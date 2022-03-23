Выпуск Java SE 18

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|3.12, Аноним (12), 13:00, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) высокая скорость разработки
2) управлять памятью не надо
3) всего в полтора раза медленнее плюсов (nodejs/php/python -- на порядки порядков порядков медленнее плюсов)
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|4.17, Аноним (17), 13:15, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, не надо, без нативных батареек с симдами эта шляпа как не ехала так и не едет, гуя нормального нет, при этом контролировать гц (чтобы не фризило хотя бы когда не надо), или сколько памяти в итоге вытечет, невозможно. И да, жрёт куда хлеще электрона. Для софта годится не больше питона или жс, для вебни вполне неплохо, если сравнивать с тем же дотнетом. Но именно как единое приложение, а то ещё окажется что пых по всем параметрам уделывает при использовании как сайт.
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|4.21, Аноним (21), 13:31, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жаль когда увольнялся со старой работы, не получилось утащить свои данные. Ибо там ради прикола были сделаны тесты скорости всех популярных языков, в том числе и скриптовых с и без JIT. Не помню, где там была Java, но на первом место точны были Си.
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|2.7, Жироватт (ok), 12:38, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты что сейчас сказал про расширение файлов с сорцами на Verilog?
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|1.6, Жироватт (ok), 12:37, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений
Не прошло и 20 лет
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|2.22, Аноним (22), 13:37, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Укажите какую версию C# - выхотите сравнить с какой версией Java :)
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|1.14, Аноним (15), 13:11, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> После шести месяцев
У этих тоже недержание развилось?! Будут по две версии в год молотить?
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|2.20, aa (?), 13:22, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 17, обновления для которого будут выпускаться до 2029 года."
- есть же и для людей версии
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|1.18, Аноним (18), 13:19, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Объявлен устаревшим и будет отключён в одном из следующих выпусков механизм финализации
А вот это хорошо. Давно надо было.
Может лет через 10-15 и деструкторы нормальные завезут, а не порнографию уровня 'Cleaner'.
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