?!

    Все и так знают, что одноглазых у вас нету, но зачем так-то явно намекать на ориентацию?

     

  • 1.41, Пофигист (?), 13:18, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём office в исходниках, а то все операционки да операционки
     
     
  • 2.45, olo (?), 13:32, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мир еще не готов,

    легаси там пздц должно быть

     
  • 2.59, Читать всякого разного (?), 14:23, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хрен с ними этими исходниками, а вот комментарии в них, наверное, должны быть зело хороши.
     
     
  • 3.72, пох. (?), 15:15, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, на review спалишься - уволят.
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:23, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять русскиес хаккерс?
     
     
  • 2.55, Сейд (ok), 14:08, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, шведские.
     
     
  • 3.78, Аноним (78), 15:27, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто шведские прокси?
     
     
  • 4.85, Сейд (ok), 15:48, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шведские хакеры.
     

  • 1.57, Аноним (57), 14:21, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >До этого представители SolarWinds активно критиковали модель разработки СПО, сравнивая использование открытого кода с едой грязной вилкой и заявляя, что открытая модель разработки не исключает появлявления закладок и только проприетарная модель может обеспечить полный контроль за кодом.

    Ясно-понятно. Это месть фанатов опен-сурса.

    >До этого ещё в ноябре 2019 года сторонними исследователями безопасности отмечалось использование тривиального пароля "SolarWind123" для доступа с правом записи к FTP-серверу с обновлениями продуктов SolarWinds, а также утечка пароля одного из сотрудников SolarWinds в публичном git-репозитории.

    Причём учитывая замечательный уровень защиты - хватило одного фаната уровня скрипт-киди.

     
  • 1.62, СеменСеменыч777 (?), 14:35, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    никто не обратил внимание на:

    > платформу управления сетевой инфраструктурой SolarWinds Orion, которая применялась в корпоративной сети Microsoft

    медведь_из_кустов.jpg

    а где ваши хваленые групповые политики в AD ? и где SCCM (бывший SMS) ?
    неужели ваши родные продукты, продаваемые за нехилые деньги, не способны управлять корпоративной сетью ? вот в чем главный вопрос, я считаю.

     
     
  • 2.67, пох. (?), 14:54, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    понимаешь, тут не все такие недоучки как ты.
    И понимают разницу между "AD" и "сетевой инфраструктурой". Нет, у MS в этой области ничего своего нет, все купленое. Не ее бизнес. Пока.

    P.S. а потом удивляемся, что рюйске хакеры вечно засыпаются на ерунде.

     
     
  • 3.74, СеменСеменыч777 (?), 15:19, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И понимают разницу между "AD" и "сетевой инфраструктурой".

    серверы и технологические компьютеры - тоже сетевая инфраструктура.

    > P.S. а потом удивляемся, что рюйске хакеры вечно засыпаются на ерунде.

    разумеется, казахские хакеры намного круче.

     
     
  • 4.98, пох. (?), 16:44, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> P.S. а потом удивляемся, что рюйске хакеры вечно засыпаются на ерунде.
    > разумеется, казахские хакеры намного круче.

    Конечно круче - ты видел хоть одну новость, чтоб казахского хакера поймали?!


     

  • 1.65, Аноним (65), 14:49, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С Новым Годом всех русских хакеров, ура!
     
  • 1.69, Аноним (69), 15:08, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    <продаваемые за нехилые деньги>

    Вот это и есть цель деятельности -- а совсем не производство софта

     
     
  • 2.73, пох. (?), 15:17, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "а ты походи по базару, поспрашивай. Может, кто дешевле предложит..."

    Разумеется, цель производства чего угодно - заработать денег на этом.
    Если производишь то, что используют ms, циска и даже nsa - денег заработаешь много, я зуб дам.
    Только, это... суметь произвести надо. Даже багнутое и дырявое - но чтоб работало.
    Неработающее просто выключат - и рюйске хакеры обломаются.

     
     
  • 3.84, Аноним (-), 15:45, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто тебе сказал что это расиянцы?
     
     
  • 4.93, пох. (?), 16:30, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто тебе сказал что это расиянцы?

    уровень рукожопия. То есть очень правдоподобно - сперва "но разведка доложила точно", нашли уникальнейший случай и идеальную схему, а ведь - надо было постараться и хорошо владеть темой (вон тут местный лошара упоминает преслер - ну добавишь в него трояна, И ЧО? Кому он нужен?) Потом передали в другой отдел, занимающийся непосредственно внедрением, и сразу все пошло по п-де.
    Начиная вот прямо с детекта антивирусами еще неустановленного обновления (повторю - установленное некому детектить, не ставит никто антивирусы на такое, а кто ставит, того потом на конюшне порют).
    И заканчивая "успехом" в виде ненужной копии msовского репо.
    Тьфу, блин...

    Т-щ майор, ну возьмите меня в шпионы, а?! Вы мне - вид на жительство в приличной стране и легенду, я вам - ни паролей на клавиатуре ноута, ни таких тривиальных факапов, и хер они меня найдут, даже с вашей помощью. А мой уровень патриотизма по отношению к индусским кооперативам в тех странах - еще ниже чем к местному кооперативу э..."Исток".
    То есть работать обещаю идеологически мотивированно и с душой, чемодан партвзносов тоже обязательно пришлю, если будет, с чего.

     
     
  • 5.96, Аноним (96), 16:40, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну, потом из Вьетнама дальше Камбоджи не попадёшь, никакого тебе отдыха с трапами в Таиланде. Американцы имеют надевать мешок на голову и вывозить незаконно.
     
     
  • 6.99, пох. (?), 16:52, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ж в шпионы хочу - чтоб изначально в проклятую американию, или хоть мексику, туда еще пускают. Разваливать проклятый империализм изнутря! Ну правда, чем я хуже питерской шлюхи Ч* ? Я же лучше!
    Отдыхать буду прямо по месту работы - трапа и в вегасе найду себе. И посимпатичней тайских.

    Тем кто кандидаты на мешок - теперь и вьетнамия не светит, во-первых, граница на замке, с двух сторон, во-вторых у них паспорта отобрали еще в июне (инфа 100%).

     

  • 1.77, Аноним (78), 15:26, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И что они в коде Майкрософта все равно разобраться не смогут.
     
     
  • 2.95, пох. (?), 16:31, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что они в коде Майкрософта все равно разобраться не смогут.

    скажи спасибо, если они хотя бы в гите майкрософта разобрались достаточно, чтоб скопировать файлы,а не бесполезные ссылки.
    Тфубл...

     

  • 1.79, Аноним (79), 15:32, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот если бы на Расте писали...
     
  • 1.80, Аноним (96), 15:34, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Типичный уровень корпорасов. А все любые их заявления исключительно для пенсов. Ну, это их хлеб, что бы ещё они могли говорить?
     
     
  • 2.92, Ано Ним (?), 16:29, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее - частый подход к работе, насаждаемый тренингами: рискуй, пробуй, развивайся, главное - быстрее, быстрее для бизнеса!!

    Только никто не осиливал объяснить как правильно делать на скорости. Чего можною чего неьзя. Наговорят слов и бросают на произвол...  А уметь надо, понять чему учишь.

     

  • 1.81, Аноним (-), 15:41, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость. Вендузятники должны страдать.
     
  • 1.91, Ано Ним (?), 16:26, 01/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... получили доступ к некоторым корпоративным учётным записям ...
    > ... всплыло наплевательское отношение к безопасности крупных поставщиков ...

    Все такие красавцы на словах ругать безопасников. А оказалось-то, без-ки -то дело говорят.

    Привед, Копризные Ойтишнеги!!
    :)))

     

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