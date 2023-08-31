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Компания JetBrains объявила о поддержке Wayland в IDE IntelliJ и OpenJDK

31.08.2023 08:35

Компания JetBrains анонсировала реализацию поддержки протокола Wayland в платформе IntelliJ и построенных на её основе интегрированных средах разработки. Предложенные изменения имеют значение для всех разработчиков графических приложений на языке Java, так как охватывают и добавление поддержки Wayland в OpenJDK. После включения подготовленных изменений в один из будущих релизов OpenJDK, Java-программы смогут напрямую запускаться в окружениях на основе Wayland без задействования прослойки XWayland. Для тестирования уже доступен JetBrainsRuntime 21, форк OpenJDK 21 со встроенной поддержкой Wayland, используемый в продуктах JetBrains.

Работа по добавлению в OpenJDK поддержки Wayland ведётся в рамках проекта Wakefield совместно с инженерами из компании Oracle и под эгидой сообщества OpenJDK. На текущем этапе развития развиваемый инструментарий поддерживает программную отрисовку, минимальное декорирование окон, изменение размера, раскрытие, сворачивание и перемещение окон, раскрытие на весь экран, всплывающие окна (используются в меню), раздельные уровни масштабирвоания для каждого монитора, работу на экранах HiDPI, навигацию при помощи мыши и клавиатурный ввод.

Проект пока не вышел из стадии разработки, но отмечается, что реализованной функциональности достаточно для выполнения в окружении на базе Wayland некоторых Java-приложений, использующих фреймворки Swing и AWT (Abstract Window Toolkit). Производительность имеющейся программной отрисовки при использовании Wayland сопоставима с производительностью при запуске X11-версии IntelliJ. Из приоритетных задач, которые планируют реализовать в следующие несколько месяцев, названы: аппаратно ускоренная отрисовка с поддержкой графического API Vulkan; поддержка методов ввода, буфера обмена и манипуляций в режиме drag&drop; возможность вывода экранной заставки; средства для навигации между окнами с использованием клавиатурных комбинаций.

Среди достоинств полноценной поддержки Wayland в IDE IntelliJ упоминается: решение давних проблем с XWayland, связанных с размытием текста при включении дробного масштабирования; избавление от проблем с безопасностью, свойственных X11 (например, протокол X11 предоставляет доступ ко всем событиям ввода и осуществить подстановку фиктивных нажатий клавиш); полноценная интеграция с окружением WSL (Windows Subsystem for Linux), использующим Wayland; возможность добиться более высокой производительности отрисовки и отзывчивости интерфейса.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В KDE Plasma 6 будут включены по умолчанию Wayland и плавающая панель
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.22
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.1 с поддержкой Wayland
  5. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 12.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59691-jetbrains
Ключевые слова: jetbrains, intellij, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Преимущества платного Клион перед бесплатным ВСкод?
     
     
  • 2.3, User (??), 08:55, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купишь подписку - сможешь задавать дурацкие вопросы в их саппорт, не купишь - придется продолжать писать на opennet.
     
     
  • 3.5, Анонизм (?), 08:57, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит заманчиво
     
  • 3.9, Аноним (1), 08:59, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для тех кто издевается на тех поддержкой есть собственный отдельный круг в аду данте
     
     
  • 4.12, User (??), 09:01, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше или ниже, чем для тех, кто задает вопросы на формах без связи с темой исходного поста?
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:58, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не поделка из мира веба на электроне. Уже за это стоит заплатить.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:59, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поделка на яве, ага
    жрущая как не в себя и глючная
     

  • 1.2, хрю (?), 08:54, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    [b]Проект пока не вышел из стадии разработки[/b], но отмечается, что реализованной функциональности достаточно для выполнения в окружении на базе Wayland [b]некоторых Java-приложений[/b]

    Нравятся мне современные it новости.

     
     
  • 2.6, User (??), 08:57, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вроде смешались в кучу кони, пони - работа по добавлению поддержки wayland в openjdk ведется в рамках проекта Wakefield и там то-ли-бабка-то-ли-дед-может-да-а-может-нет, а JB форкнули openjdk в JetBrainsRuntime 21 и _у них_ всё норм - но это, разумеется, не точно.
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 09:00, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > смешались в кучу кони

    у тебя пунктик какой то?

     
     
  • 4.13, User (??), 09:02, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Со школы Михаил Юрьича недолюбливаю.
     

  • 1.4, soarin (ok), 08:57, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну к Ubuntu 24.04 LTS подтягивается значит Java и Nvidia.
    И луддитные иксы можно выкидывать.
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 09:01, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы тебя закопал уже за бессмысленный флуд
     
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