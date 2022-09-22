Выпуск композитного сервера Weston 11.0

2.5 , Аноним ( 5 ), 01:41, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У нормальных людей в X11 все работает? Вы там диаграммку посмотрите сколько раз ваш буфер приложения пересылался между всякими композиторами и серверами приложений, а на слабеньких целерончиках это прям заметно. Так что пусть пилют свой Вэй-ла-ла-лей может и напилят чего-то полезного. Пока конечно сыровато все ... почти половина интерфейсов без документации и примеров. Примеры вообще 2017 года и конечно уже не работают. Вообщем я чего хотел то вайланд архитектура дельная реализация конечно странная, но не менее странная чем X11.

3.7 , Аноним ( 4 ), 02:33, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – проживу без диаграммки, у меня всё норм

3.8 , Аноним ( 8 ), 04:17, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я сравнивал i3 и sway, практически "по-дефолту", и я вам скажу, wayland очень сильно тормозит. Прямо реально очень медленно работает. Вдобавок бывают глюки, когда перестаёт работать переключение в консоль.

4.9 , XYZ ( ? ), 06:43, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Wayland не может тормозить. Это протокол! Не нужно путать протокол и его реализацию, которых для Wayland несколько. 4.13 , Аноним ( 13 ), 07:09, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня в вейланде вообще все хоткеи перестают работать, даже magic-key. Хардресет, как вы понимаете, дело не шибко приятное.

4.17 , крендель ( ? ), 08:16, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ложь, свей гораздо быстрее і3, прям на голову. И все в одном конфиге, отличная работа с несколькими мониторами при их подключении и отключении

3.15 , КО ( ? ), 07:58, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У нормальных людей в Windows 10 все работает.

4.19 , llolik ( ok ), 08:34, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде как, уже W11 в моде, нет?

