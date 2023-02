Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:46, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Да ты бы и собаку виртуализировал

3.49 , Аноним ( 46 ), 12:19, 26/02/2023 > собаку виртуализировал В Испании собак натурализировали: легализация анималосексуалов.

3.62 , Аноним ( 62 ), 12:35, 26/02/2023 Ну а что, был Virtual box, будет Virtual dog.

2.8 , oficsu ( ok ), 10:57, 26/02/2023 Виртуализировать винду с сотнями сервисов и процессов, обновлять её регулярно, да просто держать на диске несколько десятков гигабайт винды, чтобы иметь возможность... запустить аж целую одну программу? Я, конечно, всяких извращенцев повидал...

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:11, 26/02/2023 которая будет работать НОРМАЛЬНО А это очень ценно Особенно если это рабочий инструмент.
4.14 , kawaii_girl ( ok ), 11:16, 26/02/2023 >Зачем страдать от разнообразнейших багов этих прослоек? Затем что на моем достаточно слабом железе игры на линуксе идут лучше чем на винде) И никаких критичных прямо багов связанных с протоном я не заметила, хотя прошла уже немало игр. >Особенно если это рабочий инструмент. Если вам для работы нужны Windows only приложения, которые не работают под Wine, то проще установить Windows в дуалбут и не заниматься ерундой.

5.29 , Аноним ( 11 ), 11:30, 26/02/2023 > я не заметила, хотя прошла уже немало игр Личные наблюдения не являются статистически значимыми данными))

Но раз опустились до такого - вот пример с чем сталкивался:

раз https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=49443 и два https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=54384

Это из нового, в 7 вайне тоже были проблемы с играми, но уже не вспомнить. Но основания проблема что при запуске нового вин софта, что ты никогда сразу не знаешь - это бажина софта или вайна. А с виртуалькой такого нет. В ней баги тоже встречаются, но на порядки реже. Дуалбут не вариант. Точнее вариант только если ты можешь работать только на винде.

А если нужно одновременно или очень часто и то и другое - то замахаешься рестартить комп.

6.35 , kawaii_girl ( ok ), 11:43, 26/02/2023 Если говорить конкретно про игры, то по статистике с ProtonDB у большей части игр из Steam есть золотой или платиновый статус. С всяким профессиональным ПО ситуация действительно хуже. Потому что в протон серьезно вкладывается Valve, а вот в улучшение Wine для запуска всяких фотошопов не вкладывается никто. Для подобного ПО виртуалка действительно может пригодиться, но использование виртуалки имеет смысл только если вам Windows only софт нужен относительно редко.

6.40 , kawaii_girl ( ok ), 11:55, 26/02/2023 >вот пример с чем сталкивался: А вы пробовали запускать эти игры на обычном Wine или на proton?

7.43 , Аноним ( 11 ), 11:59, 26/02/2023 Нет) Потому что они прекрасно запустились на виртуалке)) А конечно понимаю, что это юниксвей и все такое: попробуй запустить на winehq, если не запработает то на чистом wine, если не заработало - то на протоне, потом поиграйся с либами, потом с дровами на видяху, потом еще что-то...

Но зачем? Особенно если виртуализация уже развернута.

8.51 , kawaii_girl ( ok ), 12:24, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Никогда не приходилось подобным заниматься Я играла на линуксе через протон в C... 6.60 , oficsu ( ok ), 12:34, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Личные наблюдения — отличная основа для принятия личных решений, не так ли? > А если нужно одновременно или очень часто и то и другое - то замахаешься рестартить комп. Ну не знаю, на нормальном железе это секунды. Даже рабочая сессия не прерывается между перезагрузками — что линукс, что винда уходят в гибернацию и просыпаются из неё. Беда только при полнодисковом шифровании — с ним да, надоело. Но я сомневаюсь, что у сколько-нибудь значимого числа пользователей настроено полнодисковое шифрование хотя бы на одной из ОС > А с виртуалькой такого нет Сказки. Я вот не смог недавно запустить в qemu нужную мне игру, чтобы докопаться, что там беды с ogl-контекстом, понадобилась куча времени и ещё через несколько часов было решено заббить — в вайне-то работает, в конце концов

4.15 , kawaii_girl ( ok ), 11:18, 26/02/2023 >И просто наслаждаешься игрой Просто запустить игру в стиме или через lutris куда проще чем возиться со всякими пробросами GPU в виртуалку. 5.24 , annonn ( ? ), 11:23, 26/02/2023 если игра идет нативно на линуксе - то не вопрос

точнее "а зачем вам тогда вайн?")) а если нет - вот тогда начинаются извращения с вайнами и прочими lutris'ами

6.30 , kawaii_girl ( ok ), 11:33, 26/02/2023 >а если нет - вот тогда начинаются извращения с вайнами В стиме нужно всего лишь включить в настройках протон) В lutris тоже ничего сложного нет. И работают игры отлично. А вот с нативными играми у меня как раз были проблемы. Хотела поиграть в Deus Ex MD, который нативно есть под Linux, но игра не запустилась. Как я потом выяснила потому что она разрабатывалась только под Nvidia и под одну какую-то древнюю версию убунты. А через протон та же игра отлично работает.

7.39 , Аноним ( 39 ), 11:54, 26/02/2023 Квинтэссенция Линукса игру разрабатывали под версию дистрибутива и дрова. Причём ответ на это все законтейнеризировать ничуть не лучше.

8.54 , kawaii_girl ( ok ), 12:26, 26/02/2023 Почему не лучше Это как раз хороший вариант решения подобных проблем.
8.88 , Андрей ( ?? ), 13:40, 26/02/2023 Это квинтэссенция современных разработчиков, которые ни старых версий Windows не поддерживают.

5.75 , Анонимусс ( ? ), 13:01, 26/02/2023 Именно. Ты запускаешь в стиме. И тебе с этим ок, все нормально.

А кто-то не хочет даже устанавливать это drm-помойку на свой комп. Тоже их право. Плюс стим это скажем так узкоспециализированное решение. В отличие от универсальной виртуалки. Что ты делаешь с эксклюзивами или халявой от тех же эпиков? Просто не играешь? Ждешь год пока появится в стиме?

6.77 , kawaii_girl ( ok ), 13:09, 26/02/2023 >от тех же эпиков Эпик лаунчер ставится в lutris нажатием одной кнопки) Я играла в киберпанк и subnautica из эпик стора. Отлично все работает. Игры с торрентов также отлично запускаются через lutris.

6.79 , oficsu ( ok ), 13:24, 26/02/2023 > А кто-то не хочет даже устанавливать это drm-помойку на свой комп А такие же игры при этом хочет? Ну ладно, тогда он делает apt install lutris и получает примено тот же экспириенс. В худшем случае, ему придётся собрать ещё и Proton GE. Думаю, это не будет на порядок сложнее изучения мана к qemu > Что ты делаешь с эксклюзивами или халявой от тех же эпиков? Просто не играешь? Ждешь год пока появится в стиме? На самом деле всё проще — я проголосовал ногами против многих решений эпиков. Да и кроме того, стим позволяет запускать под протоном софт не только из собственной библиотеки > Плюс стим это скажем так узкоспециализированное решение. В отличие от универсальной виртуалки Обычно принято оправдывать как раз использование универсального решения при наличии подходящего специализированного, не наоборот

7.83 , kawaii_girl ( ok ), 13:36, 26/02/2023 >придётся собрать ещё и Proton GE Зачем что-то собирать? ProtonGE устанавливается в lutris нажатием одной кнопки)

8.85 , oficsu ( ok ), 13:38, 26/02/2023 Не могу же я писать о том, чего не знаю Просто последний раз я использовал lutris давно.

5.74 , Анонимусс ( ? ), 12:54, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так никто не предлагает их запускать на последних виндах.

Запускаешь на том, для чего оно разрабатывалось - семерка, хрюша, 95я.

3.16 , Аноним ( 16 ), 11:19, 26/02/2023 > держать на диске несколько десятков гигабайт винды Windows 7.vmdk — 10 ГБ

Запускать надо обычно не одну программу.

Другой вопрос, что это обычно игры, ну так и не секрет, что вайн для игр.

4.18 , kawaii_girl ( ok ), 11:21, 26/02/2023 >Windows 7 На Windows 7 уже современные игры не работают. И большая часть профессионального софта тоже.

5.31 , Аноним ( 16 ), 11:34, 26/02/2023 Ну 64-битня Win10 займёт гигов 16-18. А с учётом размеров современного софта — не говоря уже о современных играх — ныть по занятым гигабайтам как-то глупо.

6.67 , oficsu ( ok ), 12:44, 26/02/2023 > не говоря уже о современных играх Большинство Steam-игр, в которые я играю, весят меньше полутора гигабайт, многие и 100 мегабайт не весят. Мне правда нужно зачем-то ради них запускать целую винду?

7.86 , Аноним ( 84 ), 13:39, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для такого как раз вайн, я про это и написал. Хотя с учётом его глюков, тоже 50/50.

5.32 , Анонимусс ( ? ), 11:35, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато там работает старый софт, который глючит на 11й. Виртуалок же может быть больше одной.

А вин 10-11 занимает чуть больше (ну, гигов 20-30). По сравнению с размером современных ААА игр - копейки.

Все равно для комфортной работы/игры нужен сдд на 1Тб+.

6.87 , Аноним ( 84 ), 13:40, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вин 10-11 занимает чуть больше (ну, гигов 20-30) И близко она столько не занимает.

2.12 , kawaii_girl ( ok ), 11:13, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >и запускайте нативные приложения без проблем А какие проблемы есть в Wine? Я вот спокойно через Proton играю в игры на линуксе. Никаких проблем нет. Производительность лучше чем на Windows. Виртуалка никогда не будет лучше и быстрее чем Wine. >пробросом ПиСиАй Подскажите как мне пробросить графику встроенную в APU AMD))

3.27 , annonn ( ? ), 11:28, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сорри, но по запросу "qemu amd apu virtualization" получаю достаточно ссылок на людей у которых оно работает (как для новых типа Ryzen 4750G APU, так и для старых типа атлонов на формуме убунты (за 2016 год!) ) не уверен что так страшен черт как ты его малюешь

4.37 , kawaii_girl ( ok ), 11:45, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Спасибо за информацию. Нужно будет подробнее изучить этот вопрос.

2.33 , Аноним ( 33 ), 11:35, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 1. Это требует покупки винды для установки в виртуалке

2. Накладные расходы на виртуализацию сильно больше, чем запуск в уайне.