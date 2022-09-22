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Выпуск композитного сервера Weston 11.0

22.09.2022 21:57

После восьми месяцев разработки опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 11.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. Изменения в новой ветке Weston:

  • Продолжена работа над инфраструктурой для управления цветом, позволяющей преобразовывать цвета, выполнять гамма-коррекцию и работать с цветовыми профилями. В том числе добавлена возможность настройки ICC-профиля для монитора и отражения в него цветов из sRGB. Также появилась поддержка перевода монитора в режим HDR, но формирование HDR-контента пока не реализовано.
  • Проведена подготовка к реализации в одном из следующих выпусков поддержки одновременного выполнения нескольких бэкендов, например, для вывода через KMS и RDP.
  • В бэкенде DRM создана база для будущей поддержки конфигураций с несколькими GPU.
  • Внесены различные улучшения, связанные с поддержкой бэкенда RDP для удалённого доступа к содержимому экрана.
  • Повышена производительность бэкенда DRM.
  • Добавлена поддержка протокола single-pixel-buffer, позволяющего создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA. При помощи протокола viewporter композитный сервер может масштабировать однопиксельные буферы для создания однородных цветных поверхностей произвольного размера.
  • Переработана реализация weston_buffer.
  • Объявлены устаревшими плагины cms-static и cms-colord.
  • Из desktop-shell исключена поддержка нескольких рабочих пространств и масштабирования.
  • Прекращена поддержка протокола wl_shell, на смену которому пришёл xdg-shell.
  • Удалён бэкенд fbdev, вместо которого следует использовать бэкенд KMS.
  • Удалены компоненты weston-launch, launcher-direct, weston-info и weston-gears, вместо которых следует использовать библиотеку libsea и wayland-info.
  • По умолчанию выставлено KMS-свойство max-bpc.
  • Обеспечено аварийное завершение работы при исчерпании свободной памяти в системе.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  3. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.26
  4. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  5. OpenNews: Разработчики SDL отменили переход на Wayland по умолчанию в выпуске 2.0.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57815-weston
Ключевые слова: weston, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Парень твоей мамы (?), 22:10, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >появилась поддержка перевода монитора в режим HDR

    Год линукс десктопа, не иначе

     
  • 1.3, letsmac (ok), 22:48, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Проведена подготовка к реализации в одном из следующих выпусков поддержки одновременного выполнения нескольких бэкендов, например, для вывода через KMS и RDP.
    >>В бэкенде DRM создана база для будущей поддержки конфигураций с несколькими GPU.

    XRDP начнет нормально работать?

    Скоро можно будет нормально работать с многомониторной системой и подключать тачовые Wacom?

    >> Обеспечено аварийное завершение работы при исчерпании свободной памяти в системе.

    Тут не очень правильно.

    Weston will now abort when running out of memory. Weston is not suitable for memory constrained environments.

    Скорее так: Weston закроется, когда исчерпает доступную ему память, Weston не предназначен для запуска на ограниченных по памяти устройствах.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 06:48, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    128ГБ это ограниченная память?
    А 256ГБ? А 1ТБ? А 640КБ?
     
     
  • 3.18, llolik (ok), 08:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут, в общем-то, смысл в том, что при исчерпании памяти, нужно завершаться, а не вешать всё колом. А не про гигабайты памяти. Хотя обязательно найдутся желающие запуститься на калькуляторах.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:19, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    вайлендисты никак не наиграются, пока у нормальных людей всё работает
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 01:41, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нормальных людей в X11 все работает? Вы там диаграммку посмотрите сколько раз ваш буфер приложения пересылался между всякими композиторами и серверами приложений, а на слабеньких целерончиках это прям заметно. Так что пусть пилют свой Вэй-ла-ла-лей может и напилят чего-то полезного. Пока конечно сыровато все ... почти половина интерфейсов без документации и примеров. Примеры вообще 2017 года и конечно уже не работают. Вообщем я чего хотел то вайланд архитектура дельная реализация конечно странная, но не менее странная чем X11.
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 02:33, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проживу без диаграммки, у меня всё норм
     
  • 3.8, Аноним (8), 04:17, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я сравнивал i3 и sway, практически "по-дефолту", и я вам скажу, wayland очень сильно тормозит. Прямо реально очень медленно работает. Вдобавок бывают глюки, когда перестаёт работать переключение в консоль.
     
     
  • 4.9, XYZ (?), 06:43, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wayland не может тормозить. Это протокол!

    Не нужно путать протокол и его реализацию, которых для Wayland несколько.

     
  • 4.13, Аноним (13), 07:09, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в вейланде вообще все хоткеи перестают работать, даже magic-key. Хардресет, как вы понимаете, дело не шибко приятное.
     
  • 4.17, крендель (?), 08:16, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложь, свей гораздо быстрее і3, прям на голову. И все в одном конфиге, отличная работа с несколькими мониторами при их подключении и отключении
     
  • 3.15, КО (?), 07:58, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нормальных людей в Windows 10 все работает.
     
     
  • 4.19, llolik (ok), 08:34, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как, уже W11 в моде, нет?
     

  • 1.6, Аноним (5), 01:42, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Примеры использования интерфейсов бы в документацию или хотя бы как самостоятельные файлики где-то бы сделали поиграть поизучать... А то все из документации доставать лень ...
     
  • 1.14, Аноним (14), 07:23, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалко что canonical Mir выкинул. Может быть его бы доделали раньше Wayland
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 08:12, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разве Каноникал вообще что-либо помимо перебития копирайтов с иконками делать способен? От Альта пользы больше (например, патчи для поддержки кодировок в unzip от них, емнип).
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 08:47, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > От Альта пользы больше

    порвал живот со смеху

     
     
  • 4.21, Аноним (13), 08:59, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не единственные популярные патчи от них. Если ты не знал об этом, то это только твои проблемы.
     

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