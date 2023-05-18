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Выпуск композитного сервера Weston 12.0

18.05.2023 11:37

После восьми месяцев разработки опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 12.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. Изменения в новой ветке Weston:

  • Добавлен бэкенд для организации удалённого доступа к рабочему столу - backed-vnc, выполняющий функции, сходные с backend-rpd. Протокол VNC реализован при помощи aml и neatvnc. Поддерживается аутентификация пользователя и шифрование канала связи (TLS).
  • Добавлен бэкенд для работы с мультимедийным сервером PipeWire.
  • Изменения в бэкенде DRM (Direct Rendering Manager):
    • Реализована поддержка конфигураций с несколькими GPU. Для задействования дополнительных GPU предложена опция "--additional-devices список_устройств_вывода".
    • Добавлена поддержка протокола tearing-control для отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемой для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В игровых программах отключение VSync позволяет сократить задержки ври выводе на экран, ценой появления артефактов из-за разрывов.
    • Добавлена поддержка определения типов содержимого для HDMI (графика, фотографии, кино и игры).
    • Добавлено и когда это возможно задействовано свойство поворота плоскости.
    • Добавлена поддержка отложенных коннекторов (writeback connector), применяемых для создания скриншотов.
    • Добавлено свойство для определения уровня прозрачности плоскости.
    • Для разбора метаданных EDID задействована внешняя библиотека libdisplay-info.
  • В backend-wayland реализованы операции изменения размера, используя расширение xdg-shell.
  • В бэкенде удалённого доступа backend-rdp добавлена предварительная поддержка многомониторных систем (multi-head).
  • В бэкенде backend-headless, предназначенном для работы на системах без дисплея, добавлена поддержка декорации вывода, применяемой для тестирования плагина color-lcms.
  • Объявлен устаревшим и отключён по умолчанию компонент launcher-logind, вместо которого рекомендуется использовать launcher-libseat, также поддерживающий logind.
  • В libweston/desktop (libweston-desktop) реализована поддержка состояния ожидания, применяемого на стадии до прикрепления к клиенту буфера вывода, что может использоваться, например, для организации запуска клиента с самого начала в полноэкранном режиме.
  • Реализован протокол weston-output-capture, предназначенный для создания скриншотов и выступающий более функциональной заменой старого протокола weston-screenshooter.
  • Добавлена поддержка протокола xwayland_shell_v1, позволяющего создать объект xwayland_surface_v1 для определённой поверхности wl_surface.
  • В библиотеке libweston реализована поддержка аутентификации пользователей через PAM и добавлена поддержка 4 версии программного интерфейса wl_output.
  • В процесс compositor добавлен упрощённый режим выбора бэкенда, оболочки и отрисовщика, позволяющий использовать синтаксис "--backend=headless", "--shell=foo" и "--renderer=gl|pixman" вместо "--backend=headless-backend.so", "--shell=foo-shell.so" и "--renderer=gl-renderer.so".
  • В клиенте simple-egl появилась поддержка протокола fractional-scale, позволяющего использовать нецелые значения масштаба, и реализован режим вертикальной отрисовки панели.
  • В оболочке для автомобильных информационно-развлекательных систем ivi-shell реализована активация фокуса ввода с клавиатуры для поверхности xdg-shell, реализованная по аналогии с активацией ввода в оболочках desktop-shell и kiosk-shell.
  • Разделяемая библиотека libweston-desktop интегрирована в библиотеку libweston, связывание приложений с libweston позволит получить доступ ко всем функциям, ранее предоставляемым в libweston-desktop.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 11.0
  3. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  4. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.22
  6. OpenNews: wayward - пользовательская оболочка на основе композитного сервера Weston
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59152-wayland
Ключевые слова: wayland, weston
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Zenitur (ok), 12:01, 18/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая штука. На мобилках - самое то.

    Помню, когда впервые стал обладателем Raspberry Pi. У которого мобильный GPU обладал достаточно высокой производительностью. Который рисует 3D-графику поверх десктопа в отдельный слой (оверлей). Как в своё время это делала Voodoo. Сам же десктоп отрисовывается традиционно, то есть на CPU.

    Как же мне тогда хотелось, чтобы вообще всё стало рисоваться через OpenGL ES... Вот там бы Wayland был бы действительно в тему.

     
     
  • 3, Zenitur (ok), 12:13, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, у меня есть ощущение, что Wayland создавался именно для мобилок... На iOS и Android есть свой графический сервер. На MeeGo же использовался традиционный X.org + GTK2. Наверняка "иксы" на MeeGo собирались заменить на Wayland+GTK3.

    Помните проблему раннего Wayland на десктопе? Тот факт, что "рамочки для окна должно отрисовывать само приложение"? Это говорит о том, что несколько окон на экране, скорее всего, не планировалось. И то, что изначально он работал через GLES2+EGL. То есть, Wayland изначально создавался для смартфонов.

    Вот только убийство нокии майкрософтом положило этому плану конец.

     

  • 4, Аноним (4), 12:13, 18/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Как уменьшить ghosting эффект на ips матрице настройками оконного менеджера? Из-за этого чёртового композитинга теперь всё мыльное в движении. Без него ghosting был гораздо слабее.
     
     
  • 5, Аноним (5), 12:25, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эффект привидения это как?
     

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