Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine

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|1.1, Аноним (1), 10:39, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Успехов. Больше поддерживаемых графических серверов, опенсорсных и не только
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|2.46, Аноним (46), 12:10, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Началось продвижение
Зачем вообще пропихивать невпихаемое?
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|3.59, Rj (?), 12:33, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кукухой поехал? Уже есть есть реализации для того же вайна. Да и зачем так сопротивляться прогрессу, ближайшие лет 10 ваш х11 никто не заберет. Сам же уже второй год как полностью перешел на wayland в kde, проблем практически нет, при этом интерфейс работает насколько плавно, что любая оболочка на ведроиде позавидует.
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|5.82, kawaii_girl (ok), 13:32, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>на нвидии
Зачем вы купили nvidia для линукса? Давно уже пора запомнить, что если вы планируете использовать Linux, то для вас есть только AMD(или встройки intel). Мне кажется уже нужно прямо на сайтах дистрибутивах писать "Стабильная работа с GPU от Nvidia не гарантируется. Поддерживаются только GPU от AMD и intel".
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|6.84, Аноним (84), 13:36, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для линукса кто-то что-то покупает в исчезающем количестве. Обычно линукс ставят уже на существующее железо. Алсо, можно много раз повторять — GPGPU по сути есть только на Nvidia.
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|7.91, kawaii_girl (ok), 13:44, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Для линукса кто-то что-то покупает в исчезающем количестве
В этом вся и проблема. Ставят Linux на несовместимое железо, а потом начинается "у меня Wayland не работает! Ваш линукс плохой!" и т.д. А я вот выбрала ноутбук и ПК специально под Linux и у меня никаких проблем нет. Почему-то никто не жалуется и не поливает грязью macOS за то что она работает нормально только на паре конфигураций и также не поддерживает Nvidia, а Linux почему-то должен работать везде и всегда.
>GPGPU
Это нужно очень небольшому количеству пользователей.
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|1.2, Аноним (2), 10:40, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–23 +/–
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Я не устану добавлять работы модератору - этой мой, и нести его мне.
Сейчас везде виртуализация - ставьте нативную винду и запускайте нативные приложения без проблем, Вайн нужен был во времена динозавров, не поддерживайте этот проект, поддерживайте писателей супервизоров, чтобы они работали над пробросом ПиСиАй и ЮЭсБи в своё ПО.
Вайн сделал своё дело, вайн может уходить.
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|3.49, Аноним (46), 12:19, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> собаку виртуализировал
В Испании собак натурализировали: легализация анималосексуалов.
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|2.8, oficsu (ok), 10:57, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Виртуализировать винду с сотнями сервисов и процессов, обновлять её регулярно, да просто держать на диске несколько десятков гигабайт винды, чтобы иметь возможность... запустить аж целую одну программу? Я, конечно, всяких извращенцев повидал...
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|3.11, Аноним (11), 11:11, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
которая будет работать НОРМАЛЬНО А это очень ценно Особенно если это рабоч... большой текст свёрнут, показать
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|4.14, kawaii_girl (ok), 11:16, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Зачем страдать от разнообразнейших багов этих прослоек?
Затем что на моем достаточно слабом железе игры на линуксе идут лучше чем на винде) И никаких критичных прямо багов связанных с протоном я не заметила, хотя прошла уже немало игр.
>Особенно если это рабочий инструмент.
Если вам для работы нужны Windows only приложения, которые не работают под Wine, то проще установить Windows в дуалбут и не заниматься ерундой.
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|5.29, Аноним (11), 11:30, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я не заметила, хотя прошла уже немало игр
Личные наблюдения не являются статистически значимыми данными))
Но раз опустились до такого - вот пример с чем сталкивался:
раз https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=49443 и два https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=54384
Это из нового, в 7 вайне тоже были проблемы с играми, но уже не вспомнить.
Но основания проблема что при запуске нового вин софта, что ты никогда сразу не знаешь - это бажина софта или вайна. А с виртуалькой такого нет. В ней баги тоже встречаются, но на порядки реже.
Дуалбут не вариант. Точнее вариант только если ты можешь работать только на винде.
А если нужно одновременно или очень часто и то и другое - то замахаешься рестартить комп.
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|6.35, kawaii_girl (ok), 11:43, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если говорить конкретно про игры, то по статистике с ProtonDB у большей части игр из Steam есть золотой или платиновый статус. С всяким профессиональным ПО ситуация действительно хуже. Потому что в протон серьезно вкладывается Valve, а вот в улучшение Wine для запуска всяких фотошопов не вкладывается никто. Для подобного ПО виртуалка действительно может пригодиться, но использование виртуалки имеет смысл только если вам Windows only софт нужен относительно редко.
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|6.40, kawaii_girl (ok), 11:55, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>вот пример с чем сталкивался:
А вы пробовали запускать эти игры на обычном Wine или на proton?
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|7.43, Аноним (11), 11:59, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет) Потому что они прекрасно запустились на виртуалке))
А конечно понимаю, что это юниксвей и все такое: попробуй запустить на winehq, если не запработает то на чистом wine, если не заработало - то на протоне, потом поиграйся с либами, потом с дровами на видяху, потом еще что-то...
Но зачем? Особенно если виртуализация уже развернута.
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|6.60, oficsu (ok), 12:34, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Личные наблюдения — отличная основа для принятия личных решений, не так ли?
> А если нужно одновременно или очень часто и то и другое - то замахаешься рестартить комп.
Ну не знаю, на нормальном железе это секунды. Даже рабочая сессия не прерывается между перезагрузками — что линукс, что винда уходят в гибернацию и просыпаются из неё. Беда только при полнодисковом шифровании — с ним да, надоело. Но я сомневаюсь, что у сколько-нибудь значимого числа пользователей настроено полнодисковое шифрование хотя бы на одной из ОС
> А с виртуалькой такого нет
Сказки. Я вот не смог недавно запустить в qemu нужную мне игру, чтобы докопаться, что там беды с ogl-контекстом, понадобилась куча времени и ещё через несколько часов было решено заббить — в вайне-то работает, в конце концов
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|4.15, kawaii_girl (ok), 11:18, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И просто наслаждаешься игрой
Просто запустить игру в стиме или через lutris куда проще чем возиться со всякими пробросами GPU в виртуалку.
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|5.24, annonn (?), 11:23, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если игра идет нативно на линуксе - то не вопрос
точнее "а зачем вам тогда вайн?"))
а если нет - вот тогда начинаются извращения с вайнами и прочими lutris'ами
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|6.30, kawaii_girl (ok), 11:33, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>а если нет - вот тогда начинаются извращения с вайнами
В стиме нужно всего лишь включить в настройках протон) В lutris тоже ничего сложного нет. И работают игры отлично. А вот с нативными играми у меня как раз были проблемы. Хотела поиграть в Deus Ex MD, который нативно есть под Linux, но игра не запустилась. Как я потом выяснила потому что она разрабатывалась только под Nvidia и под одну какую-то древнюю версию убунты. А через протон та же игра отлично работает.
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|7.39, Аноним (39), 11:54, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Квинтэссенция Линукса игру разрабатывали под версию дистрибутива и дрова. Причём ответ на это все законтейнеризировать ничуть не лучше.
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|8.88, Андрей (??), 13:40, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это квинтэссенция современных разработчиков, которые ни старых версий Windows не... текст свёрнут, показать
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|4.56, oficsu (ok), 12:29, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем страдать от разнообразнейших багов этих прослоек?
Я просто запускаю игру в Стиме и... невероятно, мне не нужно подбирать флаги к qemu, мне даже не нужно изучать огромную статью по пробросу видеокарты в гостевую систему. Она просто работает, и даже не нужно видеть при запуске игры, что система обновиться изволитъ. Про мелочи, вроде отсутствия необходимости отключать дискретку в хостовой системе, можно и не упоминать, наверное
> Плюс получаешь бонус в виде снапшотов самой винды
А зачем мне снапшоты самой винды, когда я уже использую удобные мне инструменты? Даже бэкапить бинарный блоб с виндой не нужно — бэкаплю только сами сейвы из префикса без лишнего мусора. С qemu мне, наверное, будет предложено прокидывать директории с сейвами для этого? Искать для каждой игры, куда она сохраняет данные, вместо того, чтобы отфильтровать заведомо ненужное содержимое префикса?..
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|5.75, Анонимусс (?), 13:01, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно. Ты запускаешь в стиме. И тебе с этим ок, все нормально.
А кто-то не хочет даже устанавливать это drm-помойку на свой комп. Тоже их право.
Плюс стим это скажем так узкоспециализированное решение. В отличие от универсальной виртуалки.
Что ты делаешь с эксклюзивами или халявой от тех же эпиков? Просто не играешь? Ждешь год пока появится в стиме?
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|6.77, kawaii_girl (ok), 13:09, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>от тех же эпиков
Эпик лаунчер ставится в lutris нажатием одной кнопки) Я играла в киберпанк и subnautica из эпик стора. Отлично все работает. Игры с торрентов также отлично запускаются через lutris.
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|6.79, oficsu (ok), 13:24, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кто-то не хочет даже устанавливать это drm-помойку на свой комп
А такие же игры при этом хочет? Ну ладно, тогда он делает apt install lutris и получает примено тот же экспириенс. В худшем случае, ему придётся собрать ещё и Proton GE. Думаю, это не будет на порядок сложнее изучения мана к qemu
> Что ты делаешь с эксклюзивами или халявой от тех же эпиков? Просто не играешь? Ждешь год пока появится в стиме?
На самом деле всё проще — я проголосовал ногами против многих решений эпиков. Да и кроме того, стим позволяет запускать под протоном софт не только из собственной библиотеки
> Плюс стим это скажем так узкоспециализированное решение. В отличие от универсальной виртуалки
Обычно принято оправдывать как раз использование универсального решения при наличии подходящего специализированного, не наоборот
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|7.83, kawaii_girl (ok), 13:36, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>придётся собрать ещё и Proton GE
Зачем что-то собирать? ProtonGE устанавливается в lutris нажатием одной кнопки)
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|8.85, oficsu (ok), 13:38, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не могу же я писать о том, чего не знаю Просто последний раз я использовал lu... текст свёрнут, показать
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|4.64, Аноним (64), 12:37, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> К тому же не понимаю извращуг, играющий в виндовые игры через вайн/протон.
Зачем страдать от разнообразнейших багов этих прослоек? Вам мало багов самих игр?
Ох лол. Ты будешь удивлен, но есть старые игры конца девяностых и первой половины нулевых, которые на современных версиях Винды критически багованы или вовсе не запускаются, но при этом в Вайне работают без проблем.
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|5.74, Анонимусс (?), 12:54, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так никто не предлагает их запускать на последних виндах.
Запускаешь на том, для чего оно разрабатывалось - семерка, хрюша, 95я.
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|3.16, Аноним (16), 11:19, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> держать на диске несколько десятков гигабайт винды
Windows 7.vmdk — 10 ГБ
Запускать надо обычно не одну программу.
Другой вопрос, что это обычно игры, ну так и не секрет, что вайн для игр.
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|4.18, kawaii_girl (ok), 11:21, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Windows 7
На Windows 7 уже современные игры не работают. И большая часть профессионального софта тоже.
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|5.31, Аноним (16), 11:34, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну 64-битня Win10 займёт гигов 16-18. А с учётом размеров современного софта — не говоря уже о современных играх — ныть по занятым гигабайтам как-то глупо.
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|6.67, oficsu (ok), 12:44, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не говоря уже о современных играх
Большинство Steam-игр, в которые я играю, весят меньше полутора гигабайт, многие и 100 мегабайт не весят. Мне правда нужно зачем-то ради них запускать целую винду?
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|7.86, Аноним (84), 13:39, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для такого как раз вайн, я про это и написал. Хотя с учётом его глюков, тоже 50/50.
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|5.32, Анонимусс (?), 11:35, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато там работает старый софт, который глючит на 11й. Виртуалок же может быть больше одной.
А вин 10-11 занимает чуть больше (ну, гигов 20-30). По сравнению с размером современных ААА игр - копейки.
Все равно для комфортной работы/игры нужен сдд на 1Тб+.
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|6.87, Аноним (84), 13:40, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вин 10-11 занимает чуть больше (ну, гигов 20-30)
И близко она столько не занимает.
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|2.12, kawaii_girl (ok), 11:13, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>и запускайте нативные приложения без проблем
А какие проблемы есть в Wine? Я вот спокойно через Proton играю в игры на линуксе. Никаких проблем нет. Производительность лучше чем на Windows. Виртуалка никогда не будет лучше и быстрее чем Wine.
>пробросом ПиСиАй
Подскажите как мне пробросить графику встроенную в APU AMD))
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|3.27, annonn (?), 11:28, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сорри, но по запросу "qemu amd apu virtualization" получаю достаточно ссылок на людей у которых оно работает (как для новых типа Ryzen 4750G APU, так и для старых типа атлонов на формуме убунты (за 2016 год!) )
не уверен что так страшен черт как ты его малюешь
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|2.33, Аноним (33), 11:35, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Это требует покупки винды для установки в виртуалке
2. Накладные расходы на виртуализацию сильно больше, чем запуск в уайне.
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|1.3, Аноним (3), 10:40, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Но зачем? Вялый всё равно не готов ещё. Просто очередное загаживание кодовой базы.
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|1.4, asargis (ok), 10:44, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Wayland до сих пор не готов. При копировании значения ячейки таблицы в DBeaver, надо два раза выделять содержимое. При переключении раскладки в PHPStorm, теряется фокус.
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|2.6, pashev.ru (?), 10:52, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это ж защита от копирования, чтобы не заслуживающие доверия программы не могли перехватывать данные и кнопкииз других программ.
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|2.58, qetuo (?), 12:31, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>При копировании значения ячейки таблицы в DBeaver, надо два раза выделять содержимое.
Напишите в DBeaver. Проблемы на их стороне.
>При переключении раскладки в PHPStorm, теряется фокус.
Проблемы на стороне DE.
Какое DE, какая версия, какой DBeaver, какой переключатель раскладки. Ничего этого нет, багрепорты конечно же никуда не написаны. Вместо этого лучше скулить в комментах, увидев знакомый кейворд в заголовке новости.
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|2.72, Admino (ok), 12:52, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При переключении раскладки в PHPStorm, теряется фокус.
Это же иксовый баг. 40 лет, иксы до сих пор не готовы.
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|2.42, pashev.ru (?), 11:56, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, что будет раньше: пример использования этой «дыры» или Half Life 3?
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|1.10, X512 (?), 11:10, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Очень хотелось бы чтобы разработчики Wine послали бы эти патчи куда подальше. Потому что Wayland принципиально не совместим с оконной моделью Win32 по идеологическим причинам. Пусть уже наконец в Wayland сделают управление абсолютной позицией окон, фокусом, z-order и пр.. И только тогда уже можно приходить с патчами. В текущем варианте многооконные приложения будут неизбежно глючить (окна открываться не в том месте, перекрываться другими окнами когда этого не должно быть и т.д.). Более-менее этот вариант годится разве что для игр где всего одно окно.
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|2.34, Анонус (?), 11:42, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько я понял, для Wine лучшим выходом было бы написание своего композитора под Wayland, с собственными (нужными им) расширениями протокола. Но по трудоемкости это конечно не самый простой путь.
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|3.36, X512 (?), 11:45, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И как этот композитор будет уживаться с Wayland композиторами GNOME, KDE?
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|1.19, Аноним (19), 11:21, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Использование чистого окружения Wayland для Wine также даст возможность избавиться от проблем с безопасностью
Враньё. Вайн - не песочница. В приложения виндовые можно добавить детект вайн и дёргать линуксовые сисколы и делать всё, что доступно линуксовым приложениям.
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|2.22, Аноним (1), 11:23, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> сисколы
Не могу избавиться от ассоциации с "колотыми" процессорами.
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|1.21, maximnik0 (?), 11:22, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
>протокол X11 позволяет получить доступ ко всем событиям ввода
Мда, а я значит книгу неправильную читал-там говорилось про сеансовый ключ и секьюрити ввод.Перехватывай сколько влезет, мусор получишь.Недостаток -только стандартная локаль. Такое ощущение что документы поперёк читают,одни не знают зачем атомарные номера были в протоколе.Другие про сжатие не слышали.Третьи с удивлением узнают про х-audio.4-е что был протокол печати и шрифты можно было через сервер шрифтов использовать вместе с принтером.5-е что был протокол идентификации с смарт карточками. В результате говорят Х устаревшие и какашки,нет версионности в протоколе.За 10 лет уже 4 или 5 раз в вайланд ломают совместимость,а про версионность уже не вспоминают.
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|2.25, Аноним (39), 11:25, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вейленд вообще ничего не реализует по протоколу. У него все должно быть прикручено сбоку силами DE.
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|1.23, Аноним (39), 11:23, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Зачем что-то продвигать когда можно было просто взять и сделать. Сам факт необходимости что-то продвигать уже говорит о том что делается что-то ненужное.
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|1.44, Аноним (44), 12:01, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для запуск прог таких, как ZBrush будет ли влиять сила нажатия пера с приходом Wayland в Wine?
|
|1.57, Аноним (61), 12:30, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пофиг на вяленый, хочу вайн на ведроиде, в пару к RetroArch. Приехал куда с ночёвкой - зомбоящик по вифи подкинул и можно поностальгировать чутка, пока читалка заряжается. А ещё лучше протон прямо в стиме, но те тоже в мобилки что-то тупят заходить
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|2.66, kawaii_girl (ok), 12:38, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>но те тоже в мобилки что-то тупят заходить
В "мобилках" архитектура ARM, а игры пишутся под x86. А WINE это не эмулятор. Он просто транслирует системные вызовы Windows в системные вызовы Linux. Поэтому невозможно использовать WINE для запуска ПК игр на телефонах.
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|3.80, Аноним (61), 13:24, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, во что же играют люди которые ставят фортки на арм? Или что там как у тех, кто андроид юзает на x86?
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|4.81, kawaii_girl (ok), 13:28, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Windows Arm есть специальный транслятор(аналог яблочной Rosetta), который позволяет запускать x86 приложения на arm.
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|2.90, Анонус (?), 13:44, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пофиг на вяленый, хочу вайн на ведроиде, в пару к RetroArch. Приехал
> куда с ночёвкой - зомбоящик по вифи подкинул и можно поностальгировать
> чутка, пока читалка заряжается. А ещё лучше протон прямо в стиме,
> но те тоже в мобилки что-то тупят заходить
https://dl.winehq.org/wine-builds/android/
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|1.73, КО (?), 12:53, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сидеть и подбирать отмычки чтобы поиграть нормально в игру, вместо того чтобы просто открыть ключом.
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|2.78, kawaii_girl (ok), 13:20, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять сказки про то что на линуксе ничего не работает... Proton давно уже запускает практически все игры без проблем и даже с лучшей производительностью чем на Windows. С играми на Linux все настолько хорошо, что Valve даже выпустили игровую консоль работающую на Linux(которая кстати отлично продается).
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