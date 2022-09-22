Выпуск композитного сервера Weston 11.0

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|1.3, letsmac (ok), 22:48, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Проведена подготовка к реализации в одном из следующих выпусков поддержки одновременного выполнения нескольких бэкендов, например, для вывода через KMS и RDP.
>>В бэкенде DRM создана база для будущей поддержки конфигураций с несколькими GPU.
XRDP начнет нормально работать?
Скоро можно будет нормально работать с многомониторной системой и подключать тачовые Wacom?
>> Обеспечено аварийное завершение работы при исчерпании свободной памяти в системе.
Тут не очень правильно.
Weston will now abort when running out of memory. Weston is not suitable for memory constrained environments.
Скорее так: Weston закроется, когда исчерпает доступную ему память, Weston не предназначен для запуска на ограниченных по памяти устройствах.
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|3.18, llolik (ok), 08:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут, в общем-то, смысл в том, что при исчерпании памяти, нужно завершаться, а не вешать всё колом. А не про гигабайты памяти. Хотя обязательно найдутся желающие запуститься на калькуляторах.
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|1.4, Аноним (4), 23:19, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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вайлендисты никак не наиграются, пока у нормальных людей всё работает
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|2.5, Аноним (5), 01:41, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нормальных людей в X11 все работает? Вы там диаграммку посмотрите сколько раз ваш буфер приложения пересылался между всякими композиторами и серверами приложений, а на слабеньких целерончиках это прям заметно. Так что пусть пилют свой Вэй-ла-ла-лей может и напилят чего-то полезного. Пока конечно сыровато все ... почти половина интерфейсов без документации и примеров. Примеры вообще 2017 года и конечно уже не работают. Вообщем я чего хотел то вайланд архитектура дельная реализация конечно странная, но не менее странная чем X11.
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|3.8, Аноним (8), 04:17, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я сравнивал i3 и sway, практически "по-дефолту", и я вам скажу, wayland очень сильно тормозит. Прямо реально очень медленно работает. Вдобавок бывают глюки, когда перестаёт работать переключение в консоль.
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|4.9, XYZ (?), 06:43, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Wayland не может тормозить. Это протокол!
Не нужно путать протокол и его реализацию, которых для Wayland несколько.
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|4.13, Аноним (13), 07:09, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня в вейланде вообще все хоткеи перестают работать, даже magic-key. Хардресет, как вы понимаете, дело не шибко приятное.
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|4.17, крендель (?), 08:16, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ложь, свей гораздо быстрее і3, прям на голову. И все в одном конфиге, отличная работа с несколькими мониторами при их подключении и отключении
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|3.15, КО (?), 07:58, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нормальных людей в Windows 10 все работает.
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|1.6, Аноним (5), 01:42, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Примеры использования интерфейсов бы в документацию или хотя бы как самостоятельные файлики где-то бы сделали поиграть поизучать... А то все из документации доставать лень ...
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|1.14, Аноним (14), 07:23, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жалко что canonical Mir выкинул. Может быть его бы доделали раньше Wayland
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|2.16, Аноним (13), 08:12, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Разве Каноникал вообще что-либо помимо перебития копирайтов с иконками делать способен? От Альта пользы больше (например, патчи для поддержки кодировок в unzip от них, емнип).
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|4.21, Аноним (13), 08:59, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не единственные популярные патчи от них. Если ты не знал об этом, то это только твои проблемы.
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