Взлом серверов компании Cisco, обслуживающих инфраструктуру VIRL-PE

2.5 , пох. ( ? ), 11:12, 30/05/2020 Наоборот же - и еще одна стая обезьянок НЕ обнаружила это вовремя. Ну а чего вы хотите - надо ж быстрее-быстрее было бежать закрывать следующий таск.

3.17 , Аноним ( - ), 12:00, 30/05/2020 > Наоборот же - и еще одна стая обезьянок НЕ обнаружила это вовремя. Зато ТЕПЕРЬ они в курсе :). А ведь комодохакир еще когда там показал в чем прикол :P. > Ну а чего вы хотите - надо ж быстрее-быстрее было бежать закрывать следующий таск. Ггг прикольно сайт этой ынтырпрайзбидонятины смотрится. Вон там, пониже, блабла про секурити. Вон там повыше сказ про 2 жырных CVE - "update now". Чорт, достойно конкурируют с M$ и их рекламой "windows server обгоняет Linux" с тухлым testimonial'ом.

2.6 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:17, 30/05/2020 Кагбэ, создатели считают это главным достоинством своего продукта:

> Running commands on remote systems is the core function of Salt. Salt can execute commands across thousands of systems in seconds. (https://docs.saltstack.com/en/latest/)

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:27, 30/05/2020 А ты хотел сказать что это - недостаток? Давай отменим баш+ссш. Ведь эта страшная, ужасная и взрывоопасная связка может то же самое(уточнюсь: баш+ссш - это чистый пуш, пипет и шеф - пулл, солтстек - пуш_через_пулл(хитровыкручено, но работает)). Моё мнение такое, что солт слегка переусложнён, глюкав, крив, но универсален и бесконечно расширяем. Хорошо работает из-за ната. Как пример - ноутбуки операторов "Новой Почты". Для некоторых юзкейсов - он тупо незаменим.

4.13 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:42, 30/05/2020 "ссш" подразумевает настройку аутентификации, то есть, приложение рук и мозгов в хотя бы минимальной мере. Когда же система разворачивается по принципу "чтобы работало при самой минимальной настройке" (достаточно обеспечить на клиентских машинах, чтобы имя хоста "salt" разрешалось в IP хоста, на котором запущен мастер) - как тут не быть массовому поимению?

И если для вас "универсален и бесконечно расширяем" важнее, чем "слегка переусложнён, глюкав, крив" - что тут сказать, готовьтесь к неприятностям.

5.29 , Урри ( ? ), 12:36, 30/05/2020 Ты, надеюсь, ссш самописный используешь, после того как всего Шнаера осилил и сам же тесты написал, запустил, проверил и сам же генератор ключика забацал?

Или все же "чтобы работало при самой минимальной настройке"?

5.35 , Аноним ( 35 ), 13:10, 30/05/2020 > приложение рук и мозгов в хотя бы минимальной мере. Не верю. ССШ не настолько сложен. > Когда же система разворачивается по принципу "чтобы работало при самой минимальной настройке" Да, это про ссш тоже. И за это его и любят. > достаточно обеспечить на клиентских машинах, чтобы имя хоста "salt" разрешалось в IP хоста, на котором запущен мастер Нет, не достаточно. > И если для вас "универсален и бесконечно расширяем" важнее, чем "слегка переусложнён, глюкав, крив" - что тут сказать, готовьтесь к неприятностям. Не вам оценивать каждый из этих критериев, особенно после пунктов выше. Но я сам не ярый сторонник солта. Предпочитаю ансибиль. Но опять же, бывают случаи, когда это лучший из инструментов.

6.64 , YetAnotherOnanym ( ok ), 19:40, 30/05/2020 > Да, это про ссш тоже. И за это его и любят. У ссш, в отличие от сабжа, при дефолтном конфиге невозможно подключиться к системе, зная только имя хоста.

> Не вам оценивать каждый из этих критериев, Неужели?

4.20 , Аноним ( - ), 12:02, 30/05/2020 > но универсален и бесконечно расширяем. Ах, bulk-вгрузка майнеров теперь вот так называется? :)

5.32 , Аноним ( 35 ), 13:02, 30/05/2020 Да. Если нужно - можно и майнеры.

Это как дилемма запрета кухонных ножей и топоров.

6.33 , Аноним ( 33 ), 13:05, 30/05/2020 Ну, знаешь, если так получается что ко мне постоянно кто-то ломится и тыкает меня моим же ножом, при том что замок сам отпирается, а нож сам прыгает в руку - тут все же какой-то подвох.

7.38 , Аноним ( 35 ), 13:15, 30/05/2020 Говорят, руки надо чинить таким как ты.

8.41 , Аноним ( - ), 13:28, 30/05/2020 Ну, вообще, наверное не таким как я - это не я делал такие ножик и замок, тьфу-т... 9.51 , Аноним ( 8 ), 17:37, 30/05/2020 Ничего не делать - самый верный путь ... 10.54 , Аноним ( - ), 17:56, 30/05/2020 Жаль что не для меня ... 4.65 , microsoft ( ? ), 20:10, 30/05/2020 Еще бы научится писать без смузи словечек типа юзкейсы.

3.18 , Аноним ( - ), 12:01, 30/05/2020 > Кагбэ, создатели считают это главным достоинством своего продукта: Так я не спорю, если сразу 1000 инстансов майнера в мгновение ока разлетается по адресатам, это наверное хороший профит приносит %)

2.9 , Аноним ( 8 ), 11:31, 30/05/2020 Давным давно видел как на некрософт-вантузе в АД-у вирусы накатывали себя через контроллер домена. Солтстека тогда и не могло быть, но виноват конечно же он.

3.23 , Аноним ( - ), 12:06, 30/05/2020 Центральному управлению и проблемы под стать :). Да-да, в AD вынос одного контроллера домена означает вынос всего домена. Вот прямо так.

4.27 , пох. ( ? ), 12:32, 30/05/2020 > Да-да, в AD вынос одного контроллера домена означает вынос всего домена. как и в любой централизованной авторизации (kerberos, ssh с авторизацией сертификатами, что угодно), которой мы доверяем (что, кстати, необязательно - в домене могут существовать хосты, на которых не доменадмины главные). Но девляпсовые приблуды круче, потому что умеют добиться того же точно результата БЕЗ централизованной авторизации - ключи могут быть локальны и уникальны, но все и от всего болтаются на общей связке пьяного слесаря salt ;-) 5.36 , Аноним ( - ), 13:11, 30/05/2020 Ну так AD и есть керберос + лдап + смб + дднс. Просто как обычно у мс - с фирменными расширениями протоколов и несовместимо ни с чем. Ну и гламурная морда ко всему этому. PKI тоже в целом достаточно грабельная штука, особенно учитывая что тех кто реально понимает как это работает... примерно столько же сколько и для AD-а.

6.49 , Аноним ( 49 ), 17:00, 30/05/2020 Так мы наконец услышим чем заменить это ни с чем не совместимое? Ну так что бы не разводить тысячи обезьянок на поддержке.

7.53 , Аноним ( 8 ), 17:39, 30/05/2020 FreeIPA

8.62 , Аноним ( 62 ), 19:23, 30/05/2020 Тот самый навоз что по прошлым обсуждениям OU не поддерживает - вонтфикс И дайт... 7.55 , Аноним ( - ), 17:57, 30/05/2020 > Так мы наконец услышим чем заменить это ни с чем не совместимое? Да собственно хоть вот тем же самым на пингвине. С учетом стоимости серверной винды долботня может даже иметь смысл.

8.63 , Аноним ( 62 ), 19:25, 30/05/2020 Давай набор софта и успешные истории от фирм на десяток тысяч пользюков Стоимос... 5.37 , Аноним ( 35 ), 13:13, 30/05/2020 > пьяного слесаря salt ;-) а ты трезвый слесарь? Не верю.

6.47 , пох. ( ? ), 14:40, 30/05/2020 а у меня нет ключей от всего.

Их вообще физически нигде нет.

7.52 , Аноним ( 8 ), 17:38, 30/05/2020 И тем лучше. В твоих руках, и ключ - игрушка.