Взлом серверов компании Cisco, обслуживающих инфраструктуру VIRL-PE

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|1.1, Alen (??), 10:40, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Парни ломились сети моделировать, а в сиське - взлом, взлом. Пора решительно менять эти устаревшие подходы.
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|2.40, Аноним (-), 13:27, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно, открыть бесплатный хостинг для майнеров, потребовав 50% за услугу :)
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|1.2, Аноним (2), 10:51, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Хехе, еще кто-то обнаружил что централизованное управление кроме управления обеспечивает и централизованное ... поимение =)
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|2.5, пох. (?), 11:12, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Наоборот же - и еще одна стая обезьянок НЕ обнаружила это вовремя.
Ну а чего вы хотите - надо ж быстрее-быстрее было бежать закрывать следующий таск.
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|3.17, Аноним (-), 12:00, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наоборот же - и еще одна стая обезьянок НЕ обнаружила это вовремя.
Зато ТЕПЕРЬ они в курсе :). А ведь комодохакир еще когда там показал в чем прикол :P.
> Ну а чего вы хотите - надо ж быстрее-быстрее было бежать закрывать следующий таск.
Ггг прикольно сайт этой ынтырпрайзбидонятины смотрится. Вон там, пониже, блабла про секурити. Вон там повыше сказ про 2 жырных CVE - "update now". Чорт, достойно конкурируют с M$ и их рекламой "windows server обгоняет Linux" с тухлым testimonial'ом.
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|3.8, Аноним (8), 11:27, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты хотел сказать что это - недостаток? Давай отменим баш+ссш. Ведь эта страшная, ужасная и взрывоопасная связка может то же самое(уточнюсь: баш+ссш - это чистый пуш, пипет и шеф - пулл, солтстек - пуш_через_пулл(хитровыкручено, но работает)).
Моё мнение такое, что солт слегка переусложнён, глюкав, крив, но универсален и бесконечно расширяем. Хорошо работает из-за ната. Как пример - ноутбуки операторов "Новой Почты". Для некоторых юзкейсов - он тупо незаменим.
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|4.13, YetAnotherOnanym (ok), 11:42, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"ссш" подразумевает настройку аутентификации, то есть, приложение рук и мозгов в хотя бы минимальной мере. Когда же система разворачивается по принципу "чтобы работало при самой минимальной настройке" (достаточно обеспечить на клиентских машинах, чтобы имя хоста "salt" разрешалось в IP хоста, на котором запущен мастер) - как тут не быть массовому поимению?
И если для вас "универсален и бесконечно расширяем" важнее, чем "слегка переусложнён, глюкав, крив" - что тут сказать, готовьтесь к неприятностям.
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|5.29, Урри (?), 12:36, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты, надеюсь, ссш самописный используешь, после того как всего Шнаера осилил и сам же тесты написал, запустил, проверил и сам же генератор ключика забацал?
Или все же "чтобы работало при самой минимальной настройке"?
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|5.35, Аноним (35), 13:10, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> приложение рук и мозгов в хотя бы минимальной мере.
Не верю. ССШ не настолько сложен.
> Когда же система разворачивается по принципу "чтобы работало при самой минимальной настройке"
Да, это про ссш тоже. И за это его и любят.
> достаточно обеспечить на клиентских машинах, чтобы имя хоста "salt" разрешалось в IP хоста, на котором запущен мастер
Нет, не достаточно.
> И если для вас "универсален и бесконечно расширяем" важнее, чем "слегка переусложнён, глюкав, крив" - что тут сказать, готовьтесь к неприятностям.
Не вам оценивать каждый из этих критериев, особенно после пунктов выше. Но я сам не ярый сторонник солта. Предпочитаю ансибиль. Но опять же, бывают случаи, когда это лучший из инструментов.
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|6.64, YetAnotherOnanym (ok), 19:40, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, это про ссш тоже. И за это его и любят.
У ссш, в отличие от сабжа, при дефолтном конфиге невозможно подключиться к системе, зная только имя хоста.
> Не вам оценивать каждый из этих критериев,
Неужели?
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|4.20, Аноним (-), 12:02, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но универсален и бесконечно расширяем.
Ах, bulk-вгрузка майнеров теперь вот так называется? :)
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|5.32, Аноним (35), 13:02, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Если нужно - можно и майнеры.
Это как дилемма запрета кухонных ножей и топоров.
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|6.33, Аноним (33), 13:05, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, знаешь, если так получается что ко мне постоянно кто-то ломится и тыкает меня моим же ножом, при том что замок сам отпирается, а нож сам прыгает в руку - тут все же какой-то подвох.
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|8.41, Аноним (-), 13:28, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, вообще, наверное не таким как я - это не я делал такие ножик и замок, тьфу-т... текст свёрнут, показать
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|3.18, Аноним (-), 12:01, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кагбэ, создатели считают это главным достоинством своего продукта:
Так я не спорю, если сразу 1000 инстансов майнера в мгновение ока разлетается по адресатам, это наверное хороший профит приносит %)
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|2.9, Аноним (8), 11:31, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давным давно видел как на некрософт-вантузе в АД-у вирусы накатывали себя через контроллер домена. Солтстека тогда и не могло быть, но виноват конечно же он.
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|3.23, Аноним (-), 12:06, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Центральному управлению и проблемы под стать :). Да-да, в AD вынос одного контроллера домена означает вынос всего домена. Вот прямо так.
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|4.27, пох. (?), 12:32, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да-да, в AD вынос одного контроллера домена означает вынос всего домена.
как и в любой централизованной авторизации (kerberos, ssh с авторизацией сертификатами, что угодно), которой мы доверяем (что, кстати, необязательно - в домене могут существовать хосты, на которых не доменадмины главные).
Но девляпсовые приблуды круче, потому что умеют добиться того же точно результата БЕЗ централизованной авторизации - ключи могут быть локальны и уникальны, но все и от всего болтаются на общей связке пьяного слесаря salt ;-)
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|5.36, Аноним (-), 13:11, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так AD и есть керберос + лдап + смб + дднс. Просто как обычно у мс - с фирменными расширениями протоколов и несовместимо ни с чем. Ну и гламурная морда ко всему этому.
PKI тоже в целом достаточно грабельная штука, особенно учитывая что тех кто реально понимает как это работает... примерно столько же сколько и для AD-а.
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|6.49, Аноним (49), 17:00, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так мы наконец услышим чем заменить это ни с чем не совместимое? Ну так что бы не разводить тысячи обезьянок на поддержке.
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|8.62, Аноним (62), 19:23, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот самый навоз что по прошлым обсуждениям OU не поддерживает - вонтфикс И дайт... текст свёрнут, показать
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|7.55, Аноним (-), 17:57, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так мы наконец услышим чем заменить это ни с чем не совместимое?
Да собственно хоть вот тем же самым на пингвине. С учетом стоимости серверной винды долботня может даже иметь смысл.
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|8.63, Аноним (62), 19:25, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Давай набор софта и успешные истории от фирм на десяток тысяч пользюков Стоимос... текст свёрнут, показать
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|6.47, пох. (?), 14:40, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а у меня нет ключей от всего.
Их вообще физически нигде нет.
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|1.3, Аноним (2), 10:52, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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[quote]Control and secure your digital infrastructure[/quote] (C) saltstack.com. А у них походу хорошее чувство юмора :)
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|1.4, Аноним (2), 10:55, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Хы, тут говорили что все беды от си. А оказывается, на питоне тоже можно...
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|3.44, пох. (?), 14:33, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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pypy-ска написана на пихоне - и вот чо, если salt под ней запустится - кому-то легче станет?
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|4.56, Аноним (-), 17:58, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> pypy-ска написана на пихоне - и вот чо, если salt под ней
> запустится - кому-то легче станет?
А если не запустится - ну тогда и вулна типа нет, экие они хитрые :)
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|1.11, YetAnotherOnanym (ok), 11:31, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То, что серверная часть на питоне - фих с ним, можно смириться с тем, что когда-то набросанный на питоне прототип разросся, и переписывать его на чём-то другом - слишком большой труд. Но то, что миньоны тоже на питоне - это никуда не годится.
Ну, и в довесок:
> By default the Salt master listens on ports 4505 and 4506 on all interfaces (0.0.0.0).
(https://docs.saltstack.com/en/latest/ref/configuration/index.html#configuring-)
У приличных людей любой сервер по дефолту слушает 127.0.0.1.
Короче, я бы ЭТО себе не поставил.
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|2.14, Тфьу (?), 11:42, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На 127.0.0.1 он не несет в себе смысла. Если его запустили то уже предполагается что он должен быть доступен снаружи.
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|3.28, пох. (?), 12:36, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На 127.0.0.1 он не несет в себе смысла.
ssh портфорвардинг (хотя бы на этапе начальной конфигурации) не для девляпса, ага.
> Если его запустили то уже предполагается что он должен быть доступен снаружи.
и вот на multihomed host он доступен - снаружи. Ура!
А запустит его, например, добрый дядя systemd, он любит запускать без спроса пакеты, которые ты еще не успел настроить.
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|5.57, Аноним (-), 17:59, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Напиши им книжку советов
Да блин, вебмакакам не книжка нужна, а бесплатная раздача гранат, всего лишь. В хорошо бронированной локации, конечно.
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|2.15, Аноним (-), 11:45, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У приличных людей любой сервер по дефолту слушает 127.0.0.1.
это у админов локалхоста вродь тебя
на практике всё не так, а точнее всё не всегда так...
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|2.16, Нанобот (ok), 11:46, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У приличных людей любой сервер по дефолту слушает 127.0.0.1.
Инструмент удалённого управления должен обеспечивать функцию удалённого управления. А управление через 127.0.0.1 как-то не тянет на "удалённое". А по твоей логике нужно и ssh запускать на 127.0.0.1
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|2.21, Аноним (-), 12:04, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Короче, я бы ЭТО себе не поставил.
Достаточно пойти на гитхаб и посмотреть на истинно ынтырпрайзные объемы... пыхона... чтобы проникнуться перспективами.
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|3.39, Аноним (-), 13:15, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тех кто фапакт на ынтыгпгайз фню на пихоне? Пфф, они слишком на расслабоне для таких мелочей.
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|3.45, девляпс (?), 14:37, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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понимаете, у нас был вообще-то файрвол. Но правила для его нескучного автоконфигуратора мы распространяли при помощи salt... К моменту когда они накатились - этот salt уже был в чьей надо солонке.
А ставить систему из дистрибутива сразу с активным файрволом и закрытыми всеми портами кроме ssh, это немодно, нестильно и немолодежно, и salt не работает.
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|1.19, Аноним (19), 12:02, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Блин, Максим, ну задолбало уже видеть и исправлять из новости в новость одну и... большой текст свёрнут, показать
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|2.22, Аноним (-), 12:05, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Аноним, пиши новости сам - и твои волосы будут блестящими и шелковистыми. Там вон кнопка "добавить новость".
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|3.26, Аноним (19), 12:20, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не говори, что мне делать, и я не скажу, куда тебе пойти.
Писал раз несколько. Опубликована была примерно половина. Нах мне надо своё время зазря тратить.
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|4.30, пох. (?), 12:38, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Писал раз несколько. Опубликована была примерно половина. Нах мне надо своё время зазря тратить.
зазря ты его сейчас потратил - на указание владельцу сайта как ему писать новости.
А так - тебе никто не мешал вторую половину опубликовать на своем сайтике (а можно и первую, заодно - вдруг люди именно к тебе и потянутся). Ну, дааа, его никто не прочитает...стоп, так может дело не в розентале? ;-)
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|4.42, Аноним (-), 13:29, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не говори, что мне делать, и я не скажу, куда тебе пойти.
Эхехе, это можно и на твой комент в адрес Макса распостранить ;)
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|5.43, Аноним (19), 13:45, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нельзя. Тут выбор между делать или не делать что-то, а между делать то, что делаешь, лучше или хуже. И уж пусть он сам оценивает ценность для него моего коммента, а ты захлопнись.
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|4.66, YetAnotherOnanym (ok), 20:30, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хех... Похоже, редакция опеннета уже дала тебе понять, куда тебе идти, после того, как ты начал указывать им, как редактировать новости.
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|3.48, Аноним (48), 15:49, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это правильно. Сам себе напишу новости на локалхосте, сам читать буду и идите все в аналы.
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