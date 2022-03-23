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Выпуск Java SE 18

23.03.2022 12:08

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 18 (Java Platform, Standard Edition 18), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 18 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 18 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 18 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 18 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 17, обновления для которого будут выпускаться до 2029 года. Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 18 можно отметить:

  • По умолчанию задействована кодировка UTF-8. Java API, обрабатывающие текстовые данные с учётом кодировки символов, теперь будут по умолчанию использовать UTF-8 на всех платформах, независимо от системных настроек и выставленной локали. Для возвращения старого поведения, в котором кодировка выбирается с учётом системной локали, можно использовать параметр "-Dfile.encoding=COMPAT".
  • В состав включён пакет com.sun.net.httpserver, в которых входит утилита jwebserver и библиотечный API с реализацией простого http-сервера для отдачи статического контента (CGI и servlet-подобные обработчики не поддерживаются). Встроенный http-сервер не оптимизирован для рабочих нагрузок и не поддерживает управление доступом и аутентификацию, так как нацелен главным образом на использование в процессе разработки для создания прототипов, отладки и тестирования проектов.
  • В JavaDoc реализована поддержка тега "@snippet" для встраивания рабочих примеров и фрагментов кода в документацию на API, к которым можно применять средства для проверки корректности, подсветки синтаксиса и интеграции с IDE.
  • Переделана реализация API java.lang.reflect (Core Reflection), предназначенного для получения информации о методах, полях и контрукторах классов, а также доступа к внутренней структуре классов. Сам API java.lang.reflect остался неизменен, но теперь реализован через использование дескрипторов методов (method handles), предоставляемых модулем java.lang.invoke, вместо применения генераторов байткода. Изменение позволило унифицировать реализации java.lang.reflect и java.lang.invoke, и упростить их сопровождение.
  • Предложена третья предварительная реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.
  • Добавлен SPI-интерфейс (service-provider interface) для резолвинга имён хостов и IP-адресов, позволяющий задействовать в java.net.InetAddress альтернативные резолверы, не привязанные к обработчикам, предлагаемым операционной системой.
  • Предложена вторая предварительная реализация API Foreign Function & Memory, при помощи которого приложения могут взаимодействовать с кодом и данными, находящимися за пределами Java runtime. Новый API позволяет эффективно вызывать функции, выполняемые не в JVM, и обращаться к памяти, не управляемой JVM. Например, можно вызывать функции из внешних разделяемых библиотек и обращаться к данным процесса без использования JNI.
  • Добавлена вторая экспериментальная реализация сопоставления по шаблону в выражениях "switch", позволяющая в метках "case" использовать не точные значения, а гибкие шаблоны, охватывающие сразу серию значений, для которых ранее приходилось использовать громоздкие цепочки выражений "if...else". 
    
   Object o = 123L;
   String formatted = switch (o) {
       case Integer i -> String.format("int %d", i);
       case Long l    -> String.format("long %d", l);
       case Double d  -> String.format("double %f", d);
       case String s  -> String.format("String %s", s);
       default        -> o.toString();
   };
  • Объявлен устаревшим и будет отключён в одном из следующих выпусков механизм финализации, а также связанные с ним методы, такие как Object.finalize(), Enum.finalize(), Runtime.runFinalization() и System.runFinalization().
  • В сборщиках мусора ZGC (Z Garbage Collector), SerialGC и ParallelGC реализована поддержка дедупликации строк.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.openjdk.java.net/...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Log4j 2, затрагивающая многие Java-проекты
  3. OpenNews: Выпуск Java SE 17
  4. OpenNews: Выпуск Java SE 16
  5. OpenNews: Microsoft опубликовал собственный дистрибутив OpenJDK
  6. OpenNews: Компания Oracle убрала ограничение по использованию JDK в коммерческих целях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56899-java
Ключевые слова: java, jdk
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:29, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно, когда уже есть быстрый и безопасный язык Go.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:39, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну раз ненужно, то закрываем
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 12:43, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джава это давно уже легаси как кобол
     
  • 2.19, ms is piece of s (?), 13:21, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпо-лопатный го не нужен, когда есть быстрый и безопасный Crystal.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:30, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как мило и приятно! Любою джавушку <3
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:40, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За что? Чем она вас привлекает?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:00, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) высокая скорость разработки
    2) управлять памятью не надо
    3) всего в полтора раза медленнее плюсов (nodejs/php/python -- на порядки порядков порядков медленнее плюсов)
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 13:15, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 1.5 раза? Ну ты и сказочник.
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:15, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, не надо, без нативных батареек с симдами эта шляпа как не ехала так и не едет, гуя нормального нет, при этом контролировать гц (чтобы не фризило хотя бы когда не надо), или сколько памяти в итоге вытечет, невозможно. И да, жрёт куда хлеще электрона. Для софта годится не больше питона или жс, для вебни вполне неплохо, если сравнивать с тем же дотнетом. Но именно как единое приложение, а то ещё окажется что пых по всем параметрам уделывает при использовании как сайт.
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:31, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль когда увольнялся со старой работы, не получилось утащить свои данные. Ибо там ради прикола были сделаны тесты скорости всех популярных языков, в том числе и скриптовых с и без JIT. Не помню, где там была Java, но на первом место точны были Си.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:34, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Z Garbage Collector... Кхе кхе...
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 12:34, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не надо так про мою девочку джавочку!!! >:(
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:37, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Z Garbage Collector

    https://cs5.pikabu.ru/images/big_size_comm/2015-12_2/1449580835155948189.jpg

    :)

     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 12:38, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты что сейчас сказал про расширение файлов с сорцами на Verilog?
     

  • 1.6, Жироватт (ok), 12:37, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений

    Не прошло и 20 лет

     
  • 1.11, Аноним (11), 12:46, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    монолитные enterprise backend на java разрабатывать - то, что нужно
     
  • 1.13, Аноним (13), 13:10, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем оно лучше шарпа?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:11, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше, чем.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:37, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Укажите какую версию C# - выхотите сравнить с какой версией Java  :)
     

  • 1.14, Аноним (15), 13:11, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После шести месяцев

    У этих тоже недержание развилось?! Будут по две версии в год молотить?

     
     
  • 2.20, aa (?), 13:22, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 17, обновления для которого будут выпускаться до 2029 года."
    - есть же и для людей версии
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:19, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Объявлен устаревшим и будет отключён в одном из следующих выпусков механизм финализации

    А вот это хорошо. Давно надо было.

    Может лет через 10-15 и деструкторы нормальные завезут, а не порнографию уровня 'Cleaner'.

     
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