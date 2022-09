Выпуск композитного сервера Weston 11.0

>>Проведена подготовка к реализации в одном из следующих выпусков поддержки одновременного выполнения нескольких бэкендов, например, для вывода через KMS и RDP.

>>В бэкенде DRM создана база для будущей поддержки конфигураций с несколькими GPU. XRDP начнет нормально работать? Скоро можно будет нормально работать с многомониторной системой и подключать тачовые Wacom? >> Обеспечено аварийное завершение работы при исчерпании свободной памяти в системе. Тут не очень правильно. Weston will now abort when running out of memory. Weston is not suitable for memory constrained environments. Скорее так: Weston закроется, когда исчерпает доступную ему память, Weston не предназначен для запуска на ограниченных по памяти устройствах.